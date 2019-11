Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Bauern protestieren in Berlin: "Unglaubliche Solidarität" (12.40 Uhr)

Millionenklage von Autobahnbetreiber A1 mobil abgewiesen (10.36 Uhr)

39 tote Migranten im Kühllaster: Weiterer Mann in London festgenommen (8.37 Uhr)

Zahl älterer Beschäftigter stark gestiegen (6.25 Uhr)

CDU-Abgeordneter Amthor pocht auf Fraktionsmitsprache bei Huawei (5.35 Uhr)

US-Gericht: Trumps Ex-Mitarbeiter McGahn muss im Kongress aussagen (2.13 Uhr)

Die News von heute im stern-Ticker:

+++ 13.17 Uhr: Erneut toter Grindwal vor Juist angetrieben +++

An der Nordsee-Insel Juist ist erneut ein toter Grindwal angespült worden. Das gut fünf Meter lange männliche Tier sei bereits an einen Ort der Insel gebracht worden, der für Wanderer gesperrt sei, sagte Hiltrud Schrandt, Sprecherin des Landesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves). Am Mittwoch werde ein Laves-Pathologe den Kadaver untersuchen und prüfen, ob die Entnahme von Gewebeproben noch möglich sei. Dies hänge auch vom Verwesungszustand des Tieres ab.

Bereits Anfang November waren drei tote Grindwale an verschiedenen Stellen der niedersächsischen Nordseeküste angetrieben worden, darunter auch vor Juist. Es wird vermutet, dass sich die Wale verirrten, strandeten und dann an Herz-Kreislauf-Versagen verendeten. Die ersten drei toten Wale wiesen laut Laves keine inneren oder äußeren krankhaften Veränderungen auf.

+++ 12.58 Uhr: Bewaffnete entführen Flugzeug in Papua-Neuguinea und stehlen die Fracht +++

In Papua-Neuguinea haben Bewaffnete ein Flugzeug entführt und sich nach der Landung mit der Fracht davongemacht. Wie die Charterfluglinie Tropicair mitteilte, waren die acht Männer bei einem Zwischenstopp zum Auftanken in Gasmata auf der Insel Neubritannien in die Maschine eingedrungen und hatten den Piloten zum Losfliegen gezwungen. Passagiere waren nach Angaben eines Sprechers nicht an Bord. Die Entführer zwangen den Piloten den Angaben zufolge dazu, eine ungenutzte Landebahn in einer abgelegenen Region anzufliegen, wo sie mit der Fracht und Gepäckstücken aus dem Flugzeug flüchteten. Der Pilot blieb nach Angaben der Fluggesellschaft unverletzt, auch die Maschine wurde nicht beschädigt. Sie befindet sich den Angaben zufolge inzwischen in Papua-Neuguineas Hauptstadt Port Moresby. Die Polizei nahm Ermittlungen zu der Flugzeugentführung auf. Der Polizeichef der Provinz West New Britain sagte, die Ermittler hätten bisher noch keine eigenen Erkenntnisse über die gestohlene Fracht.

+++ 12.55 Uhr: Zahl der Toten nach Erdeben in Albanien auf 13 gestiegen +++

Nach dem schweren Erdbeben in Albanien ist die Zahl der Toten auf 13 gestiegen. Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, wurden mittlerweile zudem 600 Verletzte behandelt. Zuvor war von sechs Toten und 150 Verletzten die Rede gewesen. Das Beben der Stärke 6,4 hatte Albanien in den frühen Morgenstunden erschüttert und war auf dem gesamten Balkan zu spüren gewesen. Am schwersten wurde die Umgebung der Hafenstadt Durres an der albanischen Adriaküste getroffen. In Durres und im nahegelegenen Thumana stürzten Gebäude ein. Rettungskräfte suchten in Trümmern nach Verschütteten.

+++ 12.40 Uhr: Bauern protestieren in Berlin: "Unglaubliche Solidarität" +++

Aus Ärger über die Agrarpolitik der Bundesregierung sind mehrere Tausend Bauern aus ganz Deutschland zu einer Kundgebung in Berlin zusammengekommen. Vor dem Brandenburger Tor sprachen Redner zum Auftakt von einer "unglaublichen Solidarität". Das zeige, dass die Landwirte etwas bewegen könnten, wenn sie zusammenhalten. Zu der Demonstration rollten auch Tausende Traktoren in die Hauptstadt.

Auf Transparenten stand: "Ist der Bauer ruiniert, wird dein Essen importiert", "Wer Bauern quält, wird abgewählt" oder "Gemeinsam statt gegeneinander". Der Protest richtet sich unter anderem gegen geplante schärfere Vorgaben zum Insekten- und Umweltschutz und weitere Düngebeschränkungen zum Schutz des Grundwassers. Die Bauern warnen vor einer Existenzgefährdung von Betrieben und fordern von der Politik eine stärkere Einbeziehung bei neuen Umweltauflagen.

+++ 12.25 Uhr: Australische Polizei leitet Ermittlungen in mutmaßlichem Spionagefall ein +++

Die australische Polizei hat im Fall eines mutmaßlichen chinesischen Spions Ermittlungen eingeleitet. Wie die Bundespolizei bekannt gab, will sie den mutmaßlichen Überläufer Wang Liqiang im Zuge der Ermittlungen voraussichtlich befragen. Einzelheiten nannte sie mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen aber nicht. Auch der australische Geheimdienst Asio untersucht nach eigenen Angaben den Fall. Wang hatte der australischen Spionageabwehr Informationen über politische Störmanöver von Geheimdienstagenten der Volksrepublik in Hongkong, Taiwan und Australien geliefert. Wang gab Medienberichten zufolge an, dass er selbst an den Infiltrier- und Störaktionen an allen drei Orten beteiligt gewesen sei.

In einem weiteren mutmaßlichen Spionagefall wurde indes eine Obduktion der Leiche des chinesisch-australischen Geschäftsmanns Bo Zhao angeordnet. Wie australische Medien berichteten, sollen mutmaßliche chinesische Spione Bo Zhao eine Million australische Dollar (616.000 Euro) angeboten haben, damit er für das Parlament kandidiert. Dem Bericht zufolge soll der 32-jährige Luxusautohändler den australischen Geheimdienst vergangenes Jahr darüber informiert haben. Im März wurde er dann tot in einem Motel-Zimmer aufgefunden.

+++ 11.58 Uhr: Erdbeben der Stärke 5,4 erschüttert Bosnien - Zahl der Toten in Albanien erneut gestiegen +++

Wenige Stunden nach einem schweren Erdbeben in Albanien hat ein Beben der Stärke 5,4 am Vormittag Bosnien-Herzegowina erschüttert. Das Epizentrum lag 80 Kilometer südlich der Hauptstadt Sarajevo, teilte die US-Erdbebenwarte USGS mit. Über Schäden wurde zunächst nichts bekannt. Es könnte sich um ein Nachbeben der Serie von Erdstößen in Albanien gehandelt haben. Diese hatte am frühen Dienstagmorgen ihren Ausgang genommen. Das schwerste Beben in der Region Durres hatte die Stärke 6,4. Nach neuesten offiziellen Angaben vom Vormittag sind dabei mindestens neun Menschen getötet und 330 weitere verletzt worden.

+++ 11.43 Uhr: Neuer Thüringer Landtag erstmals zusammengetreten +++

Rund vier Wochen nach der Wahl ist der neue Thüringer Landtag erstmals zusammengetreten. Eröffnet wurde die konstituierende Sitzung am Dienstag in Erfurt von Alterspräsident Karlheinz Frosch (AfD). Auf der Tagesordnung stand die Wahl der neuen Landtagspräsidentin und der Vizepräsidenten. Die Linkspartei als stärkste Fraktion hatte die bisherige Landwirtschaftsministerin Birgit Keller als Kandidatin für das Präsidentenamt nominiert.

Mit der Konstituierung des neuen Landtags endet auch die reguläre Amtszeit der rot-rot-grünen Regierung von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Allerdings gestaltet sich die Regierungsbildung wegen fehlender Mehrheiten schwierig, weshalb das bisherige Kabinett vorerst weiter geschäftsführend im Amt bleibt. Ramelow selbst will sich erst im Februar zur Wiederwahl als Ministerpräsident stellen, sofern keine andere Partei dies vorher beantragt.

+++ 11.16 Uhr: Universität: Nur noch eine Demonstrantin in besetzter Hongkonger Hochschule +++

Die Besetzung der Polytechnischen Universität von Hongkong könnte bald beendet sein. Wie Vertreter der Hochschule mitteilten, befindet sich nur noch eine Demonstrantin auf dem Campus. Es könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere Protestierende in dem Gebäude versteckt hielten. Teams der Universität durchsuchten das Gelände und versiegelten leere Räume mit Klebeband. "Wir haben den gesamten Campus systematisch durchsucht und im Gebäude der Studentenvereinigung eine Demonstrantin gefunden", sagte der Vizepräsident der Universität, Wai Ping Kong. Die Universität versuche, sie zum Verlassen des Geländes zu überreden.

Hunderte Demokratieaktivisten hatten die Universität vor gut einer Woche im Zuge der Proteste gegen die Hongkonger Regierung besetzt. Mit Pfeil und Bogen, Molotowcocktails und Steinschleudern versuchten sie Polizisten abzuwehren.

+++ 11.13 Uhr: Australische Polizei findet offenbar Leiche von vermisstem Rucksacktouristen +++

Die australische Polizei hat offenbar die Leiche eines vermissten britischen Rucksacktouristen gefunden. Bei dem noch nicht identifizierten Toten handele es sich vermutlich um den 25-jährigen Briten, der am Samstag von einem Campingplatz im Bundesstaat Victoria weggelaufen war, teilte die Polizei mit. Der junge Mann war zuletzt in Princetown an der beliebten Great Ocean Road an der Südküste Australiens gesehen worden, wo er mit Freunden zeltete. In der Nacht zum Samstag hatte sich der 25-Jährige nach Polizeiangaben den Kopf gestoßen und war daraufhin plötzlich in umliegendes Buschland gerannt. Als seine Freunde ihn nicht finden konnten, suchte die Polizei mit einem Hubschrauber, Pferden, Motorrädern, speziellen Rettungsteams und Freiwilligen nach dem Vermissten. Am Dienstag, dem vierten Tag der Suche, entdeckte die Polizei die Leiche in einem Bach, mehr als einen Kilometer von dem Campingplatz entfernt.

+++ 11.04 Uhr: Umweltministerium droht mit Diesel-Fahrverbot in Kiel ab Januar +++

Das schleswig-holsteinische Umweltministerium hat der Stadt Kiel für die Verkehrsachse Theodor-Heuss-Ring zum 1. Januar 2020 ein Diesel-Fahrverbot angedroht. Die Stadt habe nur noch wenige Tage Zeit, um mit eigenen Vorschlägen das Fahrverbot abzuwenden, sagte ein Ministeriumssprecher in Kiel. Die neue Fassung des seit Mai überarbeiteten Luftreinhalteplans sehe ein Fahrverbot für Diesel der Klassen Euronorm 1 bis 5 vor. Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) begründete das drohende Fahrverbot damit, dass Kiel frühere eigene Vorschläge zur Luftreinhaltung am Theodor-Heuss-Ring zurückgenommen habe und die Stickstoffdioxid-Grenzwerte an der Verkehrsachse 2020 und 2021 nicht eingehalten werden könnten. Zuvor hatten die "Kieler Nachrichten" berichtet.

+++ 10.46: Zahl der Toten nach Erdbeben in Albanien auf sechs gestiegen +++

Das wohl schwerste Erdbeben seit Jahrzehnten in Albanien hat am frühen Dienstagmorgen die Westküste des Balkanstaats erschüttert. Mindestens sechs Menschen kamen ums Leben, wie der albanische Regierungssprecher Endri Fuga über den Kurznachrichtendienst Twitter am Vormittag mitteilte. Nach seinen Angaben behandelten die Krankenhäuser mindestens 300 Verletzte, nachdem Häuser eingestürzt und Trümmer herabgefallen waren.

Very sad news this morning as a 6,3 magnitude earthquake hit the port city of Durres, 37km from Tirana. Initial reports speak of at least 6 people dead and more still missing, while several buildings have collapsed. — Endri Fuga (@endrifuga) November 26, 2019

Das Institut für Geowissenschaften in Tirana und das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam gaben die Stärke des Bebens mit 6,3 an, die US-Erdbebenwarte (USGS) mit 6,4. Das Epizentrum lag nach albanischen Angaben zehn Kilometer nördlich von Durres und 30 Kilometer westlich von Tirana in zehn Kilometer Tiefe im Adriatischen Meer.

+++ 10.38 Uhr: Büroleiter von Maltas Regierungschef tritt wegen Mordfalls Galizia zurück +++

Im Zusammenhang mit dem Mord an der Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia ist der Büroleiter des Regierungschefs von Malta zurückgetreten. Das teilte Ministerpräsident Joseph Muscat in Valletta mit. Sein bisheriger Büroleiter Keith Schembri soll Ermittlerkreisen zufolge von der Polizei verhört werden, weil sein Name in Verbindung mit einem Hauptverdächtigen in dem Mordfall genannt wurde. Die 53-jährige Galizia war am 16. Oktober 2017 bei einem Bombenanschlag auf ihr Auto getötet worden. Ihre Ermordung löste europaweit Erschütterung aus. Die Journalistin hatte regelmäßig über Korruption, Geldwäsche, Vetternwirtschaft und andere illegale Geschäfte in Malta berichtet. In manche der Skandale waren auch Mitglieder der Regierung von Malta verwickelt. Erst vor wenigen Tagen war der Geschäftsmann Yorgen Fenech auf seiner Jacht vor der Küste Maltas festgenommen worden.

+++ 10.36 Uhr: Millionenklage von Autobahnbetreiber A1 mobil abgewiesen +++

Der Autobahnbetreiber A1 mobil bekommt nicht die geforderte Millionen-Nachzahlung vom Bund. Das Oberlandesgericht (OLG) Celle wies in einem Berufungsverfahren eine entsprechende Klage des Unternehmens zurück. A1 mobil betreibt einen Abschnitt der Autobahn 1 zwischen Hamburg und Bremen und hatte von der Bundesrepublik 778 Millionen Euro an nachträglicher Vergütung verlangt, weil die Einkünfte aus Mauteinnahmen wegen eines geringeren Verkehrsaufkommens niedriger ausgefallen waren als erwartet.

Bereits das Landgericht Hannover hatte die Klage abgewiesen, A1 mobil brachte den Fall daraufhin auf die nächsthöhere Instanz. "Das Landgericht hat richtig entschieden", erklärte nun ein Sprecher des Celler OLG. Demnach habe das Betreiberkonsortium das Risiko einer veränderten Verkehrsmenge laut Vertrag "unbegrenzt" selbst übernommen. A1-mobil-Geschäftsführer Ralf Schmitz sagte, man habe zuletzt bereits mit einer Bestätigung des früheren Urteils gerechnet und werde die Begründung der Richter nun gründlich prüfen.

+++ 10.09 Uhr: Brandanschlag auf Autos vor Polizeirevier in Stralsund +++

Auf mehrere Autos vor dem Polizeihauptrevier in Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern ist in der Nacht zum Dienstag ein Brandanschlag verübt worden. Wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilte, zündeten Unbekannte Brandsätze an den Fahrzeugen. Ein Streifenwagen und zwei Privatautos von Polizisten wurden demnach "vollständig beschädigt". Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte die Autos. Eine sofortige Fahndung in der Umgebung verlief ergebnislos. Zum Motiv der Tat hatte die Polizei nach eigenen Angaben noch keine Erkenntnisse. Die Beamten bezifferten den entstandenen Sachschaden auf rund 40.000 Euro und baten mögliche Zeugen, sich zu melden. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) verurteilte den Brandanschlag.

+++ 9.56 Uhr: 13 französische Soldaten bei Hubschrauberabsturz in Mali getötet +++

Beim Absturz von zwei französischen Militärhubschraubern in Mali sind nach offiziellen Angaben 13 französische Soldaten ums Leben gekommen. Der Elysée-Palast sprach in einer Erklärung von einem "Unfall der beiden Helikopter bei einem Kampfeinsatz gegen Dschihadisten". Die beiden Kampfhubschrauber seien am Montagabend kollidiert, hieß es dazu aus Militärkreisen. Präsident Emmanuel Macron sprach den Angehörigen der Soldaten sein Beileid aus und würdigte den Mut der Soldaten. Frankreich kämpft in Mali und weiteren Ländern der Sahelzone mit der Truppe "Barkhane" gegen islamistische Terroristen. Ihr gehören etwa 4500 Soldaten an.

+++ 9.52 Uhr: Mehr als 32 000 Prostituierte in Deutschland gemeldet +++

Rund 32 800 Menschen gehen in Deutschland offiziell der Prostitution nach. So viele waren Ende 2018 bei den Behörden nach dem Prostituiertenschutzgesetz gemeldet, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Der Großteil der Prostituierten (76 Prozent) war zwischen 21 und 44 Jahre alt, sechs Prozent waren zwischen 18 und 20 Jahren alt. Die meisten stammten aus dem Ausland. Den Statistikern zufolge besaß knapp ein Fünftel (rund 6200) die deutsche Staatsangehörigkeit. Rund 1600 Gewerbe hatten eine erteilte oder vorläufige Erlaubnis. Seit 2017 gilt in Deutschland das Prostituiertenschutzgesetz, das unter anderem eine Anmeldepflicht vorsieht.

+++ 9.48 Uhr: Auto kracht in Österreich durchs Schaufenster +++

Mit dem Auto bis zur Kasse: In Österreich ist eine 42-Jährige mit ihrem Wagen in ein Einrichtungshaus gekracht. Wie die Polizei mitteilte, rollte der Wagen einige Meter durch den Laden und blieb erst an der Kasse stehen. Zwei Mitarbeiterinnen des Geschäfts im Bundesland Niederösterreich wurden von verschobenen Regalen und Waren erfasst und verletzt. Die Autofahrerin wurde durch die Trümmerteile im Auto eingeschlossen und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Wieso sie letztlich aber durch das Schaufenster ins Geschäfts gefahren ist, blieb nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Ein Alkoholtest verlief negativ.

+++ 8.45 Uhr: Bundesfinanzminister Scholz verteidigt Haushaltsentwurf gegen Kritik +++

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat den Haushaltsentwurf der Regierung gegen den Vorwurf mangelnder Zukunftsinvestitionen verteidigt. Es sei solider, aber "gleichzeitig ein sehr expansiver Haushalt", der "Rekordinvestitionen" vorsehe, sagte Scholz am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". Der Bundestag will am Vormittag mit den abschließenden Beratungen über den Haushalt 2020 beginnen. Als positives Beispiel nannte Scholz die Ausgaben für den Klimaschutz. In diesem Jahr seien dafür Investitionen von 43 Milliarden Euro vorgesehen. In den kommenden zehn Jahren wolle die Regierung für Klimamaßnahmen zusätzlich 150 Milliarden Euro ausgeben. "Das ist schon ziemlich viel", sagte er. Es gehe aber auch um soziale Investitionen. "Dies ist ein Haushalt, der sehr viel Geld vorsieht für Kinder, für diejenigen, die studieren, für diejenigen, die eine Finanzierungshilfe bei ihrer Wohnung brauchen." Dazu komme die Zukunftssicherung des deutschen Rentensystems.

+++ 8.37 Uhr: 39 tote Migranten im Kühllaster: Weiterer Mann in London festgenommen +++

Nach dem Tod von 39 Menschen in einem Kühllaster in Großbritannien hat es eine weitere Festnahme gegeben. Der 36-Jährige sei am Montag in Dalston im Osten Londons wegen Verdachts auf Totschlag, Beihilfe zu Menschenschmuggel und zu illegaler Einreise festgenommen worden, teilte die Polizei in der Nacht zum Dienstag mit. Am 23. Oktober waren in einem Kühllaster in einem Ort in der Grafschaft Essex nahe London die Leichen von 31 Männern und acht Frauen entdeckt worden. Vermutlich wurden sie ins Land geschmuggelt. Ein Schiff hatte den Container zuvor von Belgien nach England gebracht. Die Opfer stammten aus Vietnam. Im Zusammenhang mit dem Fall hatte es Festnahmen in Großbritannien, Irland und Vietnam gegeben.

+++ 7.52 Uhr: Mindestens vier Tote und 150 Verletzte bei schwerem Erdbeben in Albanien +++

Bei einem schweren Erdbeben in Albanien sind am Dienstag mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Bei dem Beben der Stärke 6,4 wurden nach Angaben von Gesundheitsministerin Ogerta Manasterliu mindestens 150 weitere Menschen verletzt, die meisten von ihnen aber nur leicht. Das Zentrum des Bebens, das sich in den frühen Morgenstunden ereignete, lag etwa 34 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Tirana, wie das Erdbebenzentrum EMSC mitteilte. Ein etwa 50 Jahre alter Mann kam nach Angaben des Verteidigungsministeriums ums Leben, als er im Ort Kurbin im Nordwesten des Landes in Panik aus einem Gebäude sprang. Die Leichen eines Mannes und einer Frau wurden in Thumane nördlich von Tirana aus Trümmern geborgen. Ein vierter Toter wurde im Küstenort Durres gefunden. Auch in Tirana brach Panik aus, zahlreiche Menschen rannten auf die Straße. In Durres brach nach Angaben des Verteidigungsministeriums ein dreistöckiges Hotel zusammen. Ein weiteres Gebäude im Stadtzentrum wurde schwer beschädigt. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sprach von "erheblichen Schäden". Allein in Tirana und Durres wurden nach Angaben von Gesundheitsministerin Manasterliu 150 Menschen mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Erschütterungen waren örtlichen Medien zufolge auf der gesamten Balkanhalbinsel zu spüren, unter anderem in Sarajevo und der fast 700 Kilometer entfernten serbischen Stadt Novi Sad. Dem Erdbebenzentrum EMSC zufolge gab es mehrere Nachbeben, darunter eines der Stärke 5,3. Im September war die selbe Region erst von einem Beben der Stärke 5,6 erschüttert worden. Die Behörden sprachen damals vom stärksten Beben der vergangenen 20 bis 30 Jahre.

+++ 7.19 Uhr: SPD-Außenpolitiker kritisiert Altmaier in Huawei-Debatte +++

Der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid hat einen Vergleich von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zwischen dem chinesischen Telekommunikationskonzern Huawei und US-Unternehmen scharf kritisiert. "Diese Äußerung von Minister Altmaier verkennt völlig, dass in China keine rechtsstaatliche Kontrolle durch unabhängige Gerichte möglich ist, in den USA aber sehr wohl", sagte Schmid der Zeitung "Welt" (Dienstagsausgabe). Chinesische Geheimdienste hätten andere Zugriffsmöglichkeiten auf "unsere Daten" als amerikanische. Daher sei eine Beteiligung von Huawei am Aufbau des 5G-Netzes in Deutschland "nicht zu akzeptieren", erklärte Schmid. Bei Huawei bestehe "aufgrund der Gesetzeslage im Heimatland China die Pflicht zur Ablieferung von Daten an die nationalen Geheimdienste", fügte er hinzu. Weil es dagegen keine rechtsstaatlichen Mittel vor unabhängigen Gerichten gebe, dürfe die Beteiligung von Unternehmen wie Huawei am 5G-Ausbau in Deutschland aus Gründen der nationalen Sicherheit nicht zugelassen werden, forderte er.

+++ 6.25 Uhr: Zahl älterer Beschäftigter stark gestiegen +++

Immer mehr Menschen in Deutschland arbeiten auch im fortgeschrittenen Alter. So hat sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Alter von 60 Jahren und mehr seit dem Jahr 2007 fast verdreifacht. Dies zeigt eine Antwort der Bundesagentur für Arbeit (BA) auf eine Anfrage der Linken im Bundestag. 2007 waren 903 488 Beschäftigten 60 Jahre und älter. Bis 2018 stieg die Zahl kontinuierlich auf 2 609 777.

+++ 5.50 Uhr: Ärztepräsident für "kreative Lösungen" für Praxen auf dem Land +++

Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat für "kreative Lösungen" geworben, um dringend benötigte Hausärzte für ländliche Gebiete zu gewinnen. "Man könnte darüber nachdenken, einen Teil der Medizinstudienplätze nach Regionen mit einem besonderen Bedarf an Ärztinnen und Ärzten zu verteilen", sagte der Bundesärztekammer-Chef der Deutschen Presse-Agentur. Beispielsweise könnte ein bestimmter Anteil der Plätze an Bewerber aus dem Hochsauerland, dem Bayerischen Wald oder der Uckermark gehen - unabhängig vom Abiturnotenschnitt. Menschen, die selbst in der Region groß geworden sind, haben vielleicht eher die Neigung, nach dem Studium dorthin zurückzukehren", sagte Reinhardt. "Sie kennen und mögen die Region und wissen, dass man dort gut leben kann."

+++ 5.35 Uhr: CDU-Abgeordneter Amthor pocht auf Fraktionsmitsprache bei Huawei +++

Im Streit über die Zulassung des chinesischen Telekomausrüsters Huawei beim Ausbau des schnellen 5G-Mobilfunks pocht der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor auf ein Mitspracherecht der Unionsfraktion. Der Beschluss des CDU-Parteitags vom Samstag stelle sich glasklar gegen Anbieter, die von fremden Staaten kontrolliert würden, sagte Amthor der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Das ist bei allen chinesischen Anbietern offensichtlich der Fall, weshalb ich es für geradezu abenteuerlich halte, aus dem Beschluss eine Offenheit für Anbieter wie Huawei oder ZTE herauszulesen." Amthor nannte den Parteitagsbeschluss zur Sicherheit beim 5G-Netzausbau einen guten Kompromiss. Er bedeute allerdings nicht das Ende der Debatte, sondern sei vielmehr die Grundlage für die weitere politische Diskussion über den Umgang mit chinesischen Ausrüstern.

+++ 4.12 Uhr: Franzose und Mexikaner nach Entführung in Mexiko wieder frei +++

Einen Tag nach der Entführung eines Franzosen und eines Mexikaners in einem Nationalpark in Mexiko sind die beiden Männer wieder frei. "Sowohl der Franzose als auch der Mexikaner sind freigelassen worden", sagte ein mexikanischer Regierungsvertreter am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Die Regierungen beider Staaten bestätigten später offiziell die Freilassung der Verschleppten, ohne weitere Angaben zu dem Fall zu machen. Eine Quelle aus der für Entführungen zuständigen mexikanischen Ermittlungsbehörde sagte AFP, die beiden Männer seien unverletzt. Die Ermittlungen würden fortgesetzt, um die Entführer zu finden. Der Franzose und der Mexikaner waren am Sonntag in einem Nationalpark am Vulkan Nevado de Toluca im zentralmexikanischen Bundesstaat México von Bewaffneten verschleppt worden.

+++ 3.05 Uhr: US-Energieminister: Trump wurde von Gott zum Präsidenten auserwählt +++

Höchste Weihe für Donald Trump: Der scheidende US-Energieminister Rick Perry hält den Präsidenten nach eigenen Worten für den von Gott persönlich auserwählten Anführer der Vereinigten Staaten. Auf den Posten komme niemand ohne "Gottes Segen", sagte Perry in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit dem Sender Fox News. Trump selbst hatte sich im August - allerdings nach späteren eigenen Angaben im Scherz - zum "Auserwählten" erklärt. In dem Interview berichtete Perry, ein praktizierender Christ, aus einer Unterhaltung, die er unlängst mit Trump über Glaubensthemen geführt habe. Darin habe er dem Präsidenten gesagt: "Ich weiß, dass Leute gesagt haben, Sie hätten sich zum Auserwählten erklärt. Und ich sagte: 'Das wurden Sie.' Ich sagte: 'Wenn Sie ein gläubiger Christ sind, verstehen Sie Gottes Plan für die Menschen, die über uns auf diesem Planeten in unserer Regierung herrschen und richten.'"

+++ 2.13 Uhr: US-Gericht: Trumps Ex-Mitarbeiter McGahn muss im Kongress aussagen +++

Der frühere Leiter der Rechtsabteilung des Weißen Hauses, Don McGahn, muss einer Vorladung eines Ausschusses des Repräsentantenhauses Folge leisten und im Parlament aussagen. Er könne sich nicht auf die Immunität hoher Regierungsmitarbeiter oder Gründe der nationalen Sicherheit berufen, erklärte Bundesrichterin Ketanji Brown Jackson am Montag. Es stehe auch nicht in der Macht des Präsidenten, einen seiner Mitarbeiter davon zu befreien, einer solchen Vorladung des Kongresses Folge zu leisten.

+++ 1.25 Uhr: Verbrennen von Flaggen soll Straftatbestand werden +++

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will das Verbrennen von Staatsflaggen generell unter Strafe stellen. In einem Interview des "Mannheimer Morgens" wies Lambrecht darauf hin, dass bei Demonstrationen in Deutschland immer öfter Flaggen verbrannt würden, zum Beispiel bei anti-israelischen oder anti-türkischen Kundgebungen. "Damit werden die Gefühle vieler Angehöriger einer Nation tief verletzt." Sie werde deshalb bis Ende des Jahres einen Gesetzentwurf vorlegen, in dem das Verbrennen des Hoheitszeichens eines Staates als Straftatbestand eingestuft wird. Vorgesehen in solchen Fällen sind demnach Geld- oder Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren. Bislang ist lediglich das Zerstören öffentlich gezeigter Fahnen, wie sie etwa vor Botschaften hängen, strafbar.

+++ 0.15 Uhr: Generalstaatsanwalt: Netanjahu kann trotz Anklage Regierungschef bleiben +++

Israels geschäftsführender Regierungschef Benjamin Netanjahu kann trotz der Korruptionsanklage auf seinem Posten bleiben. Es gebe keine "rechtliche Verpflichtung für den Ministerpräsidenten zum Rücktritt", erklärte Israels Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit am Montag. Nach Mandelblits Anklageerhebung gegen Netanjahu am Donnerstag waren zahlreiche Rücktrittsforderungen gegen den Likud-Politiker laut geworden. Gemäß israelischem Recht können Minister nicht im Amt verbleiben, wenn sie unter Anklage stehen - ein Ministerpräsident jedoch schon. Für ihn ist ein Rücktritt erst nach einer rechtskräftigen Verurteilung zwingend erforderlich.