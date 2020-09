Dänischer Erfinder Madsen gesteht in TV-Doku Mord an Journalistin in U-Boot

Polizeichef von Rochester tritt nach tödlichem Einsatz zurück +++ Flüchtlingslager Moria auf Lesbos steht in Flammen +++ Studie: Lebensraum von einer Milliarde Menschen im Jahr 2050 bedroht +++ Die News des Tages im stern-Ticker

Aktuelle Top-Meldung:

Der wegen der Ermordung der schwedischen Journalistin Kim Wall zu lebenslanger Haft verurteilte dänische U-Boot-Bauer Peter Madsen hat erstmals seine Schuld eingestanden. In einer am Mittwoch ausgestrahlten Dokumentation antwortete der 49-Jährige am Telefon auf die Frage, ob er die junge Frau im August 2017 getötet habe, mit "Ja". "Es gibt nur einen Schuldigen, und das bin ich", fügte er hinzu, nachdem er während des gesamten Verfahrens die Tat bestritten hatte. Die 30-jährige Kim Wall war am 11. August nach einem Treffen mit Madsen auf dessen selbstgebautem U-Boot "Nautilus" als vermisst gemeldet worden. Madsen behauptete zunächst, er habe sie nach einer Havarie sicher an Land gebracht.

Die weiteren News des Tages:

+++ 11.31 Uhr: Mindestens zehn Tote bei Bootsunglück in Bangladesch +++

Mindestens fünf Frauen und fünf Kinder sind bei einem Bootsunglück in Bangladesch ums Leben gekommen. Das Boot mit rund 35 Passagieren an Bord sei auf einem Fluss im Norden des Landes mit einem anderen Boot zusammengeprallt und gesunken, sagte ein Behördenmitarbeiter der Deutschen Presse-Agentur. 15 Personen würden noch vermisst. Die Passagiere des zweiten Bootes hätten alle überlebt.

+++ 11.23 Uhr: Dänischer Erfinder Madsen gesteht Mord an Journalistin in U-Boot +++

Die Bundesregierung will die Zahl der Soldaten im Irak-Einsatz auf maximal 500 Männer und Frauen reduzieren. Das Bundeskabinett beschloss in Berlin eine entsprechende neue Obergrenze. Zuletzt lag diese bei 700 Soldaten. Nach dem Abzug von Tornado-Aufklärungsflugzeugen kann die Truppenstärke nun verringert werden. Der laufende Einsatz ist ein Beitrag Deutschlands im Kampf einer internationalen Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

"Der IS führt auch während der Corona-Pandemie seine terroristischen Aktivitäten fort. Der militärische Druck auf den IS muss aufrechterhalten bleiben", erklärte dazu Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Es sei Wunsch der irakischen Regierung, die Ausbildung der irakischen Sicherheitskräfte durch die Nato-Mission weiterzuentwickeln. Deutschland werde mit dem neuen, zu beschließenden Mandat einen angemessenen Beitrag leisten.

+++ 10.53 Uhr: EU will nach Brand in Moria 400 Kinder auf griechisches Festland bringen +++

Nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos hat die EU-Kommission Unterstützung angeboten. Sie habe die Finanzierung der sofortigen Verlegung und Unterbringung der 400 noch verbliebenen unbegleiteten Minderjährigen auf das griechische Festland genehmigt, teilte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson im Online-Dienst Twitter mit. Sie sei nach dem Brand in Kontakt mit den griechischen Behörden.

In der Nacht waren in Griechenlands größtem Flüchtlingslager mehrere Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr wurde die Einrichtung praktisch vollständig zerstört. Mehr als 12.000 Menschen flohen aus dem vollkommen überfüllten Lager. In Griechenland gab es Anfang des Jahres rund 5000 unbegleitete und teils kranke Kinder in Flüchtlingslagern. Die EU startete darauf ein Programm, um ihre Versorgung in Griechenland zu verbessern und einen Teil von ihnen in andere Mitgliedstaaten zu bringen. Zehn EU-Länder, darunter Deutschland, hatten sich daraufhin zur Aufnahme von über 2000 Kindern und Jugendlichen verpflichtet.

+++ 10.16 Uhr: Rechtsextreme Anschlagsserie in Neukölln - Betrug mit Corona-Geld? +++

Im Zusammenhang mit der rechtsextremen Anschlagsserie in Berlin-Neukölln geht die Polizei gegen einen der Verdächtigen vor, weil er möglicherweise zu Unrecht Corona-Unterstützung kassiert hat. Der 34-jährige Mann werde der rechtsextremistischen Szene zugerechnet, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Ermittelt werde wegen des "Verdachts des Subventionsbetrugs im Zusammenhang mit Corona-Hilfsgeldern". In Neukölln verübten vor allem von 2016 bis 2018 mutmaßlich rechtsextreme Täter mehrere Brandanschläge, außerdem gab es Bedrohungen und Sachbeschädigungen.

+++ 9.50 Uhr: 20 Verletzte bei Zugunglück im Westen Tschechiens +++

Beim Zusammenstoß eines Triebwagens der Bahn mit der Lokomotive einer Messgarnitur sind in Tschechien 20 Menschen verletzt worden. Das sagte eine Sprecherin der Rettungskräfte. Darunter seien vier Schwerverletzte, die mit dem Hubschrauber in Kliniken in Pilsen (Plzen) und Prag gebracht wurden. Die übrigen Personen kamen demnach mit leichteren Verletzungen in Krankenhäuser im Umland. Zu der morgendlichen Kollision kam es in Kdyne im Bezirk Domazlice (Taus), rund 80 Kilometer nordöstlich von Regensburg. Der Lokführer der Messfahrzeug-Garnitur soll nach ersten Erkenntnissen des Bahnnetzbetreibers SZCZ ein Haltesignal überfahren haben. Die Messfahrzeuge sind im Einsatz, um Schäden an den Gleisen aufzuspüren.

+++ 9.26 Uhr: Moskau prangert "Desinformationskampagne" im Fall Nawalny an +++

Russland hat im Fall Nawalny eine "Desinformationskampagne" angeprangert, die als Vorwand für neue Sanktionen gegen Moskau genutzt werden solle. "Die Initiatoren sorgen sich nicht um die Gesundheit Nawalnys (...), sondern wollen Sanktionen verhängen", hieß es in einer Erklärung des russischen Außenministeriums. Während die Bundesregierung von einem Giftanschlag auf den in Berlin behandelten Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ausgeht, weist Moskau alle Vorwürfe in diesem Zusammenhang als "absurd" zurück.

+++ 9.24 Uhr: Opposition: Belarussischer Anwalt Snak von "maskierten Männern" festgenommen +++

In Belarus ist der Oppositionsanwalt Maxime Snak nach Angaben seiner Unterstützer von "maskierten Männern" festgenommen worden. Nach Angaben seines Umfelds war Snak im Büro des oppositionellen Koordinationsrates erwartet worden, kam dort aber nie an. Die Gruppe veröffentlichte ein Foto von Snak im Onlinedienst Telegram, der von maskierten Männern abgeführt wird; der Rechtsanwalt war eines der letzten beiden noch auf freiem Fuß in Belarus verbliebenen Mitglieder des Koordinierungsrates.

+++ 8.38 Uhr: Sechs Tote nach Attentat auf Afghanistans Vizepräsident +++

Afghanistans Vizepräsident Amrullah Saleh ist in der Hauptstadt Kabul nur knapp einem Mordanschlag entkommen. Mindestens sechs Menschen wurden bei dem Bombenattentat auf sein Auto getötet, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch mitteilte. Saleh zeigte sich nach dem Anschlag, bei dem er seinen Sohn an der Seite hatte, in einem Video. Er berichtete: "Wir haben ein sehr leichtes Brennen am Gesicht und Kopf. Meine Hand ist ein wenig verletzt, weil es eine sehr starke Druckwelle gab. Das Autofenster ist geschmolzen."

Rund um den Anschlagsort im Herzen der Hauptstadt waren zerstörte Geschäfte und ein weites Trümmerfeld zu sehen. Nach Berichten von Augenzeugen soll die Autobombe explodiert sein, als der Vizepräsident in einem Konvoi auf dem Weg zur Arbeit war. Mehrere Leibwächter und viele Passanten wurden verletzt. Selbst aus mehreren Kilometern Entfernung war noch eine Rauchwolke zu erkennen. Die militant-islamistischen Taliban dementierten umgehend, hinter dem Bombenanschlag zu stehen.

+++ 8.26 Uhr: Pakistaner aus Deutschland abgeschoben +++

In Pakistan ist am Dienstag erneut ein Abschiebeflug aus Deutschland gelandet. 34 Pakistaner wurden vom Flughafen Leipzig-Halle nach Pakistan abgeschoben, wie die pakistanische Bundeskriminalpolizei der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch sagte. Bereits vor drei Wochen fand eine Sammelabschiebung statt, damals aus München.

Im Jahr 2019 wurden laut dem Bundesinnenministerium insgesamt 833 pakistanische Staatsangehörige aus Deutschland abgeschoben. In diesem Jahr waren es bis Ende Juli 209 Menschen, 155 von ihnen mit speziellen Charterflügen. Pakistaner wurden auch in andere Länder sowie mit regulären Linienflügen abgeschoben.

+++ 6.03 Uhr: Studie: Lebensraum von einer Milliarde Menschen im Jahr 2050 bedroht +++

Im Jahr 2050 könnte einer Studie zufolge der Lebensraum von mehr als einer Milliarde Menschen auf der Welt bedroht sein. Klimawandel, Konflikte und Unruhen könnten etliche dieser Menschen dazu drängen, ihre Heimatländer zu verlassen, wie eine Untersuchung des Institute for Economics and Peace prognostiziert, die am Mittwoch in London vorgestellt wurde.

Besonders bedrohte Hotspots sind demnach die afrikanische Sahelzone, weiter südlich liegende afrikanische Staaten wie Angola oder Madagaskar sowie der Nahe Osten von Syrien bis Pakistan. Als größte Bedrohungen sehen die Autoren Stürme und Überflutungen, aber auch Wasserknappheit und eine unsichere Versorgung mit Lebensmitteln.

+++ 3.11 Uhr: Flüchtlingslager Moria auf Lesbos steht in Flammen +++

Im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos und dessen Umgebung sind in der Nacht zum Mittwoch mehrere Brände ausgebrochen. Medienberichten zufolge stehen auch Wohncontainer in Flammen, weshalb die Behörden das Lager evakuierten. Mittlerweile hätten fast alle Menschen das nahezu vollständig in Flammen stehende Lager verlassen, berichtete der staatliche griechische Radiosender ERT in den frühen Morgenstunden.

Starke Winde, die zum Teil bis zu 60 Stundenkilometer erreichten, fachten die Flammen an. Hilfsorganisationen und freiwillige Helfer vor Ort berichteten in Sozialen Medien von Menschen, denen Rauch und Flammen die Fluchtwege abgeschnitten hätten.

Über die Ursachen der Brände gab es unterschiedliche Angaben: Manche Lagerbewohner sprachen von Brandstiftung von Inselbewohnern, anderen Berichten zufolge hatten Migranten selbst Feuer gelegt und behinderten danach die Feuerwehr bei den Löscharbeiten. Die Einsatzkräfte der Insel kämpfen parallel bereits seit Dienstagabend mit einem großen Waldbrand rund 25 Kilometer nordwestlich von Moria.

+++ 2.13 Uhr: Polizeichef von Rochester tritt nach tödlichem Einsatz zurück +++

Nach der Empörung über den Tod eines schwarzen Amerikaners infolge eines brutalen Polizeieinsatzes in Rochester tritt der Polizeichef der US-Stadt zurück. La'Ron Singletary werde seinen Posten zum Monatsende räumen, sagte Bürgermeisterin Lovely Warren am Dienstag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz. Am Wochenende hatte es am Rande von Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt auch Krawalle in Rochester gegeben.

Details zu dem Polizeieinsatz von März waren erst vergangene Woche bekanntgeworden, nachdem die Familie des Verstorbenen Aufnahmen von Polizeikameras veröffentlicht hatte. Darin ist zu sehen, wie mehrere Polizisten einen nackten Mann auf der Straße festnehmen, der sichtlich unter Drogeneinfluss steht. Sie ziehen dem 41-Jährigen eine Art Kapuze über, die sie davor schützen soll, angespuckt zu werden, und drücken seinen Kopf auf den Asphalt. Eine Woche später starb der Mann im Krankenhaus. Sieben Polizisten wurden nach Veröffentlichung des Videos suspendiert.

+++ 0.05 Uhr: Zverev nach Sieg gegen Coric im Halbfinale der US Open +++

Als erster deutscher Tennisprofi seit Boris Becker 1995 hat Alexander Zverev das Halbfinale der US Open erreicht. Der 23 Jahre alte Hamburger setzte sich am Dienstag in New York gegen den an Position 27 gesetzten Kroaten Borna Coric 1:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:1), 6:3 durch. Für den Weltranglisten-Siebten ist es das zweite Halbfinale bei einem der vier bedeutendsten Tennis-Turniere, zu Beginn des Jahres hatte er bei den Australian Open dann das Endspiel verpasst. Im Kampf um den Finaleinzug tritt Zverev am Freitag als Favorit gegen den Spanier Pablo Carreño-Busta oder den Kanadier Denis Shapovalov an.