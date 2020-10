US-Senat bringt Barrett in Oberstes Gericht +++ Verpackungsmüll-Menge in Deutschland steigt weiter an +++ Nächster Hurrikan steuert auf Mexiko zu +++ Die News von heute im stern-Ticker.

Aktuelle Top-Meldung:

Claudia Roth: Erdogan verletzt alle Grenzen von Anstand und Respekt

Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nach dessen Angriffen gegen den französischen Staatschef Emmanuel Macron scharf kritisiert. "Präsident Erdogans neueste Verbalattacken gegen Europa verbunden mit persönlichen Beleidigungen von Präsident Macron sind inakzeptabel und aufs Schärfste zu verurteilen", sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. "Damit verletzt Erdogan alle Grenzen von Anstand, Respekt sowie staatsmännischer Verantwortung und bedient sich der niedersten nationalistischen Ressentiments zur Rechtfertigung seiner verfehlten Politik im eigenen Land."

Die Nachrichten von heute im stern-Ticker:

+++ 7.42 Uhr: Hurrikan "Zeta" auf Südostküste Mexikos getroffen +++

SuHurrikan "Zeta" ist an der Südostküste Mexikos auf Land getroffen. Das Auge des Sturms erreichte das Festland mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern nahe der Stadt Tulum im Bundesstaat Quintana Roo, wie die mexikanische Wetterbehörde mitteilte. Das entspreche einem Hurrikan der Stufe eins von insgesamt fünf. Zugleich warnte die Behörde vor starken Regenfällen sowie bis zu sieben Meter hohen Wellen entlang des betroffenen Küstengebiets auf der Yucatán-Halbinsel. Der Sturm ziehe nun mit einer Geschwindigkeit von rund 20 Stundenkilometern in nordöstlicher Richtung weiter.

+++ 7.03 Uhr: Claudia Schiffer ist "Woman of the Year" der "GQ" +++

Supermodel Claudia Schiffer, die Ende August 50 geworden ist, ist für das Stil-Magazin "GQ Gentlemen's Quarterly" die Frau des Jahres. Bei den diesjährigen, wegen Corona anders veranstalteten "GQ Men of the Year"-Awards werde sie in der Kategorie "Woman of the Year" ausgezeichnet, teilte das in München ansässige Magazin mit. "In einer Zeit und in einer Branche, in der junge Frauen gerne als hübsche Gesichter behandelt wurden, die ansonsten nicht viel zu sagen hatten, hatte sie es eben doch. Das Sagen! Sie hat Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt inspiriert und gezeigt, dass es geht", so "GQ" in einer Mitteilung. Die deutsche "GQ" vergibt ihre "Men of the Year"-Preise in der Corona-Pandemie mit Videos statt mit einer Live-Gala. Veröffentlicht werden die Clips am 29. Oktober auf "GQ.de" und in den Social-Media-Kanälen des Magazins.

+++ 5.50 Uhr: Pakistan – Kinder nach Explosion in Koranschule getötet und verletzt +++

Bei einer Explosion in einer Koranschule sind im Nordwestens Pakistans mindestens vier Kinder getötet worden. Etwa 40 weitere seien in der Stadt Peschawar verwundet worden, sagte ein Arzt eines Krankenhauses. Viele der Kinder im Alter zwischen 8 und 15 Jahren befänden sich in einem kritischen Zustand. Die Ursache für die Explosion war zunächst unklar. Die Polizei vermutete jedoch einen Sprengsatz, der in der Koranschule explodierte.

+++ 5.31 Uhr: Tote und Verletzte nach Explosion von Autobombe in Afghanistan +++

Bei der Explosion einer Autobombe sind im Osten Afghanistans mindestens zwei Menschen getötet worden. 25 weitere seien bei der Attacke in der Provinz Chost verwundet worden, teilte ein Sprecher des Innenministeriums mit. Die Attacke soll auf Spezialkräfte der Polizei gezielt haben. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Bombenanschlag.

Afghanistans Regierung spricht mit den militant-islamistischen Taliban seit September über Frieden, doch der Konflikt im Land geht mit einem hohen Gewaltniveau weiter. Am Sonntag starben bei einem Selbstmordanschlag der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Kabul 24 Schülerinnen und Schüler, fast 60 wurden verwundet.

+++ 5.08 Uhr: Mohring schlägt Freiluft-Parteitag der CDU im Frühjahr vor +++

Nach der Verschiebung des CDU-Parteitags hat Präsidiumsmitglied Mike Mohring ein Treffen der Delegierten unter freiem Himmel im Frühjahr angeregt. "Wir sollten uns spätestens im Januar auf einen konkreten Zeitplan verständigen", sagte der frühere Thüringer CDU-Chef dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Notfalls kann man dann fürs Frühjahr, wenn die Tage wieder wärmer werden, auch eine Open-Air-Lösung ins Auge fassen." Als möglichen Veranstaltungsort nannte Mohring ein Fußballstadion. "Ein Präsenzparteitag wäre für alle von Vorteil. Parteitage leben vom direkten Erlebnis der Reden und der Stimmung vor Ort", betonte er.

+++ 4.13 Uhr: SPD für radikale Verringerung der Rüstungsexporte +++

Die SPD will die europäische Rüstungsproduktion grundlegend reformieren und Waffenlieferungen in Länder außerhalb von EU und Nato drastisch reduzieren. "Wir wollen eine europäische Rüstungskooperation, die bündelt, einspart und Exporte radikal verringert", heißt es in einem 15-seitigen Positionspapier mit dem Titel "Souveränes Europa", das die SPD-Bundestagsfraktion heute bei ihrer Sitzung in Berlin beschließen will. Durch eine vertiefte Rüstungskooperation unter den europäischen Partnern könne der Exportdruck für Rüstungsfirmen reduziert werden. Zudem müssten die Verbindlichkeit bestehender Regeln für den Rüstungsexport verbessert und Regelungslücken geschlossen werden.

+++ 4.03 Uhr: Verpackungsmüll-Menge in Deutschland steigt weiter an +++

Der Verbrauch von Verpackungen in Deutschland nimmt weiter zu. 2018 stieg die Müll-Menge erneut auf ein Rekordhoch: 18,9 Millionen Tonnen fielen an, wie das Umweltbundesamt mitteilte. Rechnerisch waren das 227,5 Kilogramm pro Kopf und damit nochmal ein Kilo mehr als im Vorjahr. Private Verbraucher hatten daran erneut einen Anteil von 47 Prozent. Sie produzierten über 8,9 Millionen Tonnen Verpackungsmüll oder 107,7 Kilo pro Kopf - ein Prozent mehr als 2017 und ganze 20,6 Prozent mehr als noch 2010.

+++ 4.03 Uhr: Claudia Roth – Erdogan verletzt alle Grenzen von Anstand und Respekt +++

+++ 3.48 Uhr: Jamie Foxx trauert nach Tod von Schwester +++

Hollywoodstar Jamie Foxx (52, "Django Unchained", "Baby Driver") trauert um seine mit 36 Jahren verstorbene Schwester. "Mein Herz ist in eine Million Stücke zerbrochen", schrieb Foxx auf Instagram. Seine Schwester DeOndra Dixon, die das Down-Syndrom hatte, beschrieb er als "helles Licht". Sie habe es geliebt zu Tanzen und jede Gelegenheit genutzt, auf der Tanzfläche zu stehen. "Obwohl der Schmerz unglaublich ist, muss ich lächeln, wenn ich an all die schönen Erinnerungen denke, die sie mir hinterlassen hat", schrieb der Schauspieler. Dazu postete er mehrere gemeinsame Fotos. Über die Todesursache machte er keine Angaben.

+++ 3.18 Uhr: Berichte – Haftbefehl gegen Boliviens Ex-Staatschef Morales aufgehoben +++

Rund eine Woche nach dem Sieg seiner linken MAS-Partei bei der Präsidentenwahl in Bolivien hat ein Gericht in La Paz laut Medienberichten den Haftbefehl gegen den ehemaligen bolivianischen Staatschef Evo Morales aufgehoben. "Der Richter sah seine Rechte verletzt, vor allem das Recht auf Verteidigung, weil der Ex-Präsident nicht ordnungsgemäß vorgeladen wurde", zitierte die Zeitung "El Deber" den Gerichtspräsidenten Jorge Quino. Für Dienstag war dem Bericht zufolge eine Anhörung zu einstweiligen Maßnahmen gegen den im argentinischen Exil lebenden Morales wegen Terrorismus und Finanzierung terroristischer Aktivitäten angesetzt.

+++ 1.12 Uhr: US-Senat bringt Barrett in Oberstes Gericht +++

Die konservative Juristin Amy Coney Barrett zieht ins Oberste Gericht der USA ein. Der Senat in Washington bestätigte die Kandidatin von US-Präsident Donald Trump. Die Entscheidung fiel mit den Stimmen von 52 republikanischen Mitgliedern des Senats, die 47 Demokraten und eine Republikanerin stimmten dagegen.

+++ 0.47 Uhr: Dreijähriger in den USA erschießt sich versehentlich selbst +++

Ein dreijähriger Junge hat sich in den USA aus Versehen selbst erschossen. Er habe am Wochenende bei seiner eigenen Geburtstagsfeier in Porter im Bundesstaat Texas mit einer Waffe hantiert, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe sich ein Schuss gelöst. Das Projektil habe den Jungen in der Brust getroffen. Er kurz sei darauf trotz einer Notbehandlung seinen Verletzungen erlegen.

+++ 0.20 Uhr: USA kündigen weiteres Rüstungsgeschäft mit Taiwan an +++

Ungeachtet des Widerstands Chinas haben die USA ein weiteres Rüstungsgeschäft mit Taiwan angekündigt. Die US-Regierung genehmigte den Verkauf von 100 Harpoon-Raketensystemen im Wert von insgesamt 2,4 Milliarden Dollar an Taipeh, wie das Außenministerium in Washington mitteilte. Taiwan solle dadurch beim Ausbau seiner Verteidigung und der Aufrechterhaltung des militärischen Gleichgewichts in der Region unterstützt werden.

Das geplante Rüstungsgeschäft dürfte in China auf scharfen Protest treffen. Peking hatte erst am Montag wegen des Verkaufs von US-Rüstungsgütern an Taiwan Sanktionen gegen mehrere US-Waffenhersteller angekündigt. Die USA müssten die Waffenverkäufe an Taiwan stoppen, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums. Wenn nötig, werde China weitere Maßnahmen ergreifen.

+++ 0.02 Uhr: Nächster Hurrikan steuert auf Mexiko zu – höchste Alarmstufe +++

Erneut hat sich in der besonders aktiven diesjährigen Hurrikansaison ein gefährlicher Sturm im Atlantik gebildet. "Zeta" bewegte sich am Montag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern auf die Yucatán-Halbinsel im Südosten Mexikos zu. Der Wirbelsturm gewann in der Karibik an Stärke und wurde zu einem Hurrikan der niedrigsten Kategorie hochgestuft.

Für Teile des Bundesstaates Quintana Roo, zu dem beliebte Urlaubsorte wie Cancún und die Insel Cozumel gehören, rief Mexikos Zivilschutzbehörde die höchste Alarmstufe aus. Die Einstellung nicht zwingend notwendiger Aktivitäten wurde verfügt und gut 70 Notunterkünfte bereitgestellt.