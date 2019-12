Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Eine Tote und eine Vermisste nach Krokodil-Attacken in Indonesien (13.28 Uhr)

Berlin bekommt Böller-Verbotszonen an Silvester (12.48 Uhr)

Australiens Armee unterstützt Feuerwehr im Kampf gegen Buschbrände (11.40 Uhr)

McDonald's-Filiale in Peru muss nach Tod von Mitarbeitern hohe Geldstrafe zahlen (11.16 Uhr)

Bahntickets im Nahverkehr deutlich teurer (10.16 Uhr)

Passagierjet in Kasachstan abgestürzt (7.02 Uhr)

Deutsche Rüstungsexporte in Rekordhöhe (5.34 Uhr)

WWF warnt vor großem Artensterben (4.26 Uhr)

Deutlich mehr ausländische Hartz-IV-Empfänger (1.04 Uhr)

Die Nachrichten des Tages:

+++ 14.23 Uhr: Lobbyverband der Autoindustrie VDA lehnt generelles Tempolimit ab +++

Der Autoverband VDA lehnt ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen ab. "Es hilft weder der Umwelt, der Sicherheit noch dem Autofahrer, diese Symboldebatte immer wieder neu zu aktivieren", sagte VDA-Präsident Bernhard Mattes. Ein erheblicher Teil der Autobahnen umfasse bereits heute Tempobeschränkungen. Zudem seien deutsche Autobahnen die sichersten Straßen. "Starre Vorgaben werden vom Bürger nicht wirklich akzeptiert", betonte Mattes.

+++ 14.16 Uhr: UN-Experten protestieren gegen Blasphemie-Todesurteil in Pakistan +++

Mehrere UN-Menschenrechtsexperten haben das Todesurteil gegen einen pakistanischen Universitätsdozenten wegen Gotteslästerung scharf verurteilt. Das Urteil sei ein "Hohn auf die Gerechtigkeit", teilten die Experten für Folter, Religionsfreiheit und willkürliche Hinrichtungen in Genf mit. Sie verlangten die Aufhebung des Urteils und die Freilassung des Mannes.

Der Dozent der Bahauddin Zakariya-Universität war 2013 in Multan im Osten des Landes festgenommen worden, weil er blasphemische Inhalte auf Facebook verbreitet haben soll. Er wurde am 21. Dezember zum Tode verurteilt. Gegen den Richterspruch kann noch Berufung eingelegt werden. Ein Blasphemiegesetz sieht für Beleidigungen des Islams oder des Propheten Mohammed die Todesstrafe vor. Es stammt aus den 1980er Jahren. Aus Furcht vor Protesten religiöser Eiferer hatte es seitdem keine Regierung gewagt, daran zu rütteln.

+++ 14.11 Uhr: Italien erlaubt Cannabisanbau daheim +++

In Italien ist der Anbau von Cannabis zu Hause nicht strafbar, wenn es sich um kleine Mengen für den Eigenbedarf handelt. Dies entschied das Oberste Gericht in Rom kurz vor Weihnachten, wie italienische Medien melden. In der Vergangenheit hatten Gerichte oft anders geurteilt. Politiker der Linken und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung begrüßten das Urteil. Nach einem Bericht der Zeitung "Corriere della Sera" gibt es in Italien rund 6,2 Millionen Cannabis-Konsumenten, die meisten von ihnen in den Altersgruppen von 15 bis 24 und von 25 bis 34 Jahren. Männer konsumieren demnach mehr als Frauen.

+++ 13.59 Uhr: Nach Fehlschlägen: China startet neue leistungsfähige Trägerrakete +++

Nach zwei unglücklich verlaufenen Versuchen hat Chinas Raumfahrtprogramm mit "Langer Marsch 5" zum dritten Mal seine bisher leistungsfähigste Trägerrakete Richtung All gestartet. Der Start erfolgte vom neuen Raumfahrtbahnhof Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan.

Der Flug wurde mit Spannung erwartet. Von einem Erfolg hängt ab, ob künftige chinesische Missionen zum Mond, Mars und zum Bau einer Raumstation wie geplant stattfinden können. "Langer Marsch 5" soll den Kommunikationssatelliten "Shijian 20" in eine Umlaufbahn bringen.

+++ 13.28 Uhr: Eine Tote und eine Vermisste nach Krokodil-Attacken in Indonesien +++

In Indonesien ist eine Frau von einem Krokodil attackiert und getötet worden. Nach dem Opfer einer zweiten Krokodil-Attacke auf der Insel Sulawesi wurde zunächst noch gesucht, wie die örtliche Katastrophenschutzbehörde mitteilte. Die Angriffe auf die Frauen ereigneten sich demnach in zwei Flüssen in der Provinz Südostsulawesi.

Am Donnerstag attackierte ein Krokodil nach Angaben der Behörde eine 48-jährige Frau, die zusammen mit ihrer Tochter im Fluss Lalindu Wäsche gewaschen hatte. Ihre Leiche wurde zwei Kilometer von der Angriffsstelle entfernt im Fluss gefunden.

+++ 12.48 Uhr: Berlin bekommt Böller-Verbotszonen an Silvester +++

Zum ersten Mal gelten in der Silvesternacht in Berlin mehrere große Verbotszonen für Feuerwerk. Bisher war die Knallerei bereits auf der Partymeile am Brandenburger Tor untersagt. Nun hat die Polizei Böller und Raketen auch vom Alexanderplatz und aus dem Gebiet rund um die Pallasstraße in Berlin-Schöneberg verbannt (hier finden Sie detaillierte Informationen zu den Verbotszonen). So soll verhindert werden, dass Gruppen junger Männer wie in den vergangenen Jahren Polizisten und Feuerwehrleute mit Böllern und Raketen bewerfen und beschießen.

Insgesamt 140 Polizisten, jeweils eine Hundertschaft, sollen in diesem Jahr in den beiden neuen Verbotszonen kontrollieren, ob sich alle Feiernden an das Verbot halten. Die Polizei kündigte an, Feuerwerkskörper notfalls "mit Zwang" zu beschlagnahmen. Bußgeld werde allerdings nicht verhängt.

+++ 12.40 Uhr: Hubschrauber mit sieben Insassen vor der Küste Hawaiis vermisst +++

Die Küstenwache auf Hawaii sucht nach einem Ausflugshelikopter mit sieben Menschen an Bord. Der Hubschrauber, in dem sich auch zwei Minderjährige befinden sollen, sei von einer Küstentour auf der Insel Kauai nicht zurückgekehrt, teilte die Behörde auf der zu den USA gehörenden Inselgruppe mit.

+++ 12.35 Uhr: Zwölf Tote bei Absturz von Passagierflugzeug in Kasachstan +++

Beim einem Flugzeugabsturz in Kasachstan sind am Freitag zwölf Menschen ums Leben gekommen. Zwischenzeitlich war von 15 Toten die Rede gewesen, inzwischen wurde die Zahl nach unten korrigiert. Das Flugzeug mit 95 Passagieren und fünf Besatzungsmitgliedern war kurz nach dem Start vom Flughafen der Millionenstadt Almaty abgestürzt und in ein Wohnhaus gekracht. Wie durch ein Wunder überlebten jedoch die meisten Insassen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden 53 Menschen verletzt, darunter auch neun Kinder.

Auf Videoaufnahmen der kasachischen Behörden war zu sehen, dass die Maschine der Billigfluglinie Bek Air bei dem Unglück in zwei Teile zerbrach. Ihr Bug hatte sich in ein zweistöckiges Wohnhaus gebohrt, das schwer beschädigt wurde. Im Schnee waren Rettungskräfte im Einsatz, um Überlebende aus dem Wrack zu bergen.

+++ 11.40 Uhr: Australiens Armee unterstützt Feuerwehr im Kampf gegen Buschbrände +++

Im Kampf gegen die seit Wochen wütenden Buschbrände im Süden und Südosten Australiens werden die Feuerwehrleute verstärkt von den Streitkräften unterstützt. Ab sofort würden Verbindungsoffiziere in den 14 regionalen Feuerwehrzentralen des stark betroffenen Bundesstaats New South Wales (NSW) eingesetzt, teilte das Verteidigungsministerium mit. Für Erstaunen sorgte Medienberichten zufolge die Ankündigung des NSW-Ministers für Polizei und Rettungsdienste, David Elliott, er werde einen bereits einmal verschobenen Europa-Urlaub nun nehmen.

+++ 11.16 Uhr: McDonald's-Filiale in Peru muss nach Tod von Mitarbeitern Geldstrafe zahlen +++

Die Behörden in Peru haben den Franchise-Nehmer einer McDonald's-Filiale in der Hauptstadt Lima nach dem Tod zweier junger Mitarbeiter am Donnerstag mit einer Geldbuße belegt. Die unter der Marke der Fast-Food-Kette operierende Firma muss nach Angaben der Nationalen Arbeitsaufsichtsbehörde 250.000 Dollar (225.000 Euro) Strafe zahlen. Die Ermittler hätten schwere Sicherheitsverstöße festgestellt, hieß es in einer Mitteilung.

Die zwei 18 und 19 Jahre alten Männer waren laut Polizei beim Säubern eines defekten Getränkeautomaten an einem Stromschlag gestorben. Der tödliche Unfall hatte sich Mitte Dezember ereignet. In der Folge und während der Ermittlungsarbeit blieben alle 29 McDonald's-Filialen in dem südamerikanischen Land geschlossen. Staatschef Martín Vizcarra kündigte als Reaktion ein Gesetzesvorhaben zur Verbesserung der Sicherheit am Arbeitsplatz an.

+++ 11.04 Uhr: Goldpreis auf höchstem Stand seit Anfang November +++

Der Goldpreis ist auf den höchsten Stand seit fast zwei Monaten gestiegen. Am frühen Morgen wurde das Edelmetall an der Börse in London zeitweise für 1514,09 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) gehandelt. Das ist der höchste Preis seit Anfang November. Nach Einschätzung von Experten hat die jüngste Dollar-Schwäche dem Goldpreis zuletzt Auftrieb verliehen.

+++ 10.46 Uhr: "Alan Kurdi" nimmt 32 Menschen auf dem Mittelmeer an Bord +++

Das deutsche Rettungsschiff "Alan Kurdi" hat vor der libyschen Küste im Mittelmeer 32 Migranten an Bord genommen. Unter ihnen seien zehn Kinder und eine schwangere Frau, teilte die Organisation Sea-Eye mit. Die Crew habe am späten Donnerstagabend einen Notruf empfangen. Zwei Stunden später habe sie die übermittelte Koordinate erreicht und die Menschen von einem überfüllten Kunststoffboot geborgen.

❗️BREAKING

In der Nacht wurde die #ALANKURDI über ein Boot in Seenot informiert.

32 Menschen wurden gerettet und sind nun sicher an Bord des Schiffes.



Unter ihnen sind 10 Kinder und eine schwangere Frau. pic.twitter.com/J7CtufCXAU — sea-eye (@seaeyeorg) December 27, 2019

+++ 10.16 Uhr: Bahntickets im Nahverkehr seit 2015 deutlich teurer geworden +++

Bahntickets im Nahverkehr sind seit 2015 deutlich teurer geworden - Inlandsflüge kosten dagegen weniger. Nahverkehrstickets der Deutschen Bahn wurden von November 2015 bis November 2019 um 14 Prozent teurer, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Die Ticketpreise für Inlandsflüge wurden dagegen im selben Zeitraum um 2,9 Prozent günstiger.

+++ 9.41 Uhr: Bundesbürger verursachen 455 Kilogramm Haushaltsabfälle pro Kopf +++

Wenig Regen, weniger Bio-Abfall: Die Trockenheit hat die Menge an Haushaltsabfällen in Deutschland im vergangenen Jahr sinken lassen. Pro Kopf verursachten die Bundesbürger 455 Kilogramm, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden unter Berufung auf vorläufige Zahlen mitteilte. Im Jahr zuvor waren es noch 462 Kilogramm. Grund sei die Dürre im Jahr 2018, die die Menge an Bioabfall im Schnitt pro Kopf um 5 auf 120 Kilogramm sinken ließ. Insgesamt wurden 2018 mit 37,8 Millionen Tonnen 0,5 Millionen Tonnen Haushaltsmüll weniger eingesammelt.

+++ 8 Uhr: Zahl der Todesopfer nach Taifun in Philippinen auf mindestens 28 gestiegen +++

Nach dem Taifun "Phanfone" in den Philippinen ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 28 gestiegen. Aus schwer getroffenen Gebieten, in denen die Internet- und Mobilfunkverbindungen unterbrochen waren, wurden am Freitag weitere Tote gemeldet, wie ein Sprecher der Katastrophenschutzbehörde sagte. Die Behörden gehen demnach davon aus, dass die Opferzahl noch weiter steigen wird. Mindestens zwölf Menschen werden noch vermisst.

+++ 7.28 Uhr: Zweieinhalb Jahre pleite: Air Berlin muss aus alter Zentrale raus +++

Air Berlin ist seit fast zweieinhalb Jahren pleite, doch viele Passagiere warten immer noch auf Geld und in dem Unternehmen wird weiter die Pleite aufgearbeitet. Jetzt steht für die verbliebenen 30 Air-Berlin-Beschäftigten ein emotionaler Moment an: Das Unternehmen muss zum Jahreswechsel aus seiner alten Konzernzentrale in neue Räume umziehen, wie Insolvenzverwalter Lucas Flöther der Deutschen Presse-Agentur sagte. "Der Vermieter will den Komplex sanieren. Momentan sitzen wir dort in einer halben Etage auf einer Baustelle."

+++ 7.13 Uhr: Erdbeben der Stärke 5,1 erschüttert Region um iranisches Atomkraftwerk Buschehr +++

In der Nähe des iranischen Atomkraftwerks Buschehr hat es am Morgen ein Erdbeben der Stärke 5,1 gegeben. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS lag das Zentrum des Bebens 44 Kilometer südöstlich der Stadt Borasdschan in einer Tiefe von 38 Kilometern. Das Zentrum des Bebens war damit 45 Kilometer von dem Atomkraftwerk im Südwesten des Landes am Persischen Golf entfernt. Berichte über Schäden oder Verletzte gab es zunächst nicht.

+++ 7.02 Uhr: Passagierjet in Kasachstan abgestürzt - Mindestens 15 Tote +++

Beim Absturz eines Passagierjets in Kasachstan in Zentralasien sind am Freitag mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. An Bord der Maschine waren rund 100 Passagiere, wie die kasachische Agentur Kazinform meldete. Mehr als 60 Menschen sollen nach Angaben des Flughafens überlebt haben.

Das Flugzeug der kasachischen Fluggesellschaft Bek Air verlor nach ersten Erkenntnissen unmittelbar nach dem Start in Almaty an Höhe. Die Maschine vom Typ Fokker 100 prallte dann in eine Betonmauer und in ein zweistöckiges Gebäude in einem bewohnten Gebiet. Die Lage am Boden war unklar.

+++ 6.03 Uhr: Wirtschaft rechnet vorerst nicht mit Trendwende bei Konjunktur +++

Die deutsche Wirtschaft rechnet nach der Abkühlung der Konjunktur in Deutschland vorerst nicht mit einer grundlegenden Trendwende. "Die Lage besonders für die Industrie bleibt schwierig", sagte Industriepräsident Dieter Kempf der Deutschen Presse-Agentur. "Wir befinden uns im Abschwung, eine Bodenbildung ist noch nicht in Sicht." DIHK-Präsident Eric Schweitzer sagte, zwar habe sich die Stimmung zuletzt wieder leicht verbessert. "Aber die konkreten Rückmeldungen aus vielen Unternehmen ergeben weiterhin vor allem den Rückschluss: 2020 wird für die deutsche Wirtschaft ein herausforderndes Jahr."

+++ 5.34 Uhr: Bundesregierung genehmigt Rüstungsexporte in Rekordhöhe +++

Nach drei Jahren Rückgang haben die von der Bundesregierung genehmigten Rüstungsexporte 2019 einen Rekordwert erreicht. Der bisherige Höchststand aus dem Jahr 2015 wurde mit 7,95 Milliarden Euro bereits bis zum 15. Dezember knapp übertroffen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das schon vor Jahresende eine Steigerung um 65 Prozent. Die mit Abstand umfangreichsten Lieferungen wurden mit 1,77 Milliarden Euro für den EU- und Nato-Partner Ungarn genehmigt, vor Ägypten (802 Millionen Euro) und den USA (483 Millionen Euro).

Die Zahlen gehen aus Antworten des Wirtschaftsministeriums auf Anfragen der Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen (Linke) und Omid Nouripour (Grüne) hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.

+++ 5.30 Uhr: Klarer Sieg für Netanjahu bei Likud-Wahl zum Parteivorsitzenden +++

Israels rechtskonservative Likud-Partei hat den Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu erneut zum Vorsitzenden gewählt. Der 70-Jährige erzielte mit 72,5 Prozent der Stimmen einen klaren Sieg, wie israelische Medien nach Auszählung aller Stimmen berichteten. Sein Herausforderer Gideon Saar erhielt 27,5 Prozent.

+++ 5.17 Uhr: Die meisten Bundesbürger sehen Feuerwerk als Silvester-Tradition +++

Kracher und farbenfrohe Funken am Silvester-Himmel sind einer Umfrage zufolge für eine Mehrheit der Bundesbürger fester Bestandteil der Jahreswechsel-Tradition. Feuerwerk ist demnach für 57 Prozent eng mit Silvester verbunden. Gleichzeitig sind sich gut drei Viertel der Befragten aber auch bewusst, dass Raketen und Böller schlecht für die Umwelt sind. Dies geht aus einer repräsentativen Umfrage von YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur hervor.

+++ 4.39 Uhr: AfD schlägt Moratorium für Immobilienkäufe von Ausländern vor +++

Um einen weiteren Anstieg der Mieten zu verhindern, schlägt der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla einen zeitlich begrenzten Stopp für Immobilienkäufe ausländischer Investoren vor. Die "katastrophale Nullzins-Politik der Notenbanken" habe eine Kapitalflucht in Immobilien, Edelmetalle und Landbesitz ausgelöst, sagte der neu gewählte Parteichef der Deutschen Presse-Agentur. Das führe zu steigenden Mieten. "Hier könnte ein Moratorium von ausländischen Investitionen in deutsche Immobilien und Landflächen Abhilfe schaffen", fügte er hinzu.

Vom Berliner Mietendeckel als Rezept gegen explodierende Mieten halte er dagegen wenig, sagte Chrupalla, der Anfang Dezember zum Nachfolger von Alexander Gauland an der Parteispitze gewählt worden war. Der Bundestagsabgeordnete aus Sachsen führt die Partei gemeinsam mit dem Europaparlamentarier Jörg Meuthen.

+++ 4.34 Uhr: Gewerkschaft will über Streiks bei Lufthansa informieren +++

Die Kabinengewerkschaft Ufo will im Laufe des Tages über die konkreten Streikpläne bei der Lufthansa informieren. Zuvor hatte die Gewerkschaft lediglich bestätigt, dass es Streiks noch in diesem Jahr geben werde. Ufo möchte um 17 Uhr auf dem Youtube-Kanal der Gewerkschaft über die konkreten Zeiten des Streikaufrufs informieren. Auch soll es dann Informationen geben, welche Teile des Konzerns bestreikt werden sollen.

Die Gewerkschaft hatte ihren Mitgliedern am Donnerstagabend mitgeteilt, es habe über die Weihnachtsfeiertage weitere Versuche der Schlichter für kurzfristige Lösungen gegeben. Diese Versuche seien erfolglos geblieben.

+++ 4.32 Uhr: Japan schickt Kriegsschiff in den Nahen Osten +++

Die japanische Regierung hat am Freitag erstmals den Einsatz seiner Kriegsmarine im Nahen Osten beschlossen. Damit sollen japanische Handelsschiffe und Öltanker vor möglichen Bedrohungen geschützt werden. Der Einsatz wurde vom Kabinett in Tokio zunächst auf ein Jahr begrenzt und bedeutet keine Beteiligung am Einsatz einer US-geführten Koalition in der Straße von Hormus. Damit möchte Tokio seine traditionell guten Beziehungen zu Teheran erhalten.

+++ 4.26 Uhr: WWF: "Größtes Artensterben seit Verschwinden der Dinosaurier"+++

Der WWF warnt vor dem "größten Artensterben seit Verschwinden der Dinosaurier". Die Umweltstiftung verweist auf die Rote Liste der Weltnaturschutzunion IUCN, auf der mittlerweile mehr als 30.000 Tiere als bedroht gelten, davon 6400 als vom Aussterben bedroht. WWF-Vorstand Eberhard Brandes sieht einen Zusammenhang zwischen Klimaerwärmung und Artensterben. "Die Erderhitzung verändert Ökosysteme in dramatischem Tempo. Viele Tiere und Pflanzen können sich nicht schnell genug anpassen."

+++ 2.13 Uhr: Japanisches Fernsehen entschuldigt sich für Raketen-Falschmeldung +++

Der japanische Fernsehsender NHK hat sich offiziell für eine Falschmeldung vom Vortag über einen angeblichen Raketentest Nordkoreas entschuldigt. "Diese Nachricht war für Übungszwecke gedacht, sie war keine Tatsache", heißt es in einer Erklärung des Senders. NHK hatte am Donnerstag berichtet, dass Nordkorea eine Rakete abgefeuert habe und dass diese nördlich der japanischen Insel Hokkaido ins Meer gestürzt sei.

Die Falschmeldung sorgte für Aufregung in einer Zeit, als mit einem neuen Raketentest Nordkoreas als "Weihnachtsgeschenk" Pjöngjangs an die USA gerechnet wurde.

+++ 1.04 Uhr: Bericht: Zahlungsansprüche ausländischer Hartz-IV-Empfänger gestiegen +++

Die Zahlungsansprüche ausländischer Hartz-IV-Bezieher haben sich einem Medienbericht zufolge seit 2007 fast verdoppelt. Im Jahr 2018 hätten sie sich auf 12,9 Milliarden Euro belaufen, berichtete die "Neue Osnabrücker Zeitung" und berief sich dabei auf eine Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine AfD-Anfrage. Im Jahr 2007 betrugen die Ansprüche von Ausländern demnach knapp 6,6 Milliarden Euro.

Hintergrund ist, dass die Zahl ausländischer Hartz-IV-Empfänger deutlich gestiegen ist. Nach der Statistik der Bundesagentur für Arbeit gehörten zu den Regelleistungsberechtigten im August dieses Jahres rund 2 Millionen Ausländer. Im August 2007 waren es noch rund 1,3 Millionen Ausländer gewesen. Zum Vergleich: Die Zahl der deutschen Regelleistungsbezieher sank im gleichen Zeitraum von rund 5,8 Millionen auf rund 3,4 Millionen.

+++ 0.54 Uhr: Auch 737-Max-Sonderberater Luttig verlässt Boeing +++

Nach dem Rücktritt von Boeing-Chef Dennis Muilenburg nimmt auch dessen Sonderberater Michael Luttig im Zuge des Debakels rund um den Unglücksflieger 737 Max seinen Hut. Der 65-Jährige habe den Verwaltungsrat informiert, zum Jahresende in den Ruhestand zu gehen, teilte der US-Luftfahrtkonzern mit.