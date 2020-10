USA: Fünfjährige stirbt in klinischer Studie +++ Weltweit wärmster September seit Messbeginn +++ Brandschneisen und Hoffen auf Regen am Kilimandscharo +++ Die News von heute im stern-Ticker.

EU setzt Sanktionen gegen Putin-Vertraute wegen Anschlag auf Kremlkritiker Nawalny in Kraft

Die EU hat die wegen des Giftanschlags auf den Kremlkritiker Alexej Nawalny beschlossenen Sanktionen gegen Gefolgsleute des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Kraft gesetzt. Zu den Betroffenen zählen nach Angaben aus dem Amtsblatt der Europäischen Union unter anderem Inlandsgeheimdienst-Chef Alexander Bortnikow sowie der Vizechef der Präsidialverwaltung, Sergej Kirijenko. Die Sanktionen treffen damit erstmals auch hochrangige Personen aus dem russischen Staatsapparat.

+++ 12.16 Uhr: Galeria Karstadt Kaufhof schließt reihenweise Warenhäuser +++

Galeria Karstadt Kaufhof macht ernst: Nach dem erfolgreichen Abschluss des Insolvenzverfahrens schließt der deutsche Warenhauskonzern in dieser Woche eine ganze Reihe von nicht mehr rentablen Filialen. Das Kaufhof-Warenhaus in der Hamburger Mönckebergstraße stellte schon am Mittwoch für immer den Warenverkauf ein, ebenso der Kaufhof in Essen. Weitere Filialen unter anderem in Braunschweig, Witten und Fulda sollen in den nächsten Tagen folgen. Wie viele genau, darüber wollte ein Unternehmenssprecher keine Auskunft geben. Insgesamt sieht das Sanierungskonzept des Konzerns die Schließung von gut 40 der zuletzt noch rund 170 Warenhäuser vor. Einige Häuser sollen aber noch das Weihnachtsgeschäft mitnehmen.

+++ 11.49 Uhr: Zyperns Parlamentspräsident nach Skandal um Reisepässe zurückgetreten +++

Der Skandal um die Vergabe von Staatsbürgerschaften im Gegenzug für Investitionen in dem EU-Land Zypern hat politische Folgen. Der zyprische Parlamentspräsident Dimitris Syllouris ist zurückgetreten. Dies berichtete der staatliche zyprische Rundfunk (RIK). Die Justiz werde nun klären, was geschehen sei, hieß es in einer Erklärung des Parlamentspräsidenten, die in der zyprischen Presse veröffentlicht wurde. Hintergrund ist ein mit versteckter Kamera aufgenommener Bericht des TV-Senders Al-Dschasira. Demnach waren hohe Funktionäre wie der Parlamentspräsident oder ein linker Abgeordneter bereit, einer Person, die in China wegen Geldwäsche zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden war, die zyprische Staatsbürgerschaft zu vermitteln. Zyperns Präsident Nikos Anastasiades hatte am Dienstag angekündigt, dass die Vergabe von Staatsbürgerschaften ab 1. November ausgesetzt werde. Der zyprische Pass ist begehrt, weil die Mittelmeerinsel seit 2004 Mitglied der EU ist.

+++ 11.32 Uhr: EU setzt Sanktionen wegen Anschlag auf Kremlkritiker Nawalny in Kraft +++

+++ 10.47 Uhr: Fünfjähriges Mädchen stirbt bei klinischer Studie in den USA +++

Während einer klinischen Studie zu einer neuartigen Gentherapie in den USA ist ein fünfjähriges Mädchen gestorben. Die französische Biotech-Firma Lysogene teilte mit, das Kind habe an einer Studie zum sogenannten Sanfilippo-Syndrom teilgenommen. Dabei handelt es sich um eine seltene neurologische Krankheit, die im schlimmsten Fall zu Behinderungen führen kann und bisher als unheilbar gilt.

Die Todesursache bei dem Mädchen sei "ungeklärt", betonte die Firma. "Bisher gibt es keinen Beweis, dass der Vorfall mit der Verabreichung des Mittels im Zusammenhang steht", das für die klinische Studie eingesetzt wurde.

Das Mädchen sei zum Zeitpunkt seines Todes nicht im Krankenhaus gewesen, hieß es weiter. Es war zuvor in einem der Testlabore von Lysogene in den USA behandelt worden und danach wieder nach Hause zurückgekehrt.

+++ 10.27 Uhr: Kirgisischer Präsident Dscheenbekow tritt zurück +++

Der kirgisische Präsident Sooronbai Dscheenbekow tritt zurück. Er habe entschieden, sein Amt niederzulegen, teilte Dscheenbekow in einer von seinem Büro verbreiteten Stellungnahme mit. Dscheenbekow war nach der von Betrugsvorwürfen überschatteten Parlamentswahl am 4. Oktober massiv unter Druck geraten und hatte sich vergangene Woche in Folge von Unruhen in der Hauptstadt Bischkek zum Rücktritt bereit erklärt.

+++ 10.09 Uhr: Ausgaben des Bundes für Asylbewerberleistungen zurückgegangen +++

Die Aufwendungen des Bundes für Asylbewerberleistungen sind im vergangenen Jahr leicht gesunken. Knapp 385.000 Asylbewerber in Deutschland erhielten Ende 2019 Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), sechs Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Jahr 2015 waren demnach noch 975.000 Menschen leistungsberechtigt gewesen; seitdem sank die Zahl kontinuierlich.

Leistungen nach dem AsylbLG können hilfebedürftige Asylbewerber sowie geduldete und ausreisepflichtige Ausländer erhalten. Ausländer, die bereits als asylberechtigt anerkannt sind oder denen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) die Flüchtlingseigenschaft zuerkennt, gehören nicht zum Empfängerkreis.

+++ 9.26 Uhr: Weniger Baugenehmigungen im August +++

Die Bauämter haben im August in Deutschland weniger Wohnungen genehmigt als ein Jahr zuvor. Die Zahl der genehmigten Einheiten sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,4 Prozent auf 31.600, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Jahresverlauf, also in den ersten acht Monaten, liegt die Zahl aber noch 4,6 Prozent über dem Vergleichswert aus 2019.

+++ 9.15 Uhr: Merkur-Sonde "BepiColombo": Geglücktes Rendezvous mit der Venus +++

Erfolgreiches Rendezvous im All: Auf ihrer Jahre dauernden Mission zum Merkur ist die Sonde "BepiColombo" am Morgen an der Venus vorbeigeflogen. "Es hat alles funktioniert, es war erfolgreich", sagte Simon Plum vom Esa-Satellitenkontrollzentrum (Esoc) in Darmstadt der Deutschen Presse-Agentur. In der kommenden Woche würde nun eine genaue Analyse erfolgen. Kurz vor 6 Uhr flog das weit über eine Milliarde Euro teure europäisch-japanische Raumfahrzeug in gut 10.000 Kilometer Entfernung an dem Nachbarplaneten der Erde vorbei. Das Manöver wurde aus dem Kontrollzentrum in Darmstadt gesteuert.

+++ 7.05 Uhr: "Lost" ist "Jugendwort des Jahres" 2020 +++

"Lost" ist das "Jugendwort des Jahres" 2020. Mit dem Begriff wird ahnungsloses und unsicheres Verhalten beschrieben. Mit 48 Prozent der Stimmen hat es sich gegen die Finalisten "Cringe" und "Wyld/Wild" durchgesetzt, wie eine Sprecherin des Pons-Verlags in Stuttgart sagte. Jugendliche waren im Internet aufgerufen, Vorschläge einzureichen und das Wort in mehreren Abstimmungen auszuwählen. Eine Jury hatte zwischendurch aus den besten Vorschlägen zehn Wörter zusammengestellt. "Cringe", das sich nicht durchsetzen konnte, beschreibt etwas Peinliches und Unangenehmes, teils auch Fremdschämen. Jugendliche sagen "Wyld" oder "Wild", wenn sie etwas Krasses und Besonderes umschreiben. Jahrelang hatte der Langenscheidt-Verlag die Wahl in München veranstaltet. Dann wurde Langenscheidt Anfang 2019 von Pons übernommen. 2019 pausierte die Wahl des Jugendworts, die auch als umstrittene Werbeaktion gilt.

+++ 7.03 Uhr: 2019 viele tote Schweinswale an deutscher Ostseeküste +++

An der deutschen Ostseeküste sind im vergangenen Jahr mindestens 180 tote Schweinswale gefunden worden. In Schleswig-Holstein waren es 133 Tiere und in Mecklenburg-Vorpommern 47. Das geht aus der Antwort des Bundesumweltministeriums auf eine schriftliche Anfrage der Grünen-Bundestagsabgeordneten Steffi Lemke hervor. "Diese toten Tiere sind die direkte Folge einer verfehlten Meerespolitik", erklärte Lemke. So gebe es weiterhin keine wirksamen Meeresschutzgebiete in Deutschland. "Es ist ein politischer Skandal, dass in diesen Schutzgebieten sogar intensiver gefischt wird als außerhalb." Der Ostsee-Schweinswal sei vom Aussterben bedroht, mahnte Lemke.

+++ 5.04 Uhr: Brandschneisen und Hoffen auf Regen: Weiter Flammen am Kilimandscharo +++

Mit einfachsten Mitteln geht an Afrikas höchstem Berg der Kampf gegen die seit vier Tagen lodernden Flammen unvermindert weiter. An der Südflanke des Kilimandscharo versuchten einige der rund 500 Helfer mit Hacken und Ästen Brandschneisen zu schlagen. Laut Tansanias Nationalpark-Behörde Tanapa sind bisher mehr als 28 Quadratkilometer Heidelandschaft abgebrannt. Tourismusminister Hamisi Kigwangalla rief bei einer Inspektion vor Ort zu verstärkten Anstrengungen auf, um den Großbrand unter Kontrolle zu bekommen.

+++ 4.22 Uhr: Thailands Regierung erklärt angesichts von Massenprotesten den Ausnahmezustand +++

In Thailand hat die mit Massenprotesten konfrontierte Regierung von Ex-Armeechef Prayut Chan-O-Chaden den Ausnahmezustand ausgerufen. Versammlungen von mehr als vier Menschen in der Hauptstadt Bangkok sowie die Veröffentlichung von Botschaften im Internet, "welche die nationale Sicherheit beeinträchtigen können", wurden damit verboten, wie ein Regierungssprecher mitteilte. Am Vortag hatten erneut tausende Menschen in Bangkok gegen die Regierung demonstriert (siehe auch Meldung von 2.04 Uhr).

+++ 2.40 Uhr: US-Fahnder beschlagnahmen Rekordmenge von tausend Kilo Methamphetamin +++

US-Fahnder haben eine Rekordmenge von rund tausend Kilo Methamphetamin beschlagnahmt. Es handelt sich um die bisher größte Menge dieses synthetischen Rauschgifts, die von der US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA innerhalb der Vereinigten Staaten aufgegriffen wurde, wie der kommissarische Leiter der Behörde, Timothy Shea, mitteilte. Es sprach von einem "schweren Schlag" gegen die mexikanischen Drogenkartelle.

Das gefundene Methamphetamin hat nach Angaben der Behörde einen Straßenwert von 7,2 Millionen Dollar (rund 6,1 Millionen Euro). Es wurde Anfang Oktober zusammen mit etwa 400 Kilo Kokain und knapp sechs Kilo Heroin beschlagnahmt.

+++ 2.04 Uhr: Thailands Regierung geht mit Versammlungsverbot gegen Proteste vor +++

Die thailändischen Behörden gehen mit einem Versammlungsverbot gegen die Proteste von Regierungsgegnern vor. Versammlungen ab einer Größe von als fünf Menschen seien fortan in der Hauptstadt Bangkok verboten, teilte ein Regierungssprecher mit. Damit sollten "illegale Demonstrationen" unterbunden werden. Verboten wurde nach Angaben des Sprechers auch die "Verbreitung von Nachrichten über die elektronischen Medien, welche die nationale Sicherheit beeinträchtigen können".

Zuletzt hatten in Bangkok erneut tausende Menschen die Regierung von Ex-Armeechef Prayut Chan-O-Cha demonstriert. Nach Angaben der Behörden waren rund 14.000 Polizisten im Einsatz. Am Dienstag waren bei den Protesten 21 Menschen festgenommen worden. Die pro-demokratische Protestbewegung fordert den Rücktritt der Regierung und eine offene Debatte über die Rolle der Monarchie in Thailand.

+++ 1.03 Uhr: Amt: Vergangener Monat war wärmster September seit Messungsbeginn +++

Der vergangene Monat war nach Messungen der US-Klimabehörde NOAA weltweit der wärmste September seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1880. Die Durchschnittstemperatur über Land- und Ozeanflächen habe um 0,97 Grad Celsius über dem Durchschnittswert des 20. Jahrhunderts von 15 Grad gelegen, teilte die NOAA mit. Damit übertraf der September 2020 die gleichen Monate der Jahre 2015 und 2016, die laut NOAA bisherigen Rekordhalter, um 0,02 Grad Celsius.

+++ 0.42 Uhr: Bidens Wahlkampfteam weist Bericht zu Ukraine-Kontakten zurück +++

Das Wahlkampfteam von Joe Biden hat einen Medienbericht zurückgewiesen, der den US-Präsidentschaftskandidaten mit Geschäften seines Sohnes Hunter in der Ukraine in Verbindung zu bringen versuchte. Die "New York Post" hatte berichtet, eine E-Mail, die auf einem Notebook in einer Reparaturwerkstatt gefunden worden sei, deute auf ein Treffen Joe Bidens mit einem Geschäftspartner seines Sohnes im Jahr 2015 hin. Ein Sprecher von Bidens Wahlkampfteam betonte in einer Stellungnahme an die Website "Politico": "Wir haben Joe Bidens offizielle Zeitpläne aus dieser Zeit geprüft - und es gab nie ein Treffen, wie es von der 'New York Post' behauptet wurde."

+++ 0.34 Uhr: Shakespeare-Erstausgabe für fast zehn Millionen Dollar versteigert +++

Eine Erstausgabe von William Shakespeares "Comedies, Histories & Tragedies" ist in New York für den Rekordpreis von fast zehn Millionen Dollar versteigert worden. Das 1623 gedruckte Werk habe 9,987 Millionen Dollar (rund 8,5 Millionen Euro) eingebracht und damit mehr als je ein literarisches Werk zuvor bei einer Versteigerung, teilte das Auktionshaus Christie's in New York mit.

+++ 0.01 Uhr: Greta Thunberg ruft EU zu größtmöglichem Einsatz für Klimaschutz auf +++

Vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel hat die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg die EU-Staats- und Regierungschefs zum größtmöglichen Einsatz im Kampf gegen den Klimawandel aufgefordert. "Natürlich ist nichts von dem, was vorgeschlagen oder vorangetrieben wurde, im Einklang mit der Wissenschaft, aber wir fordern sie immer noch auf, so viel wie möglich zu tun", sagte Thunberg im Interview mit der Nachrichtenagentur AFP.

Thunberg erinnerte die Politiker an ihre Versprechen aus dem Klimaabkommen von Paris im Jahr 2015. Sie forderte, "jährliche und verbindliche" Klimaziele aufzustellen und nicht nur solche, die für 2030 oder 2050 gelten.