Die Meldungen im Kurz-Überblick:

IS rät Aktivisten zu Hygieneabstand (13.39 Uhr)

Vorfall vor Tönnies-Villa (11.40 Uhr)

Verfassungsschutz: 7000 Rechtsextremisten in der AfD (11.06 Uhr)

Russischer Gouverneur wegen Mordaufträgen festgenommen (10 Uhr)

Studie: Bayern Spitzenreiter bei Elektroautos (6.08 Uhr)

Deutsche rechnen mit anhaltenden Corona-Einschränkungen (5.33 Uhr)

Erste Hinrichtung in Texas nach mehrmonatiger Corona-Pause (5.29 Uhr)

Die News des Tages im stern-Ticker:

+++ 14.50 Uhr: Mutmaßlich psychisch kranker 28-Jähriger schießt in Lübecker Kinderzimmer +++

In Lübeck hat ein mutmaßlich psychisch kranker 28-Jähriger mit einer scharfen Waffe auf ein Wohnhaus sowie parkende Autos geschossen. Eine Kugel schlug dabei im Kinderzimmer eines elfjährigen Jungen ein, wie die Staatsanwaltschaft in der schleswig-holsteinischen Stadt mitteilte. Dieser blieb aber unverletzt. Polizisten sagte der Mann, er werde von Dämonen verfolgt. Nach einer Begutachtung durch einen psychiatrischen Experten kam er vorerst in ein geschlossene Klinik. Nach Angaben der Behörde ereignete sich der Vorfall bereits am frühen Sonntagmorgen. Zunächst klingelte der Verdächtige demnach an den Türen einer Wohnung, deren Bewohner durch den Türspion aber dessen Waffe bemerkten und nicht öffneten. Kurz darauf erwachte der in einem anderen Wohnhaus in der Nähe wohnende Elfjährige durch einen Knall. Ein Geschoss durchschlug die Scheibe seines Fensters, prallte von der Wand ab und blieb auf dem Boden liegen.

+++ 14.42 Uhr: Zunächst nur wenige Infektionen bei Corona-Massentest in Euskirchen festgestellt +++

Nach den Corona-Infektionen bei einer mennonitischen Familie im rheinischen Kreis Euskirchen haben die Behörden ein positives Zwischenergebnis der noch laufenden Massentests bei etwa 1000 Gemeindemitgliedern vorgelegt. Von zunächst 648 Corona-Tests waren 14 positiv und 634 negativ, wie der Euskirchener Landrat Günter Rosenke (CDU) mitteilte. Allerdings standen die Ergebnisse der weiteren bis zu 360 Tests noch aus. Die bisherigen Ergebnisse der am Mittwoch begonnenen Testserie könne "man durchaus als positiv bezeichnen", sagte Rosenke. Mit den noch ausstehenden Testergebnissen wird für Freitag gerechnet.

+++ 14.34 Uhr: Saudische Koalition greift Sprengstoff-Boote der Huthis im Jemen an +++

Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition im Jemen hat nach eigenen Angaben erneut mehrere mit Sprengstoff beladene Boote der Huthi-Rebellen angegriffen. Die Boote seien unweit des Hafens Al-Salif nahe der umkämpften Provinz Hudaida unterwegs gewesen, teilte die Koalition der staatlichen Nachrichtenagentur SPA zufolge mit. Sie seien für terroristische Angriffe im Roten Meer und in der Meerenge Bab al-Mandab im Einsatz gewesen, die zu den weltweit wichtigsten Schifffahrtsstrecken zählt.

+++ 13.59 Uhr: Extremisten im Home Office: Dschihadistenmiliz IS rät zu Hygieneabstand +++

Die radikale Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat ihre Aktivisten wegen der Corona-Pandemie zu gesundheitsbewusstem Verhalten angewiesen. Über entsprechende Geheimdiensterkenntnisse berichtete Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang. Die IS-Führung habe die Empfehlung ausgesprochen, "von Reisen möglichst abzusehen aufgrund des Eigenschutzes", sagte Haldenwang. Den Aktivisten sei signalisiert worden: "Haltet Euch mal ein bisschen fern und beachtet die Hygienevorschriften."

+++ 13.50 Uhr: WHO setzt Prüfausschuss zum Umgang mit Corona-Pandemie ein +++

Nach Kritik an ihrer Reaktion auf die Corona-Pandemie hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Einsetzung eines Prüfausschusses zum Umgang mit dem neuartigen Erreger angekündigt. Das Mandat des unabhängigen Expertengremiums werde in Abstimmung mit den WHO-Mitgliedstaaten ausgearbeitet, teilte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf mit. Den Vorsitz sollen demnach die frühere neuseeländische Ministerpräsidentin Helen Clark und Liberias Ex-Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf übernehmen.

+++ 13.29 Uhr: Bürgermeister von Seoul als vermisst gemeldet +++

Der Bürgermeister der südkoreanischen Hauptstadt Seoul, Park Won Soon, ist am Donnerstag als vermisst gemeldet worden. Die Polizei habe die Suche nach dem 64-Jährigen aufgenommen, nachdem dessen Tochter am späten Nachmittag (Ortszeit) eine Vermisstenanzeige erstattet habe, berichteten südkoreanische Sender und die nationale Nachrichtenagentur Yonhap. Die Polizei setze Drohnen und Spürhunde ein. Bis 19 Uhr habe es kein Lebenszeichen von Park gegeben.

+++ 13.49 Uhr: Serientäter nach Übergriffen auf Mädchen und junge Frau verurteilt +++

Ein Jahr nach einer Serie sexueller Attacken auf Kinder und eine junge Frau in Dresden ist ein 38-Jähriger zu sieben Jahren und vier Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Jugendschutzkammer des Dresdner Landgerichts sah es als erwiesen an, dass der nicht einschlägig vorbestrafte Mann drei Mädchen und eine Erwachsene in Dresden sowie schon im Sommer 2018 ein Kind und eine Jugendliche im Osterzgebirge überfallen und missbraucht hatte.

Die Richter befanden den Dresdner der besonders schweren Vergewaltigung, des mehrfachen sexuellen Missbrauchs von Kindern und sexueller Nötigung für schuldig. Die Kammer ordnete die Unterbringung des Mannes in der Psychiatrie an. Von ihm gehe ohne Therapie nach wie vor die Gefahr weiterer Taten aus, sagte der Vorsitzende Richter, Andreas Ziegel. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Verteidigung kündigte Revision an.

+++ 13.33 Uhr: Seehofer fordert umfassende Aufklärung zu Drohbotschaften an Wissler +++

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die Morddrohungen gegen die hessische Linksfraktionschefin Janine Wissler verurteilt. Soche Vorgänge seien "inakzeptabel" und müssten "nachhaltig aufgeklärt werden", sagte er. Das gelte "unabhängig von der Zielperson", fügte Seehofer hinzu. "Jede politische Richtung" genieße staatlichen Schutz. Wissler hatte zunächst im Februar zwei Schreiben mit Beschimpfungen und Todesdrohungen erhalten; inzwischen traf ein weiteres bei ihr ein, wie die "Frankfurter Rundschau" berichtete. Alle Schreiben waren mit dem Kürzel "NSU 2.0" unterzeichnet. Die Abkürzung steht für den Nationalsozialistischen Untergrund, der zwischen 2000 und 2007 zehn Morde in Deutschland verübt hatte.

+++ 13.18 Uhr: Iran meldet neue Rekordzahl an Corona-Toten an einem Tag +++

Der Iran hat eine neue Rekordzahl an Corona-Toten binnen eines Tages gemeldet. In den vergangenen 24 Stunden seien 221 Patienten an dem Virus gestorben, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums im Staatsfernsehen. Damit liege die Zahl der Todesopfer aktuell bei 12.305. Im gleichen Zeitraum wurden über 2000 Neuinfektionen erfasst. Somit stieg die Zahl der bisher nachgewiesenen Ansteckungen auf 25.458, so Sprecherin Sima Lari. Der Anstieg sei nach Einschätzung von Experten auf die Lockerungen in den vergangenen Wochen zurückzuführen. Sie hätten dazu geführt, dass die Bevölkerung die Hygienevorschriften und auch die Pandemie nicht mehr ernstnehme.

+++ 13.16 Uhr: Nach Explosionen in Feuerwerksfabrik: drei Tote bei Aufräumarbeiten +++

Wenige Tage nach den Explosionen in einer türkischen Feuerwerksfabrik mit vielen Toten und Verletzten sind Berichten zufolge bei den Aufräumarbeiten drei Sicherheitskräfte gestorben. Sechs weitere Menschen seien verletzt worden, wie die türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag berichtete. Beim Abtransport des Sprengstoffes aus der Fabrik im westtürkischen Sakarya mit einem Lkw sei es auf der Ladefläche zu einer Explosion gekommen, zitierte Anadolu das türkische Innenministerium.

+++ 12.43 Uhr: Berliner Polizei durchsucht Haus in Rigaer Straße +++

Im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mit rund 200 Einsatzkräften Wohnungen eines Wohnprojektes in der Rigaer Straße durchsucht. Dabei handelt es sich um das Haus Nummer 94, wo es in der Vergangenheit immer wieder zu teilweise harten Auseinandersetzungen zwischen der linksradikalen Szene zugerechneten Bewohnern und Sicherheitskräften gekommen war.

+++ 12.41 Uhr: Frau von hirntotem Busfahrer in Bayonne dankbar für Anteilnahme +++

Nach dem brutalen Angriff auf einen französischen Busfahrer hat sich die Frau des Hirntoten zu Wort gemeldet. Véronique Monguillot bedankte sich in der Zeitung "Le Parisien" für die große Anteilnahme für ihre Familie, auch aus dem Ausland. "In all meinem Unglück bin ich sehr froh über diese Unterstützung", sagte sie. Selbst aus den USA und Spanien habe ihre Familie Zuspruch bekommen, sagte Monguillot. "Das erlaubt es mir, nicht ständig zu grübeln. Wenn ich mit meinen Töchtern alleine bin, ist das anders: Wir stellen uns viele Fragen", sagte sie. So sei völlig ungewiss, ob es noch Hoffnung für ihren 59-jährigen Mann Philippe gebe. "Sein Herz schlägt, aber der Kopf antwortet nicht mehr."

+++ 12.39 Uhr: Seehofer kündigt für September Bericht zu Rechtsextremismus bei Sicherheitskräften an +++

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat für September einen Bericht zu möglichen rechtsextremistischen Tendenzen bei den Sicherheitsbehörden angekündigt. Später sollten Berichte zu anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes hinzukommen, sagte er in Berlin. Er wies einen Bericht zurück, wonach er auf das angekündigte Lagebild zu Rechtsextremen im öffentlichen Dienst vorerst verzichten wolle. "Wir müssen seriös vorgehen", sagte der Innenmister. Das solle "schrittweise geschehen".

+++ 12:08 Uhr: Unternehmer Alexander Falk zu viereinhalb Jahren verurteilt +++

Wegen der Anstiftung zu einem Schuss auf einen Wirtschaftsanwalt in Frankfurt ist der Hamburger Unternehmer Alexander Falk zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Das gab das Landgericht Frankfurt am Donnerstag bekannt.

+++ 12.04 Uhr: Italiens Küstenwache verhängt Fahrverbot für "Sea Watch 3" +++

Die italienische Küstenwache hat ein Fahrverbot für das deutsche Rettungsschiff "Sea Watch 3" verhängt. Als Grund gab sie am Mittwochabend "technische und operative" Sicherheitsmängel und Verstöße gegen Umweltschutzauflagen an. Die "Sea Watch 3" dürfe erst wieder auslaufen, wenn alle Mängel behoben seien.

+++ 11.49 Uhr: Israelis informieren sich über Austricksen von Handy-Überwachung +++

Im Kampf gegen die steigenden Corona-Zahlen setzt die israelische Regierung auch auf die Überwachung von Handys durch den Inlandsgeheimdienst Schin Bet. Einige Israelis informieren sich einem Medienbericht zufolge nun jedoch über Wege, sich dieser zu entziehen. Wie das Nachrichtenportal N12 am Donnerstag berichtete, geht es dabei um speziell gefertigte Taschen oder Hüllen, die die Überwachung von Handys verhindern sollen. In sozialen Netzwerken bildeten sich dazu Gruppen, auch mögliche Einkaufsgemeinschaften. Schin Bet wollte sich zu dem Bericht nicht äußern.

+++ 11.43 Uhr: Gewalt von Extremisten nimmt vor allem in Berlin zu +++

Das Ausmaß der Gewalt von Links- und Rechtsextremisten hat in Berlin im vergangenen Jahr so stark zugenommen wie in keinem anderen Bundesland. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ging die Zahl der Gewalttaten von Extremisten aus dem rechten und linken Spektrum 2019 nach Angaben der Sicherheitsbehörden stark zurück. Wie der Verfassungsschutz in seinem Jahresbericht für 2019 ausführt, ist die Zahl der politisch motivierten Gewalttaten, die dem linken Spektrum zugerechnet werden, in der Hauptstadt von 96 auf 205 Delikte gestiegen und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Ein deutlicher Anstieg von 60 auf 112 links motivierte Straftaten war demnach auch in Baden-Württemberg zu beobachten.

+++ 11.40 Uhr: Polizei-Einsatz am Haus von Clemens Tönnies wegen TV-Teams +++

Ein Fernsehteam hat für einen Polizeieinsatz am Privathaus von Unternehmer Clemens Tönnies in Rheda-Wiedenbrück gesorgt. Wie eine Sprecherin der Kreispolizei Gütersloh am Donnerstag erklärte, wird nach dem Vorfall am Dienstagnachmittag gegen 17.00 wegen Hausfriedensbruchs ermittelt. Ein Tönnies-Sprecher sagte dem "Westfalen-Blatt", dass drei Personen in einem Auto Tönnies abgepasst und ihn bis zu seinem Wohnhaus verfolgt hätten. "Dabei drangen sie mit ihrem Fahrzeug auch auf das Privatgrundstück von Herrn Tönnies ein und blockierten teilweise seinen Wagen", wurde der Sprecher zitiert. Aus dem Auto heraus hätte das Team zudem unablässig gefilmt. Ob das Team im Auftrag eines Senders unterwegs war, blieb zunächst unklar.

+++ 11.35 Uhr: "Russisches Roulette" - Sörgel warnt vor Fußballspielen mit Fans +++

Der Pharmakologe Fritz Sörgel sieht Fußball-Spiele mit Fans ohne wissenschaftliche Rechtfertigung für eine Zuschauerhöchstzahl als unverantwortlich an. Andernfalls drohten die Spiele im Herbst zum "russischen Roulette" zu werden, schrieb er in einem Gastbeitrag in der "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Was jetzt nötig ist, sind Studien in dem Labor, das wir im Alltag "Stadion" nennen, um so entscheidende Wissenslücken zu füllen", forderte Sörgel.

+++ 11.14 Uhr: AfD-Flügel lässt Zahl der Rechtsextremen auf Rekordniveau anwachsen +++

Der "Flügel" der AfD hat die Zahl der Rechtsextremisten in Deutschland auf ein neues Rekordniveau anwachsen lassen. Im von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in Berlin vorgestellten Verfassungsschutzbericht für 2019 wird das gesamte rechtsextreme "Personenpotenzial" mit 32.080 angegeben - darunter sind die schätzungsweise 7000 Anhänger des AfD-Flügels. Von den Rechtsextremisten insgesamt werden 13.000 als gewaltbereit eingestuft - 300 mehr als ein Jahr zuvor. Im vorangegangenen Jahr war die Zahl der Rechtsextremisten noch mit 24.100 angegeben worden - das war bereits der damalige Höchststand. Die "Flügel"-Mitglieder waren in dieser Zahl noch nicht erfasst.

+++ 11.09 Uhr: Virologe Schmidt-Chanasit: Lauterbachs Warnungen "hochgefährlich" +++

Der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit hat die Warnung des SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach vor einer Aufhebung der Maskenpflicht im Handel kritisiert. Masken hätten nur dort Sinn, wo Menschen auf engem Raum längere Zeit zusammen seien. "Wenn ich den Zugang so regele, dass entsprechend wenig Leute im Geschäft sind, die die Abstände dann einhalten, ist eine Maske auch nicht sinnvoll", sagte Schmidt-Chanasit dem "Hamburger Abendblatt". Schmierinfektionen, vor denen Lauterbach warne, seien auch nach Einschätzung des Bundesinstituts für Risikobewertung keine große Gefahr. "Solche Äußerungen führen zu einer Dauer-Aufgeregtheit und können zu einer Corona-Müdigkeit führen. Und das ist hochgefährlich", meinte Schmidt-Chanasit.

+++ 10.56 Uhr: Schleuserbande in Griechenland nach Verfolgungsjagd festgenommen +++

Die Polizei hat in der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki nach einer Verfolgungsjagd zwei Schleuser festgenommen. Die zwei Männer hatten in der Nacht zum Donnerstag im Gepäckraum ihres Fahrzeugs drei Somalier versteckt, wie die Polizei mitteilte.

Am Vortag hatten Fahnder der griechischen Polizei nach mehrmonatigen Ermittlungen sieben Schleuser in Westgriechenland festgenommen und 20 Migranten in einem Hohlraum eines Lastwagens entdeckt, der Wassermelonen nach Italien transportierte.

+++ 10.17 Uhr: Bundessicherheitsrat genehmigt U-Boot-Lieferung an Ägypten +++

Die Bundesregierung hat ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) die Lieferung eines U-Boots nach Ägypten genehmigt. Eine entsprechende Entscheidung habe der Bundessicherheitsrat getroffen, teilte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) dem Wirtschaftsausschuss des Bundestages mit. Empfängerländer weiterer Lieferungen von Rüstungsgütern sind Algerien, Brasilien, Singapur und Südkorea. Dem Bundessicherheitsrat gehören neben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mehrere Minister an.

+++ 10 Uhr: Gouverneur von Chabarowsk wegen Mordaufträgen festgenommen +++

Unter dem Verdacht, mehrere Morde in Auftrag gegeben zu haben, ist ein Gouverneur im äußersten Osten Russlands festgenommen worden. Die Ermittlungsbehörden werfen Sergej Furgal vor, er habe eine nicht näher genannte Zahl von Geschäftsleuten töten lassen. Das Staatliche Ermittlungskomitee veröffentlichte am Morgen ein Video, das zeigt, wie der Chef der Region Chabarowsk an einem Auto in Handschellen von einer Spezialeinheit abgeführt wurde.

Zuvor schon seien in diesem Zusammenhang vier Mitglieder einer kriminellen Bande festgenommen worden, teilten die Ermittler weiter mit. Die Taten liegen den Angaben nach rund 16 Jahre zurück. Gegen Furgal solle nun Anklage erhoben werden. Ihm droht im Falle einer Verurteilung Medienberichten zufolge eine lebenslange Haftstrafe.

+++ 9.42 Uhr: Zahl der täglichen Corona-Infektionen in Mexiko erreicht neuen Höchststand +++

In Mexiko hat die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen einen neuen Rekordstand erreicht. In den vergangenen 24 Stunden seien 6995 neue Fälle registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium in Mexiko-Stadt am Mittwoch (Ortszeit) mit. Die Gesamtzahl der Infizierten stieg damit auf 275.003, die Zahl Todesopfer in dem lateinamerikanischen Land beträgt 32.796. Damit ist Mexiko weltweit das am fünftstärksten von der Pandemie betroffene Land.

+++ 9.22 Uhr: SPD-Chef Walter-Borjans will nicht für den Bundestag kandidieren +++

Der SPD-Parteivorsitzende Norbert Walter-Borjans will auf eine Kandidatur bei der Bundestagswahl 2021 verzichten. "Ich werde mich auf die Arbeit als Parteivorsitzender konzentrieren", sagte der frühere NRW-Finanzminister dem WDR. Er wolle nicht bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr kandidieren. Auf Twitter schrieb der SPD-Parteivorsitzende dazu: "Wir müssen raus aus dem "Das macht man so." Ich will das Profil der SPD schärfen und nicht aus Koalitionen heraus argumentieren."

+++ 8.54 Uhr: Weniger Firmenpleiten im April - Corona-Pause wirksam +++

Trotz fortschreitender Corona-Krise sind im April weniger Firmen in die Pleite gerutscht als ein Jahr zuvor. 1465 Fälle meldeten die deutschen Amtsgerichte nach Angaben des Statistischen Bundesamtes. Das waren 13,3 Prozent weniger als im gleichen Vorjahresmonat.

Ein wichtiger Grund für den Rückgang ist aber, dass die Insolvenzantragspflicht für Unternehmen seit dem 1. März 2020 ausgesetzt ist. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie spiegeln sich somit bislang nicht wider, folgern die Statistiker. Zudem kann die Bearbeitung von Anträgen bei den Gerichten derzeit länger dauern, weil auch dort der Betrieb nur eingeschränkt läuft. Etliche Ökonomen rechnen für das Gesamtjahr mit einem spürbaren Anstieg der Firmenpleiten.

+++ 8.14 Uhr: Exporte brechen im Mai fast um 30 Prozent ein +++

Der dramatische Einbruch der deutschen Exporte in der Corona-Krise hat sich im Mai fortgesetzt, dennoch gibt es einen ersten Hoffnungsschimmer. Der Wert der Warenausfuhren sank im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat massiv um 29,7 Prozent auf 80,3 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Gegenüber dem Vormonat, der bislang den Tiefpunkt markiert hatte, stiegen die Exporte aber um 9,0 Prozent.

Im April hatte es innerhalb eines Jahres früheren Angaben zufolge einen Rückgang von 31,1 Prozent gegeben. Es war der heftigste Einbruch im Vergleich zum Vorjahresmonat seit Beginn der Außenhandelsstatistik im Jahr 1950. Reisebeschränkungen, Störungen in der Logistik und Unterbrechungen der Lieferketten in der Corona-Krise hinterließen tiefe Spuren.

Die Importe verringerten sich im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat um 21,7 Prozent auf 73,2 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vormonat stiegen sie um 3,5 Prozent.

+++ 7.57 Uhr: Tokio verzeichnet höchste Tageszahl an Coronafällen seit Ausbruch +++

Japans Hauptstadt Tokio hat den höchsten Wert an Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden seit Ausbruch der Pandemie gemeldet. Die Stadtregierung bestätigte 224 neue Infektionsfälle, wie der Fernsehsender NHK berichtete. Die Zahl der Infizierten war seit der Aufhebung des landesweiten Corona-Notstandes am 25. Mai wieder gestiegen. Japan hatte den Notstand aufgehoben, da die Krise so gut wie unter Kontrolle gebracht worden sei, hieß es damals. Die wieder steigende Zahl der Neuinfektionen schürt die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie gab es in Japan bisher mehr als 21.100 bestätigte Infektionsfälle, 995 Menschen starben, wie der staatliche Sender NHK weiter berichtete.

+++ 6.16 Uhr: Weiter Unwetter in Japan - Dutzende Todesopfer +++

In Japan dauern die schweren Unwetter an. Auf der seit Tagen von schweren Überschwemmungen und Erdrutschen in Folge sintflutartiger Regenfälle heimgesuchten südwestlichen Hauptinsel Kyushu stieg die Zahl der Todesopfer bis zum Donnerstag auf mindestens 62, wie der japanische Fernsehsender NHK meldete. Die Einsatzkräfte, die vom Militär unterstützt werden, setzten ihre Suche nach Vermissten fort. Es gab jedoch kaum noch Hoffnung, Überlebende zu finden. Hunderttausende waren aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Unterdessen suchte die Regenfront auch weite Gebiete im Westen und Osten des Inselreiches heim. Die Behörden warnten weiter vor der Gafhr durch Überschwemmungen und Erdrutschen.

+++ 6.08 Uhr: Studie: Bayern Spitzenreiter bei Elektroautos +++

Die meisten Elektroautos sind im bundesweiten Vergleich bislang auf bayerischen Straßen unterwegs. Wie aus einer Auswertung des Energieanbieters Eon zum Stand der E-Mobilität hervorgeht, ist Bayern mit mehr als 30.500 Stromern Spitzenreiter unter den Ländern. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Nordrhein-Westfalen mit mehr als 25.600 E-Autos und Baden-Württemberg mit fast 24.900 Fahrzeugen.

Insgesamt waren demnach zuletzt mehr als 136.000 reine Elektroautos in Deutschland unterwegs und mehr als 19.000 öffentliche E-Auto-Ladestationen installiert. Allein im vergangenen Jahr kamen bundesweit mehr als 53.000 Stromer hinzu, ein Plus von 64 Prozent. Rechnerisch teilen sich demnach derzeit 7,1 Elektroautos eine öffentliche Ladestation, wobei jede Station in der Regel über mehrere Ladepunkte verfügt.

+++ 5.33 Uhr: Umfrage: Verbraucher rechnen mit anhaltenden Corona-Einschränkungen +++

Die Mehrheit der Deutschen (51 Prozent) rechnet damit, dass die coronabedingten Einschränkungen noch mindestens sechs Monate den eigenen Alltag prägen werden. Jeder vierte befürchtet sogar, dass das Leben auch in mehr als einem Jahr noch nicht wieder "normal" verlaufen wird. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsunternehmens McKinsey hervor, für die mehr als 1000 Verbraucherinnen und Verbraucher befragt wurden. Rund 47 Prozent der Befragten erwarten dagegen innerhalb der nächsten sechs Monate eine Rückkehr zur Normalität.

+++ 5.29 Uhr: Erste Hinrichtung in Texas nach mehrmonatiger Corona-Pause +++

Im US-Bundesstaat Texas sind nach mehrmonatiger Corona-Pause die Hinrichtungen fortgesetzt worden. Am Mittwoch wurde der 45-jährige Billy Joe Wardlow mit der Giftspritze getötet, wie die Gefängnisverwaltung in Huntsville mitteilte. Er war wegen der Ermordung eines 82-jährigen Mannes während eines im Jahr 1993 Raubüberfalls zum Tode verurteilt worden.

In Texas hatte es seit Anfang Februar keine Exekutionen mehr gegeben. Im Bundesstaat Missouri wurde aber bereits am 19. Mai ein Häftling hingerichtet. Dies war die erste Hinrichtung in den USA, seit sich das Coronavirus dort stark ausgebreitet hatte.

+++ 5.23 Uhr: 442 registrierte Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland +++

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge 442 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Damit waren seit Beginn der Corona-Krise mindestens 197.783 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI am Donnerstagmorgen meldete (Datenstand 9.7., 0.00 Uhr). In Deutschland starben nach RKI-Angaben 9048 mit dem Virus infizierte Menschen - das bedeutet ein Plus von 12 im Vergleich zum Vortag.

Bis Dienstag hatten etwa 183.100 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden (Stand 8.7., 0.00 Uhr). Das waren etwa 400 mehr als noch einen Tag zuvor.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen mit Datenstand 8.7., 0.00 Uhr, bei 0,70 (Vortag: 0,81). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwas weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

+++ 5.04 Uhr: Unbekannte fackeln Holzstatue von Melania Trump in Slowenien ab +++

Unbekannte haben eine aus Holz gefertigte Statue von Melania Trump im Geburtsort der First Lady in Slowenien angezündet. Nach Berichten slowenischer Medien wurde die Statue in der Nähe von Sevnica in der Gemeinde Krsko bereits am vergangenen Sonntag von "unbekannten Vandalen" in Brand gesteckt. Die Polizei habe vorerst keine Spur, untersuche den Vorfall weiter. Der US-Künstler Brad Downey hatte für die Statue den Slowenen Ales Maxi Zupevc beauftragt, der seine Werke mit einer Kettensäge gestaltet.

+++ 5.01 Uhr: Zwei Wanderinnen bei Erdrutsch in österreichischen Alpen getötet +++

Zwei Wanderinnen sind bei einem Erdrutsch in den österreichischen Alpen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Rettungskräfte auf der Bärenschützklamm im Grazer Bergland. Bei den Toten handelt es sich demnach um eine 50-jährige Ungarin und eine 21-Jährige Österreicherin; acht weitere Wanderer wurden verletzt.

+++ 0.26 Uhr: 20 Meter hoher Baukran stürzt in London in zwei Häuser +++

Durch den Sturz eines Baukrans sind in London ein Mensch getötet und vier weitere verletzt worden. Der 20 Meter hohe Kran war im östlichen Stadtgebiet Bow auf zwei Häuser sowie eine im Bau befindliche Wohnanlage gefallen, wie der Rettungsdienst der britischen Hauptstadt mitteilte. Die Ursachen des Unglücks waren zunächst unklar.

Zwei der Verletzten wurden den Angaben zufolge ins Krankenhaus eingeliefert. Diese beiden Patienten trugen Verletzungen am Kopf davon. Die Gewerkschaft Unite forderte eine "umfassende" Untersuchung zu den Ursachen des Unglücks.

+++ 0.22 Uhr: Anstieg von Corona-Fällen in Tulsa nach Trump-Kundgebung +++

Die Gesundheitsbehörden in Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma führen den Anstieg der Coronavirus-Infektionen im Bezirk auch auf einen Wahlkampfauftritt von US-Präsident Donald Trump zurück. Der Auftritt sowie andere Veranstaltungen hätten "mehr als wahrscheinlich" zu der Zunahme beigetragen, sagte Behördenchef Bruce Dart bei einer Pressekonferenz in Tulsa. Als Dart auf die Trump-Kundgebung angesprochen wurde, sagte er: "In den vergangenen Tagen hatten wir fast 500 Fälle und wir wissen, dass wir mehrere große Veranstaltungen vor etwas mehr als zwei Wochen hatten." Er denke, man könne da einen Zusammenhang herstellen.