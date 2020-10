Fünf Tote in einem Haus in Pariser Vorstadt gefunden +++ Opfer und hohe Schäden bei Unwetter in Norditalien +++ Johnson sieht gute Chancen für geregelten Brexit bis Jahresende +++ Pompeo ruft zur Nichteinmischung in Berg-Karabach auf +++ Die News vom Wochenende.

Aktuelle Top-Meldung

Erbitterte Kämpfe in Berg-Karabach trotz internationaler Appelle

Trotz internationaler Appelle zur Beendigung der Gewalt sind die erbitterten Kämpfe um die Kaukasusregion Berg-Karabach fortgesetzt worden. Das armenische Verteidigungsministerium sprach von "heftigen Gefechten" an der Frontlinie, die Truppen der überwiegend armenischen Region Berg-Karabach hätten einen "großangelegten Angriff" der aserbaidschanischen Armee gestoppt. Die armenische Seite sei an einer Stelle an der Front "zum Gegenangriff" übergegangen.

Am siebten Tag des Konflikts waren erneut auch Schüsse in Stepanakert, der Hauptstadt der selbsternannten Republik Berg-Karabach, zu hören, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP am Samstag berichteten. Die Behörden in Berg-Karabach sprachen davon, dass die "letzte Schlacht" für die Region begonnen habe.

Die weiteren Nachrichten vom Wochenende im stern-Ticker:

+++ 14.07 Uhr: Fünf Tote in einem Haus in Pariser Vorstadt gefunden +++

Ermittler haben in einem Haus in einem Pariser Vorort fünf Tote gefunden. Unter den Opfern seien vier Kinder, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Fünf weitere Menschen seien verletzt worden, einige von ihnen schwer. Unter der Verletzten sei auch der mutmaßliche Täter. Der Hintergrund der Tat blieb zunächst unklar.

Der TV-Nachrichtensender BFM berichtete ergänzend, ein blutender junger Mann sei in ein Café in Noisy-le-Sec nordöstlich von Paris gekommen und habe um Hilfe gebeten. Er habe von einem Verwandten gesprochen, der mit einem Hammer und einem Messer die Familie angegriffen haben.

+++ 13.57 Uhr: Belgiens neuer Premier appelliert an Opposition: Konflikte überwinden +++

Der neue belgische Regierungschef Alexander De Croo hat nach dem langen Streit über eine Koalitionsbildung die Opposition zur Zusammenarbeit aufgerufen. "Lasst uns den Konflikt nicht künstlich aufrechterhalten. Die Lage ist schwierig genug, und während der vergangenen Jahre hatten wir genug Auseinandersetzungen", sagte der flämische Liberale laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Belga. Im Anschluss an die Wahl im Mai vergangenen Jahres hatte es ein Hin und Her um die Regierungsbildung gegeben. Die in Flandern besonders starken rechten Parteien N-VA und Vlaams Belang blieben nun außen vor.

+++ 13.50 Uhr: Wieder erbitterte Kämpfe in Berg-Karabach +++

+++ 12.43 Uhr: Hunderte Menschen demonstrieren im Osten Russlands +++

Im äußersten Osten Russlands dauern die Proteste gegen die Inhaftierung des Ex-Gouverneurs von Chabarowsk an. Am Samstag demonstrierten wieder Hunderte Menschen - das mittlerweile 13. Wochenende in Folge. Die Stadtverwaltung von Chabarowsk an der Grenze zu China sprach von 500 Teilnehmern. Beobachter gingen von rund 1000 Menschen aus, die bei Regen durch die Stadt zogen.

Sie forderten, dass der frühere Gouverneur Sergej Furgal in Chabarowsk vor Gericht gestellt wird und nicht in Moskau. Gegen ihn wird wegen Beteiligung an Auftragsmorden vor rund 15 Jahren ermittelt. Der 50-Jährige bestritt die Vorwürfe. Die Demonstranten kritisieren zudem den aus ihrer Sicht zu großen Einfluss der Hauptstadt auf die Region nahe der Pazifikküste. Sie hätten Parolen gegen Kremlchef Wladimir Putin skandiert, berichteten Medien vor Ort.

+++ 12.19 Uhr: Fünf Polizisten nach brutaler Vergewaltigung von 19-jähriger Inderin suspendiert +++

Nach der brutalen Vergewaltigung einer 19-Jährigen sind in Nordindien fünf ranghohe Polizisten vom Dienst suspendiert worden. Der Polizeichef des Bezirks Hathras sowie vier weitere Beamte seien wegen ihres Umgangs mit dem Fall freigestellt worden, teilte der Regierungschef von Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, am späten Freitagabend mit. Kritiker werfen den Polizisten vor, die Ermittlungen zu der Vergewaltigung lange verschleppt zu haben.

In dem Dorf Bool Garhi war die 19-Jährige Mitte September von vier Männern so brutal vergewaltigt worden, dass sie am Dienstag in einem Krankenhaus in Neu Delhi ihren schweren Verletzungen erlag. Die junge Frau gehörte der niedrigsten Kaste der Dalit an. Früher wurden Angehörige dieser Gruppe in Indien die "Unberührbaren" genannt, vielen Hindus gelten sie bis heute als "unrein".

+++ 11.36 Uhr: Zweijähriger in Österreich rollt mit Auto in Bach und stirbt +++

Ein Zweijähriger in Österreich ist mit dem Auto der Eltern unbeobachtet in einen Bach gerollt und ums Leben gekommen. Der Junge aus der Steiermark starb Freitagnacht in einer Klinik, nachdem Rettungskräfte ihn einen Kilometer bachabwärts vom Auto fanden. Das Kleinkind sei in einem unbeobachteten Moment in das Auto der Eltern vor ihrem Haus im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag geklettert und habe den Automatik-Wagen wohl in den Leerlauf geschaltet, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Auto rollte bergab in den Bach, wo das Kind von der Strömung mitgerissen wurde. Die Mutter schlug Alarm, nachdem sie ihren Sohn im Haus nicht finden konnte und das Auto im Bach sah.

+++ 11.08 Uhr: Mindestens 13 Tote nach Explosion einer Autobombe in Afghanistans +++

Mindestens 13 Menschen sind bei der Explosion einer Autobombe in Afghanistan gestorben. Das teilte ein Sprecher der östlichen Provinz Nangarhar am Samstag mit. Mehr als 30 Menschen wurden demnach verletzt. Einige Angreifer seien getötet worden, bevor sie in ein Bezirksgebäude stürmen konnten, sagte der Sprecher.

+++ 10.26 Uhr: Putin: Russland ist zum Dialog mit Deutschland bereit +++

Russlands Präsident Wladimir Putin hat Deutschland nach der Vergiftung des russischen Regierungskritikers Alexej Nawalny ein Gesprächsangebot gemacht. Russland sei zu einem Dialog bereit, schrieb der Kremlchef in einem Telegramm zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit an Kanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Das teilte der Kreml am Samstag in Moskau mit. Man sei bereit, über aktuelle Themen zwischen beiden Ländern zu sprechen, aber auch über internationale.

+++ 10.13 Uhr: Opfer und hohe Schäden bei Unwetter in Norditalien +++

Ein Unwetter mit Regen und Sturm hat im Norden Italiens heftige Schäden angerichtet und nach Medienberichten mindestens einen Menschen getötet. Ein freiwilliger Feuerwehrmann starb bei einer Rettungsaktion im Aostatal durch einen umgestürzten Baum, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Morgen berichtete. Auch in anderen Regionen wie in Ligurien und im Piemont richteten überschwemmte Flüsse und umgekippte Bäume starke Schäden an. Mehrere Menschen wurden nach Feuerwehrangaben vermisst.

Es gab Hunderte von Noteinsätzen seit Freitagabend. Tunnel wurden durch Wassermassen überflutet und Straßen mussten gesperrt werden. Besonders heftig traf es unter anderem die piemontesische Provinz Cuneo. Am Samstagmorgen hatte sich die Wetterlage in vielen Teilen im Nordwesten an der französischen Grenze wieder etwas beruhigt, hieß es im Fernsehen.

+++ 9.28 Uhr: Vermisste und Schäden nach Unwettern an der französischen Riviera +++

Nach Unwettern und Überschwemmungen in der Region der südfranzösischen Metropole Nizza werden nach Medienberichten mindestens neun Menschen vermisst. Unter ihnen seien zwei Angehörige der Feuerwehr, die im Einsatz waren, wie der Nachrichtensender Franceinfo am Samstag unter Berufung auf die Behörden berichtete.

Die Wetterlage beruhige sich zwar, aber es gebe erhebliche Schäden und zahlreiche Menschen, die vermisst würden, teilte der Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, via Twitter mit. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin sagte nach einer Krisensitzung in Paris die Entsendung zusätzlicher Hubschrauber und Feuerwehrleute in die Region zu.

+++ 8.38 Uhr: Johnson sieht gute Chancen für geregelten Brexit bis Jahresende +++

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson hat sich zuversichtlich gezeigt, dass ein geregelter Brexit bis Jahresende gelingen kann. Vor seiner Videokonferenz mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an diesem Samstag sagte Johnson der Zeitung "The Daily Telegraph", er sei "ziemlich optimistisch", dass sich beide Seiten auf einen Kompromiss zur Regelung der künftigen Beziehungen einigen könnten.

Die Aussichten auf eine Vereinbarung bis zum Jahresende seien "sehr gut, wenn alle einfach etwas gesunden Menschenverstand an den Tag legen", sagte Johnson der Zeitung. In seiner Videokonferenz am Nachmittag mit von der Leyen soll es um den Stand der Verhandlungen zu den Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU nach dem Brexit gehen.

+++ 5.27 Uhr: Mexiko setzt Armee gegen Flüchtlingsgruppe auf Weg in die USA ein +++

Die mexikanische Regierung hat einen Armeeeinsatz angeordnet, um den Grenzübertritt tausender Migranten auf dem Weg in die USA zu verhindern. Hunderte Soldaten und Beamte der Einwanderungsbehörde sollten verhindern, dass eine Gruppe von rund 3000 mehrheitlich aus Honduras stammenden Flüchtlingen ins Land gelangten, sagte Einwanderungsbehördenchef Francisco Garduno am Freitag.

"Sie werden nicht über die Grenze kommen", sagte Garduno. Auch Migranten müssten sich "an das Einwanderungsgesetz halten".

+++ 4.19 Uhr: Mehrere Kundgebungen gegen umstrittenen Autobahnausbau in Mittelhessen +++

Mehrere Umweltbündnisse wollen am Wochenende gegen den umstrittenen Ausbau der Autobahn 49 durch den Dannenröder Forst in Mittelhessen demonstrieren. In Kassel treffen sich heute (9.00 Uhr) Aktivisten zu einer Fahrraddemonstration über den bereits fertiggestellten Abschnitt der Autobahn. Von dort soll die Demonstration in den Dannenröder Forst führen.

+++ 2.32 Uhr: Pompeo ruft zur Nichteinmischung in Berg-Karabach auf +++

Nach Berichten über die Beteiligung pro-türkischer syrischer Kämpfer an den militärischen Auseinandersetzungen in der Kaukasusregion Berg-Karabach hat US-Außenminister Mike Pompeo zur Nichteinmischung in den Konflikt aufgerufen. Er hoffe, dass sich die Berichte als falsch erwiesen, sagte Pompeo am Freitag auf dem Rückflug aus Kroatien nach einer Europareise. In der Vergangenheit seien bereits syrische Kämpfer nach Libyen gebracht worden und hätten dort "mehr Instabilität, mehr Turbulenzen, mehr Konflikt, mehr Kämpfe, weniger Frieden" gebracht.

+++ 0.42 Uhr: Nach Infektion: Trump in Militärklinik angekommen +++

US-Präsident Donald Trump ist nach Bekanntwerden seiner Corona-Infektion im Walter-Reed-Militärkrankenhaus in Bethesda nördlich von Washington angekommen. Der Präsidenten-Hubschrauber Marine One landete dort am Freitagabend (Ortszeit) nach einem wenige Minuten langen Flug vom Weißen Haus. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie er - im Anzug und mit Mund-Nasen-Schutz - den Helikopter verließ. Nach Angaben des Weißen Hauses soll der 74-Jährige die nächsten Tage aus den Büroräumen des Präsidenten in dem Krankenhaus arbeiten. Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme auf Empfehlung der Ärzte.

+++ 0.09 Uhr: Zehn Vermisste nach schweren Überschwemmungen an der Côte d'Azur +++

Nach schweren Überschwemmungen an der französischen Côte d'Azur suchen Rettungskräfte nach zehn Vermissten. Darunter seien zwei Feuerwehrleute, deren Fahrzeug während eines Einsatzes am späten Freitagabend von den Fluten mitgerissen wurde, sagte ein Feuerwehrsprecher. In einem Dorf rund 50 Kilometer nördlich von Nizza wurden zwei Bewohner vermisst, die sich vor dem steigenden Hochwasser auf das Dach ihres Hauses geflüchtet hatten - das Haus stürzte nach Behördenangaben ein und die zwei Menschen verschwanden in den Fluten.