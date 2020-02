Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

+++ 9.55 Uhr: Diebstahl von Goldmünze aus Museum - drei Männer verurteilt +++

Knapp drei Jahre nach dem spektakulären Diebstahl einer 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum sind drei Männer zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Einen vierten Angeklagten sprach das Berliner Landgericht am Donnerstag frei.

+++ 7.55 Uhr: Grippe grassiert in Deutschland - Knapp 80.000 Kranke und 130 Tote +++

Die Grippewelle in Deutschland hat an Dynamik gewonnen. Insgesamt 79.263 im Labor bestätigte Fälle sind seit Herbst erfasst worden, davon etwa die Hälfte allein in den vergangenen zwei Meldewochen. Das geht aus dem aktuellen Wochenbericht der Arbeitsgemeinschaft Influenza am Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin hervor. 130 Menschen sind dem Bericht zufolge in dieser Saison bereits nachweislich an einer Infektion mit dem Influenzavirus gestorben. Insgesamt wurden bisher knapp 13.300 Erkrankte in Klinken behandelt.

Die gemeldeten Grippefälle zeigen nur einen Ausschnitt des tatsächlichen Geschehens. Mehrere Zehntausend Tote in Deutschland werden bei einer heftigen Grippesaison angenommen. Bei der schweren Welle im Winter 2017/18 gingen RKI-Schätzungen zufolge zehn Millionen Arztbesuche in Deutschland auf das Konto der Grippe.

+++ 6.26 Uhr: Mutmaßlicher Täter von Hanau tot in Wohnung aufgefunden +++

Ein nach den tödlichen Schüssen in Hanau als tatverdächtig gesuchter Mann ist tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Wie das Polizeipräsidium Südosthessen am frühen Donnerstagmorgen mitteilte, entdeckten Spezialkräfte der Polizei in derselben Wohnung zudem noch eine weitere Leiche. Bei einem der Toten in der Wohnung "dürfte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Täter handeln", erklärte die Polizei. Hinweise auf mögliche weitere Täter gebe es derzeit nicht. Die Hintergründe der Bluttaten waren weiterhin unklar. Die Ermittlungen zur Identität der Opfer und des mutmaßlichen Täters dauerten an, hieß es von der Polizei.

+++ 5.48 Uhr: Australien unter Schock: Frau und drei Kinder verbrannt +++

In Australien hat ein Familienvater mutmaßlich seine Frau und drei Kinder mit Benzin übergossen und getötet. Der Vorfall löste Entsetzen im ganzen Land aus, Trauernde legten in einem Vorort von Brisbane Blumen nieder, wie die australische Nachrichtenagentur AAP am Donnerstag berichtete. Die 31 Jahre alte Ehefrau hatte den Brand am Mittwoch zunächst schwer verletzt überlebt, starb aber Stunden später im Krankenhaus. Die kleinen Kinder - 6, 4 und 3 Jahre alt - verbrannten in einem Auto. Der Mann starb laut Polizei an einer Wunde, die er sich selbst zugefügt hatte, auf einem Fußweg.

+++ 5.33 Uhr: Sky sichert sich die Rechte an neuer Hillary-Clinton-Doku +++

Sky hat sich die deutschen Rechte an der amerikanischen Dokuserie "Hillary" über die frühere First Lady und gescheiterte Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton gesichert. Die Politikerin präsentiere "in vier aufschlussreichen Episoden nicht nur bisher unveröffentlichte Ausschnitte aus ihrem Wahlkampf 2016, sondern gewährt auch private Einblicke in ihr Leben mit Bill Clinton", berichtet Sky über die Produktion des US-Senders Hulu.

+++ 3.46 Uhr: Hartz-IV-Rückforderungen kosten oft mehr als sie einbringen +++

Rückforderungen zu viel überwiesener Hartz-IV-Leistungen kosten die Jobcenter oft mehr, als sie einbringen. Die Verwaltungskosten bei kleineren und Kleinstbeträgen übersteigen die eigentlichen Rückzahlungen deutlich, wie eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag zeigt.

+++ 3.03 Uhr: US-Außenminister Pompeo in Saudi-Arabien eingetroffen +++

US-Außenminister Mike Pompeo ist zu einem Besuch in Saudi-Arabien eingetroffen, bei dem es vor allem um die gemeinsame Front beider Länder gegen den Iran gehen soll. Geplant waren bei der zweitägigen Visite Treffen mit König Salman, Kronprinz Mohammed bin Salman und Außenminister Faisal bin Farhan, wie Mitarbeiter Pompeos mitteilten. Er wolle mit der saudiarabischen Führung insbesondere über die vom Iran ausgehende "Bedrohung" sprechen, sagte Pompeo vor dem Abflug nach Riad zu Reportern in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba. Er betonte, dass die US-Kampagne des "maximalen Drucks" auf Teheran weitergehen werde. Dazu gehöre neben den Wirtschaftssanktionen die "Isolation" des Landes mittels "diplomatischen" Drucks.