Ein Salzwasserkrokodil sperrt in Cairns, Australien, sein mit Zähnen bewehrtes Maul auf (Archivbild). Die Zahl der Salzwasserkrokodile ist in Australien stark angestiegen, seit sie 1971 unter Schutz gestellt wurden.

Die News von heute im stern-Ticker.

Die News von heute im stern-Ticker:

8.15 Uhr: Winzige Froschart in Australien entdeckt

Bei einer neu entdeckten Froschart in Australien tragen die Männchen die Kaulquappen an ihren Körpern. Forscher fanden die nur 16 Millimeter kleinen Tieren auf einem Berg im Wollumbin-Nationalpark. Bei nur vier der weltweit bekannten 4000 Froscharten sei dies der Fall, zitierte das Umweltministerium von News South Wales den Wissenschaftler Michael Mahony von der University of Newcastle. Genetische Analysen hätten ergeben, dass es sich um eine eigenständige Spezies handele, die eng mit dem "Assa darlingtoni" (Beutel - oder Hüfttaschenfrosch genannt) verwandt sei. Die winzigen Amphibien, die offenbar nur auf einer Fläche von etwa 2000 Hektar auf dem Mount Warning (von den Ureinwohnern Mount Wollumbin genannt) leben, wurden in Anlehnung an ihren Fundort "Assa Wollumbin" getauft.

7.39 Uhr: Explosion auf Rheinmetall-Gelände in Niedersachsen

Nach einer Explosion auf dem Gelände von Rheinmetall im niedersächsischen Unterlüß ermittelt die Polizei. Die Explosion ereignete sich am frühen Morgen im Bereich der Munitionsbunker, wie die Polizei in Celle mitteilte. Menschen wurden nach ersten Angaben der Ermittler nicht verletzt, es kam lediglich zu Gebäudeschäden. Der betroffene Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Die Werksfeuerwehr war im Einsatz. Die Polizei warnte davor, den Bereich aufzusuchen.

7.26 Uhr: Österreich bietet Polen Hilfe beim Grenzschutz an

Angesichts des Andrangs tausender Migranten an der polnischen Grenze zu Belarus hat Österreich Polen Hilfe beim Grenzschutz angeboten. Wien werde Warschau "solidarisch zur Seite stehen", sagte der österreichische Innenminister Karl Nehammer der "Welt". "So wie wir die EU-Außengrenze in Griechenland und Litauen gesichert haben, bieten wir auch Polen unsere Unterstützung an."

Wie bereits Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) forderte auch Nehammer die EU-Kommission auf, die Regierung in Warschau beim Grenzschutz stärker zu unterstützen. "Die EU-Kommission muss Polen bei der Sicherung der EU-Außengrenze unterstützen und die nötigen Mittel für die Errichtung eines robusten Grenzzaunes bereitstellen." Hilfe bei der Registrierung von Migranten anzubieten, sei hingegen "das völlig falsche Signal".

Grenze zu Polen Gestrandet und verzweifelt: Tausende Migranten trotzen Kälte, Stacheldraht und Polizei 1 von 7 Zurück Weiter Zurück Weiter Polnische Polizisten in voller Rüstung bewachen den Grenzzaun zu Belarus, der an dieser Stelle kein ernsthaftes Hindernis für Menschen sein dürfte Mehr

5.45 Uhr: AfD-Fraktion ist unzufrieden mit Redezeit im neuen Bundestag

Die AfD-Fraktion treibt die Sorge um, sie könne bei der Verteilung der Redezeit im Bundestag künftig im Vergleich zu den anderen Fraktionen zu kurz kommen. Sollten die normalen Plenardebatten wie geplant 31 Minuten oder 67 Minuten lang sein, wäre dies nur für die AfD ungünstig, sagte der erste parlamentarische Geschäftsführer Bernd Baumann der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist ein Plan zur Benachteiligung der AfD, anders lässt sich das nicht erklären." Hätte man die Debattenlänge auch nur minimal länger gewählt, hätte seine Fraktion jeweils eine Minute mehr Zeit am Rednerpult gehabt, sagte Baumann. So wären es jetzt nur drei beziehungsweise sieben Minuten.

In der vergangenen Legislaturperiode war die Standard-Debatte 30 Minuten lang, der AfD standen dabei vier Minuten Redezeit zu. Für lange Debatten wurde eine Redezeit von 60 Minuten angesetzt, davon sieben Minuten für die AfD – hier wäre ihre Redezeit also künftig unverändert, allerdings bei einer etwas längeren Gesamtdauer der Plenardebatte. Wer wie lange in den Plenarsitzungen reden darf, richtet sich nach der Größe der jeweiligen Fraktion.

4.14 Uhr: "Wie Crocodile Dundee" – Australier wehrt Krokodil mit Gürtelmesser ab

Ein Australier hat in Queensland die Attacke eines großen Salzwasserkrokodils nur mittels eines kleinen Gürtelmessers abgewehrt. Das Tier habe den 60-Jährigen, der an einem abgelegenen Abschnitt des McIvor River gefischt habe, plötzlich angegriffen und an den Füßen zu packen bekommen, berichtete der Sender 9News. Der Mann habe sich an einen Mangrovenzweig geklammert, aber das Reptil habe es dennoch geschafft, ihn in Richtung Wasser zu zerren.

Dem Australier sei es gelungen, ein kleines Messer aus seinem Gürtel zu ziehen und auf den Kopf des Krokodils einzustechen bis das Tier von ihm abließ. Medien feierten ihn als "echten Crocodile Dundee". Er habe es noch selbst geschafft, in ein nahe gelegenes Krankenhaus zu fahren, von wo aus er in eine Klinik in Cairns geflogen wurde, wo er eine Woche später noch in Behandlung war. Sein Zustand sei "stabil", hieß es aus dem Gesundheitsministerium. Der Mann sei durch den Vorfall jedoch "ziemlich traumatisiert". "Es ist eine absolut grauenhafte Erfahrung. Das wird er nicht so schnell vergessen", sagte ein Ministeriumssprecher.

4.11 Uhr: US-Bundesgericht genehmigt Herausgabe von Akten zu Erstürmung des US-Kapitols

Ein US-Bundesgericht hat die Herausgabe der Akten zur Erstürmung des Kapitols genehmigt. Wie aus veröffentlichten Gerichtsdokumenten hervorgeht, dürfen die Unterlagen an einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Kongresses übergeben werden. Der frühere US-Präsident Donald Trump, dessen Anhänger im Januar das Kapitol gestürmt hatten, hatte gegen die Herausgabe der Dokumente geklagt.

4.09 Uhr: RKI registriert Höchststand an Corona-Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut so viele Corona-Neuinfektionen gemeldet wie nie seit Beginn der Pandemie. Sie übermittelten 39.676 neue Fälle binnen eines Tages, wie aus Zahlen des RKI hervorgeht. Der bisherige Höchststand war am Freitag mit 37.120 gemeldet (Vorwochenwert: 20 398) worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 232,1. Sie hat damit den dritten Tag in Folge einen Höchstwert erreicht.

3.48 Uhr: Geldstrafen für Green Bay Packers und Aaron Rodgers wegen Corona-Verstößen

Die Green Bay Packers müssen für Verstöße gegen die Corona-Regeln der NFL 300.000 Dollar Strafe zahlen. Quarterback-Superstar Aaron Rodgers und Passempfänger Allen Lazard bekommen zudem eine Strafe von je 14.650 Dollar, weil sie als ungeimpfte Footballer an einer Halloweenparty teilgenommen haben. Darüber berichteten das NFL-Network und der Sender ESPN übereinstimmend.

Rodgers verpasste wegen eines positiven Coronatests das Spiel gegen die Kansas City Chiefs am Montag (7:13). In der Folge stellte sich heraus, dass er entgegen der Annahme nicht geimpft ist. Wegen gegenteiliger Aussagen steht Rodgers seither massiv in der Kritik.

2.43 Uhr: Apple-1-Computer für 400.000 Dollar in Kalifornien versteigert

Ein Apple-Computer, der vor 45 Jahren von den Firmen-Gründern Steve Jobs und Steve Wozniak eigenhändig zusammengebaut wurde, ist in Kalifornien für 400.000 Dollar (345.000 Euro) versteigert worden. Der noch funktionstüchtige Apple-1, Ur-Urgroßvater des heutigen Macbooks, war vom Auktionshaus John Moran zuvor auf 600.000 Dollar geschätzt worden. Der sogenannte "Chaffey College" ist einer von nur 200 Computern, die Jobs und Wozniak zu Beginn ihrer Karriere bauten, die in einer Garage begann. Die meisten davon wurden damals für die Summe von 666,66 Dollar verkauft.

Das Besondere an dem versteigerten Modell: Die Computerhülle besteht aus dem Holz der in Hawaii heimischen Koa-Akazie. Nur eine Handvoll der ersten 200 Computer wurden damit hergestellt. Laut dem Auktionshaus existieren heute nur noch sechs Exemplare davon.

2.07 Uhr: Migranten durchbrechen laut Medienbericht Grenze von Belarus nach Polen

Zwei größere Gruppen von Flüchtlingen haben auf ihrem erhofften Weg in die EU einem polnischen Medienbericht zufolge die Grenze von Belarus nach Polen durchbrochen. Mehreren Dutzend Migranten sei es gelungen, Zäune in der Nähe der Dörfer Krynki und Bialowieza zu zerstören und die Grenze zu passieren, berichtete die polnische Nachrichtenagentur PAP unter Berufung auf den örtlichen Sender Bialystok. Der Sender zitierte eine Sprecherin des Grenzschutzes, dass in beiden Fällen Zäune und Barrieren gewaltsam niedergerissen worden seien. Einige der Flüchtlinge seien nach Belarus zurückgebracht worden, andere seien auf freiem Fuß.

1.36 Uhr: Friedensnobelpreisträgerin Malala hat geheiratet

Die pakistanische Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai hat geheiratet. "Heute ist ein kostbarer Tag in meinem Leben. Asser (Malik) und ich haben den Bund fürs Leben geschlossen", erklärte Malala auf Twitter, wo sie auch Hochzeitsfotos veröffentlichte. Es habe eine kleine Zeremonie im Kreise der Familien in Birmingham gegeben. "Schickt uns Eure Gebete. Wir sind aufgeregt, die vor uns liegende Reise zusammen zu machen", fügte Malala hinzu.

Malala war 2014 im Alter von 17 Jahren mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Die Tochter eines Schulleiters hatte sich schon als Elfjährige in einem BBC-Blog für den Schulbesuch von Mädchen stark gemacht. Vier Jahre später schossen Taliban-Kämpfer ihr in den Kopf. Die 15-Jährige überlebte schwer verletzt und wurde zur Behandlung ins britische Birmingham ausgeflogen, wo sie seitdem mit ihrer Familie lebt.

0.22 Uhr: Nach Tod von zwei Deutschen in Paraguay Verdächtiger festgenommen

Nach dem mutmaßlichen Raubmord an einem deutschen Forscher und seiner Tochter in Paraguay hat die Polizei des südamerikanischen Landes einen Deutschen festgenommen. Mindestens zwei weitere deutsche Staatsbürger würden gesucht, erklärte die Nationalpolizei im Radiosender Monumental. Alle drei würden verdächtigt, an der Tat beteiligt gewesen und möglicherweise die Hintermänner zu sein. Als mögliches Motiv nannte Grance den Raub wertvoller, alter Instrumente, die der Getötete besessen habe.

Die Leichen des 62-Jährigen und des 14 Jahre alten Mädchens waren im Haus der Familie nahe Areguá, rund 30 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Asunción, entdeckt worden. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben des Auswärtigen Amtes am 22. Oktober. Beide Opfer seien durch Schüsse gestorben, vermutlich aus derselben Waffe, sagte der Rechtsmediziner Héctor Meza. Der Vater – ein Wissenschaftler aus Bayern – wurde demnach mit einem Genickschuss getötet – es gebe Anzeichen dafür, dass er vorher gefoltert worden sei. Seine Tochter sei in einer mit Wasser gefüllten Badewanne gefunden worden.

0.03 Uhr: Maas droht Belarus in Flüchtlingsstreit mit weiteren Sanktionen

Bundesaußenminister Heiko Maas hat dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko im Flüchtlingsstreit mit einer Ausweitung und Verschärfung der EU-Sanktionen gedroht. Die Europäische Union sei "nicht erpressbar", erklärte der SPD-Politiker in der Nacht. "All diejenigen, die sich an der gezielten Schleusung von Migrantinnen und Migranten beteiligen, werden wir sanktionieren", hieß es in einer Erklärung des Außenministers.