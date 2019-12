+++ 7.58 Uhr: Facebook sperrt hunderte Accounts +++

Der Onlinedienst Facebook hat nach eigenen Angaben zwei Desinformationskampagnen gestoppt und hunderte Fake-Accounts gelöscht. In einem Fall seien mehr als 600 Facebook- und Instagram-Konten gelöscht worden, teilte der US-Digitalkonzern am Freitag mit. Das Netzwerk mit Verbindungen zu den Mediengruppen Epoch Times und BL habe seinen Ursprung in Vietnam und den USA gehabt. Über die gefälschten Nutzerprofile seien Botschaften zugunsten von US-Präsident Donald Trump verbreitet worden.

Im zweiten Fall handelte es sich laut Facebook um eine Manipulationskampagne in Georgien. Dort führe die Spur zu der Regierung in Tiflis und einer Werbeagentur namens Panda, erklärte das US-Unternehmen. 39 Facebook-Accounts, 344 Seiten in dem Onlinenetzwerk sowie 22 Instagram-Profile wurden demnach gelöscht.

Der Onlinedienst Twitter hatte kurz zuvor tausende Nutzerkonten wegen mutmaßlicher saudiarabischer Staatspropaganda gesperrt. Fast 6000 Konten seien blockiert worden, weil sie im Zusammenhang mit saudiarabischen "Informationsoperationen" stünden, teilte das US-Unternehmen mit. Diese seien "staatlich unterstützt" worden und hätten gegen die Regeln des Online-Netzwerkes verstoßen.

+++ 6.54 Uhr: Donald Trump verhängt Sanktionen gegen Nord Stream 2 +++

US-Präsident Donald Trump hat die Sanktionen gegen den Bau der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 in Kraft gesetzt. Er unterzeichnete am Freitagabend (Ortszeit) den neuen Verteidigungshaushalt, in dem die Strafmaßnahmen enthalten sind. Sie richten sich gegen Firmen, die am Bau der Pipeline beteiligt sind. Die Bundesregierung und die EU hatten zuvor erfolglos gegen die Sanktionspläne protestiert. Eines der am Bau beteiligten Unternehmen stellte seine Arbeit vorerst ein.

Nord Stream 2 soll vom kommenden Jahr an unter Umgehung von Polen und der Ukraine Gas von Russland nach Deutschland liefern. Die Leitung soll bei Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern anlanden. Bislang wurden nach Angaben des Nord-Stream-2-Konsortiums mehr als 2100 Kilometer verlegt, rund 300 Kilometer fehlen noch. Pro Tag wurden laut der Nord-Stream-Webseite bis zu drei Kilometer Pipeline verlegt. Die Verlegefirma Allseas kündigte am frühen Samstagmorgen auf ihrer Homepage an, die Arbeiten zunächst aussetzen zu wollen.

+++ 1.28 Uhr: Scholz will 2500 Kommunen die Schulden erlassen +++

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will Tausende überschuldete Kommunen in Deutschland auf einen Schlag entlasten. Es gehe um etwa 2500 Städte und Gemeinden, die von so hohen Schulden gedrückt würden, dass sie kaum noch handeln könnten, sagte Scholz den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Samstag. Gemeinsam mit den betroffenen Ländern wolle er diesen Kommunen die Schulden einmalig abnehmen: "Ich stelle mir so etwas wie eine Stunde null dieser Kommunen vor."

Diese Kommunen "hätten dann wieder den Freiraum, selbstständig zu handeln", sagte der Vizekanzler. Er bezifferte die Altschulden der Kommunen bei den so genannten Kassenkrediten auf etwa 40 Milliarden Euro. Betroffene Länder und Kommunen hoffen, dass der Bund davon bis zu 50 Prozent übernimmt. Profitieren würden vor allem Kommunen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen.