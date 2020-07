Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Vergewaltiger wollte sich nach Tat mit Opfern verabreden (12.30 Uhr)

Mutmaßlicher Serienvergewaltiger gefasst: Polizei informiert über Fahndungserfolg (12 Uhr)

EU-Gericht annulliert Rekord-Steuernachzahlung für Apple in Irland (11.16 Uhr)

Paritätsregelung für Wahllisten in Thüringen verfassungswidrig (10.12 Uhr)

Bundespolizei entdeckt 31 Flüchtlinge auf Kühllaster in Sachsen (9.51 Uhr)

Bewaffneter Mann aus Oppenau weiter auf der Flucht (7 Uhr)

Die Nachrichten des Tages:

+++ 12.55 Uhr: Kultusministerkonferenz verabschiedet Rahmenplan für Hygienemaßnahmen in Schulen +++

Die Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) hat einen Rahmenplan für Hygienemaßnahmen an Schulen für das kommende Schuljahr beschlossen. Dieser solle bundesweit einheitlich gelten und den Ländern als "Orientierungshilfe" bei der Formulierung ihrer Vorgaben für den Betrieb während der Corona-Pandemie dienen, teilte das KMK-Sekretariat in Berlin mit. Auf Detailregelungen sei aber "vor dem Hintergrund spezifischer Gegebenheiten vor Ort bewusst verzichtet" worden.

Der Rahmenplan sieht demnach unter anderem vor, bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des eigentlichen Unterrichts möglichst einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten und Schülern mit verdächtigen Symptomen vom Unterricht auszuschließen. Zudem sollen Schulgebäude regelmäßig gereinigt und gelüftet sowie allgemeine Vorsichtsmaßnahmen wie Händewaschen eingehalten werden. Der Plan empfiehlt außerdem die Benutzung der offiziellen Corona-Warn-App.

+++ 12.50 Uhr: Coronabedingte Reisewarnung für Norwegen aufgehoben +++

Das Auswärtige Amt hat die coronabedingte Reisewarnung für Norwegen aufgehoben. Zuvor hatte das norwegische Außenministerium eine Liste mit Ländern veröffentlicht, aus denen die Einreise von heute an wieder gestattet ist. Darunter war auch Deutschland. Damit sei nun die Einreise aus Deutschland für alle Zwecke wieder erlaubt, teilte das Auswärtige Amt mit. Sie sei quarantänefrei entweder direkt oder über Dänemark beziehungsweise Finnland möglich, über Schweden nur in direktem Transit.

Das Auswärtige Amt weist auf seiner Norwegen-Seite im Internet darauf hin, dass in dem skandinavischen Land Abstands- und Hygieneregeln gelten. Es bestehe keine Maskenpflicht, jedoch werde dringend dazu geraten, Hand- und Hustenhygiene strikt zu befolgen und bei Krankheitssymptomen zu Hause zu bleiben. Die touristische Infrastruktur sei größtenteils zugänglich, teilweise wegen der Abstands- und Hygieneregeln aber mit stark reduzierten Kapazitäten. Es könne zu längeren Wartezeiten, Ausfällen oder anderen Einschränkungen kommen.

+++ 12.44 Uhr: Opfer sollen zeitnah und behutsam vernommen werden +++

Von einem Journalisten auf den polizeilichen Umgang mit den Opfern angesprochen, erklärte LKA-Ermittlerin Schürmann, man versuche diese "zeitnah" zu vernehmen, sofern dies möglich sei. Es gelte dabei sehr behutsam vorzugehen, gleichzeitig aber auch das "Tatgeschehen gut aufzuklären". Die Frauen könnten dafür auch eine professionelle Begleitung bekommen. Sie seien im Vorfeld darüber in Kenntnis gesetzt worden, welche Schritte nun alles folgen würden, führte Schürmann aus.

Der 29-Jährige sollte indes psychologisch und psychiatrisch begutachtet werden. Da man ihm schon jetzt mindestens drei schwere Fälle nachweisen könne, sei bei einer Verurteilung eine "erhebliche Strafdauer" zu erwarten, hieß es von den Behörden.

+++ 12.33 Uhr: Drei Taten führten auf Spur zum 29-Jährigen +++

Angaben Schürmanns zufolge führten letztlich drei Taten konkret auf die Spur des Mannes, dessen Vorgehen "sehr auffällig und ungewöhnlich" war, sodass eine Tatzuordnung möglich wurde. Durch die Auswertung eines Videos und einer DNA-Probe sei man dann auf den Namen des Tatverdächtigen gekommen. Zu dieser Zeit habe man jedoch keinerlei Anhaltspunkte auf einen möglichen Aufenthaltsort gehabt, so Schürmann weiter. Auch, ob sich der Mann womöglich im Ausland aufhalte, sei völlig unklar gewesen. "Dann kam es zu der Tat gestern", sagte Schürmann.

Der festgenommene 29-jährige Serbe sei bereits zweimal polizeilich in Erscheinung getreten, daher habe man auch das DNA-Material zum Abgleich mit den nach den Vergewaltigungen gesicherten DNA-Spuren zur Verfügung gehabt, so die Behörden. Dabei habe es sich aber nicht um Sexualstraftaten gehandelt.

+++ 12.30 Uhr: Vergewaltiger wollte sich nach Tat mit Opfern verabreden +++

Laut Norma Schürmann von der Polizei Berlin konnten die Fahnder bei den Vergewaltigungen ein deutliches Verhaltensmuster des Täters feststellen. Er habe die potenziellen Opfer zunächst ganz freundlich angesprochen. Dann hab er sie mit Gewalt gepackt und gewürgt und in entlegenere Gebiete gezerrt und dort vergewaltigt. Dabei habe er "massive körperliche Gewalt" angewandt und die Opfer so zum Schweigen gebracht. Anschließend habe er eine völlig andere Seite von sich gezeigt, sich um die Opfer gekümmert und sogar versucht, sich mit ihnen zu verabreden. Teilweise seien diese zum Schein darauf eingegangen, um aus der Situation zu entkommen.

+++ 12.15 Uhr: Polizei: Insgesamt 83 Beamte bei Suche nach Tatverdächtigem im Einsatz +++

Laut Polizeiangaben wurden die Beamten am Dienstag von einer Anruferin alarmiert, die eine angebliche Vergewaltigung meldete. Nach ersten Sofortmaßnahmen seien insgesamt 83 Polizisten aus Berlin, Brandenburg sowie von der Bundesolizei zu dem Waldstück ausgerückt. Dieses habe man abgesperrt und gesichert, um eine mögliche Flucht des Tatverdächtigen zu verhindern. Bei anschließenden Suchmaßnahmen, bei denen neben einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera auch eine Drohne sowie Hunde zum Einsatz kamen, habe man gegen 12.15 Uhr Sichtkontakt zu dem Mann gehabt, der jedoch zunächst entkommen konnte. Schließlich habe aber der Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera den mutmaßlichen Täter entdeckt und die Einsatzkräfte am Boden zu ihm dirigiert, so dass der Mann festgenommen werden konnte.

+++ 12.12 Uhr: Tatverdächtiger ist laut Polizei 29-jähriger Serbe +++

Die Behörden berichten in der Pressekonferenz, im Zuge der Festnahme am Dienstagabend hätten mindestens acht Vergewaltigungen oder versuchte Vergewaltigungen aufgeklärt werden können, darunter auch besonders schwere. Bei dem Tatverdächtigen handele es sich um einen 29-jährigen serbischen Staatsangehörigen.

+++ 12 Uhr: Jetzt live: Mutmaßlicher Serienvergewaltiger gefasst: Berliner Polizei informiert über Fahndungserfolg +++

Wochenlang hat ein Serienvergewaltiger in Berlin und Brandenburg Angst ausgelöst. Am Dienstagabend wurde der mutmaßliche Täter gefasst. "Nach einer weiteren Vergewaltigung im Raum Potsdam konnten Polizeibeamte heute Abend einen 30-jährigen Mann festnehmen, bei dem es sich nach derzeitigen Erkenntnissen um den gesuchten Serientäter handelt", twitterte die Berliner Staatsanwaltschaft. Jetzt informieren Polizei und Staatsanwaltschaft über ihren Fahndungserfolg.

+++ 11.29 Uhr: Bürger sollen weniger Arbeit mit der Anmeldung eines neuen Wohnsitzes haben +++

Bürger und Verwaltung sollen künftig weniger Arbeit mit der Anmeldung eines neuen Wohnsitzes haben. Das Bundeskabinett billigte einen Gesetzentwurf von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zur Reform des Bundesmeldegesetzes, mit der die Digitalisierung des Meldewesens ausgebaut werden soll. So soll es bei einem Umzug künftig möglich sein, die Bestätigung des Vermieters elektronisch zu bekommen. Auch die Ummeldung beim Amt soll künftig elektronisch möglich sein. Generell soll Bürgern und Behörden mit dem Gesetz der Abruf von Daten erleichtert werden. Bevor die Neuregelungen in Kraft treten können, müssen sie noch Bundestag und Bundesrat passieren.

+++ 11.20 Uhr: Fingerabdrücke und DNA-Proben von mutmaßlichem Serienvergewaltiger genommen +++

Bei dem nahe Potsdam gefassten mutmaßlichen Serienvergewaltiger haben die Ermittler Fingerabdrücke und DNA-Proben genommen. Der Mann sei nach der Festnahme nahe der Landesgrenze von Berlin und Brandenburg erkennungsdienstlich behandelt worden, erläuterte ein Sprecher der Berliner Polizei. Weitere Informationen sollen am Mittag in einer Pressekonferenz von Polizei und Staatsanwaltschaft bekanntgegeben werden. In der Einladung sprachen die Behörden von einem "Ermittlungserfolg".

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um den Gesuchten handle. Der Mann sei 29 Jahre alt. Bisher hatten die Ermittlungsbehörden das Alter des Verdächtigen mit 30 angegeben.

+++ 11.19 Uhr: Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt zu Berliner Drohschreiben +++

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat auch die Ermittlungen zu rechtsextremen E-Mails an die Berliner Kabarettistin Idil Baydar und Linkspartei-Politikerinnen in der Hauptstadt übernommen. Das sagte eine Sprecherin der Behörde, die bereits wegen rechtsextremer Drohschreiben in Hessen ermittelt. Im Fall Baydars, die bereits im März 2019 erstmals ein Drohschreiben erhalten hatte, waren Daten von einem Computer in einem Wiesbadener Polizeirevier abgerufen worden.

Unberechtigte Datenabfrage Rechtsextreme sollen Polizeicomputer für Bedrohung von Kabarettistin benutzt haben DPA

Persönliche Daten wuren auch vor den Drohmails an die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz und die Fraktionsvorsitzende der Linken im hessischen Landtag, Janine Wissler, von hessischen Polizeicomputern abgerufen. Die Ermittlungen nach den vor knapp zwei Jahren bekanntgewordenen Drohschreiben an Basay-Yildiz führten zudem zur Aufdeckung einer Chatgruppe mit rechtsextremen Inhalten in einem Frankfurter Polizeirevier. Wer die Schreiben verfasst hat, ist bisher nicht bekannt. Die in Berlin versandten Schreiben hätten "einen ähnlichen Ton", sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Angesichts der bislang erfolglosen Ermittlungen zu den Drohschreiben sagte sie: "Ich fürchte, es wird nicht einfacher werden."

+++ 11.16 Uhr: EU-Gericht annulliert Rekord-Steuernachzahlung für Apple in Irland +++

Im Streit um eine Rekord-Steuernachzahlung von 13 Milliarden Euro für Apple in Irland hat die EU-Kommission eine Schlappe vor Gericht erlitten. Das EU-Gericht in Luxemburg annullierte die Nachforderung der Kommission aus dem Jahr 2016. Die Kommission habe nicht nachweisen können, dass die Steuervereinbarungen von Apple in Irland aus den Jahren 1991 und 2007 eine ungerechtfertigte staatliche Beihilfe darstellten, wie die Richter erläuterten. Die Entscheidung ist allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit nicht der Schlusspunkt in dem politisch aufgeladenen Konflikt. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass der Streit in nächster Instanz vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) weitergeht. Die Kommission hat zwei Monate Zeit, Berufung einzulegen.

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hatte Apple im August 2016 aufgefordert, die Milliardensumme in Irland nachzuzahlen, weil das Land dem Konzern eine unzulässige Sonderbehandlung bei den Steuerkonditionen gewährt habe. Irland und Apple wehrten sich dagegen.

+++ 11.12 Uhr: Leipziger Buchmesse schließt Verschiebung 2021 nicht aus +++

Die Leipziger Buchmesse schließt eine Verschiebung ihres Termins 2021 nicht aus. Derzeit liefen Gespräche dazu mit den Ausstellern, sagte Messe-Sprecherin Frauke Kibscholl. Das Ziel sei eine Präsenzveranstaltung. Bislang steht als Termin für die Frühlingsschau der Buchbranche der 18. bis 21. März 2021 im Messe-Kalender. Messe-Direktor Oliver Zille hatte zuvor bei einer Veranstaltung von MDR Kultur laut über die Terminverschiebung nachgedacht. Die Leipziger Buchmesse war dieses Jahr eine der ersten großen Messen, die wegen der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt wurde.

+++ 10.39 Uhr: Berliner Polizei geht mit Durchsuchungen gegen mutmaßliche Islamisten vor +++

In Berlin ist die Polizei mit einer großangelegten Razzia gegen mutmaßliche Islamisten vorgegangen. Stadtweit seien 450 Beamte bei 19 Durchsuchungen gegen zwölf Tatverdächtige aus der islamistischen Szene im Einsatz, sagte ein Polizeisprecher. Ihnen würden verschiedene Straftaten, darunter Terrorismusfinanzierung, zur Last gelegt. Demnach geht es bei den Razzien um das Auffinden von Beweismitteln. Festnahmen gebe es keine, sagte der Polizeisprecher. Durchsucht würden Geschäfts- und Wohnräume.

+++ 10.31 Uhr: Eine Tote bei nächtlichen Messerangriffen auf Frauen in Norwegen +++

Drei Frauen sind in der Nacht zum Mittwoch an verschiedenen Orten in einer südnorwegischen Stadt angegriffen worden. Eine von ihnen erlag später ihren schweren Stichverletzungen, wie die zuständige Polizei mitteilte. Der mutmaßliche Täter wurde gefasst. Eine zweite Frau wurde bei einem der Angriffe in der Stadt Sarpsborg rund 90 Kilometer südlich von Oslo schwer verletzt, eine dritte leichter, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur NTB sagte. Der Täter habe ersten Erkenntnissen zufolge alleine gehandelt und sei bereits zuvor polizeibekannt gewesen. Weitere Hintergründe waren zunächst unbekannt.

+++ 10.26 Uhr: Minister: Israel steuert auf weiteren Corona-Lockdown zu +++

Nach einem starken Anstieg der Corona-Infektionen hält Israels Gesundheitsminister einen weiteren Lockdown in dem Land für kaum noch vermeidbar. Er hoffe, dass die zuletzt ergriffenen Maßnahmen wie die Begrenzung der Teilnehmerzahlen bei Veranstaltungen zu niedrigeren Infektionszahlen führten, sagte Juli Edelstein dem Nachrichtenportal "ynet". Wenn dies so komme, dann könne eine Lockdown-Entscheidung verschoben werden. "Wir müssen drei bis vier Tage abwarten, um zu schauen, aber es würde einem Wunder gleichkommen." Israel war es zu Beginn der Pandemie unter anderem mit einem raschen Lockdown gelungen, die Infektionszahlen niedrig zu halten. Nach Lockerungen schnellten die Zahlen jedoch in die Höhe.

+++ 10.12 Uhr: Paritätsregelung für Wahllisten in Thüringen verfassungswidrig +++

Parteien müssen in Thüringen ihre Kandidatenlisten für Landtagswahlen nicht abwechselnd mit Männern und Frauen besetzen. Das hat der Verfassungsgerichtshof in Weimar am Mittwoch entschieden und eine entsprechende Paritätsregelung im Landeswahlgesetz gekippt. Damit war eine Klage der AfD erfolgreich. Es ist bundesweit die erste Entscheidung zu einem zur Erhöhung der Frauenanteile in den Parlamenten gedachten Paritätsgesetz.

+++ 9.51 Uhr: Bundespolizei entdeckt 31 Flüchtlinge auf Kühllaster in Sachsen +++

Die Bundespolizei und der Zoll in Sachsen haben 31 geschleuste Flüchtlinge in einem Kühllaster entdeckt. Die Männer lagen zwischen der Ladung und der Decke des Fahrzeugs, sagte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel der Nachrichtenagentur AFP. Demnach wurde der Lastwagen am Dienstagabend auf der Autobahn 17 bei Breitenau nahe der Grenze zu Tschechien kontrolliert. Der Fahrer des türkischen Lasters wurde wegen des Verdachts der Schleusung vorläufig festgenommen. Die Flüchtlinge kommen ersten Erkenntnissen zufolge aus der Türkei, Syrien, dem Iran und dem Irak.

+++ 9.42 Uhr: Ein Toter und mehr als 30 Verletzte bei Zugunglück nahe Prag +++

Bei einem Zugunglück nahe Prag sind ein Mensch getötet und mehr als 30 weitere verletzt worden. Ein Passagierzug sei am Dienstagabend im rund 30 Kilometer östlich der tschechischen Hauptstadt gelegenen Cesky Brod in einen stehenden Güterzug gefahren, teilten die Rettungsdienste mit. Der Lokführer des Personenzugs sei dabei ums Leben gekommen, mehrere der 33 Verletzten befänden sich in einem ernsten Zustand. Unglücksursache war offenbar ein Fahrfehler. Vor einer Woche waren bei einem Bahnunglück im deutsch-tschechischen Grenzgebiet zwei Menschen ums Leben gekommen und etwa 20 weitere verletzt worden. Ein Zug auf dem Weg ins sächsische Johanngeorgenstadt war nahe der Stadt Karlsbad (Karlovy Vary) mit einem anderen Zug kollidiert.

+++ 8.58 Uhr: Lauterbach wirft Bundesbildungsministerin Konzeptlosigkeit bei Schulöffnungen vor +++

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) Konzeptlosigkeit bei der geplanten weitgehenden Öffnung von Schulen nach den Sommerferien vorgeworfen. Wenn es im Herbst wieder mehr Corona-Infektionen gebe, "wird es schwierig", sagte Lauterbach der "Welt". Karliczek sage "immer nur, man werde Lösungen von Schule zu Schule finden". Das sei jedoch zu wenig.

+++ 8 Uhr: Vor Präsidentenwahl in Belarus: Mehr als 250 Festnahmen bei Protesten +++

Mehr als 250 Menschen sind in der Republik Belarus (Weißrussland) bei Protesten gegen den Ausschluss von Oppositionskandidaten bei der Präsidentenwahl festgenommen worden. Das Menschenrechtszentrum Wesna (Frühling) nannte auf seinem Internetportal spring96.org die meisten Festgenommenen am Mittwoch namentlich. Darunter waren auch zahlreiche Journalisten.

+++ 7.27 Uhr: 351 registrierte Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland +++

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 351 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Damit waren seit Beginn der Corona-Krise mindestens 199.726 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI am Mittwochmorgen meldete (Datenstand 15. Juli, 0 Uhr).

+++ 7.03 Uhr: Bürger Nordmazedoniens wählen neues Parlament +++

In Nordmazedonien hat die Parlamentswahl begonnen. Rund 1,8 Millionen Bürger sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Gewählt werden 123 Abgeordnete der aus einer Kammer bestehenden Volksvertretung. In letzten Umfragen lagen die Sozialdemokraten (SDSM) des früheren Ministerpräsidenten Zoran Zaev knapp vor den Nationalisten (VMRO-DPMNE) von Hristijan Mickoski. Es ist die erste Parlamentswahl, seitdem das Balkanland im Februar 2019 unter Zaev seinen Namen von Mazedonien in Nordmazedonien umgeändert hat.

+++ 7 Uhr: Bewaffneter Mann aus Oppenau weiter auf der Flucht +++

Die Polizei hat am Mittwochmorgen weiter mit einem Großaufgebot nach dem bewaffneten 31-Jährigen aus Oppenau gesucht. Trotz einer mittlerweile dreitägigen Suche fehlt von dem Mann weiter jede Spur, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Er hatte vier Polizisten entwaffnet und ist seit der Tat am Sonntagmorgen wie vom Erdboden verschluckt.

+++ 6.50 Ihr: US-Regierung zieht angedrohten Visa-Entzug für ausländische Studenten zurück +++

Die US-Regierung will nun doch keine ausländischen Studenten ausweisen, die wegen der Corona-Pandemie nur an Online-Kursen teilnehmen können. Die Regierung zog ihre Pläne für eine Aberkennung von Studentenvisa zurück, wie die Bundesrichterin Allison Burroughs in Boston mitteilte. Gegen das umstrittene Vorhaben der Regierung von Präsident Donald Trump waren mehrere Universitäten und Bundesstaaten vor Gericht gezogen.

+++ 5.39 Uhr: Trump unterzeichnet Sanktionsgesetz gegen China wegen Hongkong +++

US-Präsident Donald Trump hat ein Sanktionsgesetz gegen China wegen der Hongkong-Krise unterzeichnet und das Ende von Handelsprivilegien für die Sonderverwaltungszone angekündigt. Die Führung in Peking habe den Menschen in Hongkong "ihre Freiheit weggenommen", begründete Trump die Maßnahmen. China kündigte Vergeltungsmaßnahmen an.