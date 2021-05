Sehen Sie im Video: Ex-US-Präsident Donald Trump macht sein eigenes Twitter. Seit dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol in Washington ist Ex-US-Präsident Donald Trump von Twitter, Facebook und der Videoplattform Youtube ausgesperrt worden. Seitdem ist es für Trump deutlich schwerer geworden, seine Botschaften unter das Volk zu bringen. Um das zu ändern, hat er jetzt ein neues Kommunikationsmittel ins Leben gerufen: eine Blog-Funktion auf seiner Website. Diese erinnert ein wenig an Twitter. Allerdings sind ausschließlich die Beiträge von Trump zu lesen. Seine Anhänger können einzelne Beiträge wie bei Twitter mit einem Like versehen und sich auch über neue Posts benachrichtigen lassen. Wer will, kann theoretisch jeden Trumpbeitrag mit wenigen Klicks als Zitat und Link bei den Onlineplattformen teilen. Wenn es denn Twitter und Co. auch zulassen. Am Mittwoch will Facebooks unabhängiges Aufsichtsgremium Oversight Board verkünden, ob der Ex-Präsident weiter von der Plattform ausgeschlossen bleibt oder zurückkehren darf. Twitter betonte dagegen bereits, dass es für ihn keinen Weg zurückgebe. YouTube will nach eigenen Angaben sein Profil entsperren, wenn das Risiko von Gewalt gesunken sei.

Die News von heute im stern-Ticker.

Die News von heute im stern-Ticker:

15.36 Uhr: Modellflugzeug explodiert – zwei Schwerverletzte

Der Motor eines Modellflugzeugs ist plötzlich explodiert, als ein 73-Jähriger an ihm bastelte. Der Mann habe das brennende Flugzeug in die Badewanne geworfen, teilte die Polizei mit. Daraufhin verließ er mit seiner 76-jährigen Frau die bereits stark verrauchte Wohnung im bayerischen Karlsfeld. Die beiden erlitten schwere Rauchvergiftungen und teils schwere Verbrennungen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Wie es genau zu der Explosion am Dienstagabend kam, war zunächst unklar. Die Wohnung des Ehepaars ist derzeit nicht bewohnbar.

15.08 Uhr: Facebook-Aufsichtsgremium – Trump bleibt gesperrt

Das Facebook-Aufsichtsgremium hat die Sperre des früheren US-Präsidenten Donald Trump bei der Online-Plattform vorübergehend bestätigt. Das sogenannte Oversight Board aus unabhängigen Experten erklärte aber, Facebook müsse den Fall innerhalb von sechs Monaten erneut prüfen. Der abgewählte Präsident war nach der gewaltsamen Kapitol-Erstürmung in Washington vom 6. Januar von Facebook verbannt worden.

14.51 Uhr: Wieder mehr als 20 Tote nach Sturzfluten in Afghanistan

In Afghanistan sind in den vergangenen 24 Stunden erneut viele Menschen bei Sturzfluten ums Leben gekommen. Mindestens 21 Personen seien bei Überschwemmungen in mehreren Provinzen des Landes gestorben, teilte die Katastrophenschutzbehörde in Kabul mit. Damit steigt die Zahl der Todesopfer seit Samstag auf 54. Am schwersten betroffen ist die Provinz Herat im Westen des Landes. Dort kamen seit dem Wochenende 22 Menschen ums Leben, darunter 4 Kinder. Insgesamt seien in 15 der 34 Provinzen des Landes Überschwemmungen registriert worden, hieß es weiter.

14.50 Uhr: BGH hat entschieden: Partyveranstalter durfte 44-Jährigen aus Altersgründen abweisen

Ein Mann ist vor dem Bundesgerichtshof (BGH) mit seiner Diskriminierungsklage gegen Partyveranstalter gescheitert, die ihn wegen seines Alters abgewiesen hatten. Bei dem Open-Air-Event in München habe es sich nicht um eine Massenveranstaltung oder etwas Ähnliches im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) gehandelt, entschieden die Karlsruher Richte. Der Vorsitzende Richter betonte, dass für die beiden Aspekte "Rasse" und "ethnische Herkunft" andere Maßstäbe gelten. Aus diesen Gründen dürfe generell niemand diskriminiert werden (Az.: VII ZR 78/20).

Kontrolleure hatten den damals 44 Jahre alten Mann im Sommer 2017 nicht auf ein Musikevent in München gelassen, weil er zu alt aussah. Der Abgewiesene forderte 1000 Euro Entschädigung wegen Diskriminierung. Vor dem Münchner Amtsgericht und dem Landgericht München I hatte er keinen Erfolg und ging in Revision vor dem BGH.

Die Veranstaltung sei aber nicht für ein allgemeines Publikum vorgesehen, sondern für Personen im Alter von 18 bis 28 Jahren gedacht gewesen, begründete auch der BGH seine Entscheidung. Anders als im öffentlichen Nahverkehr, bei größeren Konzerten, Kinovorführungen, Theater- oder Sportveranstaltungen spielten solche Eigenschaften bei "Party-Event-Veranstaltungen" eine Rolle.

14.23 Uhr: Mehr als 60 Katzen in Wohnung in Hannover entdeckt

Polizisten und Mitarbeiter des Veterinäramts haben mehr als 60 Katzen in einer Wohnung in Hannover entdeckt. Der Durchsuchung seien Hinweise auf eine mutmaßliche illegale Katzenzucht der 41-jährigen Bewohnerin vorangegangen, teilte die Polizei in der niedersächsischen Hauptstadt mit. Demnach sollten sich Tiere auch in einem schlechten Gesundheitszustand befinden.

Es lag daher ein Verdacht auf Verstöße gegen das Tierschutzgesetz vor. Nach Angaben der Beamten stießen die Beamten bei der Razzia am Dienstag auf insgesamt 66 Katzen. Von diesen durften einige in der Wohnung bleiben. Die anderen kamen in ein Tierheim.

13.59 Uhr: "Lindenstraße"-Schauspieler Willi Herren in Köln beerdigt

Rund zwei Wochen nach seinem überraschenden Tod ist der ehemalige "Lindenstraße"-Schauspieler Willi Herren in Köln beerdigt worden. Mit einer Kutsche wurde der schwarze Sarg mit Herrens Leichnam zu seinem Grab auf dem Kölner Melatenfriedhof gefahren – darauf zu lesen waren die Worte "auf Willisehen". Obwohl zur eigentlichen Trauerfeier nur 30 Personen zugelassen waren, nahmen auf dem Weg zur letzten Ruhestätte viele Fans und Freunde Abschied.

Die gesamte Zeremonie sollte Herrens Verbundenheit zu seiner Heimatstadt unterstreichen. Ab und zu stiegen rote und weiße Luftballons auf – die Farben, die sich auch im Kölner Stadtwappen wiederfinden. Herrens Grab liegt nun nur wenige Schritte entfernt von dem der Kölner Lokalikone schlechthin, dem Volksschauspieler Willy Millowitsch. "So Typen wie der Willi, die sterben aus. Leider", sagte einer der Gäste, Anton Claaßen, selbst eine Kölner "Türsteher-Legende". "Der gehört zu Köln wie der Kölner Dom."

13.38 Uhr: Tschechischer Innenminister stellt Strafanzeige gegen Journalisten

Der tschechische Innenminister Jan Hamacek stellt wegen eines kritischen Artikels Strafanzeige gegen zwei Journalisten. Der 42-Jährige beschuldigt die beiden Autoren des Nachrichtenportals "Seznamzpravy.cz" der üblen Nachrede und der Verbreitung einer Falschmeldung. Zudem will er den Herausgeber zivilrechtlich auf zehn Millionen Kronen (knapp 400.000 Euro) Schadensersatz verklagen.

Das Nachrichtenportal hatte berichtet, Hamacek sei bereit gewesen, eine Geheimdienstaffäre zu vertuschen, wenn Russland dafür im Gegenzug eine Million Sputnik-V-Impfstoffdosen liefert. Zu dem angeblichen Tauschhandel kam es indes nicht.

13.15 Uhr: Zahl der Todesopfer bei U-Bahn-Unglück in Mexiko auf 25 gestiegen

Nach dem schweren U-Bahn-Unglück in Mexiko-Stadt ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 25 gestiegen. Fast 80 Menschen seien zur Behandlung ihrer Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden, teilte Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum mit. Ein Großteil der Todesopfer wurde mittlerweile identifiziert. Die mexikanische Regierung ordnete eine dreitägige Staatstrauer bis Donnerstag an

Eine zwölf Meter hohe Brücke war am Montagabend eingestürzt, als gerade eine U-Bahn über sie fuhr. Der Zug wurde in zwei Teile zerrissen..

12.59 Uhr: SPD-Minister: Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts haben Bundesumweltministerin Svenja Schulze und Vizekanzler Olaf Scholz Eckpunkte für ein neues Klimaschutzgesetz vorgelegt. Das Paket sieht unter anderem vor, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral wird. Das teilten die beiden SPD-Politiker auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit.

Die vorgeschlagene Gesetzesreform soll bereits in der kommenden Woche im Kabinett beschlossen werden. Es gibt eine Einigkeit in der Regierung", sagte Schulze. Scholz betonte, die Regierung sei in intensiven Gesprächen. "Wir werden nächste Woche im Kabinett sein mit einem ehrgeizigen Klimaschutzgesetz, das allerdings machbar ist", sagte er. Das Paket stehe für mehr Generationengerechtigkeit und mehr Planungssicherheit etwa für die Wirtschaft, sagte Schulze.

12.28 Uhr: Große Kinderpornografie-Razzia: 51 Beschuldigte in Bayern

Bei einer großangelegten Kinderpornografie-Razzia haben Ermittler 49 Objekte in ganz Bayern durchsucht. 51 Menschen werden beschuldigt, Darstellungen von sexuellem Kindesmissbrauch besessen und verbreitet oder sich durch das sogenannte Cybergrooming selbst des sexuellen Kindesmissbrauchs strafbar gemacht zu haben. Cybergrooming ist die Kontaktnahme zu einem Kind über das Internet mit der Absicht des sexuellen Missbrauchs.

Es sei die bislang "größte koordinierte Durchsuchungsaktion zu Kinderpornografie" in Bayern gewesen, sagte Justizminister Georg Eisenreich (CSU). Smartphones, Computer und Datenträger wurden sichergestellt, 213 Polizeibeamte waren im Einsatz. Neben den 49 Objekten in Bayern seien noch zwei weitere in Stuttgart und Hannover durchsucht worden.

11.44 Uhr: Dschihadisten im Irak töten Polizisten und setzen Bohrlöcher auf Ölfeld in Brand

In der nordirakischen Provinz Kirkuk haben Dschihadisten einen Polizisten getötet und zwei Bohrlöcher auf einem Ölfeld in Brand gesetzt. Nach Angaben eines Sicherheitsbeamten handelte es sich bei den Angreifern um Mitglieder der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Zwei weitere Polizisten wurden demnach verletzt. Das irakische Öl-Ministerium bestätigte die Sprengung von zwei Bohrlöchern auf dem Ölfeld Bay Hassan.

Das Feuer an dem ersten Ölloch konnte nach Angaben des Ministeriums schnell unter Kontrolle gebracht werden. Hingegen bemühten sich die Feuerwehrleute noch Stunden nach dem Angriff weiterhin, den zweiten Brand in den Griff zu bekommen.

11.40 Uhr: Deutschland Weltspitze bei Visa für Menschen aus Flüchtlingsländern

Deutschland hat im Jahr vor der Corona-Pandemie so viele Familiennachzugs-, Studenten- und Arbeitsvisa für Menschen aus acht ausgewählten Herkunftsländern von Flüchtlingen ausgestellt wie kein anderes Land. Das berichteten das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). 2019 gewährte Deutschland demnach insgesamt fast 20.000 Visa für Menschen aus Afghanistan, Eritrea, dem Iran, dem Irak, Somalia, Syrien und Venezuela, fast 16.000 davon wegen Familiennachzugs. Die USA stellten 2019 rund 14.500 Visa aus.

Deutschland stellte nach dieser Studie über zehn Jahre rund 142.300 Visa für den Nachzug von Familien von Syrern aus, rund 36.100 für Familien von Irakern und rund 13.300 für Familien von Afghanen. Das UNHCR hat noch keine Zahlen für 2020, geht aber davon aus, dass sie wegen der Reisebeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie deutlich niedriger lagen.

11.20 Uhr: Bulgarien: Regierungsbildung gescheitert – Neuwahlen im Juli

Bulgarien muss nach drei fehlgeschlagenen Anläufen zur Regierungsbildung ein neues Parlament wählen. Das Land steuere nach der Wahl vom 4. April auf eine neue Parlamentswahl voraussichtlich am 11. Juli zu, sagte Staatschef Rumen Radew.

Auch die drittstärkste Partei, die bislang oppositionellen Sozialisten (BSP), hatte zuvor den Auftrag zur Regierungsbildung wegen fehlender Unterstützung umgehend an Radew zurückgegeben. "Es gibt keine objektive Möglichkeit, dass wir eine Regierung bilden", sagte Sozialisten-Chefin Kornelia Ninowa. Staatschef Radew kündigte an, er werde in der kommenden Woche das Parlament auflösen und eine Übergangsregierung ernennen. Er wolle auch "angesehene Experten der Linken" in diese Regierung einladen.

10.51 Uhr: Von Regierungslager dominierter Nationaler Wahlrat in Venezuela eingesetzt

In Venezuela ist ein neuer Nationaler Wahlrat eingesetzt worden, der vom Regierungslager um Staatschef Nicolás Maduro dominiert wird. Von den fünf Mitgliedern des Wahlrates, die am Dienstag vom Parlament ernannt wurden, gelten drei als Anhänger von Maduros Vorgänger Hugo Chávez. Die zwei anderen stehen der Opposition nahe. Der neue Wahlrat ist zu einem großen Streitpunkt zwischen Regierung und Opposition vor den anstehenden Regionalwahlen geworden.

In Venezuela liefern sich die linksnationalistische Regierung Maduros und die Mitte-Rechts-Opposition seit Jahren einen Machtkampf. 2019 hatte sich der damalige Parlamentspräsident Guaidó selbst zum Übergangspräsidenten ernannt. Er wird von rund 60 Staaten offiziell anerkannt, darunter von Deutschland und den USA.

10.50 Uhr: Mutmaßliche Dschihadisten töten mindesten 34 Menschen im Niger

Mutmaßliche Dschihadisten haben nach Angaben des Militärs im Niger mindestens 34 Menschen getötet. Rund 200 schwerbewaffnete Angreifer hätten am Dienstag die Bevölkerung des Dorfes Intoussane sowie einen nahe gelegenen Militärposten im Südwesten des Landes attackiert, sagte ein Sprecher der Armee der Deutschen Presse-Agentur. Mindestens 30 Soldaten und vier Zivilisten seien bei den Auseinandersetzungen getötet worden, hieß es.

10.40 Uhr: Zehn Prozent weniger Spargel im Corona-Jahr 2020 geerntet

Die Umstände der Corona-Krise haben sich im vergangenen Jahr auch auf die Spargelernte ausgewirkt: In der Saison 2020 wurden zehn Prozent weniger des beliebten Frühlingsgemüses geerntet, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Demnach fuhren die landwirtschaftlichen Betriebe insgesamt 117.600 Tonnen Spargel ein. Angebaut wurde er auf einer Fläche von 25.900 Hektar – das waren mehr als ein Fünftel der bundesweiten Anbaufläche für Gemüse.

10.39 Uhr: Russische Opposition kritisiert geplantes "Anti-Nawalny-Gesetz"

Russische Oppositionelle haben ein geplantes Gesetz über Beschränkungen für Kandidaten bei der Dumawahl als gezielten Angriff auf Unterstützer des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny kritisiert. Es handele sich um ein weiteres "Anti-Nawalny-Gesetz", schrieb Leonid Wolkow, ein enger Vertrauter des 44-Jährigen, auf Twitter.

Derzeit entscheidet ein Moskauer Gericht über einen Antrag der Staatsanwaltschaft, verschiedene Nawalny-Organisationen als extremistisch einzustufen. Mehrere Abgeordnete hatten am Dienstag einen Gesetzentwurf ins russische Parlament eingebracht, der einen jahrelangen Entzug des passiven Wahlrechts für Mitglieder extremistischer Organisationen vorsieht.

9.48 Uhr: Belarussen zeigen Staatschef Lukaschenko in Deutschland an

Vier deutsche Anwälte haben im Namen von zehn Menschen aus Belarus beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe Strafanzeige gegen den autoritär regierenden Präsidenten Alexander Lukaschenko und belarussische Sicherheitsbeamte erstattet. Sie werfen ihnen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor, wie eine Sprecherin des Generalbundesanwalts auf Anfrage bestätigte. Zunächst hatten der "Spiegel" und der "Tagesspiegel" berichtet.

Die Anwälte erklärten, dass ihnen mehr als hundert Fälle dokumentierter staatlicher Folter in Belarus bekannt seien. Sie seien ausdrücklich durch zehn Folteropfer beauftragt worden, "stellvertretend für alle Strafanzeige beim Generalbundesanwalt gegen die staatlich angeordnete und systematische Folter zu erstatten, um Ermittlungen unter deutscher Gerichtsbarkeit zu bewirken".

9.21 Uhr: Großer Anti-Mafia-Schlag in Italien – Beziehungen nach Deutschland

Italiens Anti-Mafia-Ermittler sind bei Großrazzien gegen ein Drogenhändler-Netzwerk der 'Ndrangheta vorgegangen, das auch Geschäfte in Deutschland gemacht haben soll. Das berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Es seien mehrere Verdächtige festgenommen worden. Der Schlag gegen die Mafia-Organisation sei von der Staatsanwaltschaft in Turin im Piemont geleitet worden. Die 'Ndrangheta-Banden hatten nach Angaben der Zeitung "La Repubblica" Beziehungen nach Süddeutschland, nach Baden-Württemberg in den Bodensee-Raum. Außerdem hätten die Kriminellen Verbindungen nach Spanien und Rumänien gehabt.

8.54 Uhr: Weiterer Bezirk in Afghanistan fällt an die Taliban

In Afghanistan ist ein weiterer Bezirk an die militant-islamistischen Taliban gefallen. Dem Provinzrat Bismillah Atasch zufolge haben die Islamisten nach Gefechten mit den Sicherheitskräften den Bezirk Burka in der Provinz Baghlan im Norden des Landes erobert. Der Großteil des Bezirks sei seit drei Jahren von den Taliban kontrolliert worden. Nun hätten die Islamisten auch das Bezirkszentrum erobert.

Angaben über Opfer bei den Sicherheitskräften gab es zunächst nicht. Dem Polizeisprecher von Baghlan zufolge hätten sich die Sicherheitskräfte taktisch zurückgezogen. Man versuche, das Bezirkszentrum zurückzuerobern.

8.24 Uhr: Demonstranten attackieren Polizeiwachen in Kolumbien

Bei den Protesten gegen die Regierung in Kolumbien haben Demonstranten mehrere Polizeiwachen in der Hauptstadt Bogotá attackiert. Wie die Behörden im Onlinedienst Twitter mitteilten, wurden am Dienstagabend 16 Polizeiwachen verwüstet. Auch in der Stadt Cali im Westen Kolumbiens gab es wieder Proteste. In mehreren Teilen des Landes errichteten Demonstranten zudem Straßensperren.

Die Proteste waren vor eine Woche von Plänen der Regierung von Präsident Iván Duque für eine Steuerreform ausgelöst worden, die besonders die Mittelschicht hart getroffen hätte. Nach tagelangen Protesten hatte die Regierung die Steuerreform am Sonntag zurückgezogen. Die Proteste gingen aber weiter und richten sich inzwischen allgemein gegen Duques Regierung.

7.19 Uhr: Seehofer verbietet islamische Hilfsorganisation Ansaar International

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die islamische Hilfsorganisation Ansaar International und ihre Teilorganisationen verboten. Das Verbot sei am frühen Morgen mit Durchsuchungen und Beschlagnahmungen in zehn Bundesländern vollstreckt worden. Nach ersten Informationen waren Objekte und Personen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hessen betroffen.

Das Netzwerk finanziere mit Spenden weltweit den Terrorismus, erklärte Seehofers Sprecher Steve Alter via Twitter. "Wer den Terror bekämpfen will, muss seine Geldquellen austrocknen", wurde Seehofer zitiert.

Wie der SWR unter Berufung auf Behördenkreise berichtete, wurden am Morgen zudem Wohnungen und Garagen in zehn Bundesländern durchsucht. Das Ministerium sieht dem Bericht zufolge zudem den Verdacht bestätigt, dass die Organisation eingesammelte Spenden auch zur Unterstützung von Terrororganisationen nutzt.

5.37 Uhr: Konservative gewinnen Regionalwahl in Madrid

Bei der vorgezogenen Regionalwahl in der spanischen Hauptstadtregion Madrid hat die konservative Volkspartei (PP) mit Abstand die meisten Stimmen erhalten. Nach der Auszählung von 95 Prozent der Stimmen gewann die Partei der populistischen Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso am Dienstag 65 der 136 Sitze im Regionalparlament und konnte damit ihr Wahlergebnis von 2019 mehr als verdoppeln. Der Chef der linksgerichteten Podemos-Partei Pablo Iglesias erklärte noch am Abend seinen Rückzug aus der Parteipolitik.

5.25 Uhr: Verteidigungsministerium plant Strukturreform der Bundeswehr

Das Verteidigungsministerium plant eine umfassende Strukturreform der Bundeswehr und ihrer Führungsstäbe. Dabei soll es künftig für das Ausland sowie für das Inland je ein zentrales Führungskommando geben. Für die Einsätze im Ausland gibt es bereits das Einsatzführungskommando in Potsdam. Neu geschaffen werden soll ein Territoriales Führungskommando mit einem Nationalen Befehlshaber für das Inland. Erklärtes Ziel der Planungen ist es, die Einsatzbereitschaft der aktuell etwa 185.000 Soldaten zählenden Armee deutlich zu erhöhen.

1.25 Uhr: Angreifer tötet in Brasilien mehrere Kinder und Betreuerinnen in Kita

Ein 18-Jähriger soll in einer Vorschule im Süden Brasiliens drei Kinder und zwei Betreuerinnen getötet haben. Er sei mit einem messerartigen Gegenstand in die Kinderkrippe "Aquarela" der kleinen Gemeinde Saudades im Bundesstaat Santa Catarina eingedrungen und habe auf die Anwesenden eingestochen, sagte der Sprecher der Militärpolizei von Santa Catarina, Major Rafael Antonio da Silva, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Ein weiteres Kind sei verletzt worden. Zunächst war von zwei getöteten Kindern die Rede, später erklärte der Bürgermeister von Saudades, Maciel Schneider, im brasilianischen Fernsehen, den Tod eines dritten Kindes.

1.09 Uhr: Fall George Floyd: Chauvins Anwalt fordert Neuauflage des Verfahrens

Nach dem Schuldspruch im Prozess um den gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd hat der verurteilte weiße Ex-Polizist Derek Chauvin eine Neuauflage des Prozesses beantragt. Sein Mandant habe kein faires Gerichtsverfahren bekommen, schrieb Chauvins Anwalt, Eric Nelson, in einer Erklärung am Dienstag.

Die zwölf Geschworenen hatten Chauvin am 20. April einstimmig in allen drei Anklagepunkten schuldig gesprochen, darunter wegen Mordes zweiten Grades. Das Strafmaß soll am 25. Juni verkündet werden. Ursprünglich war der 16. Juni angesetzt worden. Auf Mord zweiten Grades steht eine Höchststrafe von 40 Jahren.

0.30 Uhr: Israels Ministerpräsident Netanjahu scheitert mit Regierungsbildung

Israels rechtskonservativer Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist nach der vierten Parlamentswahl binnen zwei Jahren mit der Bildung einer Regierung gescheitert. Eine entsprechende Frist lief um Mitternacht ab. Damit steht das Lager der Gegner Netanjahus vor einer Chance, die Ära des 71-Jährigen zu beenden. Ob ihnen dies gelingt, ist aber noch völlig offen. Israel verharrt zugleich in seiner politischen Krise. Netanjahu verbleibt zunächst an der Spitze einer Übergangsregierung.

Israels Präsident Reuven Rivlin will jetzt mit anderen Spitzenpolitikern Gespräche über eine Regierungsbildung führen. Netanjahu ist seit zwölf Jahren durchgängig im Amt und der am längsten amtierende Ministerpräsident in der Geschichte des Landes. Gegen ihn läuft ein Korruptionsprozess. Er weist die darin erhobenen Vorwürfe zurück.