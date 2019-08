Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Die Nachrichten des Tages:

+++ 11.42 Uhr: Bahn will Online-Formular für Verspätungen bis Ende 2020 +++

Kunden der Deutschen Bahn sollen einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" zufolge ab Ende 2020 bei Verspätungen auch online Geld zurückfordern können. Bislang ist das nur in Papierform möglich. Die geplante Einführung eines Online-Formulars ist schon länger bekannt. Die Bahn will es ihren Kunden damit einfacher machen, einen Teil des Fahrpreises bei Verspätungen zurückzufordern. Das bisherige Verfahren wird als umständlich kritisiert.

+++ 11.26 Uhr: Freiburger Urteil im Fall Maria ist rechtskräftig +++

Das Urteil im Fall der jahrelang verschwundenen minderjährigen Maria aus Freiburg ist rechtskräftig. Nach der Staatsanwaltschaft verzichteten auch die Verteidigung und die Vertreter der Nebenklage auf Revision, sagte ein Sprecher des Landgerichts Freiburg am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Das Urteil sei damit bindend, Rechtsmittel seien nicht mehr möglich. Das Gericht hatte am 9. Juli einen 58 Jahre alten Mann aus Blomberg in Nordrhein-Westfalen wegen schwerer Kindesentziehung und wegen sexuellen Missbrauchs in mehr als 100 Fällen zu sechs Jahren Haft verurteilt. Sicherungsverwahrung wurde nicht angeordnet.

+++ 10.10 Uhr: Polizei geht erneut mit Tränengas gegen Demonstranten in Hongkong vor +++

Die Hongkonger Polizei ist den dritten Tag in Folge mit Tränengas gegen regierungskritische Demonstranten vorgegangen. Im Stadtteil Wong Tai Sin hatten am Montag nach einem Aufruf zum Generalstreik hunderte Demonstranten eine Straße blockiert, wie AFP-Reporter berichteten. Die Polizei setzte das Tränengas ein, um die Blockade aufzulösen.

+++ 9.38 Uhr: 17-Jährige in Kreuth vermutlich bei Sturz gestorben +++

Im Fall der im oberbayerischen Kreuth tot in einem Bachbett entdeckten 17-Jährigen geht die Polizei von einem Unfall aus. "Wir gehen davon aus, dass es ein Sturzgeschehen war", sagte eine Polizeisprecherin. Es gebe keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Endgültige Klarheit sollte eine Obduktion des Leichnams der Jugendlichen bringen, die für Montagnachmittag geplant war. Die 17-Jährige war in der Nacht zu Sonntag auf dem Rückweg von einer Feier kurz vor ihrem Elternhaus aus dem Taxi ausgestiegen und danach nicht zurückgekehrt. Nach einer stundenlangen Suche von Freunden, Angehörigen, Polizei und Feuerwehr wurde ihre Leiche entdeckt.

+++ 9 Uhr: SPD-Politiker drängen erneut auf Streichung von Abtreibungs-Paragraf 219a +++

Aus der SPD kommen neue Forderungen nach einer Streichung des Abtreibungs-Paragrafen 219a. "Da der gefundene Kompromiss weder die benötigte Informations- noch Rechtssicherheit gewährleisten kann, besteht weitergehender Handlungsbedarf", sagte die SPD-Bundestagsabgeordnete Nina Scheer, die sich auch um den SPD-Bundesvorsitz bewirbt. "Paragraf 219a Strafgesetzbuch muss gestrichen werden, um weiteren Schaden sowohl von Ärztinnen und Ärzten als auch betroffenen Frauen abzuwenden", forderte Scheer. Der Paragraf 219a im Strafgesetzbuch verbietet "Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft". Er war im Februar nach monatelangem Koalitionsstreit reformiert worden. Nun dürfen Ärzte, zum Beispiel auf ihrer Internetseite, darüber informieren, dass sie Abtreibungen vornehmen. Zu den Methoden dürfen sie aber weiterhin keine Angaben machen. Stattdessen soll in einer zentralen Liste der Bundesärztekammer darüber informiert werden.

+++ 8.41 Uhr: Neuseeland will strenges Abtreibungsrecht lockern +++

Neuseeland will sein strenges Abtreibungsrecht lockern. Die Regierung von Premierministerin Jacinda Ardern legte einen Gesetzesentwurf vor, der Schwangerschaftsabbrüche bis zur 20. Woche erlaubt. "Abtreibung ist der einzige medizinische Eingriff, der in Neuseeland immer noch als Straftat gewertet wird. Es ist Zeit, das zu ändern", erklärte Justizminister Andrew Little. Das Gesetz soll am Donnerstag ins Parlament eingebracht werden. Die Abgeordneten sollen in einer Gewissensentscheidung darüber entscheiden; die Parteidisziplin wird ausgesetzt. Dem Gesetzentwurf war ein monatelanger Streit innerhalb der aus drei Parteien bestehenden Regierungskoalition vorausgegangen.

+++ 7.10 Uhr: Herrmann: Gewaltrisiko bei Migranten erhöht +++

Nach der tödlichen Bahngleis-Attacke eines Eritreers auf einen achtjährigen Jungen im Frankfurter Hauptbahnhof hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann auf ein erhöhtes Gewaltrisiko bei eingereisten Migranten hingewiesen. "Jetzt kommen unübersehbar Menschen aus anderen Kulturkreisen zu uns, in deren Heimat die Gewaltlosigkeit, wie wir sie pflegen, noch nicht so selbstverständlich ist", sagte der CSU-Politiker der "Passauer Neuen Presse". "Man muss das ganz deutlich aussprechen: Da kommen Leute zu uns, die sehr viel schneller Konflikte mit Gewalt austragen. Die folglich auch selbst ein deutlich höheres Niveau an Gewalt erlebt haben als wir. Wir haben hier ein erhöhtes Risiko, das zeigen die Kriminalstatistiken ganz eindeutig", sagte Herrmann. Die Lösung laute: "Konsequenz. Konsequentes Handeln, konsequentes Bestrafen, gegebenenfalls konsequentes Ausweisen."

Herrmann forderte zugleich eine Überarbeitung des Dublin-Abkommens, das besagt, dass derjenige EU-Staat für Migranten zuständig ist, den sie zuerst erreichen. Das System funktioniere nicht, es hielten sich nicht alle an die Spielregeln. Man könne auch nicht alle Probleme auf die Staaten, die die EU-Außengrenze bilden, abwälzen. Herrmann betonte, dass er das kontrollfreie Schengen-System nicht abschaffen will. "Aber völlig offene Grenzen innerhalb Europas können wir uns offensichtlich nicht leisten. Insbesondere nicht, solange die EU-Außengrenzen nicht sicher sind. Wir müssen wissen, wer sich bei uns aufhält. Wir brauchen deshalb innerhalb von Europa intelligente Grenzkontrollen, die nicht zu ewigen Staus führen", sagte der Landesminister.

+++ 4 Uhr: Mexiko erwägt Auslieferungsgesuch gegen El-Paso-Schützen +++

Nach dem Massaker in einem Ladenkomplex im texanischen El Paso mit mindestens 20 Toten erwägt Mexiko ein Auslieferungsgesuch gegen den mutmaßlichen Schützen. "Wir werten diese Tat als einen Terroranschlag auf die mexikanisch-amerikanische Gemeinde und die mexikanischen Landsleute in den Vereinigten Staaten", sagte Mexikos Außenminister Marcelo Ebrard.

+++ 3.52 Uhr: 19 Tote und 30 Verletzte bei Explosion in Kairo +++

Bei einer Explosion in der Innenstadt Kairos sind nach offiziellen Angaben mindestens 19 Menschen getötet und 30 weitere verletzt worden. Das teilte das ägyptische Gesundheitsministerium mit. Die Explosion habe sich nach dem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge vor dem staatlichen Krebsforschungsinstitut ereignet, erklärte die Behörde. "Alle Patienten und Arbeiter im Zentrum sind wohlauf", hieß es.

Das staatliche Krebsforschungsinstitut NCI liegt am Nil,nur wenige Kilometer vom Tahrir-Platz entfernt. In der Gegend befinden sich mehrere Regierungsgebäude, darunter das Justizministerium und das Büro des Premierministers, sowie ausländische Botschaften. Die ägyptische Staatsanwaltschaft schickte ein Team aus Ermittlern, um die Ursache der Explosion zu untersuchen.

+++ 3.25 Uhr: Mehr als 100 Flüge an Flughafen von Hongkong gestrichen +++

Ein von der Protestbewegung in Hongkong angeführter Streik hat zu einem Verkehrschaos geführt. Am Flughafen der chinesischen Sonderverwaltungszone wurden mehr als 100 Flüge gestrichen. Der Flughafenbetreiber rief Passagiere auf, sich vor einer Fahrt zum Flughafen zunächst an ihre Fluggesellschaft zu wenden. Ein Flughafensprecher machte auf Anfrage keine Angaben zum Grund für die Streichung der Flüge. Chaos gab es auch im morgendlichen Pendlerverkehr: Demonstranten blockierten die Türen zahlreicher U-Bahnen und sorgten damit für Verspätungen. Die Protestbewegung in Hongkong will mit dem Streik den Druck auf die Regierung erhöhen. In der chinesischen Sonderverwaltungszone gibt es seit Wochen Demonstrationen.

+++ 11.12 Uhr: Ausgangssperren im indischen Teil von Kaschmir verhängt +++

Im indischen Teil der Unruheregion Kaschmir wachsen die Spannungen. Die Behörden verhängten am Montag Ausgangssperren in der regionalen Hauptstadt Srinagar und in umliegenden Gebieten. Internetdienste wurden blockiert, das Handynetz und das Festnetz abgeschaltet, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Mehrere Regionalpolitiker erklärten, sie seien unter Hausarrest gestellt worden.