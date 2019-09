Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Zahl der Toten nach Konsum von E-Zigaretten in den USA steigt auf zwölf (5.25 Uhr)

Jennifer Lopez und Shakira treten bei Halbzeitshow des Super Bowl auf (4.04 Uhr)

Gabriel verlässt Bundestag offenbar schon im November (1.40 Uhr)

Mehr Sicherheit bei Implantaten: Bundestag beschließt neues Register (0.19 Uhr)

Die News von heute im stern-Ticker:

+++ 07.48 Uhr: Brand in französischem Chemiewerk gelöscht +++

Der Großbrand in einem als besonders gefährlich geltenden Chemiewerk in der nordfranzösischen Stadt Rouen ist gelöscht. Das teilte die Präfektur der Normandie der Nachrichtenagentur AFP mit. Das Feuer war in der Nacht zu Donnerstag ausgebrochen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Feuerwehr war mit rund 200 Löschfahrzeugen im Einsatz.

Anwohner waren aufgerufen, ihre Häuser nicht zu verlassen. Gebäude im Umkreis von 500 Metern wurden evakuiert, Schulen und Kindergärten blieben am Donnerstag geschlossen.

+++ 07.20 Uhr: Umfrage: Gut die Hälfte der Deutschen hält die Einheit für gelungen +++

30 Jahre nach dem Fall der Mauer hält etwas mehr als die Hälfte der Deutschen die Deutsche Einheit für gelungen. Das geht aus einer Umfrage von Kantar Emnid im Auftrag des Nachrichtenmagazins "Focus" hervor. Demnach finden 57 Prozent der Befragten, dass Deutschland geeint sei. 37 Prozent sind gegenteiliger Ansicht.

Unterschiede gibt es zwischen Ost- und Westdeutschland: Die Ostdeutschen sind zu 50 Prozent der Meinung, die Einheit sei nicht gelungen, 47 Prozent hingegen halten sie für erfolgreich. Groß ist auch der Unterschied zwischen den Geschlechtern, wie "Focus" weiter schreibt: Während 68 Prozent der Männer den Zusammenschluss von Bundesrepublik und DDR als Erfolg bewerten, stimmen dieser Aussage nur 46 Prozent der Frauen zu.

Für die repräsentative Umfrage wurden am 24. und 25. September 1016 Bürger befragt.

+++ 05.57 Uhr: Zehntausende in Neuseeland bei Klima-Protesten +++

Aus Protest gegen unzureichende Maßnahmen der Politik gegen den Klimawandel sind in Neuseeland mehrere Zehntausend Menschen auf die Straße gegangen. Die Veranstalter selbst sprachen am Freitag von landesweit 170.000 Teilnehmern. Von der Polizei gab es zunächst keine Zahlen.

In dem Pazifikstaat mit knapp fünf Millionen Einwohnern gab es in mehr als 40 Städten Demonstrationen. Allein in der Hauptstadt Wellington marschierten nach Schätzungen mehr als 40.000 Menschen mit. Dabei waren neben Schülern auch viele Eltern und Großeltern. Auf Plakaten forderten sie die Politik auf, endlich etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen.

+++ 05.25 Uhr: Zahl der Toten in den USA nach Konsum von E-Zigaretten steigt auf zwölf +++

In den USA sind inzwischen zwölf Menschen nach dem Konsum von E-Zigaretten gestorben. Die Zahl der Fälle von Lungenerkrankungen sei auf mehr als 800 gestiegen, erklärte die Gesundheitsbehörde CDC. Welche Substanz genau zu den Erkrankungen führe, sei nach wie vor unklar. Die meisten Patienten hätten aber Produkte mit dem Cannabis-Wirkstoff THC konsumiert.

Die Gesundheitsbehörden waren im Juli erstmals auf eine Häufung von Fällen schwerer Lungenerkrankungen bei Nutzern von E-Zigaretten aufmerksam geworden. Inzwischen wird vermutet, dass die Vorfälle mit auf dem Schwarzmarkt gekauften Kartuschen zusammenhängen.

Wegen der Erkrankungen und Todesfälle hat der US-Bundesstaat Massachusetts den Verkauf von E-Zigaretten vorerst vollständig verboten. Die Bundesstaaten Michigan und New York haben ein Verbot von aromatisierten E-Zigaretten verhängt - Elektrozigaretten mit süßlichen oder nach Menthol schmeckenden Zusatzstoffen sind besonders bei jungen Leuten sehr beliebt.

+++ 05.04 Uhr: Darknet-Server vom Netz genommen – sieben Festnahmen +++

Deutschen Ermittlern ist ein Schlag gegen international agierende Cyberkriminelle gelungen: 'Bei einer Aktion in Rheinland-Pfalz mit mehreren Hundert Einsatzkräften seien sieben Tatverdächtige festgenommen worden, unter anderem Betreiber eines illegalen Rechenzentrums, teilte das Landeskriminalamt mit. Ein im nördlichen Rheinland-Pfalz betriebener Server sei vom Netz genommen und sichergestellt worden. Bei den Verdächtigen handle es sich um Mitglieder einer international agierenden Bande. Ein LKA-Sprecher sagte am Abend, gegen die Festgenommenen werde wegen Waffenhandels, Kinderpornografie und Drogenhandels ermittelt.

+++ 04.05 Uhr: Bahn erreicht bislang Pünktlichkeitsziel für dieses Jahr +++

Die Deutsche Bahn erreicht nach eigenen Angaben bislang ihr Pünktlichkeitsziel für 2019. Im Durchschnitt seien seit Jahresbeginn 76,5 Prozent aller Fernzüge pünktlich gewesen, sagte Vorstandsmitglied Ronald Pofalla. Damit schneide die Bahn 1,6 Prozentpunkte besser ab als im vergangenen Jahr und erreiche den Wert, den sie sich vorgenommen habe. "Bis jetzt sind wir genau auf Zielkorridor", sagte Pofalla. "Fürs nächste Jahr haben wir uns die 78 Prozent vorgenommen."

Für das vergangene Jahr war der Konzern noch deutlich ehrgeiziger gewesen - und verfehlte sein Ziel deutlich. Wegen Staus im Schienennetz und Mängeln an Fahrzeugen kamen statt der angestrebten 82 Prozent nur 74,9 Prozent der ICE und Intercity pünktlich, was nach Bahndefinition heißt, dass sie weniger als sechs Minuten nach Fahrplan im Bahnhof eintrafen.

+++ 04.05 Uhr: Unions-Fraktionsvize: CO2-Preis-Grenze von 180 Euro bis 2030 anpeilen +++

Unions-Fraktionsvize Andreas Jung (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, die Obergrenze für den CO2-Preis zur Verteuerung von Sprit und Heizöl bis 2030 auf 180 Euro pro Tonne anzuheben. Das könnte an der Tankstelle einen Aufpreis von mehr als 50 Cent für Benzin und Diesel bedeuten. Zum Erfolg werde die "Aufforstung der Klimapolitik" nur "mit Setzlingen, die Stück um Stück wachsen und größer werden", sagte der Umweltpolitiker. "Bis 2030 sollte deshalb nach meiner Auffassung der in der Wissenschaft genannte Preis von 180 Euro pro Tonne CO2 angestrebt werden."

+++ 04.04 Uhr: Jennifer Lopez und Shakira treten bei Halbzeitshow des Super Bowl auf +++

Die Latin-Pop-Sängerinnen Jennifer Lopez und Shakira werden die Halbzeitshow des nächsten American-Football-Finals Super Bowl anführen. Das gab Lopez auf Twitter bekannt. "Wir werden die Welt aus den Angeln heben", schrieb die 50-jährige Musikerin zu einem Foto von sich und Shakira. Shakira schrieb: "Größer kann es nicht werden." Sie sei aufgeregt, beim Super Bowl aufzutreten. Die National Football League (NFL) bestätigte den Auftritt der beiden Latin-Pop-Diven bei der Show im kommenden Februar. Der Super Bowl ist der Höhepunkt der American-Football-Saison. Das Spiel und die Halbzeitshow gehören zu den meistgesehenen TV-Übertragungen der USA

+++ 02.43 Uhr: Saudi-Arabien will erstmals Touristen-Visa ausstellen +++

Saudi-Arabien will erstmals Touristen-Visa ausstellen. Das sei ein "historischer Moment für unser Land", erklärte Tourismus-Chef Ahmed al-Chateeb. Bislang stellte das erzkonservative Königreich Visa nur für Pilger, für berufliche Zwecke und seit Kurzem für Besucher von Sport- und Kulturveranstaltungen aus.

Das weitgehend von Ölexporten abhängige Land will sich jetzt aber für Urlauber öffnen und damit neue Einkommensquellen erschließen. Die Entwicklung des Tourismus ist Teil der "Vision 2030", mit der Kronprinz Mohammed bin Salman einen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Reformkurs eingeleitet hat.

+++ 02.12 Uhr: US-Regierung will Aufnahme von Flüchtlingen drastisch einschränken +++

Die US-Regierung will die Aufnahme von Flüchtlingen drastisch einschränken. Das US-Außenministerium erklärte, die jährliche Obergrenze eines Neuansiedlungs-Programms solle von derzeit 30.000 auf 18.000 Flüchtlinge abgesenkt werden. Das entspricht einem Einschnitt von 40 Prozent.

Das Außenministerium erklärte, die USA würden sich zwar weiterhin der Unterstützung von Flüchtlingen verpflichtet sehen. Wichtigste Aufgabe sei es aber, US-Bürger zu schützen und ihnen zu dienen. Derzeit sei das US-Einwanderungssystem überlastet.

Bei dem 1980 aufgelegten Programm werden Flüchtlinge aus UN-Lagern in aller Welt ausgewählt und in den USA neu angesiedelt. Die Obergrenze von 18.000 Flüchtlingen für das Haushaltsjahr 2020 wäre die niedrigste in der Geschichte des Programms.

+++ 01.40 Uhr: Gabriel verlässt Bundestag offenbar schon im November +++

Der frühere SPD-Vorsitzende und Bundesaußenminister Sigmar Gabriel will sein Bundestagsmandat einem Medienbericht zufolge bereits Anfang November zurückgeben. In einem Schreiben an "Weggefährten" begründet Gabriel das laut der "Braunschweiger Zeitung" unter anderem mit der zeitlichen Beanspruchung durch Lehraufträge an den Universitäten Bonn und Harvard sowie sein Amt als Vorsitzender des Vereins "Atlantik-Brücke".

Der 60-Jährige zeigt sich demnach auch enttäuscht über den Umgang der SPD mit ihm. Er habe nach seinem Ausscheiden aus dem Amt als Außenminister "zunehmend den Eindruck gewonnen (...), dass die SPD auf Bundesebene meiner Möglichkeiten und Fähigkeiten nicht mehr bedarf. Und wenn man nicht mehr recht gebraucht wird, dann soll man besser gehen."

+++ 00.19 Uhr: Mehr Sicherheit bei Implantaten: Bundestag beschließt neues Register +++

Knieprothesen, Herzschrittmacher und andere Implantate müssen in Deutschland künftig zentral registriert werden. Um die Qualität der Produkte und damit die Sicherheit der Patienten zu erhöhen, beschloss der Bundestag eine verpflichtende staatliche Datenbank, die voraussichtlich ab 2021 genutzt werden soll. Anlass dafür sind Fälle wie der Skandal um minderwertige Brustimplantate, bei denen jahrelang ein nicht zugelassenes Silikon-Gel verwendet worden war.

+++ 00.06 Uhr: CDU bekommt offenbar am meisten Großspenden - MLPD auf Platz fünf +++

Die CDU hat nach einem Medienbericht in den vergangenen Jahren die meisten Großspenden aller Parteien in Deutschland bekommen. Seit 2002 waren es nach Berechnungen der "Rheinischen Post" knapp 26 Millionen Euro. Dahinter folgen FDP (11,4 Millionen Euro), CSU (10,6 Millionen Euro) und SPD (6,8 Millionen Euro). Auf Platz fünf liegt - überraschend - die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD). Seit 2002 erhielt sie mehr als 4,6 Millionen Euro Großspenden, davon mehr als drei Millionen Euro von einer einzigen Person. Grüne (2,7 Millionen), Linke (175.000 Euro) und AfD (100.000 Euro) folgen mit deutlichem Abstand. Seit dem 1. Juli 2002 müssen Parteien Großspenden über 50.000 Euro beim Bundestagspräsidenten angegeben werden. Insgesamt flossen seitdem nach Berechnungen der "Rheinischen Post" 67 Millionen Euro. Allerdings gebe es einen Rückgang in den vergangenen Jahren. Die meisten seien im Bundestagswahljahr 2005 mit insgesamt knapp neun Millionen Euro geflossen.

+++ 00.00 Uhr: Bundestag reformiert die Psychotherapeuten-Ausbildung +++

Die Ausbildung von Psychotherapeuten soll künftig über ein eigenständiges Studium laufen und dann für Berufseinsteiger auch finanziell lukrativer werden. Darauf zielt ein Gesetzentwurf von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ab, den der Bundestag verabschiedete. Bevor die Reform in Kraft treten kann, muss noch der Bundesrat zustimmen. Die neuen Studiengänge sollen aber ohnehin erst zum Wintersemester 2020 starten. Vorgesehen ist ferner, dass während der anschließenden Weiterbildung in Kliniken oder ambulanten Einrichtungen auch ein kleines Gehalt bezahlt werden muss. Darauf besteht bisher kein gesetzlicher Anspruch.