Die Justizvollzugsanstalt in Berlin-Moabit. In der Hauptstadt haben sich die Gefängnistore für 124 Inhaftierte vorzeitig geöffnet.

Naturschutzbund dringt auf Verzicht von Rodung auf Tesla-Gelände +++ Mindestens vier Tote durch Zyklon "Yasa" auf den Fidschi-Inseln +++ Pompeo macht Russland für großangelegten Cyberangriff in den USA verantwortlich +++ Die News von heute im stern-Ticker.

Aktuelle Top-Meldung:

Bundesländer entlassen mehr als 900 Häftlinge

Die News von heute im stern-Ticker:

+++ 12.33 Uhr: Facebook-Konto des Kölner Polizeipräsidenten gehackt +++

Unbekannte haben mit einem automatischen Virus das private Facebook-Konto des Kölner Polizeipräsidenten Uwe Jacob gehackt. Das bestätigte ein Polizeisprecherin heute auf Anfrage. Jacob sagte der "Bild": "Ich habe mich unglaublich geärgert, dass gerade ich da in die Falle getappt bin. Es zeigt, wie perfide dieser Hacker-Angriff gemacht worden ist." Jacob hatte nach eigenen Angaben via Facebook eine Nachricht von einer pensionierten Kollegin bekommen. Darin war demnach ein Video und die Nachricht "Schau mal, was ich gefunden habe". Der Polizeipräsident habe drauf geklickt - und einen Virus in Form des Videos an alle seine Freunde weiter geschickt. Einer meldete sich nach einer Minute. "Ich habe mich selbstverständlich sofort mit dem Leiter unseres Kommissariats zur Bekämpfung von Cyberkriminalität in Verbindung gesetzt, um abzuklären, wie mit der Situation zu verfahren ist", sagte Jacob.

+++ 12.18 Uhr: Bundeskanzlerin dankt in Video-Botschaft Einsatzkräften im Ausland +++

In ihrem letzten Video-Podcast vor Weihnachten hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den deutschen Einsatzkräften im Ausland für ihr Engagement unter erschwerten Bedingungen gedankt. "Mit ihrer Arbeit sind sie Botschafter für Freiheit und Demokratie", sagte Merkel heute über Polizistinnen und Polizisten, Soldatinnen und Soldaten und zivile Helfer, die die Festtage "nicht im Kreis ihrer Liebsten" verbringen könnten. Mit Blick auf die pandemiebedingten Einschränkungen, die die Menschen in Deutschland zu Weihnachten in diesem Jahr erwarten, sagte die Kanzlerin: "Die Frauen und Männer, die sich fernab der Heimat auch für unsere Sicherheit hier in Deutschland einsetzen, die wissen, was es heißt, wenn der Kontakt zu den Liebsten zu Hause eingeschränkt ist. Die wissen, was es heißt, wenn man über längere Zeit nur skypen kann."

+++ 12.08 Uhr: Naturschutzbund dringt auf Verzicht von Rodung auf Tesla-Gelände +++

Nach dem gerichtlichen Rodungsstopp von Wald auf einem Teil der Baustelle von US-Elektroautobauer Tesla bei Berlin dringt der Naturschutzbund auf einen Verzicht der weiteren Fällung."Tesla müsste intensiv darüber nachdenken, ob sie nicht darauf verzichten können, die Flächen zu roden", sagte heute die Landesgeschäftsführerin des Nabu Brandenburg, Christiane Schröder. Sie fragte: "Muss da wirklich alles plattgemacht werden?" Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg hatte gestern einem Eilantrag des Nabu und der Grünen Liga Brandenburg gegen die vorzeitige Zulassung für Rodungsarbeiten teilweise stattgegeben. Das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) hatte in der Vorinstanz die Fällung von knapp 83 Hektar Wald genehmigt.

+++ 11.00 Uhr: US-Luftwaffenstützpunkt in Afghanistan mit Raketen angegriffen +++

Ein wichtiger US-Luftwaffenstützpunkt in Afghanistan ist heute mit fünf Raketen angegriffen worden. "Heute Morgen wurden Raketen in Richtung des Bagram-Fliegerhorstes abgefeuert", sagte ein Vertreter der Nato. Ersten Berichten zufolge gebe es keinen Verletzten und der Stützpunkt sei nicht beschädigt worden. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Angriff auf die Militärbasis nördlich von Kabul. Auch die radikalislamischen Taliban bestritten jegliche Beteiligung an der Attacke. Die Raketen schlugen auf dem Flugplatz in der Provinz Parwan gegen 6.00 Uhr morgens ein, wie eine Sprecherin des Provinz-Gouverneurs sagte. Der Stützpunkt war bereits im April Ziel eines Angriffs geworden. Damals bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu der Attacke.

+++ 10.37 Uhr: Dreitägige Staatstrauer in Armenien für Opfer von Berg-Karabach-Konflikt +++

Nach dem Ende der Kämpfe in der Kaukasus-Region Berg-Karabach hat in Armenien heute eine dreitägige Staatstrauer begonnen. "Die gesamte Nation hat einen Albtraum durchlebt und durchlebt ihn immer noch", sagte Ministerpräsident Nikol Paschinjan heute in einer Videoansprache. Mehr als 5000 Menschen, unter ihnen zahlreiche Zivilisten, waren seit Ende September bei dem Konflikt in Armenien und Aserbaidschan getötet worden. "Manchmal scheint es, als ob alle unsere Träume zerschlagen und unser Optimismus zerstört wurde", sagte Paschinjan weiter. Er soll heute einen Gedenkmarsch durch die Hauptstadt Eriwan anführen. Die Route führt zu einer Gedenkstätte, in der Opfer des Konflikts begraben sind.

+++ 9.32 Uhr: Mindestens vier Tote durch Zyklon "Yasa" auf den Fidschi-Inseln +++

Bei dem Durchzug des Zyklons "Yasa" über den Fidschi-Inseln sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Nach dem Tod eines Mannes und eines Säuglings am Freitag seien zwei weitere Leichen entdeckt worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde heute mit. Das gesamte Ausmaß der Zerstörungen werde erst in einigen Tagen sichtbar sein. Es sei mit Schäden in Höhe von "hunderten Millionen Dollar" zu rechnen. Der Fokus liege nun auf dem Wiederaufbau der Infrastruktur und der Reparatur der Kommunikationsnetze in den besonders schwer betroffenen Regionen, sagte die Leiterin der Katastrophenschutzbehörde, Vasiti Soko. Da die östlich gelegenen Lau-Inseln von der Außenwelt abgeschnitten seien, könne der dort entstandene Schaden noch nicht abgeschätzt werden.

+++ 9.28 Uhr: Kosmonauten kämpfen mit Problemen wegen Luft-Lecks auf der ISS +++

Im russischen Teil der Internationalen Raumstation ISS kämpfen Kosmonauten wegen eines Lecks mit Problemen bei der Luftversorgung. Die Raumfahrer müssten nun die undichte Stelle finden, weil die Sauerstoffreserven immer kleiner würden, meldete die Staatsagentur Tass nach einer Schalte zwischen der ISS und der Leitzentrale in Moskau. Es sei nicht klar, wo genau sich die undichte Stelle in einem Übergang zum Modul "Swesda" ("Stern") befinde, sagte ein Experte auf der Erde. Das Problem mit Luftaustritt und Druckabfall in dem Modul gibt es seit August. Die Zeit laufe ab, das Problem müsse gelöst werden, hieß es bei der Flugleitzentrale. Der Kosmonaut Sergej Ryschkow auf der ISS sagte, dass die Luft aus einem Übergang zum Modul "Swesda" ausweiche. Unklar sei, wo genau. Diskutiert werde demnach nun, den Teil hermetisch abzuriegeln, um die Luftversorgung nicht zu gefährden. Das werde die Arbeit auf der ISS beeinflussen, hieß es.

+++ 8.35 Uhr: Pompeo macht Russland für großangelegten Cyberangriff in den USA verantwortlich +++

US-Außenminister Mike Pompeo hat Russland für den großangelegten Cyberangriff auf Bundesbehörden und Unternehmen in den Vereinigten Staaten verantwortlich gemacht. Die Täter hätten mit großem Aufwand versucht, über die Software eines Drittanbieters auf die IT-System der Regierung zuzugreifen, sagte Pompeo gestern in einer Radiosendung. Es sei "ziemlich eindeutig", dass Russland hinter diesen Attacken stecke. Die US-Regierung hatte vergangene Woche einen großangelegten, offenbar monatelang andauernden Cyberangriff auf mehrere Behörden bestätigt. Ziel der Attacke waren Berichten zufolge unter anderem die Ministerien für Finanzen, Handel und Energie. Russland bestritt jegliche Beteiligung an dem Angriff.

+++ 7.29 Uhr: Britische Abgeordnete kritisieren mangelhafte Brexit-Vorbereitungen der Regierung +++

Wenige Tage vor dem Ende der Brexit-Übergangsphase haben britische Abgeordnete der Regierung Versäumnisse vorgeworfen. Sie seien besorgt über den Stand der Vorbereitung auf die zum Jahreswechsel eintretenden Änderungen, erklärten die Mitglieder des Komitees für die künftigen Beziehungen zur EU. Einige Entscheidungen seien zu spät getroffen worden. Das parteiübergreifende Parlamentsgremium kritisierte in einem heute veröffentlichten Bericht die schleppende Umstellung von IT-Systemen etwa an Häfen. Unternehmen bliebe somit zu wenig Zeit, um sich auf die neuen Systeme einzustellen. In den Häfen müsse außerdem eine neue Infrastruktur für Zoll- und Grenzkontrollen errichtet werden. Die Vergabe von staatlichen Mitteln für die Arbeiten sei aber zu langsam erfolgt.

+++ 5.04 Uhr: Bundesländer entlassen mehr als 950 Gefangene +++

Rechtzeitig zu Weihnachten zeigt sich die Justiz in vielen Bundesländern gnädig und entlässt Hunderte Häftlinge vorzeitig aus dem Gefängnis. Mindestens 963 Inhaftierte durften bereits oder dürfen die Haftanstalten früher verlassen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben hat. Vielerorts ist die Zahl der Begünstigten im Vergleich zum Vorjahr allerdings deutlich gesunken. In Berlin etwa haben sich die Gefängnistore für 124 Inhaftierte vorzeitig geöffnet - 2019 waren es noch 170. In Nordrhein-Westfalen ging die Zahl der begnadigten Häftlinge laut NRW-Justizministerium auf 247 Häftlinge (Vorjahr: 522) zurück. Sachsen entlässt zum ersten Mal vorzeitig Gefangene in der Weihnachtszeit - und zwar 58. Bayern verzichtet erneut komplett auf diese Möglichkeit.

+++ 5.04 Uhr: Babys in griechischem Flüchtlingslager offenbar von Ratten gebissen +++

Rund drei Monate nach dem Großbrand im Flüchtlingslager Moria hat Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) die weiterhin katastrophalen Bedingungen für die Migranten auf der griechischen Insel Lesbos angeprangert. "Das neue Lager Kara Tepe ist offensichtlich nicht besser - im Gegenteil: Ärzte ohne Grenzen musste jetzt eine Tetanus-Impfaktion starten, weil Babys in nassen Zelten von Ratten gebissen werden", sagte Müller der "Passauer Neuen Presse" in der heutigen Ausgabe. "Das sind entsetzliche Zustände - mitten in Europa." Alle seien nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria davon ausgegangen, "dass die schrecklichen Zustände nach dem Brand verbessert werden, aber die Wirklichkeit sieht leider anders aus", sagte Müller. Und die härtesten Winterwochen stünden den Flüchtlingen noch bevor.

+++ 4.05 Uhr: Scheuer will mehr Bahnstrecken ans Stromnetz anschließen +++

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will die Elektrifizierung von Bahnstrecken in Deutschland vereinfachen. Beim Bewertungsverfahren für solche Projekte sollen Kriterien wie der Klimaschutz größeres Gewicht bekommen, sagte Scheuer der "Augsburger Allgemeinen" in der heutigen Ausgabe. Bisher scheiterten die Vorhaben häufig daran, dass sie in der Wirtschaftlichkeitsprüfung durchfallen. "Ich will dieses Bewertungsverfahren ändern. Denn wenn wir so weitermachen wie bisher, bekommen wir die klimafreundliche, elektrifizierte Streckenplanung nicht hin. Ich will erreichen, dass vor allem Strecken im Regional- und Nahverkehr deswegen schneller realisiert werden können", führte Scheuer aus.

+++ 2.49 Uhr: Siamesische Zwillinge im Jemen geboren +++

Im Bürgerkriegsland Jemen sind siamesische Zwillinge geboren worden, die nach Angaben ihrer Ärzte nur durch eine Behandlung im Ausland gerettet werden können. Die beiden zwei Tage alten Jungen schwebten in Lebensgefahr, sagte Klinikdirektorin Maschda al-Chatib gestern in der Hauptstadt Sanaa der Nachrichtenagentur AFP. Es sei "dringend notwendig", dass die am Oberkörper zusammengewachsenen Zwillinge ins Ausland gebracht würden. "Jedes der beiden Kinder hat ein eigenes Herz, aber die Position ist bei einem nicht normal", berichtete al-Chatib. Die schlechte Ausstattung des Krankenhauses hindere die Ärzte daran zu erkennen, "welche Organe zusammengewachsen sind". Das Gesundheitsministerium stehe wegen einer möglichen Behandlung im Ausland bereits mit internationalen Organisationen wie der UNO in Kontakt, fügte sie hinzu.

+++ 2.00 Uhr: Nicaragua lässt zu Weihnachten mehr als 1000 Häftlinge frei +++

Anlässlich des bevorstehenden Weihnachtsfestes hat Nicaraguas Regierung 1004 Häftlinge freigelassen. Das gab Vizepräsidentin Rosario Murillo gestern in einer Ansprache bekannt. Unter ihnen waren nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten und lokalen Medien auch mindestens drei politische Gefangene. Seit Beginn der Proteste gegen die autoritäre Regierung von Präsident Daniel Ortega vor zwei Jahren wurden nach Angaben der Opposition rund 800 Menschen wegen ihrer Teilnahme an Demonstrationen festgenommen. Mehr als 100 sitzen demnach noch in Haft. Zu bestimmten Feiertagen werden in Nicaragua regelmäßig Häftlinge aus den Gefängnissen entlassen. "Wir teilen die Freude der Familienmitglieder, die diese Brüder und Schwestern mit einer neuen Chance im Leben empfangen", sagte Vizepräsidentin Murillo, die auch die Ehefrau von Staatschef Ortega ist.

+++ 0.24 Uhr: Mehr als tausend Flüchtlinge fordern in Paris besseren Schutz +++

Mehr als tausend Flüchtlinge haben in Paris besseren Schutz und leichteren Zugang zu Aufenthaltspapieren gefordert. "Wir machen die Arbeit in der Corona-Krise", hieß es am gestrigen Abend auf Plakaten in der französischen Hauptstadt. An dem Demonstrationszug nahmen vor allem aus Afrika gekommene Einwanderer ohne Papiere teil, deren Situation sich durch die Corona-Krise noch zusätzlich verschärft hat. Die Demonstration in Paris wurde von einem hohen Polizeiaufgebot begleitet, sie verlief ohne Zwischenfälle. Viele Teilnehmer trugen Fackeln und Kerzen mit sich, mit denen sie an gestorbene Landsleute erinnern wollten. Insgesamt fanden gestern - dem Internationalen Tag der Migranten - Demonstrationen in rund 50 französischen Städten statt. Zuletzt waren in Frankreich immer wieder Flüchtlings-Zeltlager von der Polizei aufgelöst worden, teilweise gingen Polizisten brutal gegen Flüchtlinge vor.