Die News von heute im stern-Ticker:

+++ 08.52 Uhr: Aktivisten: Elf Kämpfer bei israelischen Luftangriffen in Syrien getötet +++

Bei israelischen Luftangriffen auf syrische und iranische Stellungen in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten elf Kämpfer getötet worden. Unter den Toten seien sieben Ausländer, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Unklar sei noch, ob es sich bei den Ausländern um Iraner oder proiranische Kämpfer anderer Nationalitäten handele. Überdies seien vier Zivilisten verletzt worden.

Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle bezieht ihre Angaben von Aktivisten vor Ort. Ihre Angaben können von unabhängiger Seite kaum bestätigt werden.

+++ 08.33 Uhr: Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen gesunken +++

Trotz der großen Nachfrage nach Immobilien setzt sich der Rückgang bei den Baugenehmigungen in Deutschland fort. In den ersten neun Monaten dieses Jahres stimmten die Behörden dem Neubau oder Umbau von 257.900 Wohnungen zu, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Das waren 1,9 Prozent weniger als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

+++ 07.19 Uhr: Mehrere Menschen nach Chemie-Unfall in den USA behandelt +++

Nach einem Chemieunfall in einem Werk für Sprühprodukte in Merrimack (US-Bundesstaat New Hampshire) sind laut Medienberichten 13 Menschen in Krankenhäuser gebracht worden. 53 weitere wurden vor Ort behandelt, meldete der Sender NBC 10 Boston. Es sei jedoch niemand ernsthaft verletzt worden, berichteten andere örtliche Medien.

Auslöser sei ein chemisches Pulver aus einem vom Händler falsch beschrifteten Paket gewesen, schrieb die Zeitung "New Hampshire Union Leader" unter Berufung auf Feuerwehrchef Mike Currier. Beim Einsatz der Substanz sei es dann zu einer ungewünschten Reaktion gekommen. Um welche Substanz es sich genau handelte, war zunächst nicht bekannt. Sicherheitshalber sei das Gebäude evakuiert worden, hieß es weiter.

+++ 07.10 Uhr: Papst Franziskus zu Besuch in Thailand +++

Papst Franziskus ist zu einem dreitägigen Besuch in Thailand eingetroffen. Das mehrheitlich buddhistische Königreich ist erste Station einer Asien-Reise, die das Oberhaupt der katholischen Kirche auch nach Japan führen wird. Auf dem Programm in der Hauptstadt Bangkok stehen zwei große Messen und ein Treffen mit König Maha Vajiralongkorn. Mit Spannung wird erwartet, ob der Papst zu Themen wie Menschenhandel und Sextourismus Stellung beziehen wird.

+++ 06.06 Uhr: Zwei US-Soldaten in Afghanistan bei Hubschrauberabsturz getötet +++

In Afghanistan sind zwei US-Soldaten bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Das teilten die US-Streitkräfte in Afghanistan mit. Die Ursache des Absturzes werde untersucht, vorläufige Berichte würden jedoch nicht darauf hinweisen, dass er durch feindliches Feuer verursacht wurde, hieß es in der Mitteilung weiter.

Weitere Angaben machte die Nato-Mission zunächst aus Rücksicht auf die Familienangehörigen nicht. Damit sind in diesem Jahr bereits 19 Angehörige der US-Armee umgekommen.

+++ 06.05 Uhr: Globaler Terrorismus-Index: Zahl der Terroropfer sinkt weiter +++

Die Zahl der weltweiten Terroropfer ist im vergangenen Jahr das vierte Mal in Folge gesunken. Das geht aus dem Globalen Terrorismus-Index der Denkfabrik IEP (Institute for Economics and Peace) hervor, der in London veröffentlicht wurde. Demnach starben 2018 durch Terrorismus weltweit 15.952 Menschen. Verglichen mit 2014, dem bislang schlimmsten Jahr, ist das ein Rückgang um mehr als 50 Prozent. Im Jahr 2017 kamen noch 25.673 Menschen durch Terrorismus ums Leben.

Auch in Europa, inklusive der Türkei, waren 2018 erheblich weniger Terrortote zu beklagen als noch im Vorjahr. Starben 2017 noch mehr als 200 Menschen durch die Hand von Terroristen, waren es 2018 noch 62.

+++ 05.20 Uhr: Philologenverband fordert 20.000 Gymnasiallehrer mehr +++

Der Deutsche Philologenverband hat bundesweit 20.000 zusätzliche Gymnasiallehrer für Mathematik und naturwissenschaftliche Fächer gefordert. "Wenn wir in Mathe und Naturwissenschaften Spitze sein wollen, brauchen wir bundesweit 20.000 zusätzliche Lehrer - für mehr Stunden, für kleinere Gruppen und für bessere Talentförderung", sagte die Verbandsvorsitzende Susanne Lin-Klitzing dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dies würde jährlich rund 1,6 Milliarden Euro mehr kosten.

+++ 05.09 Uhr: Mehr als vor einem Jahr - 1120 Salafisten in Berlin +++

Nach aktuellen Einschätzungen sind derzeit mehr als 1100 Salafisten, also besonders radikale Muslime, in Berlin bekannt. "Wir haben jetzt ein Personenpotenzial von etwa 1120 Salafisten in Berlin", sagte der Berliner Verfassungsschutzchef Michael Fischer der Deutschen Presse-Agentur. "Dabei sind wir nicht ganz sicher, ob wir ein weiteres reales Ansteigen dieser dynamischen Szene beobachten oder ob wir mehr Salafisten erkennen, weil wir unsere Maßnahmen verstärkt haben."

+++ 05.08 Uhr: Schwerer Unfall mit drei Bussen in Mexiko - 13 Tote +++

Auf einer Autobahn in der Nähe von Mexiko-Stadt hat sich ein tödlicher Verkehrsunfall mit drei Bussen ereignet. Dabei kamen 13 Menschen ums Leben, wie die Regierung des Bundesstaates Mexiko mitteilte. Zudem seien 29 Menschen verletzt worden. Der Fahrer eines der Busse wurde den Angaben zufolge festgenommen. Auf der Schnellstraße in Richtung Pachuca, der Hauptstadt des Bundesstaates Hidalgo, war Medienberichten zufolge ein Kleinbus am Haltepunkt "El Gallito" in einen Linienbus gerast. Dieser hatte hinter einer Absperrung geparkt, um Passagiere aufzunehmen. Der Bus schleuderte nach dem Aufprall in einen weiteren Nahverkehrsbus.

+++ 05.06 Uhr: Israelische Luftangriffe auf Ziele in Syrien +++

Die israelische Luftwaffe hat in der Nacht nach eigenen Angaben eine Reihe von Zielen in Syrien angegriffen. Auf Twitter berichteten die israelischen Streitkräfte von "breit angelegten Angriffen" gegen Stellungen der syrischen Armee und mit dem Iran verbundenen Kräften. Damit antworte Israel auf Raketenangriffe aus Syrien von der Nacht zum Dienstag, hieß es. Die israelischen Streitkräfte (IDF) richteten zugleich eine scharfe Warnung an die syrische Regierung. "Wir betrachten das syrische Regime als verantwortlich für alle Aktionen, die von syrischem Gebiet ausgehen und warnen es vor weiteren Attacken gegen Israel", twitterten die IDF.

+++ 04.56 Uhr: Seltener Sumatra-Elefant ohne Stoßzähne tot aufgefunden +++

Auf der indonesischen Insel Sumatra ist einer der seltenen Sumatra-Elefanten tot aufgefunden worden - ohne seine Stoßzähne. Das etwa 40 Jahre alte männliche Tier wurde offenbar Opfer von Wilderern, wie die regionale Naturschutzbehörde mitteilte. Nach Angaben der Tierschutzorganisation WWF gibt es inzwischen weniger als 3000 Sumatra-Elefanten.

+++ 04.46 Uhr: Neue Songtexte von Coldplay - in neuseeländischer Lokalzeitung +++

Die britische Pop-Band Coldplay hat wenige Tage vor Erscheinen ihres neuen Albums "Everyday Life" die Songtexte veröffentlicht - sehr weit entfernt vom üblichen Musikbetrieb. Die Texte von 15 neuen Liedern finden sich in einer neuseeländischen Lokalzeitung, der "Otago Daily Times".

Das Blatt mit einer Auflage von 43.000 Exemplaren, das auf der Südinsel des Pazifikstaats erscheint, bekam das Material vorab. Warum die "Otago Daily Times" ausgewählt wurde, konnte die Zeitung nicht klären. Die Plattenfirma Warner Music ließ es offen.

Die Texte des ersten Coldplay-Studioalbums seit 2015 fanden sich bereits am Dienstag in 15 Anzeigen, die über das Blatt verteilt waren. Erläuterungen gab es dazu nicht. Erst als die Band um Chris Martin (42) auf ihrem offiziellen Twitter-Konto darauf hinwies, klärte sich die Sache auf. Mit Hits wie "Fix You" oder "Yellow" gehört Coldplay zu den erfolgreichsten Musikgruppen weltweit. Das Album erscheint am Freitag.

+++ 04.44 Uhr: Kinderschutzbund: Kinderrechte ins Grundgesetz aufnehmen +++

30 Jahre nach der Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention hat der Deutsche Kinderschutzbund die Politik mit Nachdruck dazu aufgerufen, Kinderrechte explizit ins Grundgesetz aufzunehmen. "Ich erwarte, dass der Deutsche Bundestag und der Deutsche Bundesrat sich mit Zwei-Drittel-Mehrheit zu den Rechten der Kinder bekennen", sagte Präsident Heinz Hilgers.

In Deutschland gebe es 30 Jahre nach Verabschiedung der Konvention noch viel zu tun. "Viel zu oft werden Kinder als Anhängsel ihrer Eltern oder als Objekte des Schutzes wahrgenommen." Kinder seien aber keine kleinen Erwachsenen, sondern Menschen mit eigener Würde und eigenen Rechten. Diese müssten deshalb explizit ins Grundgesetz aufgenommen werden.

+++ 04:28 Uhr: Tauziehen um besetzte Hochschule in Hongkong dauert an +++

Das Tauziehen um die Besetzung einer Hochschule in Hongkong dauert weiter an. Die Zahl der Demonstranten, die sich in der Polytechnischen Hochschule verschanzt haben, ging nach Medienberichten aber auf wenige Dutzend zurück. Die Polizei forderte die letzten verbliebenen Aktivisten auf, friedlich herauszukommen. Zuletzt hatten mehrere kleine Gruppen versucht, vom Campus zu flüchten, waren aber sofort von der Polizei festgenommen worden. Die Sicherheitskräfte haben das Gelände abgeriegelt.

Rund 800 Personen hätten die Hochschule friedlich verlassen und kooperiert, teilte die Polizei mit. Unter ihnen seien 300 Minderjährige gewesen. Nach Angaben der Behörden konnten Personen unter 18 Jahre nach Hause gehen, mussten der Polizei aber für weitere Ermittlungen ihre Personalien hinterlassen. Die anderen rund 500 Demonstranten wurden nach Medienberichten festgenommen.

+++ 04.04 Uhr: 25 Migranten in Kühlcontainer auf Fähre Richtung England entdeckt +++

Wenige Wochen nach dem Fund von 39 Leichen in einem Kühllaster in Großbritannien sind erneut Migranten in einem Kühlcontainer entdeckt worden. Die 25 Migranten hatten ein Loch in den Auflieger geschlagen und konnten gerettet werden. Sie wurden auf einer dänischen Frachtfähre gefunden. Wie die Reederei DFDS am späten Abend der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, hatte die Gruppe versucht, versteckt in dem gekühlten Sattelauflieger an Bord der "Britannia Seaways" von den Niederlanden nach Großbritannien zu gelangen.

+++ 04.01 Uhr: Erneut Migranten im Ionischen Meer auf dem Weg nach Italien entdeckt +++

Westlich der griechischen Halbinsel Peloponnes hat ein Frachtschiff 45 Migranten aufgenommen, die an Bord eines Bootes nach Italien gelangen wollten. Die Migranten hatten ein Notsignal gesendet. Daraufhin alarmierte die griechische Küstenwache alle vorbeifahrenden Schiffe. Wie das Staatsradio (ERT) am Mittwochmorgen weiter berichtete, seien alle Migranten zum kleinen westgriechischen Hafen von Katakolo nahe Olympia gebracht worden.

+++ 03.45 Uhr: Johnson und Corbyn liefern sich vor Wahl ersten Schlagabtausch in TV-Debatte +++

Bei der Fernsehdebatte zwischen dem britischen Premierminister Boris Johnson und Oppositionsführer Jeremy Corbyn haben sich beide Politiker in Manchester rund vier Wochen vor der Parlamentswahl in Großbritannien einen ersten Schlagabtausch geliefert. In der vom TV-Sender ITV übertragenen Debatte kam es zwischen den beiden Rivalen vor allem bei den Themen Brexit und Gesundheitssystem zu heftigen Wortwechseln.

Johnson bekräftigte sein Wahlversprechen, den Brexit endlich zum 31. Januar "zu erledigen". Corbyn wiederum warf dem Premier vor, sein Zeitplan sei unrealistisch. Beim Thema der Gesundheitsvorsorge behauptete der Oppositionsführer, die Konservativen von Premier Johnson würden das nationale Gesundheitssystem NHS an die USA verkaufen wollen. Johnson nannte die Vorwürfe "eine absolute Erfindung". Einen echten Punkt konnte keiner der beiden in der ersten von einer Reihe geplanter TV-Debatten setzen.

+++ 01.46 Große Schlichtung zwischen Lufthansa und UFO gescheitert +++

Nach übereinstimmenden Angaben von Lufthansa und der Flugbegleitergewerkschaft Ufo ist die in der vergangenen Woche vereinbarte umfassende Schlichtung im Tarifstreit vom Tisch. Die große Schlichtung sei gescheitert, weil es seitens der Gewerkschaft "keine Zusagen zur Friedenspflicht gab", sagte ein Sprecher von Lufthansa der Nachrichtenagentur AFP. Ein Ufo-Sprecher sprach von "Erpressung" durch die Lufthansa, die "ohne weitere Gegenleistung" einen kompletten Streikverzicht auch bei den vier Lufthansa-Töchtern gefordert hatte.

Lufthansa betonte, weiterhin im Schlichtungsprozess mit UFO zu sein. Es handele sich jetzt jedoch nur noch um die "kleine Schlichtung", bei der es konkret um die Punkte ginge, für die Ufo zuletzt gestreikt hatte, sagte der Lufthansa-Sprecher. Ursprünglich war eine große Schlichtung angestrebt, bei der es um alle tariflichen Themen gehen sollte.

+++ 01.46 Uhr: US-Senat beschließt Menschenrechtsverordnung zu Hongkong +++

Nach dem US-Abgeordnetenhaus hat auch der Senat Gesetzesentwürfe zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong beschlossen. Die Senatoren verabschiedeten einstimmig eine "Menschenrechts- und Demokratieverordnung" zu Hongkong. Die Verordnung sieht unter anderem vor, dass US-Präsident Donald Trump Sanktionen gegen Personen verhängt, die für schwere Menschenrechtsverletzungen in Hongkong verantwortlich sind. Einstimmig verabschiedete der Senat zudem einen Gesetzesentwurf, der den Export unter anderem von Tränengas, Gummigeschossen, Wasserwerfern und Handschellen an die Polizei in Hongkong untersagt.

+++ 01.34 Uhr: Mindestens drei Tote bei Krawallen in Bolivien +++

Bei Zusammenstößen zwischen Anhängern des zurückgetretenen bolivianischen Präsidenten Evo Morales und den Sicherheitskräften sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Weitere 30 Menschen wurden verletzt, als Soldaten und Polizisten in der Stadt El Alto Blockaden der Demonstranten räumten, um den Weg für Tanklastzüge freizumachen, wie die staatliche Ombudsstelle mitteilte.