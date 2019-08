Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Mindestens 13 chinesische Touristen bei Busunglück in Laos getötet (6.50 Uhr)

US-Präsident verspricht: Kein Trump-Hotel in Grönland (5.45 Uhr)

"Finanztest" rät bei Kosten von über 60 Euro im Jahr zu Wechsel des Girokontos (4.57 Uhr)

Mega-Hit "Old Town Road" von Spitze der US-Single-Charts verdrängt (4.12 Uhr)

Twitter und Facebook werfen China Manipulationskampagne zu Hongkong vor (2.55 Uhr)

Johnson wirbt für Nachverhandlung von Brexit-Abkommen (0.15 Uhr)

+++ 6.50 Uhr: Mindestens 13 chinesische Touristen bei Busunglück in Laos getötet +++

Bei einem Busunglück in Laos sind mindestens 13 chinesische Touristen ums Leben gekommen. Dutzende weitere Touristen wurden nach Polizeiangaben vom Dienstag verletzt, als der Bus von der Straße abkam und in eine Schlucht stürzte. An Bord des Busses waren mehr als 40 chinesische Touristen auf dem Weg in die Touristenstadt Luang Prabang. Das Fahrzeug stürzte rund 30 Meter in die Tiefe. "Bislang wurden 13 Leichen geborgen", sagte Polizeivertreter Xaiyaphon Chitavong der Nachrichtenagentur AFP. 31 Menschen würden medizinisch behandelt, zwei Menschen würden noch vermisst. Den Angaben zufolge werden fehlerhafte Bremsen für den Unfall verantwortlich gemacht. In Laos kommt es es - wie in den Nachbarländern Thailand, Kambodscha und Birma - immer wieder zu schweren Unfällen. Verkehrsregeln werden häufig missachtet, in den Monsun-Monaten führt heftiger Regen zudem zu rutschigen Straßen.

+++ 5.45 Uhr: US-Präsident verspricht: Kein Trump-Hotel in Grönland +++

Im Wirbel um ein Interesse am Kauf von Grönland hat US-Präsident Donald Trump es mit Humor versucht. Der Präsident veröffentlichte am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter eine Fotomontage, die sein gold-glitzerndes Trump International Hotel Las Vegas inmitten kleiner bunter Häuser an Grönlands Küste zeigt. "Ich verspreche, Grönland das nicht anzutun", schrieb Trump dazu. Die scherzhafte Fotomontage mit dem Titel "Grönland in zehn Jahren" kursiert bereits seit einigen Tagen in den sozialen Netzwerken. Auch Trumps Sohn Eric hat das Meme im Netz geteilt. Der US-Präsident hatte am Sonntag ein Interesse am Kauf der Insel bestätigt, die als autonomes Gebiet zu Dänemark gehört. Ein Kauf wäre "sicherlich strategisch interessant" und "im Grunde genommen ein großes Immobiliengeschäft", sagte der einstige Immobilienmogul. Das Thema habe aber für seine Regierung keine oberste Priorität.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

+++ 5.30 Uhr: Grünen-Politiker fordern Mobilitätsgarantie auf dem Land +++

Eine Gruppe von Grünen-Bundestagsabgeordneten setzt sich einem Medienbericht zufolge für eine Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs in ländlichen Regionen ein. "Wer kein Auto fahren will oder sich kein Auto leisten kann, steht vor großen Problemen", heißt es nach einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Dienstag) in einem entsprechenden Konzept einer Gruppe von Grünen um den Vorsitzenden des Verkehrsausschusses, Cem Özdemir. Es sieht demnach unter anderem eine "Regionale Mobilitätsgarantie" vor. Damit gemeint sei "mindestens ein stündlicher Takt zwischen den Mittelzentren und flexible Angebote bis zur Haustür". An sogenannten Mobilitätsstationen sollten verschiedene Angebote von Bus und Bahn bis hin zu Taxen und Leihrädern gebündelt zur Verfügung stehen.

+++ 4.57 Uhr: "Finanztest" rät bei Kosten von über 60 Euro im Jahr zu Wechsel des Girokontos +++

Bei Kosten von mehr als 60 Euro im Jahr sollten Bankkunden ihr Girokonto wechseln. Das empfiehlt die Zeitschrift "Finanztest" in ihrer jüngsten Ausgabe. Wer seine Bankgeschäfte online erledige, könne auch ein Gratiskonto finden - vorausgesetzt, er nutze es als Gehalts- und Rentenkonto. "Finanztest" nahm rund 290 Kontomodelle bei 122 Banken unter die Lupe. Die Preise für Überweisungen, Daueraufträge, Lastschriften und andere Posten sind demnach von Bank zu Bank sehr unterschiedlich. Das gelte besonders, wenn Kunden auf Papier überweisen: Bei der Comdirekt Bank kostet das laut "Finanztest" beispielsweise 4,90 Euro. Kunden der Targobank bezahlen demnach 3,50 Euro, wenn sie dafür einen Mitarbeiter des Telefonservices beauftragen.

+++ 4.12 Uhr: Mega-Hit "Old Town Road" von Spitze der US-Single-Charts verdrängt +++

Nach 19 Wochen und einem neuen Rekord ist der Rapper Lil Nas X mit seinem Hit "Old Town Road" von der Spitze der US-Single-Charts verdrängt worden. Die 17-jährige Pop-Sängerin Billie Eilish eroberte mit dem Song "Bad Guy" die Spitzenplatzierung, wie der Branchendienst Billboard am Montag mitteilte. "Bad Guy" hatte zuvor neun Wochen in Folge auf Platz zwei gestanden. "Glückwunsch an Billie Eilish!!", schrieb Lil Nas X im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Du verdienst es!!" Der 20-jährige Rapper hatte Ende Juli mit seinem Country-Trap-Hit den Rekord für die längste Platzierung an der Spitze der US-Single-Charts gebrochen. "Old Town Road" stand zu diesem Zeitpunkt 17 Wochen auf Platz eins. Der vorherige Rekord von 16 Wochen war 1995 von der Sängerin Mariah Carey zusammen mit der Boyband Boyz II Men mit dem Lied "One Sweet Day" aufgestellt worden. 2017 zogen Luis Fonsi, Daddy Yankee und Justin Bieber mit ihrem Sommerhit "Despacito" gleich.

+++ 3.25 Uhr: Bericht: Epstein setzte zwei Tage vor seinem Tod Testament auf +++

Der wegen Sexualverbrechen angeklagte Multimillionär Jeffrey Epstein hat einem Medienbericht zufolge zwei Tage vor seinem mutmaßlichen Suizid ein Testament aufgesetzt. Darin habe der einstige Hedgefondsmanager sein Vermögen in Höhe von 578 Millionen Dollar einem Treuhandfonds übertragen, schrieb die "New York Post" am Montag. Unklar ist demnach, wer von dem "The 1953 Trust" profitiert. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg News könnte der Schritt es mutmaßlichen Missbrauchsopfern erschweren, Schadenersatz einzuklagen. In seinem Testament gab Epstein an, unter anderem Aktien im Wert von mehr als 300 Millionen Dollar zu besitzen, außerdem sechs Luxusanwesen an Orten wie New York, Paris und Florida sowie Flugzeuge, Autos und Boote im Wert von mehr als 18 Millionen Dollar. Epstein war am 10. August tot in seiner New Yorker Gefängniszelle gefunden worden. Nach Angaben des Justizministeriums beging er Suizid. Der 66-Jährige soll jahrelang junge Mädchen und Frauen sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben. Bei einer Verurteilung hätten dem US-Multimillionär, der gute Kontakte zu zahlreichen Politikern und Prominenten hatte, bis zu 45 Jahre Haft gedroht.

+++ 3.05 Uhr: Frau in El Salvador nach mutmaßlicher Totgeburt von Mordvorwurf freigesprochen +++

In einem aufsehenerregenden Prozess ist in El Salvador eine junge Frau nach einer mutmaßlichen Totgeburt vom Mordvorwurf freigesprochen worden. Ein Richter in der Stadt Ciudad Delgado urteilte am Montag, dass es keine ausreichenden Beweise gegen die 21-jährige Evelyn Hernández gebe. Die Staatsanwaltschaft hatte 40 Jahre Gefängnis gefordert. In dem zentralamerikanischen Land herrscht ein drakonisches Abtreibungsrecht. Frauen, die ihr Kind verlieren, wird häufig Mord zur Last gelegt. Hernández zeigte sich erleichtert nach ihrem Freispruch: "Ich bin glücklich", sagte die 21-Jährige. "Gott sei Dank wurde heute Gerechtigkeit gesprochen." Die fast drei Jahre, die sie bereits im Gefängnis saß, seien eine "harte Zeit" gewesen. Hernández hatte im April 2016 in einer Toilette ein Kind zur Welt gebracht. Die junge Frau beteuert, das Baby sei bei der Geburt bereits tot gewesen. Trotzdem wurde sie festgenommen. Im Juli 2017 wurde sie wegen Mordes zu 30 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil wurde aber später aufgehoben, der Fall wurde deswegen neu verhandelt.

+++ 2.55 Uhr: Twitter und Facebook werfen China Manipulationskampagne zu Hongkong vor +++

Twitter und Facebook haben China vorgeworfen, über die Online-Plattformen gezielt Stimmung gegen die Demokratiebewegung in Hongkong zu machen. Twitter erklärte am Montag, eine "staatlich unterstützte" Informationskampagne gegen die Protestbewegung aufgedeckt zu haben. Zahlreiche Nutzerkonten hätten "koordiniert" agiert, um Botschaften über die Proteste in Hongkong zu verbreiten. Deswegen seien 936 Konten gesperrt worden. Twitter ist in Festlandchina blockiert. Laut dem Kurzbotschaftendienst wurden aber virtuelle private Netzwerke genutzt, um den tatsächlichen Standort des Nutzers zu verschleiern. Facebook erklärte, nach einem Hinweis von Twitter mehrere Seiten, Gruppen und Nutzerkonten mit Verbindungen nach China gesperrt zu haben. Mit "Täuschungstaktiken" wie falschen Nutzerkonten seien Botschaften zu Hongkong verbreitet worden, erklärte Facebook-Onlinesicherheitshef Nathaniel Gleicher. Nachforschungen hätten ergeben, dass es Verbindungen zwischen den Urhebern und der chinesischen Regierung gebe.

+++ 2.05 Uhr: SPD-Fraktion pocht auf Mitspracherecht bei Halbzeitbilanz +++

Die SPD-Fraktion pocht auf Mitsprache bei der vom Koalitionsausschuss vereinbarten Halbzeitbilanz der Regierung im Herbst. "Die Bundesregierung wird eine Bestandsaufnahme machen und selbstverständlich werden wir als SPD-Bundestagsfraktion zusammen mit der Partei Bilanz ziehen", sagte der kommissarische SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich den Partnerzeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft (Dienstagsausgaben). Nach den Worten des kommissarischen SPD-Chefs Thorsten Schäfer-Gümbel will die Regierung zunächst gemeinsam bis spätestens Mitte Oktober ihre im Koalitionsvertrag vereinbarte Halbzeitbilanz ziehen. Anschließend würden die Parteien "eine politische Bewertung dazu vornehmen". Mützenich sagte im Interview, dabei gehe es vor allem um möglicherweise neu hinzukommende Themen. "Eine Koalition ist nie Selbstzweck, sondern sollte immer dem Wohl des Landes und der Menschen dienen."

+++ 0.15 Uhr: Johnson wirbt für Nachverhandlung von Brexit-Abkommen +++

Der britische Premierminister Boris Johnson hat in einem Brief an EU-Ratspräsident Donald Tusk für neue Brexit-Verhandlungen geworben. Ein Austrittsabkommen mit der EU habe für seine Regierung "oberste Priorität", schrieb Johnson am Donnerstag. Seine Regierung wolle mit "Energie und Entschlossenheit" daran arbeiten, ein Abkommen zu erzielen. Zugleich erteilte Johnson dem sogenannten Backstop - der umstrittenen Grenzreglung für Nordirland - eine Absage: Dieser sei "undemokratisch" und verletzte Großbritanniens Souveränität, schrieb der Premierminister. Außerdem würde ein vorübergehender Verbleib in der Zollunion es Großbritannien unmöglich machen, eine eigenständige Handelspolitik zu fahren. Die EU hat das britische Ansinnen von Nachverhandlungen des im Mai beschlossenen Brexit-Abkommens wiederholt zurückgewiesen. Das unter Johnsons Vorgängerin Theresa May ausgehandelte Abkommen war im britischen Parlament drei Mal gescheitert. Johnson hat versprochen, sein Land zum 31. Oktober aus der EU zu führen - mit oder ohne Abkommen mit der Europäischen Union.