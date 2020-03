Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Erdogan vergleicht Vorgehen griechischer Behörden mit Nazi-Verbrechen (10.44 Uhr)

Saudi-Arabien kündigt im Preiskrieg mit Russland Erhöhung der Ölproduktion an (9.01 Uhr)

Trump erklärt sich in Republikaner-Vorwahlen zum Sieger (6.58 Uhr)

Missbrauchs-Fall Lügde – Ermittlungen gegen Mitarbeiter eingestellt (6.11 Uhr)

Milder Winter und Sturmschäden - neue Borkenkäferplage droht (5.33 Uhr)

Biden ruft Sanders nach erneutem Vorwahl-Erfolg zur Zusammenarbeit auf (4.26 Uhr)

Die News von heute im stern-Ticker:

+++ 11.18 Uhr: Mann nach mutmaßlich rassistischem Messerangriff in Dresden in Untersuchungshaft +++

Nach einem mutmaßlich rassistisch motivierten Messerangriff in einer Dresdner Straßenbahn sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der 36-Jährige soll am Montag einem Libyer mit einem Messer in den Hals gestochen haben, wie die Dresdner Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Das Opfer wollte demnach einen Streit zwischen dem Tatverdächtigen und zwei Syrern schlichten, worüber der 36-Jährige in Wut geraten sein soll. Zugleich soll er nach Angaben der Ermittler "aus Hass über die ethnische Herkunft des Geschädigten" gehandelt haben. Bei dem Angriff erlitt der Libyer demnach eine etwa zehn Zentimeter lange und etwa anderthalb Zentimeter tiefe Schnittwunde, wobei die Halsschlagader nur knapp verfehlt wurde. Die Verletzung hätte in sehr kurzer Zeit zum Verbluten führen können, erklärte die Staatsanwaltschaft. Sie wirft dem Beschuldigten gefährliche Körperverletzung vor.

+++ 10.56 Uhr: Bundeskabinett für geänderten Militäreinsatz im Irak +++

Das Kabinett hat den Weg für einen geänderten Einsatz der Bundeswehr im Irak freigemacht. Die Ministerrunde stimmte einem Ergänzungsmandat zu, mit dem die Aufgaben deutscher Soldaten als Teil der Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) neu gefasst werden. Die Entscheidung folgt auf den früheren Beschluss des Bundestages, den Einsatz von Tornado-Aufklärungsflugzeugen zum 31. März zu beenden.

Das Ergänzungsmandat sieht vor, den Einsatz militärischer Tankflugzeuge über den 31. März hinaus zu verlängern. Zusätzlich wird Deutschland Lufttransportkapazitäten für die Anti-IS-Koalition, aber auch für internationale Organisationen, Alliierte und Partner schaffen.

+++ 10.44 Uhr: Erdogan vergleicht Vorgehen griechischer Behörden mit Nazi-Verbrechen +++

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat das Vorgehen der griechischen Behörden gegen Migranten an der Grenze mit den Verbrechen der Nazis verglichen. "Zwischen dem, was die Nazis gemacht haben, und diesen Bildern an der griechischen Grenze besteht gar kein Unterschied", sagte Erdogan am Mittwoch in Ankara. "Was sie in den Nazi-Camps gemacht haben, machen auch die Griechen im Namen des Westens, geradezu als bezahlte Beamte des Westens", fügte er hinzu. "Und sie töten auch. Das sind bezahlte Legionäre des Westens."

Erdogan hatte Ende Februar erklärt, die Grenzen in die EU seien für Flüchtlinge und andere Migranten geöffnet. Daraufhin machten sich Tausende Menschen auf den Weg zur griechischen Grenze, wo noch immer viele von ihnen ausharren. Griechenland drängt die Migranten immer wieder auch mit dem Einsatz von Tränengas zurück. Die Türkei wirft den griechischen Behörden außerdem vor, mindestens zwei Migranten an der griechisch-türkischen Grenze erschossen zu haben. Athen weist das entschieden zurück.

+++ 10.43 Uhr: Staatsanwaltschaft Berlin bekommt Zentralstelle im Kampf gegen Hasskriminalität +++

Bei der Berliner Staatsanwaltschaft wird eine Zentralstelle zur Bekämpfung sogenannter Hasskriminalität eingerichtet. Das kündigten Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) und Generalstaatsanwältin Margarete Koppers am Mittwoch in der Hauptstadt an. Die Stelle soll die Arbeit der Ermittlungs- und Anklagebehörde in diesem Bereich koordinieren und vertrauensbildend nach außen wirken, etwa indem sie sich mit Organisationen und Betroffeneninitiativen vernetzt. "Die Anschläge von Halle und Hanau haben auch bei uns dazu geführt, bestehende Strukturen zu überdenken", erklärte Behrendt. Die Stelle werde sich vor allem um rassistische Taten kümmern. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat bereits zentrale Ansprechpartner für Opfer antisemitischer sowie homo- und transphober Hassverbrechen. Die Zentralstelle soll an deren Arbeit anknüpfen.

+++ 9.42 Uhr: Nach Demonstration: Polizei in Venezuela setzt Abgeordnete fest +++

Mindestens drei oppositionelle Abgeordnete der Nationalversammlung in Venezuela sind nach einer Demonstration gegen die Regierung in ihrer Unterkunft in Caracas festgenommen worden. Nach einer Razzia in dem Hotel wurden mindestens fünf Personen festgenommen. Verantwortlich war demnach die berüchtigte Polizei-Spezialeinheit FAES, die nach Einschätzung von Human Rights Watch gezielt gegen Regierungsgegner vorgeht.

Die Oppositionspolitiker hatten am Dienstag an einem Protestmarsch teilgenommen, den der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó angeführt hatte. Dabei war es zu schweren Ausschreitungen gekommen. Sicherheitskräfte hinderten die Protestierenden mit Gewalt daran, zur Nationalversammlung zu gelangen. Polizisten in schwerer Montur und mit gepanzerten Wagen blockierten den Weg ins Zentrum, Demonstranten wurden mit Tränengas zurückgedrängt. Die Abgeordneten Zandra Castillo und Ángel Torres wurden noch am Dienstagabend (Ortszeit) freigelassen.

+++ 9.15 Uhr: Russisches Parlament beschließt größte Verfassungsänderung +++

Das russische Parlament hat die größte Verfassungsänderung der Geschichte des Landes abgeschlossen und damit auch neue Amtszeiten für Kremlchef Wladimir Putin möglich gemacht. Der 67-Jährige könnte mit dem neuen Grundgesetz, das die Vollmachten des Präsidenten ausweitet, nun bis maximal 2036 regieren. Die Staatsduma nahm am Mittwoch die "Putinsche Verfassung" mit 383 von 450 Stimmen an.

Begründet wird die Annullierung der Amtszeiten damit, dass das Amt des Präsidenten im Grunde mit neuen Vollmachten ausgestattet wurde. Demnach soll auch Putin die Möglichkeit haben, sich um den praktisch neuen Posten zu bewerben. Kremlkritiker werfen Putin, der die Grundgesetzänderung angestoßen hatte, einen "Verfassungsumsturz" vor. Bereits am Dienstagabend hatte es in Moskau Proteste gegen seinen ewigen Verbleib an der Macht gegeben.

Die Staatsduma hatte am Dienstag nach einer Rede Putins in zweiter und entscheidender Lesung die Verfassung geändert. Die dritte Lesung war nun eine rein technische. Es gab keine Gegenstimme. Noch am Mittwoch sollte auch der Föderationsrat - das Oberhaus des Parlaments - über die neue Verfassung entscheiden. Für den 22. April ist eine Volksabstimmung zum Grundgesetz geplant. Erst dann soll Putin zufolge die Verfassungsreform in Kraft treten.

+++ 9.01 Uhr: Saudi-Arabien kündigt im Preiskrieg mit Russland Erhöhung der Ölproduktion an +++

Im Preiskrieg mit Russland hat Saudi-Arabien nun die Steigerung seiner Ölproduktion angekündigt. Der staatliche saudiarabische Ölkonzern Aramco teilte mit, die Produktion werde von zwölf auf 13 Millionen Barrel (ein Barrel sind 159 Liter) pro Tag erhöht. Saudi-Aramco setze damit eine Anordnung des Energieministeriums um. Der Ölpreis fiel umgehend.

Saudi-Arabien, mächtiges Mitglied der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec), hatte sich vergangene Woche in Verhandlungen mit den Partnern der Organisation nicht mit dem Wunsch durchsetzen können, die Fördermenge weiterhin zu drosseln. Vor allem Russland sperrte sich. Daraufhin senkte Aramco den Ölpreis am Sonntag stark - im internationalen Handel brach der Ölpreis zu Wochenbeginn dramatisch ein. Am Dienstag erholte er sich dann wieder und legte und rund vier Prozent zu.

+++ 8.59 Uhr: Kampfflugzeug stürzt am Rande von Pakistans Hauptstadt ab +++

Bei einer Flugübung für den pakistanischen Nationalfeiertag ist ein Kampfjet am Rande der Hauptstadt Islamabad in ein Waldstück abgestürzt. Das F16-Kampfflugzeug sei nur wenige Kilometer vom Stadtrand entfernt aufgeschlagen, sagte ein Sprecher der pakistanischen Luftwaffe. Der Pilot sei dabei ums Leben gekommen.

"Ich sah das Flugzeug vom Dach meines Hauses aus in sehr niedriger Höhe fliegen, als das Flugzeug in Shakarparian abstürzte. Ich glaube nicht, dass der Pilot Zeit hatte, die Maschine zu verlassen", sagte ein Anwohner der Deutschen Presse-Agentur.

+++ 8.01 Uhr: Zahl der Toten nach Explosion in Gaza steigt auf 15 +++

Rund eine Woche nach einer verheerenden Explosion in einer Bäckerei im Gazastreifen ist die Zahl der Toten auf 15 gestiegen. Ein 21-Jähriger sei seinen Verletzungen erlegen, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Mehr als 50 weitere Menschen waren bei dem Unfall im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Palästinensergebiets zum Teil schwer verletzt worden. Unter den Toten waren nach Angaben des Gesundheitsministeriums auch mehrere Frauen, Minderjährige und der Besitzer der Bäckerei.

Nach Polizeiangaben explodierten Gasflaschen, daraufhin kam es zu einem Brand. Die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas hat ein Komitee zur Untersuchung des Vorfalls eingesetzt.

+++ 6.58 Uhr: Trump erklärt sich in Republikaner-Vorwahlen zum Sieger +++

US-Präsident Donald Trump hat sich in allen sechs Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur seiner Republikaner am Dienstag (Ortszeit) zum Sieger erklärt. Trump bedankte sich auf Twitter bei den Wählern in den Bundesstaaten Idaho, Washington, North Dakota, Michigan, Missouri und Mississippi für deren Unterstützung. Anders als die Demokraten halten Trumps Republikaner nur pro forma Vorwahlen ab. Trump hat intern keinen ernsthaften Herausforderer und ist als Kandidat seiner Partei für die Wahl im November gesetzt.

Die Republikaner haben daher in mehreren Bundesstaaten die Vorwahlen gleich ganz abgesagt. Von den bislang bei den Republikaner-Vorwahlen vergebenen Delegiertenstimmen für den Nominierungsparteitag im August hat Trump so gut wie alle gewonnen. In jenen Bundesstaaten, wo Vorwahlen der Republikaner stattfanden, hat Trump diese Abstimmungen in der Regel mit mehr als 90 Prozent der Stimmen gewonnen.

+++ 6.56 Uhr: Keine Zwischenfälle an griechisch-türkischer Grenze +++

Am griechisch-türkischen Grenzfluss Evros hat es in der Nacht zum Mittwoch am dritten Tag in Folge keine größeren Zwischenfälle gegeben. Wie das griechische Staatsfernsehen ERT berichtete, hätten vereinzelt Migranten versucht, den Zaun beim Grenzübergang von Kastanies/Pazarkule zu überwinden oder den Evros (türkisch: Meriç) zu durchqueren.

Nach Angaben der Regierung in Athen haben die griechischen Sicherheitskräfte seit dem 29. Februar und bis Dienstag knapp 43.400 Menschen daran gehindert, unerlaubt aus der Türkei nach Griechenland auf der Landesroute zu kommen. Zudem seien 346 Migranten, denen es gelungen sei, illegal überzusetzen, festgenommen worden.

+++ 6.25 Uhr: Prognosen – Joe Biden gewinnt auch Demokraten-Vorwahl in Idaho +++

Im Präsidentschaftsrennen der US-Demokraten hat der frühere US-Vizepräsident Joe Biden Prognosen zufolge auch die Vorwahl im Bundesstaat Idaho gewonnen. Das meldeten die Fernsehsender Fox News und NBC übereinstimmend. Der gemäßigte Kandidat konnte sich nach Vorhersagen von TV-Sendern bei den Vorwahlen am Dienstag auch im wichtigen Bundesstaat Michigan sowie in Mississippi und Missouri gegen seinen linken Konkurrenten Bernie Sanders durchsetzen. Keinen eindeutigen Sieger sahen TV-Sender in der Nacht zunächst in den Bundesstaaten Washington und North Dakota.

+++ 6.01 Uhr: Missbrauchs-Fall Lügde – Ermittlungen gegen Mitarbeiter eingestellt +++

Die Staatsanwaltschaft Detmold hat mehrere Ermittlungsverfahren gegen Mitarbeiter der Polizei und zweier Jugendämter zum Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lügde eingestellt. Dort hatte es über viele Jahre hundertfache kriminelle Übergriffe auf Kinder gegeben, viele wurden für Pornodrehs missbraucht. Ein Vater, der den Haupttäter ertappte, hatte damals nach eigenen Angaben bei Polizei und Jugendamt kein Gehör gefunden. Die Ermittlungen haben nicht zu einem hinreichenden Tatverdacht geführt, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Im Fall eines Polizeibeamten im Kreis Lippe ließ sich demnach "aufgrund des Zeitablaufs und eines damaligen Computerausfalls" nicht mehr aufklären, warum dessen Vermerk im August 2016 zwar zeitnah den Jugendämtern übermittelt wurde, aber im Kriminalkommissariat anscheinend kein Vorgang angelegt und bearbeitet wurde.

+++ 5.33 Uhr: Milder Winter und Sturmschäden - neue Borkenkäferplage droht +++

Nach mildem Winter und Sturmschäden in vielen Wäldern fürchten Förster und Waldbesitzer deutschlandweit eine neue Borkenkäferplage. Sofern nicht ein kaltes und nasses Frühjahr die Ausbreitung der Insekten bremse, sei nach den Katastrophenjahren 2018 und 2019 erneut ein massenhaftes Auftreten der Schädlinge zu erwarten. Das bayerische Agrarministerium in München rechnet "zum jetzigen Zeitpunkt für 2020 mit einer Borkenkäfersituation, die mit 2019 vergleichbar ist", wie ein Sprecher erklärt. "Wir erwarten in 2020 Schäden, die sogar noch leicht über den Schäden des Vorjahres liegen", sagt Andreas Wiebe, Leiter des nordrhein-westfälischen Landesbetriebs Wald und Holz in Münster.

+++ 4.48 Uhr: Stadtreinigungen – Einweg-Produkte teurer machen - nicht nur Plastik +++

Im Kampf gegen Müll in Städten werben die kommunalen Entsorger dafür, Einweg-Produkte spürbar zu verteuern. "Die Verbraucherpreise von Einwegverpackungen sollten so erhöht werden, dass Hersteller und Verbraucher auf umweltfreundliche Mehrwegsysteme umsteigen", forderte der Vizepräsident des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU), Patrick Hasenkamp. Das Geld könne für Aufklärungskampagnen oder Umweltprojekte verwendet werden. "Außerdem sollten alle häufig verwendeten Einweg-Produkte, die auf unseren Straßen landen, adressiert werden - nicht nur die aus Plastik."

Aus Sicht des Verbands soll Deutschland die EU-Kunststoffrichtlinie nicht nur eins zu eins umsetzen, sondern darüber hinauszugehen. Die Richtlinie sieht unter anderem vor, dass Hersteller von Einwegartikeln mit Plastik - darunter Einwegbecher und Zigarettenkippen - sich an den Kosten für deren Entsorgung beteiligen sollen.

+++ 4.26 Uhr: Biden ruft Sanders nach erneutem Vorwahl-Erfolg zur Zusammenarbeit auf +++

Nach seinem sich abzeichnenden erneuten Vorwahl-Erfolg hat US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden seinen Rivalen Bernie Sanders zur Zusammenarbeit aufgerufen. "Wir haben ein gemeinsames Ziel. Zusammen werden wir (Präsident) Donald Trump besiegen", sagte der frühere Vizepräsident am Dienstagabend (Ortszeit) in einer Ansprache. "Wir werden diese Nation zusammenbringen." Er wolle Sanders und seinen Anhängern für ihre "unermüdliche Energie und Leidenschaft" danken.

Biden hatte bei den Vorwahlen am Dienstag Prognosen zufolge in mindestens drei von sechs Bundesstaaten gewonnen. Der 77-jährige Mitte-Politiker siegte laut US-Medien in Michigan, Mississippi und Missouri gegen den linksgerichteten Senator Sanders.

+++ 3.54 Uhr: Verurteilter Kardinal Pell will Freispruch erreichen +++

Gut ein Jahr nach seiner Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs will Kardinal George Pell vor dem höchsten australischen Gericht seinen Freispruch erreichen. Der High Court in Canberra befasst sich mit dem Einspruch des 78-Jährigen. Die einstige Nummer drei des Vatikans, früher Erzbischof von Melbourne, war wegen des Missbrauchs von zwei Chorknaben in den 90er Jahren zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Pell legte dagegen Rechtsmittel ein. Er weist seit jeher alle Vorwürfe zurück.

Kardinal George Pell Wie ein ehemaliger Chorknabe den drittmächtigsten Mann des Vatikans zu Fall bringt DPA

Die Berufungsverhandlung ist für zwei Tage angesetzt. Pell erschien nicht. Er sitzt in einem Hochsicherheitsgefängnis in der Nähe von Melbourne. Pell ist der ranghöchste Geistliche in der Geschichte der katholischen Kirche, der wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde. Zum Prozess am Mittwoch demonstrierten sowohl Unterstützer als auch Gegner des Kardinals vor Gericht. Für den 78-Jährigen könnte die Verhandlung die letzte Chance sein, doch noch auf freien Fuß zu kommen.

+++ 2.33 Uhr: Michelle Obama: Meine Mutter gab mir Selbstwertgefühl +++

Die frühere First Lady der USA, Michelle Obama, verdankt ihrer Mutter nach eigenen Worten viel Selbstbewusstsein. "Meine Mutter sorgte nicht nur dafür, dass ich das Einmaleins und die Planetensysteme lernte, sondern gab mir durch ihr Handeln auch ein Gefühl für meinen Selbstwert: dass meine Stimme, meine Talente und mein Ehrgeiz von Bedeutung sind", sagte die 56-Jährige dem Magazin "Vogue", das nun online erschien. Obama setzt sich seit längerem für die Bildung von Mädchen ein. Sie wünsche sich, dass jedes Mädchen auf der Welt die gleichen Chancen bekomme, die sie selbst gehabt habe.

+++ 2.13 Uhr: Prognosen: Biden siegt im wichtigen US-Vorwahlstaat Michigan +++

Im Präsidentschaftsrennen der US-Demokraten hat der frühere US-Vizepräsident Joe Biden laut Prognosen im wichtigen Vorwahlstaat Michigan einen Sieg eingefahren. Das berichteten die Fernsehsender Fox News, CNN und NBC am Dienstagabend (Ortszeit) übereinstimmend.

+++ 2.02 Uhr: Grüne wollen Verfolgung von Hetze gegen Kommunalpolitiker erleichtern +++

Die Grünen wollen die strafrechtliche Verfolgung von Hass und Hetze gegen Kommunalpolitiker erleichtern. Sie sollten durch das Strafrecht ausdrücklich vor übler Nachrede geschützt werden, sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Auch fordere ihre Fraktion, dass Kommunalpolitiker ihre Adressen durch Auskunftssperren besser schützen können. Göring-Eckardt beklagte, dass Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker "im Fokus von Hass und Hetze" stünden, obwohl sie "tragende Säulen unseres Gemeinwesens und unserer Demokratie" seien. .

+++ 1.31 Uhr: UN-Sicherheitsrat unterstützt US-Abkommen mit den Taliban +++

Der UN-Sicherheitsrat hat das Abkommen der USA mit den Taliban über Wege zum Frieden in Afghanistan unterstützt. Die 15 Mitglieder des Rates, darunter auch Deutschland, stimmten am Dienstag in New York einstimmig für eine von den USA vorgelegte Resolution, die die "bedeutenden Schritte hin zu einem Ende des Krieges und inter-afghanischen Verhandlungen" begrüßt. Außerdem wird die afghanische Regierung in dem Papier aufgefordert, den Friedensprozess aktiv voranzutreiben.

Die USA hatten vor rund zwei Wochen nach langen Verhandlungen mit den Taliban ein Abkommen über Wege zum Frieden in Afghanistan geschlossen.

+++ 1.11 Uhr: Prognosen: Biden siegt bei Demokraten-Vorwahl in Mississippi +++

Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten hat der frühere US-Vizepräsident Joe Biden nach Prognosen die Vorwahl im Bundesstaat Mississippi gewonnen. Das meldeten die Sender Fox News, CNN, NBC und ABC nach Schließung der Wahllokale am Dienstagabend. Biden schrieb auf Twitter: "Danke, Mississippi!" Im Zweikampf mit dem linken Senator Bernie Sanders konnte Biden seine Siegesserie vom "Super Tuesday" damit fortsetzen.

+++ 0.28 Uhr: Stefanie Heinzmann bei "Masked Singer" raus +++

Sängerin Stefanie Heinzmann ("My Man Is a Mean Man") ist als erste Teilnehmerin der Musik-Rateshow "The Masked Singer" enttarnt worden.

Am Dienstagabend musste die 31-Jährige in Köln ihre Maske ablegen, nachdem sie zu wenige Stimmen von den Zuschauern erhalten hatte - und das auch noch an ihrem Geburtstag. "Es ist schade, dass es schon vorbei ist", sagte Heinzmann.

Die Schweizerin hatte in der Verkleidung einer divenhaften Dalmatiner-Hündin an der ProSieben-Show teilgenommen. Dem Sender verdankt sie auch ihre Musikkarriere: 2008 war sie bei einem Casting von Stefan Raab entdeckt worden.