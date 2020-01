Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Tote Familie in Starnberg gefunden (9.52 Uhr)

Australische Feuerwehr bringt größten Buschbrand unter Kontrolle (5.39 Uhr)

Hongkong verweigert Chef von Human Rights Watch die Einreise (4.35 Uhr)

Höhere Heizkosten trotz milder Witterung (4.34 Uhr)

Gefährlicher Vulkanausbruch auf den Philippinen (4.10 Uhr)

Spahn lässt mehr als hundert Sterbehilfe-Anträge ablehnen (1.13 Uhr)

+++ 10.51 Uhr: Kartellamt verhängt hohe Geldbußen gegen Pflanzenschutzmittel-Händler +++

Wegen verbotener Preisabsprachen hat das Bundeskartellamt Bußgelder in Höhe von fast 155 Millionen Euro gegen sieben Pflanzenschutzmittel-Großhändler und deren Verantwortliche verhängt. "Unsere Ermittlungen haben gezeigt, dass die Unternehmen seit dem Jahr 1998 bis zum Zeitpunkt unserer Durchsuchung im März 2015 jeweils im Frühjahr und Herbst ihre Preislisten für Pflanzenschutzmittel miteinander abgestimmt haben", berichtete Kartellamtspräsident Andreas Mundt. Dies habe weitgehend einheitliche Preislisten für die Kunden zur Folge gehabt. In der Anfangszeit des Kartells trafen sich die Unternehmen nach den Ermittlungen des Kartellamts mehrmals im Jahr, um sich auf Listenpreise zu verständigen. In den späteren Jahren sei die Abstimmung dann überwiegend schriftlich und telefonisch erfolgt.

+++ 10.48 Uhr: Neymar will auch zu Olympia - Duell mit PSG-Teamkollege Mbappé? +++

Beim olympischen Fußball-Turnier in Tokio könnten zwei der größten Stars im Einsatz sein - zum Leidwesen von Paris Saint-Germain. Nach Frankreichs Torjäger Kylian Mbappé hat auch der brasilianische Offensivstar Neymar sein Interesse angemeldet. Auf die Frage, ob er bei der Copa America (12. Juni bis 12. Juli) oder bei Olympia (22. Juli bis 8. August) spielen werde, antwortete der teuerste Fußballer der Welt nach dem 3:3 von PSG gegen die AS Monaco: "Ich würde gerne beides spielen, aber das wird schwierig. Ich muss schauen und mit dem Club sprechen, aber ich möchte der brasilianischen Mannschaft helfen." Zuvor hatte PSG-Teamkollege Mbappé bereits große Lust auf einen Einsatz in Tokio gezeigt. Der Torjäger ist aber als feste Größe von Weltmeister Frankreich bei der EM eingeplant.

+++ 10.41 Uhr: Zahlreiche Tote nach Schnee und Regen in Pakistan und Afghanistan +++

Bei Schneestürmen und heftigem Regen sind in Teilen Pakistans und Afghanistans mehr als zwei Dutzend Menschen gestorben. Mindestens 20 Menschen sind in Pakistans südwestlicher Provinz Baluchistan ums Leben gekommen, wie der örtliche Chef des Rettungsdienstes, Imran Zarkoon, mitteilte. Weitere mindestens sieben Menschen kamen nach Behördenangaben in verschiedenen Regionen im südöstlichen Afghanistan ums Leben. Im Grenzgebiet zwischen beiden Ländern auf pakistanischer Seite waren zudem Tausende Menschen in abgelegenen Bergregionen von der Außenwelt abgeschnitten, weil eine dicke Schneedecke die Straßen blockierte, wie Zarkoon weiter sagte. Nach Angaben des Wetterdienstes in der Hauptstadt Islamabad werden die Unwetter noch bis kommende Woche andauern. Jedes Jahr sterben Hunderte Menschen in beiden Ländern bei Unwettern.

+++ 10.16 Uhr: Umfrage: Vertrauen in politische Institutionen gesunken +++

Das Vertrauen der Bundesbürger in fast alle politischen Institutionen ist laut einer aktuellen Umfrage im vergangenen Jahr weiter gesunken. Einzige Ausnahme ist das Amt des Bundespräsidenten, in das weiterhin 73 Prozent der Befragten Vertrauen haben. Dieser Wert hat sich gegenüber der Jahreswende 2018/19 nicht verändert, wie aus dem RTL/ntv-Trendbarometer von Forsa hervorgeht. Das Vertrauen in die Bundeskanzlerin ging um 5 Prozentpunkte auf 50 Prozent zurück. Kommunalpolitiker verlieren leicht auf 48 Prozent, der Bundestag kommt auf 41 Prozent (minus 4 Prozent), die EU auf 40 Prozent (minus 1), die Bundesregierung auf 34 Prozent (minus 3). Am Ende liegen die politischen Parteien, denen nur 16 Prozent der Befragten vertrauen (minus 2).

(minus 2).

+++ 10.06 Uhr: Lufthansa rechnet mit steigenden Kerosin-Kosten +++

Der Lufthansa-Konzern rechnet mit weiter steigenden Kosten für Flugbenzin. Für das laufende Jahr erwartet der Dax-Konzern trotz einer leichten Erhöhung des Angebots Kerosinkosten von 6,9 Milliarden Euro. Das sind 200 Millionen Euro mehr als 2019, wie aus Analystenpräsentation hervorgeht. Bislang hat sich das Unternehmen 73 Prozent der benötigten Menge bereits über Terminverträge gesichert. Für das noch nicht abgerechnete Gesamtjahr 2019 hält Lufthansa an ihrer Prognose fest und rechnet mit einem bereinigten operativen Gewinn von 2,0 bis 2,4 Milliarden Euro. Für die Umsatzerlöse wird eine Steigerung im niedrigen einstelligen Bereich erwartet.

+++ 9.41 Uhr: Proteste in einem guten Dutzend Städten gegen Siemens geplant +++

Nach der Entscheidung von Siemens, an der Lieferung einer Zugsignalanlage für ein umstrittenes Kohlebergwerk in Australien festzuhalten, plant Fridays for Future für diesen Montag Proteste in zahlreichen deutschen Städten. Am Morgen fanden sich auf der deutschen Homepage der Klimabewegung zwölf Veranstaltungen. Eine weitere war am Hauptsitz des Konzerns in München geplant, wie eine lokale Sprecherin von Fridays for Future sagte. Die Liste könnte sich noch um einzelne Veranstaltungen verlängern, sagte eine andere Sprecherin von Fridays for Future Deutschland. Sie rechnete allerdings nicht damit, dass die einzelnen Proteste sehr groß ausfallen würden. Dafür seien sie zu spontan geplant worden.

+++ 9.41 Uhr: Ohne ihr Kind - Schwesta Ewa hat ihre Haft angetreten +++

Die Rapperin Schwesta Ewa hat ihre Haft in der JVA Willich II angetreten. Das bestätigte ein Sprecher der Anstalt. Die Musikerin mit dem bürgerlichen Namen Ewa Malanda war im Februar rechtskräftig zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden – wegen mehrfacher Körperverletzung und Steuerhinterziehung. Malanda war vor einem Jahr Mutter geworden. Das Kind musste sie bei Verwandten zurücklassen. Einen Mutter-Kind-Platz in einer anderen JVA hatte sie nicht bekommen. Die Sängerin, die früher selbst als Prostituierte gearbeitet hat, hatte mit jungen Fans mehrere "Prostitutionsreisen" unternommen. Verurteilt wurde sie wegen mehrfacher Körperverletzung und Steuerhinterziehung.

+++ 9.33 Uhr: Entscheidung über Götzes Zukunft fällt erst im Frühjahr +++

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat Berichte zurückgewiesen, wonach die Entscheidung über einen Abgang von Mario Götze im Sommer bereits gefallen sei. "Das ist überhaupt noch nicht final entschieden Wir sind mit Mario im Gespräch", sagte. "Wir werden uns sicher im Frühjahr zusammensetzen und dann auch eine finale Entscheidung treffen." Götzes Vertrag läuft im Sommer aus, der Weltmeister von 2014 wäre dann ablösefrei. "

+++ 9.19 Uhr: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Bericht über verwahrlostes Mädchen +++

Nach einem Medienbericht über ein fünfjähriges angeblich extrem verwahrlostes Mädchen prüft die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) den Fall. "Wir haben aufgrund der Presseberichterstattung ein Ermittlungsverfahren eingeleitet", sagte ein Sprecher. Die "Märkische Oderzeitung" hatte berichtet, das Mädchen solle mindestens zwei Jahre völlig auf sich allein gestellt gewesen sein und habe jahrelang kein Tageslicht gesehen. In der Weihnachtszeit sei es dem Landkreis Barnim zufolge unter Mitwirkung des Jugendamts in eine Klinik eingeliefert worden.

+++ 9.18 Uhr: Bund schließt 2019 mit zweistelligem Milliardenüberschuss ab +++

Der Bund hat das vergangene Jahr laut einem Medienbericht mit einem unerwartet hohen Überschuss abgeschlossen. Er belaufe sich auf einen kleinen zweistelligen Milliardenbetrag, berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Der bisherige Rekordüberschuss lag 2015 bei 12,1 Milliarden Euro. Die genauen Zahlen für 2019 sollen an diesem Montag bekanntgegeben werden. Drei Entwicklungen haben laut dem Bericht zu der Entwicklung beigetragen: höhere Steuereinnahmen als erwartet, extrem niedrige oder teilweise sogar negative Zinsen sowie nicht abgeflossene Beträge aus Sonderfonds, wie zum Beispiel für Schulsanierungen oder den Kita-Ausbau. Hier fehlten Kommunen oft Voraussetzungen, um Gelder verbauen zu können.

+++ 9.52 Uhr: Tote Familie in Starnberg gefunden +++

In einem Haus in Starnberg bei München haben Polizisten drei Tote gefunden. Wie die Polizei in Ingolstadt mitteilte, war nach ersten Erkenntnissen von einem Familiendrama ohne Beteiligung weiterer Täter auszugehen. Bei den drei Toten handelte es sich demnach um ein Ehepaar und dessen Sohn. Die Ermittlungen zu den Hintergründen liefen. Nach Angaben der Beamten waren die Leichen am Sonntag entdeckt worden. Angehörige hatten sich Sorgen gemacht, weil sie das Ehepaar seit mehreren Tagen nicht erreichen konnten. Eine Polizeistreife kontrollierte daraufhin das Anwesen der Familie und stieß dabei auf die drei Toten. Nach Angaben eines Polizeisprechers vom Montag gingen die Ermittler inzwischen von einem Familiendrama aus. Am Sonntag war zunächst nur von einer "Gewalttat" die Rede gewesen. Spurensicherung und Rechtsmediziner schlossen in der Nacht ihre Arbeiten am Tatort ab.

+++ 9.04 Uhr: Leichter Rückgang bei Organspenden +++

Die Zahl der Organspender ist im vergangenen Jahr leicht von 955 auf 932 zurückgegangen. Auch bei den gespendeten Organen verzeichnete die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) laut Mitteilung einen Rückgang von 3113 im Jahr 2018 auf nun 2995. Die Zahlen wurden wenige Tage vor der wichtigen Abstimmung im Bundestag zum Thema Organspende veröffentlicht. Die Zahlen in den Jahren davor lagen jedoch unter denen aus dem vergangenen Jahr. Der Medizinische Vorstand der DSO, Axel Rahmel, spricht daher für 2019 auch nur von statistischen Schwankungen und keiner großen Änderung. "Allerdings bildet Deutschland mit einer bundesdurchschnittlichen Spenderrate von 11,2 Spendern pro eine Million Einwohner nach wie vor eines der Schlusslichter im internationalen Vergleich", heißt es in der in Frankfurt/Main verbreiteten Mitteilung. Am 16. Januar soll der Bundestag über neue Regeln für Organspenden entscheiden.

+++ 8.59 Uhr: Schmuck aus Grünem Gewölbe: Polizei prüft angebliches Kaufangebot +++

Die Polizei prüft ein angebliches Kaufangebot an die Redaktion der MDR-Sendung "Kripo live" für aus dem Dresdner Grünen Gewölbe gestohlenen Schmuck. "Im Moment können wir noch nicht einschätzen, ob das Trittbrettfahrer sind oder ob da was dran ist", sagte ein Sprecher der Polizei in Dresden. Der MDR hatte am Sonntagabend über das angebliche Kaufangebot berichtet. Dem Bericht zufolge hatte zuvor eine israelische Sicherheitsfirma "über dieselbe verschlüsselte Mailadresse" ein anonymes Kaufangebot über demnach neun Millionen Euro für zwei Schmuckstücke aus dem Grünen Gewölbe erhalten. Im Rahmen der Recherche zu dem Fall habe die Redaktion von "Kripo live" die Mailadresse kontaktiert und schließlich ein drittes Schmuckstück angeboten bekommen. Zwei Unbekannte waren im November in das berühmte Schatzkammermuseum des 18. Jahrhunderts im Dresdner Residenzschloss eingedrungen und hatten mehrere Stücke erbeutet.

+++ 8.30 Uhr: Neunjährige stürzt aus Skilift - Polizei geht von Unfall aus +++

Nach dem schweren Sturz eines neun Jahre alten Mädchens aus einer Skilift-Gondel im Sauerland geht die Polizei von einem Unglücksfall aus. "Wir gehen derzeit von einem Unfall aus", sagte ein Sprecher der Kreispolizeibehörde des Hochsauerlandkreises. Neue Informationen zum Gesundheitszustand des Mädchens wurden im Laufe des Montags erwartet. Das Kind aus den Niederlanden war am Sonntagnachmittag in Winterberg aus einer Skilift-Gondel in die Tiefe gestürzt. Sein 38 Jahre alter Vater saß ebenfalls in dem Lift, konnte das Unfallgeschehen aber nicht verhindern, wie es am Abend hieß. Rettungskräfte einschließlich der Bergwacht eilten zum Unfallort. Mit einem Rettungswagen wurde das Kind in eine Spezialklinik gebracht. Ein Rettungshubschrauber musste auf dem Anflug zum Unfallort wegen des schlechten Wetters umkehren.

+++ 8.28 Uhr: Ischinger warnt vor zu großer Unterstützung iranischer Demonstranten +++

Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat vor einer zu großen Unterstützung der Demonstranten im Iran gewarnt. "Zu viel Unterstützung kann auch dazu führen, dass der Konflikt eskaliert", sagte er im ZDF-"Morgenmagazin". Den richtigen Umgang mit den Demonstranten im Iran bezeichnete Ischinger als eine der "schwersten Gratwanderungen". Neben Zurückhaltung und Vorsicht müsse man der iranischen Bevölkerung auch zeigen, dass der Protest in der Welt gesehen werde. In Irans Hauptstadt Teheran weiten sich die regierungskritischen Proteste nach dem Abschuss einer ukrainischen Passagiermaschine durch den Iran aus. Bis zu 3000 Menschen demonstrierten am Sonntag laut der Nachrichtenagentur ILNA in der Hauptstadt. Sie kritisieren die Vertuschung von Fakten durch die iranische Führung.

+++ 8.26 Uhr: Terroristenangriff im Niger - Zahl der Todesopfer auf 89 gestiegen +++

Bei dem Angriff mutmaßlich islamistischer Extremisten im westafrikanischen Niger sind vergangene Woche deutlich mehr Menschen getötet worden als bisher bekannt. Die Regierung korrigierte die Zahl der Opfer am späten Sonntagabend auf 89. Zunächst war von mindestens 31 getöteten Soldaten die Rede gewesen. Zudem seien 77 Angreifer getötet worden, hieß es. Damit gibt es insgesamt 166 Tote. Die Regierung verkündete drei nationale Trauertage von Montag an. Schwer bewaffnete Kämpfer hatten am Donnerstag einen Militärposten bei Chinagodrar nahe der Grenze zu Mali angegriffen. Die nigrischen Streitkräfte hätten zusammen mit Partnern die Angreifer verfolgt, die außerhalb der Landesgrenze geflohen seien, teilte die Regierung mit.

+++ 7.53 Uhr: Japanischer Milliardär sucht im Internet Begleiterin für private Raumfahrt +++

Der japanische Milliardär Yusaku Maezawa hat im Internet ein Partnergesuch aufgegeben - und will mit der passenden Frau eine private Raumfahrt unternehmen. Er nehme Bewerbungen von Frauen "im Alter von 20 Jahren oder älter", entgegen, die das Leben in vollen Zügen genießen wollten, schrieb der 44-Jährige in dem Partnergesuch. Maezawas Partnerwahl wird von einer TV-Show begleitet. "Ich habe bis jetzt genauso gelebt, wie ich wollte", sagte Maezawa, der drei Kinder mit zwei Frauen hat und sich kürzlich von einer japanischen Schauspielerin trennte. "Nun, da die Gefühle der Einsamkeit und Leere in mir anschwellen, gibt es nur noch eine Sache, an die ich denke: Weiterhin eine einzige Frau zu lieben", schrieb Maezawa weiter. Noch bis 17. Januar können sich interessierte Frauen bei Maezawa melden, bis Ende März will er sich für eine Bewerberin entscheiden. Als erster Weltraumtourist soll er mit SpaceX, dem privaten Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, zum Mond fliegen. Losgehen soll es frühestens 2023.

+++ 7.10 Uhr: Petition fordert Aufnahme von Koalas in Neuseeland +++

Tausende Menschen haben in Neuseeland an die Regierung appelliert, von den australischen Buschbränden bedrohte Koalas ins Land zu holen. Bis Montag wurde die Petition der Organisation namens "Koala Relocation Society" (Gesellschaft zur Umsiedlung von Koalas) von rund 7500 Menschen unterzeichnet. Ein Sprecher der neuseeländischen Premierministerin Jacinda Ardern erteilte der Forderung allerdings eine Absage. Neuseeland konzentriere sich darauf, beim Kampf gegen die Feuer in Australien zu helfen, so dass die Koalas in ihrem natürlichen Lebensraum bleiben könnten, sagte er. Koalabären sind in Neuseeland nicht heimisch.

+++ 7.02 Uhr: Ross Antony würde lieber britischen als deutschen Pass abgeben +++

Schlagersänger Ross Antony ist seinem Geburtsland Großbritannien nicht mehr so nah wie Deutschland. "Wenn ich einen meiner beiden Pässe abgeben müsste, gäbe ich gerne den britischen Pass ab", sagte er der Nachrichtenagentur DPA. Etwa viermal im Jahr sei er noch in England. Antony lebt mit seiner Familie in Siegburg bei Köln. "Ich bin voll in Deutschland angekommen." Er gehe auch hier wählen. Antony kam 1997 nach Deutschland. 2001 wurde er als Mitglied der Pop- und R'n'B-Band Bro'Sis bekannt und machte sich nach deren Trennung als Musiker, Moderator und Entertainer einen Namen.

+++ 6.57 Uhr: Vier von fünf Deutschen wollen laut Umfrage weniger fliegen +++

Eine Mehrheit der Deutschen will aus Klimaschutzgründen weniger fliegen. 80 Prozent der Verbraucher hierzulande haben laut einer Umfrage der Europäischen Investitionsbank (EIB) vor, weniger mit dem Flugzeug zu reisen. Das sind fünf Prozentpunkte mehr als der europäische Durchschnitt. "Für Reisen von fünf Stunden oder weniger" wollen die Befragten demnach lieber "den Zug nehmen". Die EIB ließ im September und Oktober in einer repräsentativen Umfrage erheben, was die Bürger "persönlich bereits gegen den Klimawandel tun" oder wie sie sich dagegen einsetzen möchten. Ein weiteres Ergebnis der Umfrage: "Die jüngere Generation geht voran". So wollen 85 Prozent der 15- bis 29-Jährigen Unternehmen und Marken boykottieren, die stark zur Erderwärmung beitragen. 70 Prozent "haben schon für das Klima demonstriert oder haben es vor", erklärte die EIB. Das seien 19 Prozentpunkte mehr als in der Altersgruppe der 30- bis 64-Jährigen.

+++ 6.49 Uhr: DFB: Pyrotechnik-Vorfälle in Stadien "besorgniserregend" +++

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zeigt sich angesichts von zahlreichen Vorfällen mit Pyrotechnik besorgt. "Die aktuelle Lage ist angesichts der Zunahme des Pyrotechnik-Einsatzes in dieser und der vorangegangenen Spielzeit nicht zufriedenstellend", teilte der DFB mit. "Besorgniserregend" sei die Lage mit Blick auf einige Vorfälle, bei denen Zuschauer mit Feuerwerkskörpern beschossen worden seien. Der Verband sehe weiterhin Handlungsbedarf. "In erster Linie durch weitere Intensivierung von Präventionsmaßnahmen", hieß es. Vereine müssten aber auch ihre Maßnahmen zur Durchsetzung der entsprechenden Vorschriften in den Stadionordnungen verstärken. Laut Polizei-Statistik sind in der Spielzeit 2018/2019 152 Menschen durch Pyrotechnik verletzt worden - bei 22 Millionen Stadionbesuchern und 1127 Verletzten insgesamt.

+++ 6.45 Uhr: Green Bay Packers komplettieren NFL-Playoff-Halbfinale +++

Die Green Bay Packers haben sich das letzte Ticket für das Halbfinale der Playoffs in der National Football League gesichert. Green Bay gewann gegen die Seattle Seahawks mit 28:23. Im zweiten Sonntagspiel hatten die Kansas City Chiefs zuvor trotz eines 0:24-Starts gegen die Houston Texans noch deutlich mit 51:31 gewonnen. Green Bay muss nun am kommenden Sonntag im NFC-Finale bei den San Francisco 49ers antreten. Das AFC-Finale bestreiten die Kansas City Chiefs und das Überraschungsteam der Tennessee Titans. Der Super Bowl findet am 2. Februar in Miami statt.

+++ 5.58 Uhr: Zahl der Todesopfer durch Vulkanausbruch auf Neuseeland auf 20 gestiegen +++

Die Zahl der Todesopfer durch den Vulkanausbruch im Dezember in Neuseeland ist auf 20 gestiegen. Wie die neuseeländische Polizei mitteilte, erlag ein weiteres Opfer seinen Verletzungen in einem australischen Krankenhaus. Nach der Eruption am 9. Dezember auf der Insel White Island hatten die Einsatzkräfte 16 Leichen geborgen. Zwei weitere Menschen, deren Überreste nicht gefunden werden konnten, wurden für tot erklärt. Vor dem jetzigen weiteren Todesopfer war bereits ein anderer Mensch an seinen bei dem Ausbruch erlittenen Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Insgesamt hatten sich zum Zeitpunkt des Vulkanausbruchs 47 Touristen und Reiseführer auf der Insel aufgehalten.

+++ 5.57 Uhr: Ex-Nationalspieler Odonkor: Lieber TV-Promi als Fußball-Trainer +++

Ex-Nationalspieler David Odonkor sieht seine Karriere als Fußball-Trainer offenbar als beendet an und will sich verstärkt seiner Rolle als TV-Promi widmen. "Wenn etwas Interessantes als Trainer kommen würde, würde ich mir das anhören. Aber für mich liegt das Hauptaugenmerk auf dem TV", sagte Odonkor, der unter anderem bei "Promi Big Brother" 2015 gewonnen hatte, am Rande eines von Ex-Weltmeister Lukas Podolski mitorganisierten Hallenfußball-Turnier der Nachrichtenagentur DPA. Der Ex-Dortmunder, der bei der Heim-WM 2006 durch seine Vorlage zum Siegtor von Oliver Neuville beim 1:0 gegen Polen berühmt geworden war, musste seine Karriere bereits mit 29 Jahren verletzungsbedingt beenden. Danach war er unter anderem Chefcoach bei TuS Dornberg oder der SpVgg Bad Pyrmont tätig.

+++ 5.42 Uhr: Queen und Alice Cooper spielen bei Benefizkonzert in Sydney +++

Mit einem neun Stunden langen Konzert in Sydney am 16. Februar wollen zahlreiche prominente Musiker Geld für die Buschbrand-Hilfe in Australien sammeln. Darunter sind die Band Queen mit Adam Lambert, Rocker Alice Cooper, Sängerin K.D. Lang und 70er-Jahre-Star Olivia Newton-John. Gastgeberin des Festivals ("Concert for National Bushfire Relief") ist die Komikerin Celeste Barber. Sie hatte im Internet 50 Millionen australische Dollar an Spenden zusammengetrommelt - umgerechnet etwa 31 Millionen Euro.

+++ 5.39 Uhr: Australische Feuerwehr bringt größten Buschbrand unter Kontrolle +++

Die Feuerwehr in Australien hat nach langem Kampf den größten der dort seit Monaten tobenden Buschbrände unter Kontrolle gebracht. Die Feuerwehr im Bundesstaat New South Wales teilte mit, sie habe endlich das gigantische "Gospers Mountain Fire" nahe der Millionenmetropole Sydney eindämmen können. Der regionale Feuerwehrchef Shane Fitzsimmons zeigte sich zuversichtlich, dass die Einsatzkräfte den Brand weiter unter Kontrolle halten könnten. Das "Gospers Mountain Fire" war Ende Oktober im Wollemi-Nationalpark ausgebrochen. Es schloss sich mit anderen Feuern zu einem Mega-Brand zusammen und vernichtete eine Fläche von mehr als 800.000 Hektar - was eine Fläche größer als Österreich ist. Dutzende andere Brände sind in Australien allerdings weiterhin außer Kontrolle. Die Hoffnungen auf eine weitere Eindämmung der Buschbrände wurden aber durch die Wettervorhersagen genährt. Die Meteorologen sagten Regenfälle von bis zu 50 Millimetern in den kommenden Tagen in manchen Brandgebieten voraus.

+++ 4.35 Uhr: Hongkong verweigert Chef von Human Rights Watch die Einreise +++

Hongkong hat dem Chef der internationalen Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch erstmals die Einreise verweigert. Kenneth Roth war auf dem Flughafen der chinesischen Sonderverwaltungsregion gelandet, durfte aber nicht die Einreisekontrolle passieren. Er habe am Dienstag in Hongkong den Jahresbericht der Organisation vorstellen wollen, "der die zunehmenden Angriffe der chinesischen Regierung auf das internationale Menschenrechtssystem hervorheben wird", teilte die Organisation mit. Ein Grund für die Einreiseverweigerung wurde Roth nach dessen Angaben nicht genannt. Er kehrte nach New York zurück, wo er den Jahresbericht am Dienstag bei den Vereinten Nationen vorstellen wird.

+++ 4.34 Uhr: Höhere Heizkosten trotz milder Witterung +++

Die Verbraucher in Deutschland müssen trotz eines warmen Jahres 2019 mehr Geld für ihre Heizung ausgeben. Für einen Vier-Personen-Haushalt mit einem Energieverbrauch von 20.000 Kilowattstunden und einer Gasheizung ergaben sich Mehrkosten von mehr als acht Prozent, heißt es in voneinander unabhängigen Analysen der Internet-Vergleichsportale Verivox und Check24. Verivox kommt für Gaskunden auf Gesamtkosten von 1125 Euro im Jahr, Check24 auf 1222

Euro. Der Brennstoff für die Ölheizung war dagegen kaum teurer als im Vorjahr. Der Januar war regional schneereich und kalt und der Mai deutlich kühler als im Vorjahr. Unter dem Strich mussten die Verbraucher deshalb zwei (Verivox) bis drei (Check24) Prozent mehr Heizenergie aufwenden als im Jahr zuvor.

+++ 4.13 Uhr: Nato reagiert auf russische Marschflugkörper +++

Die Nato will in diesem Jahr auf die Stationierung von atomwaffenfähigen russischen Marschflugkörpern in Europa reagieren. "Wenn es um die SSC-8 geht, werden wir an Luftverteidigungs- und Flugkörperabwehrsystemen arbeiten, an konventionellen Waffen, an erhöhter Alarmbereitschaft und einer Verlängerung der Vorwarnzeiten", sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg der Nachrichtenagentur DPA. Auf den Rahmen dafür hätten sich Nato-Verteidigungsminister bereits geeinigt. "Mit der Stationierung der SSC-8-Marschflugkörper hat Russland gegen den INF-Vertrag verstoßen", so Stoltenberg. Darauf reagiere die Nato defensiv und angemessen.

+++ 4.10 Uhr: Gefährlicher Vulkanausbruch auf den Philippinen +++

Auf den Philippinen könnte ein Vulkan Hunderttausende Menschen in die Flucht treiben. Aus dem nahe der Hauptstadt Manila gelegenen Vulkan Taal ergoss sich Lava. Das seismologische Institut Phivolcs warnte, der Vulkan sei weiter gefährlich aktiv. Über Nacht seien mindestens 75 vulkanische Beben registriert worden. Am Flughafen von Manila wurde wegen des Ascheregens der Betrieb eingestellt. Mehr als 100 Flüge ins In- und Ausland wurden gestrichen. Der Taal liegt auf der philippinischen Hauptinsel Luzon etwa 66 Kilometer südlich von Manila in der Provinz Batangas. Der Vulkan ist ein beliebtes Ziel von Touristen, vor allem wegen des im Vulkankessel gelegenen Sees samt Insel. Der Taal ist nach dem Mayon der zweitaktivste Vulkan des südostasiatischen Inselstaats. Laut dem philippinischen Institut Phivolcs ist er seit dem Jahr 1572 insgesamt 33 Mal ausgebrochen. Der bislang letzte große Ausbruch war 1977, der verheerendste 1911 - damals starben mehr als 1300 Menschen.

+++ 4.03 Uhr: Daimler-Chef: Sparprogramm ist keine Abkehr von unserer Strategie +++

Daimler-Chef Ola Källenius sieht in seinem jüngst verkündeten Sparprogramm und dessen Folgen keine Abkehr von den Zukunftsprojekten des Autobauers. "Was wir im Rahmen unserer Strategie gemacht haben, ist: Fokussieren", sagte Källenius der Nachrichtenagentur DPA. "Dabei haben wir uns nochmal angeschaut: Wie entwickeln sich die technologischen Trends? Wo investieren wir das meiste Kapital? Wie sieht die Reihenfolge aus? Das wird dann möglicherweise so aufgefasst, als habe es einen anderen Stellenwert. Aber dem ist nicht so." Trends wie die Elektromobilität oder das autonome Fahren seien genauso stark wie vor einem, vor zwei oder vor drei Jahren. Sie seien zuletzt nur von der Debatte über die notwendigen Kostensenkungen überlagert worden. "Wir haben jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren das Thema, dass wir die Kostenstruktur anpassen. Und selbstverständlich haben wir parallel dazu auch die langfristige Strategie im Blick", sagte Källenius am Rande der Technikmesse CES in Las Vegas.

+++ 3.58 Uhr: Menschen weltweit fahren ohne Hose U-Bahn +++

Mütze, Jacke und Winterschuhe, aber keine Hose: In rund 20 Städten weltweit sind Menschen in Unterhosen U-Bahn gefahren. Es sei darum gegangen, die anderen Zuggäste zum Lachen zu bringen, teilte die amerikanische Künstlergruppe "Improv Everywhere" mit, die die Aktion in der Metropole New York organisiert hatte. Eine politische Botschaft gebe es nicht. Der Gründer der Gruppe, TV-Produzent Charlie Todd, beschrieb den jährlichen "No Pants Subway Ride" als ein "Fest der Albernheit". In New York stiegen laut US-Medien einige Hundert Menschen ohne Hose in die Züge. Sie hatten Glück: In den vergangenen Jahren lagen am Tag der Veranstaltung oft Eis und Schnee, dieses Mal herrschten frühlingshafte Temperaturen.

+++ 2.51 Uhr: 50-tägiger Karneval beginnt in Rio - Polizei setzt Reizgas ein +++

Mit einer großen Party auf dem Strand von Copacabana hat in Rio de Janeiro offiziell der Straßenkarneval begonnen. Den Auftakt machte eine bunt gemischte Musiktruppe unter dem Namen "Bloco da Favorita". Vor einer Menge von geschätzt rund 300.000 Menschen stellten sich auf einer Bühne am Strand auch die Bewerber um die Ämter der Königin und des Königs des Karnevals vor. Am Abend kam es zu chaotischen Szenen, als die Sicherheitskräfte Reizgas einsetzten, um die verbliebenen Karnevalsbesucher zu vertreiben. Die Zeitung "O Globo" berichtete unter Berufung auf die Polizei, die Beamten seien mit Flaschen und anderen Gegenständen beworfen worden, als sie nach Ende des Konzerts das Gelände räumen wollten. Die Feierlichkeiten in der brasilianischen Metropole sollen in diesem Jahr 50 Tage und damit deutlich länger andauern als sonst – im vergangenen Jahr war der Karneval nicht einmal halb so lang.

+++ 1.13 Uhr: Spahn lässt mehr als hundert Sterbehilfe-Anträge ablehnen +++

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat laut einem Zeitungsbericht in insgesamt mehr als hundert Fällen Anträge auf Sterbehilfe ablehnen lassen. In 102 Fällen versagte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) schwerstkranken Patienten auf Weisung Spahns den Zugang zu tödlichen Medikamenten, wie der "Tagesspiegel" berichtet. In 31 weiteren Fällen sei noch keine Entscheidung getroffen worden, zitierte die Zeitung Angaben des Amtes. Zwar hatte das Bundesverwaltungsgericht im März 2017 entschieden, dass schwerstkranken Menschen "in extremen Ausnahmesituationen" der Zugang zu Medikamenten zur Selbsttötung nicht verwehrt werden dürfe. Das Bundesgesundheitsministerium wies aber im Juni 2018 das BfArM an, auch in Extremfällen den Erwerb solcher Medikamente nicht zu erlauben. 24 Patienten verstarben laut "Tagesspiegel" während der Wartezeit. Spahn will das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum seit vier Jahren geltenden Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe abwarten. Die Karlsruher Verfassungshüter wollen das Urteil am 26. Februar verkünden.