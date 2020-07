Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Suche nach bewaffnetem Mann in Oppenau geht weiter (6.51 Uhr)

583 Corona-Neuinfektionen in Deutschland (5.11 Uhr)

USA verlängert Grenzschließungen nach Mexiko und Kanada (4:42 Uhr)

Bericht: Bundeswehr vermisst seit 2010 über 60.000 Schuss Munition (2.22 Uhr)

Gouverneur des US-Bundesstaats Georgia klagt gegen Maskenpflicht (1.44 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 7:35 Uhr: Corona-Infektionen in Indien übersteigen Millionenmarke +++

In Indien hat die offizielle Zahl der Corona-Infektionen die Marke von einer Million überschritten. Nach der Registrierung von knapp 35.000 Neuansteckungen binnen 24 Stunden seien landesweit mittlerweile 1.003.382 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden, teilte das indische Gesundheitsministerium in Neu Delhi mit. Die Zahl der Corona-Toten stieg demnach um 687 auf 25.602. Indien ist damit nach den USA und Brasilien das dritte Land, in dem die offizielle Zahl der Corona-Infektionen die Millionenmarke übersteigt. Da das Land nicht ausgiebig auf das neuartige Coronavirus testet, dürfte die tatsächliche Infektionszahl nach Einschätzung von Experten jedoch weitaus höher liegen. Der Gesundheitsexperte Gautam Menon von der Ashoka-Universität im nahe Neu Delhi gelegenen Sonipat vermutet, dass die Infektionszahl tatsächlich 20 bis 30 Mal höher ist, wie er der Nachrichtenagentur AFP sagte.

+++ 7.34 Uhr: Bericht: Studenten aus Europa dürfen bald wieder in die USA einreise +++

Die US-Regierung will Studenten aus Europa einem Medienbericht zufolge von dem seit März geltenden Einreiseverbot ausnehmen. Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf ein Schreiben des Außenministeriums an den Kongress berichtete, dürfen europäische Studenten mit einem entsprechenden Visum zum Wintersemester einreisen. Auch für einige Au-pairs und Familienmitglieder von US-Visuminhabern soll die Ausnahmeregelung gelten. Ein genaues Datum wurde nicht genannt.

+++ 6.51 Uhr: Suche nach bewaffnetem Mann in Oppenau geht weiter +++

Die Polizei in Baden-Württemberg sucht weiter mit einem Großaufgebot nach einem bewaffneten 31-Jährigen. Auch nach fünftägiger Suche fehle von dem Mann jede Spur, sagte ein Polizeisprecher. Der vorbestrafte Mann ohne festen Wohnsitz war am Sonntag nach einer Polizeikontrolle in den Wald geflohen. Zuvor hatte er vier Beamte in einer illegal von ihm genutzten Hütte in Oppenau mit einer Waffe bedroht und ihnen die Dienstwaffen abgenommen.

+++ 5.29 Uhr: Erdbeben vor Papua-Neuguinea +++

Der Inselstaat Papua-Neuguinea ist von einem heftigen Erdbeben erschüttert worden. Die US-Erdbebenwarte USGS ermittelte eine Stärke von 6,9, während andere Quellen von einer Stärke von 7,3 sprachen. Das Zentrum des Bebens lag nach USGS-Angaben etwa 115 Kilometer nördlich der Ortschaft Kokoda. Über eventuelle Opfer oder Schäden lagen zunächst keine Angaben vor.

+++ 5.11 Uhr: 583 Corona-Neuinfektionen in Deutschland +++

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 583 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Damit waren seit Beginn der Corona-Krise mindestens 200.843 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI meldete.

+++ 5.08 Uhr: Umweltministerin Schulze offen für EU-Plastikabgabe +++

Bundesumweltministerin Svenja Schulze zeigt sich offen für die geplante europäische Plastikabgabe, die Verpackungsmüll eindämmen und gleichzeitig den EU-Haushalt aufbessern soll. "Ich verschließe mich nicht gegen eine EU-weite Plastiksteuer", erklärte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. "Es kommt auf ihre Ausgestaltung an. Diese sollte möglichst unbürokratisch sein. Am Ende muss sie zu deutlich weniger Einwegplastik führen und auf den Green Deal einzahlen."

+++ 5.04 Uhr: Kramp-Karrenbauer kritisiert Zwei-Prozent-Ziel der Nato +++

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hält das Zwei-Prozent-Ziel der Nato angesichts der Corona-Krise und der damit verbundenen Rezession für eine fragwürdige Richtgröße. Es sei klar, dass der prozentuale Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) "angesichts des coronabedingt sinkenden BIP keinen ausreichenden Indikator darstellt", heißt es in der Antwort von Staatssekretär Peter Tauber auf eine Anfrage der FDP-Fraktion, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

+++ 4.42 Uhr: USA verlängert Grenzschließungen nach Mexiko und Kanada +++

Die Grenzen der USA mit Mexiko und Kanada sollen bis mindestens zum 20. August wegen der Corona-Krise weitgehend geschlossen bleiben. Das teilten die US-Botschaften in beiden Nachbarländern mit. Auch Kanadas Premierminister Justin Trudeau twitterte, eine Verlängerung der Beschränkungen um weitere 30 Tage sei vereinbart worden. Mexikos Außenministerium hatte bereits zwei Tage zuvor erklärt, dem nördlichen Nachbarland diesen Schritt mit Blick auf die aktuelle Entwicklung bei der Ausbreitung des Coronavirus vorgeschlagen zu haben.

+++ 3.34 Uhr: USA verzeichnen mehr als 68.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages +++

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA hat einen weiteren Rekordwert erreicht: Binnen 24 Stunden wurden nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität 68.428 neue Ansteckungsfälle registriert. Die Zahl der Corona-Toten sei um 974 auf 138.201 gestiegen. Erst am Mittwoch hatten die USA mit mehr als 67.600 Corona-Fällen einen Höchststand bei den täglich festgestellten Neuinfektionen verzeichnet. In den USA breitet sich das neuartige Virus seit einigen Wochen wieder verstärkt aus. Betroffen sind vor allem Bundesstaaten im Süden und Westen. Insgesamt liegt die Zahl der erfassten Infektionsfälle im Land den Angaben der Johns-Hopkins-Universität zufolge inzwischen bei 3,56 Millionen.

+++ 3.33 Uhr: In Israel gelten wieder Corona-Schutzmaßnahmen +++

Nach einem starken Anstieg der Corona-Infektionen hat die israelische Regierung eine Reihe von Schutzmaßnahmen wieder eingeführt. Unter anderem wurden Versammlungen von mehr als zehn Personen in geschlossenen Räumen und mehr als 20 Personen im Freien verboten. Ob sich dies auch auf Religionsgemeinschaften bezieht, konnte vorerst nicht geklärt werden, wie unter anderem die "Times of Israel" berichtete. Ministerien schließen für den Publikumsverkehr, Kontakte sind demnach nur noch Online möglich.

+++ 3.05 Uhr: Demonstrationen in Sofia gegen konservative Regierung halten an +++

In der bulgarischen Hauptstadt Sofia haben am Donnerstag den achten Tag in Folge tausende Menschen gegen die Regierung des konservativen Ministerpräsidenten Boiko Borissow demonstriert. Unter den mehr als 18.000 Demonstranten waren viele junge Menschen, die "Rücktritt" und "Mafia" skandierten. Sie legten den Verkehr in der Innenstadt für sieben Stunden lahm.

+++ 2.22 Uhr: Bericht: Bundeswehr vermisst seit 2010 über 60.000 Schuss Munition +++

Bei der Bundeswehr werden einem Medienbericht zufolge seit 2010 mindestens 60.000 Schuss Munition vermisst. Das gehe aus vertraulichen Antworten der Bundesregierung auf parlamentarische Anfragen verschiedener Fraktionen hervor, berichtete die "Welt". Demnach konnten von über 96.000 abhanden gekommenen Patronen unterschiedlichen Kalibers nur rund 36.000 sichergestellt werden. Der ungeklärte Verbleib von 48.000 Schuss Munition beim Kommando Spezialkräfte (KSK) ist dem Bericht zufolge in der Übersicht nicht enthalten. Dort kamen auch 62 Kilogramm Sprengstoff abhanden. Wegen rechtsextremer Umtriebe in der Eliteeinheit hatte Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) kürzlich die Auflösung einer KSK-Kompanie und eine Reform der Ausbildung angekündigt.

+++ 1.44 Uhr: Gouverneur des US-Bundesstaats Georgia klagt gegen Maskenpflicht +++

Der Gouverneur des südlichen US-Bundesstaats Georgia, Brian Kemp, hat gegen eine von der Großstadt Atlanta verordnete Maskenpflicht geklagt. Bürgermeisterin Keisha Lance Bottoms habe mit der entsprechenden Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus ihre Kompetenzen überschritten, argumentierte der Gouverneur in einer eingereichten Klage. Der Republikaner Kemp hatte am Mittwoch trotz der sich ausbreitenden Corona-Pandemie eine Verordnung unterzeichnet, die es Kommunen und Bezirken verbietet, eine Maskenpflicht einzuführen.

+++ 0.06 Uhr: Mehr als zwei Millionen Corona-Infizierte in Brasilien +++

Mehr als zwei Millionen Menschen haben sich in Brasilien seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das ging aus den Daten des Gesundheitsministeriums in Brasília hervor. Im größten und bevölkerungsreichsten Land Lateinamerikas starben bisher über 76.000 Menschen in Verbindung mit der Lungenkrankheit Covid-19. Nur in den USA wurden bislang mehr Infektionen und Tote verzeichnet.