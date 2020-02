Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Verdacht der Volksverhetzung: Durchsuchung bei Berliner Polizisten (10.17 Uhr)

Warnung vor Kinderpornos in Schüler-Chatgruppen (6.48 Uhr)

Höhere Kaufprämie für Elektroautos in Kraft (6.34 Uhr)

Türkischer Kulturmäzen Kavala erneut inhaftiert (5.55 Uhr)

Boeing findet neues Problem bei 737-Max (2.39 Uhr)

Alle Nachrichten zum Coronavirus finden Sie hier in unserem Extraticker.

Alle Neuigkeiten zur Lage bei der CDU finden Sie hier.

Alles zur Regierungskrise in Thüringen finden Sie hier.

Die Nachrichten des Tages:

+++ 10.29 Uhr: Strafen für Drohungen im Netz werden drastisch verschärft +++

Wer in sozialen Netzwerken Nazi-Propaganda verbreitet, Straftaten billigt oder mit Vergewaltigung droht, soll künftig dem Bundeskriminalamt (BKA) gemeldet werden. Eine entsprechende Gesetzesverschärfung beschloss das Kabinett. Nun befasst sich der Bundestag mit den Vorschlägen. Derzeit müssen soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter Hasspostings nur löschen, auf die sie aufmerksam wurden. Bei schweren Straftaten wie Terrorismus und Tötungsdelikten - und wenn ein Richterbeschluss vorliegt - können Behörden auch Passwörter abfragen. Falls diese bei den Anbietern verschlüsselt gespeichert werden, werden sie auch so übermittelt.

Explizit sollen künftig auch Kommunalpolitiker besonders geschützt werden. Derzeit schützt das Strafgesetzbuch eine "im politischen Leben des Volkes stehende Person" vor übler Nachrede und Verleumdung. Angewendet wurde er bislang vor allem bei Bundes- und Landespolitikern. Dem entsprechenden Paragrafen wird nun der Satz hinzugefügt: "Das politische Leben des Volkes reicht bis hin zur kommunalen Ebene."

+++ 10.17 Uhr: Durchsuchung bei Berliner Polizisten wegen Verdachts der Volksverhetzung +++

Vor dem Hintergrund von Rechtsextremismusermittlungen bei der hessischen Polizei sind die Wohnung und der Arbeitsplatz eines nach Berlin gewechselten Beamten durchsucht worden. Gegen ihn besteht unter anderem der Verdacht der Volksverhetzung, wie die Polizei in Berlin mitteilte. Bei der Durchsuchung am 7. Februar wurden demnach mögliche Beweismittel beschlagnahmt. Die Behörde leitete zudem ein Disziplinarverfahren gegen den Mann ein.

Die Durchsuchung erfolgte aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main erwirkten Beschlusses. Die Behörde ermittelt seit Längerem wegen rechtsextremer Verdachtsfälle in der hessischen Polizei. Der nach Berlin gewechselte Beamte soll einer Chatgruppe angehört haben, in der Gewaltdarstellungen und rechtsextreme Inhalte ausgetauscht worden sein sollen. Laut Polizei Berlin gilt nach bisherigen Erkenntnissen kein weiterer Polizist in der Bundeshauptstadt als Mitglied dieser Gruppe.

+++ 10.15 Uhr: Kabinett beschließt Grundrente +++

Nach monatelangem Streit hat die Bundesregierung die geplante Grundrente auf den Weg gebracht. Das Kabinett beschloss den entsprechenden Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Rund 1,3 Millionen Menschen mit kleinen Renten sollen ab kommendem Jahr Aufschläge auf ihre Bezüge erhalten. Profitieren sollen all jene mit mindestens 33 Jahren Beitragsleistungen für Beschäftigung, Erziehung oder Pflege. Im Startjahr 2021 soll die Grundrente die Steuerzahler 1,3 Milliarden Euro kosten. Eine Einkommensprüfung soll sicherstellen, dass nur Menschen den Aufschlag erhalten, die ihn auch brauchen.

+++ 10.13 Uhr: Bundeskabinett stimmt für Fortsetzung des Afghanistan-Einsatzes +++

Das Bundeskabinett hat für eine Verlängerung des Einsatzes deutscher Soldaten in Afghanistan um ein weiteres Jahr gestimmt. Die Obergrenze von bis zu 1300 Soldaten soll dabei nach dem Willen der Ministerrunde erhalten bleiben. Das Kabinett stimmte in Berlin für eine Fortsetzung bis zum 31. März 2021. Die Bundeswehr ist in Afghanistan an der Nato-Ausbildungsmission "Resolute Support" beteiligt. Details des weiteren Nato-Einsatzes hängen derzeit noch von laufenden Gesprächen zwischen den USA und den militant-islamistischen Taliban über Wege zu einer Friedenslösung ab. Der Bundestag muss der Verlängerung des Mandats erst noch zustimmen.

+++ 10.08 Uhr: Schauspielerin Sonja Ziemann ist tot +++

Die mit ihrer Rolle als "Schwarzwaldmädel" bekanntgewordene Schauspielerin Sonja Ziemann ist am Montag im Alter von 94 Jahren in München gestorben, wie ihr Bruder heute der Deutschen Presse-Agentur sagte. Ziemann hatte 1950 mit der Operettenverfilmung an der Seite von Rudolf Prack ihren Durchbruch. Filme wie "Hunde, wollt ihr ewig leben" (1959), "Menschen im Hotel" (1959) oder "Frühstück mit dem Tod" (1964) kamen dazu. In ausländischen Produktionen wie "Geheime Wege" (1960), "Der Tod fährt mit" (1962) und "Die Brücke von Remagen" (1969) war sie ebenfalls zu sehen.

Mehrere schwere Schicksalsschläge musste Ziemann in ihrem Leben verkraften. Ihr Sohn starb 1970, kurz vor seinem 17. Geburtstag, an einem Rückenmarkstumor. Ein Jahr zuvor starb ihr Ex-Mann, der polnische Autor Marek Hlasko, an einer Überdosis Schlafmittel. 1989 heiratete die Schauspielerin ihren Kollegen Charles Regnier. Er starb im September 2001 nach einem Schlaganfall.

+++ 9.57 Uhr: Großbritannien plant ab 2021 neues Einwanderungssystem +++

Die britische Regierung will nach dem Austritt aus der EU ein punktebasiertes Einwanderungssystem für ausländische Arbeitskräfte einführen und die Zuwanderung damit deutlich begrenzen. Um künftig ein Arbeitsvisum zu erhalten, müssen Kandidaten besondere Kompetenzen nachweisen, gut Englisch sprechen und ein Jobangebot vorweisen können, wie aus Vorschlägen der Regierung hervorgeht, die heute vorgestellt werden sollen.

+++ 9.25 Uhr: Amsterdam erwägt Prostitutionshotel +++

Amsterdam erwägt den Bau eines großen Prostitutionshotels. Damit will die grüne Bürgermeisterin Femke Halsema erreichen, dass die Prostitution aus dem jahrhundertealten Rotlichtviertel "De Walletjes" im Hafengebiet zurückgedrängt wird. Betrunkene Touristen verursachen dort viele Probleme. Halsema findet auch, dass sich viele Touristen gegenüber den meist weiblichen Prostituierten respektlos benehmen.

In einer Pressemitteilung stellt die Stadt Amsterdam klar: "Sexarbeit ist ein normaler Beruf, es ist nicht die Absicht, Sexarbeit aus der Stadt zu vertreiben." Vielmehr gehe es darum, bessere Bedingungen zu schaffen als in den verwinkelten Altstadtgassen. Das Rotlichtviertel "De Walletjes" befindet sich im ältesten Teil von Amsterdam aus dem Mittelalter rund um das älteste Gebäude der Stadt, die 700 Jahre alte Oude Kerk (Alte Kirche).

+++ 9.22 Uhr: China will drei Journalisten des "Wall Street Journals" ausweisen +++

Aus Protest über einen als beleidigend empfundenen Kommentar im "Wall Street Journal" hat China drei Korrespondenten der Zeitung die Akkreditierung entzogen. Das teilte der Sprecher des Außenministeriums vor der Presse in Peking mit. Ihnen werde mit sofortiger Wirkung die Pressekarte entzogen. Damit entfällt die Grundlage für ihr Visum und ihre Aufenthaltsberechtigung in China. Auslöser der chinesischen Verärgerung ist ein Meinungsbeitrag des Kolumnisten und Professors Walter Russell Mead im "Wall Street Journal" vom 4. Februar über den Umgang mit der neuen Lungenkrankheit mit der Überschrift: "China ist der "wahre kranke Mann" Asiens."

+++ 8.39 Uhr: Goldpreis steigt über 1600 US-Dollar +++

Der Ansturm der Anleger auf das Edelmetall Gold hält an. Am Morgen kostete eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bis zu 1605 US-Dollar. Damit liegt der Goldpreis in der Nähe seines höchsten Standes seit März 2013. Nur Anfang dieses Jahres hatte Gold noch etwas mehr gekostet. Gold gilt traditionell als Zufluchtsort für Anleger in unsicheren Zeiten. Auch das niedrige Zinsniveau rund um den Globus treibt Anleger in Gold.

+++ 7.59 Uhr: 14 Migranten bei gescheiterter Überfahrt auf die Kanaren ertrunken +++

Beim Kentern eines Bootes mit Migranten sind im Atlantik nach Angaben von Aktivisten 14 Menschen ums Leben gekommen. Sie seien auf dem Weg von Marokko auf die spanischen Kanaren gewesen, teilte am Dienstagabend die Organisation Watch The Med Alarm Phone mit, die Hilferufe von in Seenot geratenen Menschen an Küstenwachen weiterleitet. Unter den Toten seien zwei Kinder.

Ein Fischerboot habe den anderen Passagieren des Bootes zu Hilfe kommen und sie retten können. Sie seien ins südmarokkanische Dakhla gebracht worden, teilte die Organisation mit.

+++ 6.48 Uhr: BKA warnt vor Kinderpornografie in Schüler-Chatgruppen +++

Das Bundeskriminalamt (BKA) warnt vor der Verbreitung von Kinderpornografie in sogenannten Chatgruppen für Schüler. Das BKA habe eine Zunahme solchen Materials in Chatgruppen für Kinder und Jugendliche festgestellt, sagte der Cyberkriminalitätsexperte des Amtes, Markus Koths, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Darstellungen seien meist mit vermeintlich lustigen Kommentaren oder Musik versehen.

Es gehe in der Regel nicht um pädophile Motive, wenn junge Menschen in Chatgruppen Kinderpornografie teilten, erläuterte Koths. Häufig wollten Kinder oder Jugendliche damit beeindrucken oder lustig zu sein. Doch stecke hinter jedem dieser Bilder ein missbrauchtes Kind, betonte der BKA-Experte.

+++ 6.41 Uhr: US-Justizministerium weist Bericht über Barr-Rücktrittspläne zurück +++

Das US-Justizministerium ist Spekulationen entgegengetreten, wonach Ressortchef William Barr wegen der politischen Einmischung von Präsident Donald Trump über einen Rücktritt nachdenken soll. Barr habe "keine Pläne zurückzutreten", schrieb Ministeriumssprecherin Kerri Kupec auf Twitter. Zuvor hatte die "Washington Post" unter Berufung auf drei nicht namentlich genannte Regierungsbeamte berichtet, Barr habe Vertrauten von Präsident Trump gesagt, er erwäge einen Rücktritt.

Addressing Beltway rumors: The Attorney General has no plans to resign. — KerriKupecDOJ (@KerriKupecDOJ) February 19, 2020

+++ 6.34 Uhr: Höhere Kaufprämie für Elektroautos in Kraft +++

Käufer von Elektroautos bekommen jetzt deutlich mehr Geld vom Staat. Seit heute gelten neue Kaufprämien für alle Fahrzeuge, die nach dem 4. November 2019 zugelassen wurden - für rein elektrische Fahrzeuge wie für Plug-in-Hybride. Die Förderung ist von der Art des Autos und vom Listenpreis abhängig.

Für batterieelektrische Fahrzeuge bis zu einem Listenpreis von 40.000 Euro steigt sie von 4000 auf 6000 Euro. Für Autos mit einem Listenpreis über 40.000 Euro liegt der Zuschuss künftig bei 5000 Euro, ein Viertel höher als bisher. Für Plug-in-Hybride unter 40.000 Euro sind es 4500 Euro (statt 3000); bei einem Listenpreis über 40.000 Euro bekommen Käufer 3750 Euro (statt 3000). Das Geld kann auch rückwirkend beantragt werden.

+++ 6.15 Uhr: Kinder sterben in brennendem Auto in Brisbane +++

Bei einem Feuer in einem Auto sind in der australischen Stadt Brisbane drei Kinder und ein Erwachsener ums Leben gekommen. Das Auto habe voll in Flammen gestanden, als die Helfer eingetroffen seien, teilte die Polizei des Bundesstaats Queensland mit. Die Ehefrau des getöteten Vaters sei mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus gekommen, berichtete die australische Nachrichtenagentur AAP. Die Ursache des Feuers war unklar. Nachbarn hätten eine Explosion gehört. Die Kinder waren alle unter zehn Jahre alt.

+++ 5.59 Uhr: Mann in Sydney von Gasflasche erschlagen +++

Bei einem Gewitter in Sydney ist ein Mann von einer umherfliegenden Gasflasche erschlagen worden. Der neun Kilo schwere Behälter sei in der Nähe der Hafenbrücke aus großer Höhe auf den 37 Jahre alten Mann gestürzt, teilte die Polizei mit. Nach Angaben der Rettungskräfte starb er im Krankenhaus. Ambulanzchefin Kath Rallings sprach von einem Unglück, das "einmal in einer Million" Fälle passiere.

+++ 5.55 Uhr: Türkischer Kulturmäzen Kavala kurz nach Freispruch erneut inhaftiert +++

Freispruch und erneute Festnahme: Der türkische Unternehmer und Kulturmäzen Osman Kavala ist nur wenige Stunden nach seinem Erfolg im Prozess um die regierungskritischen Gezi-Proteste erneut in Haft genommen worden. Die Bundesregierung zeigte sich in der Nacht "bestürzt". Auch Menschenrechtler äußerten scharfe Kritik an der erneuten Inhaftierung.

Die Staatsanwaltschaft in Istanbul hatte kurz nach dem Freispruch am Dienstagnachmittag einen neuen Haftbefehl gegen Kavala erlassen. Dieser Haftbefehl bezieht sich nach Angaben der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu auf den gescheiterten Putsch von Teilen des türkischen Militärs gegen Staatschef Recep Tayyip Erdogan im Jahr 2016.

+++ 5.28 Uhr: Drogenbeauftragte kritisiert Alkoholverkauf an Tankstellen +++

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig, hält den nächtlichen Alkoholverkauf an Tankstellen für "ein Ärgernis". Die hierfür zuständigen Bundesländer regelten dies leider uneinheitlich, sagte die CSU-Politikerin. In Bayern gelte die bisher strengste Regelung nach 20 Uhr, danach sei der Verkauf von Alkohol an Tankstellen nur in geringen Mengen zulässig. Nicht erlaubt sei auch die Abgabe zur Partyversorgung im Tankstellenumfeld. Dass ein ähnliches Verbot in Baden-Württemberg wieder aufgehoben worden sei, sei ihr "unverständlich", sagte Ludwig. "Es wäre sehr wünschenswert, wenn sich die Bundesländer hier auf eine klare, einheitliche Regelung verständigen könnten."

+++ 2.47 Uhr: Ende der Partys in Hollywood mit Tigern und Giraffen +++

Die bei luxuriösen Partys in Hollywood beliebte Vorführung exotischer Tiere ist künftig verboten. Der Gemeinderat von Los Angeles verabschiedete am Dienstag einen Erlass, der die Ausbeutung solcher Tiere für Unterhaltungszwecke verbietet. Bei Partys in wohlhabenden Zirkeln der Millionenmetropole sind wiederholt Elefanten, Giraffen oder Tiger zur Schau gestellt worden.

Diese Behandlung von Tieren stehe nicht im Einklang "mit den Werten unserer Stadt", sagte Gemeinderatsmitglied David Ryu, der das Verbot auf den Weg gebracht hatte. Die Initiative wurde von mehreren Tierschutzorganisationen unterstützt.

+++ 2.39 Uhr: Boeing findet neues Problem bei 737-Max-Krisenjets +++

Der angeschlagene US-Luftfahrtkonzern Boeing ist bei seinem nach zwei Abstürzen mit Flugverboten belegten Krisenjet 737 Max auf ein neues Problem gestoßen. Während der Wartungsarbeiten seien in Treibstofftanks einiger Maschinen, die derzeit zwischengelagert werden, Fremdkörper gefunden worden, teilte Boeing am Dienstag (Ortszeit) mit. Dies habe zu einer umfassenden internen Untersuchung und sofortigen Korrekturen im Produktionssystem geführt. Der bestverkaufte Flugzeugtyp des amerikanischen Airbus-Rivalen darf seit Mitte März 2019 wegen der Abstürze mit insgesamt 346 Toten nicht mehr abheben.