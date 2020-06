"Killer von Brabant" - Polizei sucht mit Foto nach neuen Hinweisen

Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Die Nachrichten des Tages:

+++ 12.42 Uhr: USA liefern Ukraine weitere Panzerabwehrraketen gegen Russland +++

Die USA liefern der Ukraine Panzerabwehrraketen und andere militärische Ausrüstung für 60 Millionen US-Dollar (rund 53 Millionen Euro). Die Vereinigten Staaten unterstützten die Ex-Sowjetrepublik angesichts der "russischen Aggression", teilte die US-Botschaft in Kiew per Twitter mit. Zudem würden Funkgeräte und Munition geliefert. Seit 2014 kämpfen in der Ostukraine Regierungstruppen gegen von Russland unterstützte Separatisten. Rund 13 200 Menschen wurden seitdem getötet. Westliche Staaten stellen Kiew Ausrüstung und militärische Ausbilder zur Verfügung.

+++ 12.46 Uhr: Corona-Ausbruch mit 400 Neuinfizierten in Fleischfabrik +++

Beim Schlachtereibetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück sind seit Anfang der Woche 400 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sagte eine Sprecherin des Kreises Gütersloh in Ostwestfalen. Zuvor hatten die Zeitungen "Westfalen-Blatt" und "Neue Westfälische" berichtet.

+++ 12.39 Uhr: Stärkster Anstieg der Corona-Fälle in Israel seit zwei Monaten +++

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Israel so stark gestiegen wie seit knapp zwei Monaten nicht mehr. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 299 neue Fälle registriert. Ähnlich viele Neuinfektionen hatte es zuletzt um den 20. April gegeben. Israel hatte zu Beginn der Krise schnell mit rigorosen Maßnahmen reagiert, die Pandemie verlief in dem Mittelmeerland relativ glimpflich. Seit Ende Mai - also nach der Umsetzung von Lockerungen - gibt es jedoch einen Neuanstieg bei den Infektionen, eine kritische Marke von 100 Infektionen am Tag wurde mehrmals überschritten. Viele neue Fälle gab es unter anderem an Schulen. Weitere Lockerungen wurden vorerst weitgehend ausgesetzt. Die Zahl der Corona-Tests hat in den vergangenen Wochen allerdings ebenfalls zugenommen.

+++ 12.34 Uhr: Stilles Gedenken für Opfer des DDR-Volksaufstandes vor 67 Jahren +++

Mit einem stillen Gedenken hat Berlin an die Opfer des DDR-Volksaufstandes vor 67 Jahren erinnert. Auf dem Friedhof an der Seestraße legten die Bundesministerin für Justiz, Christine Lambrecht, und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (beide SPD) Kränze am Mahnmal für die Opfer des Aufstands nieder. Wegen der Corona-Einschränkungen gab es im Gegensatz zu früheren Jahren keine Reden vor Ort.

Rund eine Million Menschen waren in der DDR vor 67 Jahren in rund 700 Orten gegen die politisch und wirtschaftlich angespannte Lage auf die Straße gegangen. Aus spontanen Streiks entwickelte sich ein Aufstand mit Rufen nach Freiheit und Einheit. Panzer der Sowjetarmee schlugen den Protest blutig nieder. Rund 10 000 Demonstranten wurden laut Bundesstiftung Aufarbeitung festgenommen, mehr als 1500 von ihnen zu Haftstrafen und einige zum Tode verurteilt.

+++ 12.15 Uhr: "Killer von Brabant" - Polizei sucht mit Foto nach neuen Hinweisen +++

Fast 40 Jahre nach der Mordserie der "Killer von Brabant" hat sich die belgische Polizei mit einem Foto an die Öffentlichkeit gewandt. Der auf dem Foto abgebildete Mann könnte in dem Fall eine wichtige Rolle spielen, teilte die Staatsanwaltschaft laut belgischer Nachrichtenagentur Belga mit. Das Bild zeigt einen Mann mit Sonnenbrille im Wald. Er trägt militärähnliche Kleidung und hält eine Waffe in den Händen.

Die sogenannten "Killer von Brabant" sollen in Belgien in den Jahren 1982 bis 1985 bei brutalen Überfällen 28 Menschen ermordet haben. Sie schlugen vor allem in Supermärkten zu, wie zuletzt im November 1985 in Aalst bei Brüssel.

+++ 12.05 Uhr: Bund strebt begrenzte Lockerung bei Kontaktbeschränkung und Abstandsgebot an +++

Bund und Länder streben eine begrenzte Lockerung bei den Kontaktbeschränkungen und beim Abstandsgebot gegen die Corona-Pandemie an. Die Bürger sollten angehalten werden, die Anzahl ihrer Kontaktpersonen "möglichst gering zu halten" - eine genaue Zahl wird in der Beschlussvorlage für das Spitzentreffen von Bund und Ländern aber nicht mehr genannt. Zudem solle künftig das Abstandsgebot von 1,50 Metern bei "Zusammenkünften sicher bekannter Personen" auch unterschritten werden können, heißt es in dem Papier, das der Nachrichtenagentur AFP vorliegt.

+++ 11.45 Uhr: Neuköllns Bezirksbürgermeister: 70 Corona-Infektionen in Wohnblöcken +++

Die Zahl der Corona-Infizierten in den unter Quarantäne gestellten Wohnblöcken in Berlin-Neukölln ist weiter gestiegen. Inzwischen seien mit Stand Dienstagabend 70 Fälle bekannt, sagte Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) am Mittwoch bei radioeins. Diese seien auf die Haushalte verteilt und nicht unbedingt konzentriert an einer Stelle. Die Verläufe seien zwar relativ mild. Das heiße aber nicht, dass die Situation einfach sei. Am Dienstagvormittag sprach der Bezirk von 57 Infektionen.

+++ 11.25 Uhr: Brasilien meldet Rekordanstieg bei Corona-Infektionen +++

Das neuartige Coronavirus breitet sich in Brasilien immer schneller aus: Am Dienstag (Ortszeit) meldete das Gesundheitsministerium in Brasília einen Rekordanstieg von fast 35.000 Neuinfektionen binnen eines Tages. Landesweit haben sich damit inzwischen mehr als 923.000 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt, die Zahl der Toten stieg nach offiziellen Angaben um knapp 1300 auf mehr als 45.000.

+++ 11.07 Uhr: CureVac erhält Genehmigung für Corona-Impfstoffstudie +++

Das Tübinger Unternehmen CureVac darf mit der klinischen Prüfung seines Impfstoffkandidaten gegen Corona beginnen. Das zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) in Langen erteilte dem Unternehmen die Zulassung, den Wirkstoff an gesunden Freiwilligen zu testen, wie das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel mitteilte. Ende April hatte bereits das Mainzer Unternehmen Biontech die Genehmigung erhalten, seinen Wirkstoff an gesunden Freiwilligen zu testen.

+++ 11 Uhr: Großveranstaltungen sollen mindestens bis Ende Oktober verboten bleiben +++

Großveranstaltungen wie Volks- und Straßenfeste oder Kirmesveranstaltungen bleiben wegen der Corona-Pandemie möglicherweise bis mindestens Ende Oktober verboten. Das geht aus einer mit anderen Ländern abgestimmten Beschlussvorlage Bayerns für die Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Mittwoch hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuerst berichteten RTL und ntv sowie der "Spiegel" über die mögliche Fortsetzung des Verbots.

+++ 10.46 Uhr: Verdi ruft zu Protestaktionen an Flughäfen auf +++

Verdi ruft Beschäftigte im Luftverkehr für diesen Freitag bundesweit zu Protestveranstaltungen auf. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt erwartet die Gewerkschaft nach Angaben des Landesbezirks Hessen mehrere Hundert Teilnehmer. Aktionen sind demnach auch in München, Hamburg, Bremen, Düsseldorf, Stuttgart, Berlin und Köln geplant.

"Es ist ein Unding, dass Unternehmen einerseits Staatshilfen aus Steuermitteln beziehen und gleichzeitig mit Arbeitsplatzabbau und der Absenkung tariflicher Standards drohen", argumentierte Gewerkschaftssekretär Uwe Schramm. "Die Rettungsschirme sollen nicht nur Unternehmen dienen, sondern vor allem die Existenzen der Beschäftigten sichern." Nach Verdi-Angaben arbeiten in Deutschland etwa 300.000 Menschen in der Luftverkehrsindustrie.

+++ 10.35 Uhr: Großteil der Ministerpräsidenten stimmt für Erhöhung der Rundfunkgebühren +++

Bereits im Vorfeld der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch in Berlin hat die Mehrheit der Länderchefs einer Erhöhung der Rundfunkgebühren um 86 Cent auf 18,36 Euro zugestimmt. "Wir haben im Umlaufverfahren bereits fast alle Unterschriften der Ministerpräsidenten, am Mittwoch folgen die letzten", sagte die rheinland-pfälzische Medienstaatssekretärin Heike Raab (SPD) der "Augsburger Allgemeinen". Raab zeigte sich zuversichtlich, dass die Beitragserhöhung einstimmig beschlossen wird.

+++ 10.19 Uhr: Corona-Warn-App knapp 6,5 Millionen Mal heruntergeladen +++

Die deutsche Corona-Warn-App ist seit ihrem Start am Dienstag bereits mehrere Millionen Male heruntergeladen worden. Es seien 6.453.606 Downloads gezählt worden, teilte das Bundesgesundheitsministerium am Mittwoch mit. "Das sind weit über sechs Millionen Gründe, warum das Corona-Virus künftig weniger Chancen hat", erklärte Ressortchef Jens Spahn.

+++ 10.06 Uhr: Friedenspreis für Wirtschaftswissenschaftler Amartya Sen +++

Der indische Wirtschaftswissenschaftler und Philosoph Amartya Sen erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2020. Das teilte der Stiftungsrat am Mittwoch in Frankfurt am Main mit. Sen hatte 1998 den Wirtschaftsnobelpreis erhalten.

+++ 9.47 Uhr: Regensburger Ex-Oberbürgermeister wegen Bestechlichkeit verurteilt +++

Der frühere Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs ist vor dem Landgericht Regensburg in einem Fall der Bestechlichkeit zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden. Von den weiteren Vorwürfen wurde er am Mittwoch freigesprochen.

In dem Prozess ging es um Parteispenden von Bauunternehmern an Wolbergs' damaligen SPD-Ortsverein im Kommunalwahlkampf 2014.

+++ 9.45 Uhr: Mutmaßlicher Rechtsextremist in den USA des Mordes an Polizisten beschuldigt +++

In den USA ist ein kalifornischer Luftwaffen-Unteroffizier mit Verbindungen in die rechtsextremistische Szene am Dienstag des Mordes am einem Polizisten während der Black-Lives-Matter-Proteste beschuldigt worden. Wie das Justizministerium mitteilte, erschoss der Unteroffizier Steven Carrillo den Polizisten aus Oakland im Bundesstaat Kalifornien aus einem fahrenden Auto heraus bei einer Anti-Rassismus-Demonstration am 29. Mai gegen den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis.

Carrillos Auto wurde acht Tage später weiter südlich bei Santa Cruz entdeckt. Als die Polizei sich dem Haus Carrillos näherte, beschoss dieser die Polizisten aus einem Hinterhalt und tötete einen weiteren Beamten. Nachdem er ein weiteres Auto gestohlen hatte, konnte Carrillo gestellt und festgenommen werden.

+++ 9.09 Uhr: Ausbruch im Kreis Leer: Patient stirbt nach Restaurantbesuch +++

Im Zuge des Corona-Ausbruchs nach einer Feier in einem Restaurant im Landkreis Leer ist einer der Erkrankten gestorben. Es handele sich um einen 73-Jährigen aus dem Landkreis, er sei an den Folgen von Covid-19 gestorben, teilte eine Sprecherin des Landkreises mit. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Mehrere Dutzend Menschen hatten sich im Zusammenhang mit der Veranstaltung in der Gaststätte in Moormerland mit dem Coronavirus infiziert. Der Betreiber betonte stets, es seien alle Schutzmaßnahmen eingehalten worden.

+++ 8.40 Uhr: Zahl der Todesfälle durch Coronavirus in Indien steigt sprunghaft an +++

In Indien ist die Zahl der Toten durch das neuartige Coronavirus sprunghaft um 2000 auf fast 12.000 angestiegen. Allein Neu Delhi verzeichnete einen Rekordanstieg von 400 Todesfällen. Damit starben in der Hauptstadt bereits 1800 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion. Unklar blieb zunächst, wie viele der neuen Todesfälle in den vergangenen 24 Stunden aufgetreten waren und wie viele erst mit mehreren Tagen Verspätung registriert wurden.

+++ 8.04 Uhr: Virologe rechnet nach Corona-Ausbruch in Peking nicht mit zweiter Pandemie-Welle +++

Die jüngsten Fälle von Corona-Infektionen in Peking sind nach Einschätzung des Virologen Jonas Schmidt-Chanasit nicht der Beginn der gefürchteten zweiten Welle der Pandemie. "Eine zweite Welle zu postulieren wäre jetzt übertrieben", sagte Schmidt-Chanasit dem Radiosender Bayern 2. Ein Ausbruch, wie jetzt in China, könne jederzeit auftreten. "Das hat mich nicht überrascht. Aber wir sehen jetzt auch, wie gut China darauf reagiert", sagte der Virologe.

+++ 7.41 Uhr: Präsident von Honduras an Covid-19 erkrankt +++

Der Präsident von Honduras, Juan Orlando Hernández, ist an Covid-19 erkrankt und hat sich in Isolation begeben. Auch seine Ehefrau Ana García de Hernández und zwei seiner Mitarbeiter seien positiv auf das Coronavirus getestet worden, erklärte er am späten Dienstagabend (Ortszeit) in einer Videoansprache. Er habe am Wochenende begonnen, sich unwohl zu fühlen, und sich daher testen lassen, sagte der Staats- und Regierungschef des mittelamerikanischen Landes. Er habe leichte Symptome und fühle sich nach einer ersten Behandlung mit den von honduranischen Medizinern empfohlenen Mitteln bereits besser. Der Präsident stehe unter medizinischer Beobachtung, teilte sein Büro mit.

+++ 6.12 Uhr: Trump will Veröffentlichung von Bolton-Buch per Klage verhindern +++

US-Präsident Donald Trump will die Veröffentlichung eines offensichtlich hochbrisanten Buchs seines früheren Sicherheitsberaters John Bolton mit juristischen Mitteln stoppen. Die US-Regierung reichte bei einem Bundesgericht in Washington Klage gegen das für kommende Woche geplante Erscheinen des Buchs ein. Es soll schwere Anschuldigungen gegen Trump enthalten. In der Klage wird argumentiert, Bolton habe sich nicht an das von der Regierung festgelegte Genehmigungsverfahren für die Buchveröffentlichung gehalten.

Das Buch solle am kommenden Dienstag erscheinen, ohne dass seine Prüfung durch die Regierung auf nicht für die Veröffentlichung zulässige Geheiminformationen abgeschlossen sei. In seiner jetzigen Form enthalte das Werk derartige Informationen und stelle somit einen "klaren Verstoß" gegen die Konditionen von Boltons früherer Anstellung im Weißen Haus dar.

+++ 5.48 Uhr: Türkei startet neue Luftoperation gegen PKK im Nordirak +++

Die Türkei hat im Nordirak einen neuen Einsatz gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK begonnen. Die Luftoperation "Tigerkralle" sei nach Beschuss der PKK und "anderen Terroristen" auf türkische Stellungen gestartet worden, teilte das Verteidigungsministerium in Ankara am Morgen mit. Es handele sich daher um das legitime Recht auf Verteidigung der Türkei. Der Einsatz werde unter anderem mit dem Einsatz von Kampfdrohnen und Helikoptern durchgeführt.

Bereits am Montagmorgen hatte die Türkei schwere Angriffe im Nordirak geflogen. Dieser "Adlerkralle" genannte Einsatz hatte sich unter anderem gegen Ziele in den Kandil-Bergen nahe der iranischen Grenze und in Sindschar gerichtet. Iraks Armeeführung hatte die Angriffe als "provokatives Verhalten" verurteilt.

Die PKK hat in den nordirakischen Kandil-Bergen ihr Hauptquartier. Sie gilt in der Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation.

+++ 5.40 Uhr: Mehr als 1200 Flüge in Peking wegen Coronavirus-Ausbruchs gestrichen +++

Wegen des neuen Coronavirus-Ausbruchs sind in Peking die Schutzmaßnahmen weiter verschärft worden. Mindestens 1250 Flüge wurden in der chinesischen Hauptstadt gestrichen, wie die staatliche "Volkszeitung" berichtete. Damit entfielen rund 70 Prozent aller geplanten Flüge. Auch blieben die Schulen geschlossen.

+++ 4.39 Uhr: 345 registrierte Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland +++

Innerhalb von 24 Stunden haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert Koch-Institut (RKI) 345 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Coronakrise 187.184 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie das RKI am frühen Morgen meldete.