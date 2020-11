Mädchen stirbt bei Wohnungsbrand in Leipzig +++ Kanada meldet seltenen Fall von Schweinegrippe-Infektion beim Menschen +++ Neun von zehn Verbrauchern für Nutri-Score +++ Die News von heute im stern-Ticker.

EU-Einigung: Rechtsstaatsverstöße könnten künftig teuer werden

Regierungsvertreter aus EU-Staaten und das Europaparlament haben sich auf ein Verfahren zur Kürzung von EU-Mitteln bei bestimmten Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit geeinigt. Das bestätigten Abgeordnete und die deutsche EU-Ratspräsidentschaft in Brüssel.

+++ 11.05 Uhr: EU-Kommission rechnet 2020 mit Wirtschaftseinbruch um 7,4 Prozent +++

+++ 11.03 Uhr: Österreichs Kanzler will nach Anschlag mehr Mittel gegen Gefährder +++

Nach dem Terroranschlag in Wien mit vier Todesopfern fordert Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mehr Befugnisse für Sicherheitskräfte. Diese bräuchten bessere Handhabe für den Umgang mit Gefährdern, sagte Kurz bei einer Sondersitzung des österreichischen Parlaments. "Die österreichischen Behörden von der Justiz über die Polizei bis zum Verfassungsschutz haben nicht immer die rechtlichen Mittel, um islamistische Extremisten und andere Gefährder zu überwachen und wenn nötig zu verwahren."

+++ 10.45 Uhr: Türkei kritisiert Auflösung der "Grauen Wölfe" in Frankreich +++

Die Türkei hat sich mit deutlichen Worten gegen das Verbot der ultranationalistischen und rechtsextremen türkischen Organisation der "Grauen Wölfe" in Frankreich gewendet. Es sei "nicht hinnehmbar, Symbole zu verbieten, die in vielen Ländern der Welt verwendet werden, weit verbreitet sind und keinen illegalen Aspekt haben", teilte das türkische Außenministerium mit.

+++ 10.37 Uhr: Polizei entdeckt Kokain mit Millionenwert in italienischem Hafen +++

Reinstes Kokain im Wert von 186 Millionen Euro haben Polizei und Zoll haben im Hafen der süditalienischen Küstenstadt Gioia Tauro beschlagnahmt. Die Drogen seien in einem Container für gefrorene Muscheln aus Chile versteckt gewesen, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Die Täter hatten demnach rund 800 Päckchen des Rauschgifts mit einem Gesamtgewicht von etwa 930 Kilo in 37 Taschen verpackt.

+++ 10.18 Uhr: Nordkorea verschärft Kontrollen des Tabakkonsums +++

Nordkorea verschärft per Gesetz die Kontrolle des Tabakkonsums im Land. Das Tabakverbotsgesetz verbietet das Rauchen unter anderem an "Plätzen für politische und ideologische Erziehung", öffentlichen Orten einschließlich Theater und Kinos sowie öffentlichen Gesundheitseinrichtungen, wie die Staatsmedien am Donnerstag berichteten. Die Oberste Volksversammlung - Nordkoreas Parlament - billigte demnach in Pjöngjang ein Dekret zur Verabschiedung des Gesetzes.

+++ 9.45 Uhr: Deutsche Industrie erhält weniger Aufträge als erwartet +++

Die deutsche Industrie hat im September weniger Aufträge erhalten als erwartet. Der Auftragseingang legte im Vergleich zum Vormonat zwar um 0,5 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt aber mit einem Anstieg um 2,0 Prozent gerechnet. Der Anstieg im Vormonat wurde auf 4,9 Prozent nach oben revidiert, zuvor waren 4,5 Prozent angenommen worden.

+++ 9.04 Uhr: Grüne und Linke fordern Exportstopp für gefährliche Pestizide +++

Grüne und Linke fordern im Bundestag, den Export gefährlicher Pestizide zu stoppen. Mangelndes Fachwissen und unzureichender Arbeitsschutz führten besonders in Ländern des globalen Südens, also in Entwicklungs- und Schwellenländern, zu Vergiftungen, heißt es in einem gemeinsamen Antrag der Fraktionen. Dennoch dürften Mittel mit Wirkstoffen, die in Deutschland und der EU verboten seien, exportiert werden, wenn der Einsatz im Empfängerland legal sei. Die Bundesregierung solle den Export per Verordnung solcher Pestizide verbieten, mit einer Übergangsfrist von sechs Monaten. Für bestimmte Fälle könnten Ausnahmeregelungen vorgesehen werden.

+++ 8.29 Uhr: Mädchen stirbt bei Wohnungsbrand in Leipzig +++

Bei einem Wohnungsbrand ist in Leipzig ein zwölfjähriges Mädchen gestorben. Fünf weitere Menschen wurden bei dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus gestern verletzt, wie die Polizei mitteilte. Vier der Verletzten kamen ins Krankenhaus. Das Feuer war in einer Maisonettewohnung ausgebrochen. Nach den Löscharbeiten fand die Feuerwehr das leblose Kind. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.

+++ 8.01 Uhr: Krieg gegen Drogen auf den Philippinen: 8000 Tote in vier Jahren +++

Der Feldzug des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte gegen die Rauschgiftkriminalität hat in den vergangenen vier Jahren fast 8000 Menschen das Leben gekostet. Bei mehr als 234.000 verdeckten Ermittlungseinsätzen habe die Polizei seit Juli 2016 zudem mehr als 350.000 Verdächtige festgenommen, teilte Polizeichef Camilo Cascolan mit. Duterte hatte bei seiner Wahl 2016 ein hartes Vorgehen gegen Drogenkriminelle angekündigt. Drogenschmugglern drohte er mit dem Tod und er ermunterte Strafermittler, Verdächtige besser zu erschießen, als sich selbst in Lebensgefahr zu bringen.

Menschenrechtler werfen der Regierung schwere Menschenrechtsverletzungen beim Kampf gegen die Drogenkriminalität vor. Im vergangenen Monat hatte Duterte bei einer Fernsehansprache erklärt, er übernehme die Verantwortung für alle Tötungen im Rahmen der Kampagne gegen illegale Drogen. Er sei sogar bereit, dafür ins Gefängnis zu gehen.

+++ 7.28 Uhr: Kanada meldet seltenen Fall von Schweinegrippe-Infektion beim Menschen +++

In Kanada hat sich erstmals ein Mensch mit dem H1N2-Virus, einer seltenen Form der Schweinegrippe, infiziert. Der Fall trat nach Angaben der kanadischen Gesundheitsbehörden Mitte Oktober in der westlichen Provinz Alberta auf. Derzeit bestehe "kein erhöhtes Risiko" für die Bevölkerung, erklärten die dortigen Behörden. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass sich das Virus ausgebreitet habe.

Der Patient habe leichte grippeähnliche Symptome aufgewiesen und sich von der Erkrankung schnell erholt, teilten die Behörden weiter mit. Seit 2005 wurden weltweit nur 27 Infektionen mit dem H1N2-Virus gemeldet. Infektionen mit dem Schweinegrippe-Virus H1N1 treten häufiger auf. Nach Angaben von Gesundheitsexperten wird das H1N2-Virus durch den Kontakt mit infizierten Schweinen übertragen.

+++ 6.47 Uhr: Überfälle auf vier Schulen in Kamerun - Sechs Lehrer entführt +++

In Kamerun sind im Verlauf von zwei Tagen vier Schulen überfallen und sechs Lehrer entführt worden. Alle Angriffe ereigneten sich in englischsprachigen Regionen im Westen, wie die Regierung des zentralafrikanischen Landes mitteilte. In diesen Regionen kämpfen Rebellen seit 2017 für die Unabhängigkeit vom mehrheitlich französischsprachigen Kamerun. In der Region Kumbo entführten fast ein Dutzend Angreifer nach Angaben eines Regierungssprechers gestern an einer protestantischen Schule neben den sechs Lehrern auch zehn Schüler. Die Schüler seien aber noch am selben Tag nach Protesten aus der Bevölkerung freigelassen worden. Am selben Tag beschossen zudem Angreifer eine Schule in Bamenda.

Seit dem Ausbruch des Konflikts vor drei Jahren werden immer wieder Schulen überfallen sowie Schüler und Lehrer entführt. Ende Oktober wurden acht Schüler bei einer solchen Attacke getötet.

+++ 5.33 Uhr: Neun von zehn Verbrauchern für Nutri-Score +++

Neun von zehn Verbrauchern in Deutschland finden das neue Nutri-Score-Logo gut, mit dem Kunden gesündere Lebensmittel im Supermarkt leichter erkennen können. Das ergab eine repräsentative Umfrage der Unternehmensberatung PwC Deutschland. Rund 85 Prozent der Befragten sprachen sich sogar dafür aus, die Kennzeichnung mit dem Logo für alle verarbeiteten Lebensmittel und Getränke verpflichtend zu machen. Bislang ist die Kennzeichnung in Deutschland freiwillig. Das Nutri-Score-System soll im Supermarkt die Unterscheidung zwischen "Dickmachern" und gesunden Lebensmitteln erleichtern. Es bezieht neben Zucker, Fett und Salz auch empfehlenswerte Bestandteile wie Ballaststoffe in eine Gesamtbewertung ein und gibt dann einen einzigen Wert an - auf einer fünfstufigen Skala von "A" auf dunkelgrünem Feld für die günstigste Bilanz über ein gelbes "C" bis zum roten "E" für die ungünstigste.

Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) will heute den Startschuss für die freiwillige Nutzung des Logos auf den Packungen von Fertigprodukten geben, morgen soll die Verordnung in Kraft treten.

+++ 4.03 Uhr: Banksy lockt Tausende Kunstfreunde in Provinz +++

Der geheimnisumwitterte britische Streetart-Künstler Banksy hat in den letzten Wochen einem Museum in der mittelhessische Kleinstadt Weilburg zahlreiche Besucher beschert. Die Ausstellung mit dem Titel "Who the Fuck is Banksy" habe bislang fast 10.000 Besucher angezogen, berichtete Michael Schultz, Chefkurator des privaten Rosenhang Museums. Das seien in etwa so viele wie sonst in einem ganzen Jahr. Die im September eröffnete Schau sollte bis 22. November laufen, das Museum ist aber derzeit wegen des Teil-Lockdowns geschlossen. Möglicherweise könne die Schau verlängert werden, man sei derzeit mit den Leihgebern von Exponaten im Gespräch.

Das auf zeitgenössische Kunst ausgerichtete Museum zeigt verschiedene Banksy-Arbeiten. Sie sind als Installation in einem "urbanen Kunstkäfig" arrangiert. Banksy, der aus Bristol im Südwesten Englands stammt und Ende der 90er-Jahre nach London kam, machte sich einen Namen mit gesellschaftskritischen und meist kontroversen Motiven, die oft überraschend auftauchen.

+++ 2.48 Uhr: AfD will Bundesparteitag notfalls vor Gericht durchsetzen +++

Die AfD will unbedingt verhindern, dass ihr für Ende November geplanter Bundesparteitag wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen ausfällt. "Es ist in der Partei der starke Wille vorhanden, den Parteitag stattfinden zu lassen, deshalb würden wir notfalls auch den Rechtsweg beschreiten", sagte der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Der Parteitag, bei dem es vor allem um Sozialpolitik und die Nachwahl von zwei Vorstandsmitgliedern gehen soll, ist für das letzte November-Wochenende im nordrhein-westfälischen Kalkar geplant. Sitzungen von Parteigremien sind laut der derzeit geltenden NRW-Verordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie mit höchstens 250 Personen in geschlossenen Räumen, beziehungsweise 500 Personen unter freiem Himmel, nur nach Zulassung durch die zuständigen Behörden" erlaubt. Und auch nur dann "wenn die Sitzung aus triftigem Grund im Monat November 2020, in Präsenz und mit der vorgesehenen Personenzahl durchgeführt werden muss". Die AfD hat 600 Delegierte.

+++ 2.25 Uhr: Macron: Frankreich kämpft nicht gegen "den Islam" +++

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat versichert, dass sich sein Land nicht im Kampf gegen "den Islam" befinde. Frankreich kämpfe gegen den "islamistischen Separatismus, niemals gegen den Islam", schrieb Macron in einem Brief an die britische Zeitung "Financial Times". Der Kampf seines Landes richte sich gegen "die Aufklärungsfeindlichkeit, den Fanatismus, den gewalttätigen Extremismus" und "niemals gegen eine Religion", betonte der französische Staatschef.

Mit dem Schreiben reagierte Macron auf einen Artikel, der am Montag auf der Website des Blattes erschienen, aber später von dort entfernt worden war. Darin war ihm vorgeworfen worden, die Muslime in Frankreich aus wahltaktischen Gründen auszugrenzen. Macron betonte nun, in dem Artikel seien seine Äußerungen verzerrt worden. Er werde nicht zulassen, dass jemand den französischen Staat beschuldige, "den Rassismus gegenüber Muslimen zu fördern".

+++ 1:18 Uhr: Michael J. Fox: "Mein Kurzzeitgedächtnis ist hinüber"+++

Schauspieler Michael J. Fox (59, "Zurück in die Zukunft") stand trotz seiner langjährigen Parkinson-Erkrankung gelegentlich noch vor der Kamera. Doch nun hat er im Interview mit der US-Zeitschrift "People" über einen weiteren Rückschlag gesprochen. "Mein Kurzzeitgedächtnis ist hinüber", sagt Fox. Er würde sich nun auf das Schreiben konzentrieren. Seine vierte Biografie "No Time Like the Future" soll Mitte November in den USA erscheinen. Er könne nicht mehr Gitarre spielen oder zeichnen. Tanzen sei nie seine Stärke gewesen und schauspielern sei nun schwierig. "Mit bleibt das Schreiben und glücklicherweise macht mir das wirklich Spaß."

Der Kanadier leidet seit 1991 an der Schüttellähmung. Wegen der Krankheit beendete er im Jahr 2000 seine Kinokarriere, spielte jedoch weiterhin in TV-Serien wie "Spin City" und bis 2016 in "The Good Wife" mit.