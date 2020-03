Die Meldungen im Kurz-Überblick:

EuGH-Gutachten: Ungarns Hochschulgesetz rechtswidrig (12.44 Uhr)

Israel: Opposition bereitet Gesetz gegen Netanjahu vor (12.30 Uhr)

Millionenstrafe für Entwickler von Google-Roboterwagen (9.38 Uhr)

Ex-UN-Generalsekretär Pérez de Cuéllar gestorben (4.30 Uhr)

EU weist das türkische Vorgehen im Flüchtlingsstreit (4.17 Uhr)

Premiere des neuen James-Bond-Films zum dritten Mal verschoben (1.33 Uhr)

Die wichtigsten Nachrichten zum Coronavirus lesen Sie hier.

Die News von heute im stern-Ticker:

+++ 13.46 Uhr: 40 Verletzte bei Explosion und Feuer in Bäckerei in Gaza +++

Bei einer Explosion und einem Feuer in einer Bäckerei im Gazastreifen sind 40 Menschen verletzt worden. Davon erlitten sieben Menschen schwere Verletzungen, wie eines der zuständigen Krankenhäuser am Donnerstag mitteilte. Nach Angaben einer weiteren Klinik ereignete sich der Vorfall in dem Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Küstengebietes. Laut Polizei ergaben erste Ermittlungen, dass Gasflaschen explodiert seien.

+++ 13.22 Uhr: DLRG: Weniger Todesfälle durch Ertrinken +++

Die Zahl der Todesfälle durch Ertrinken ist 2019 deutlich zurückgegangen. Mindestens 417 Menschen starben bei Badeunfällen in Flüssen oder Seen in Deutschland - und damit rund 17 Prozent weniger als 2018, wie Achim Haag, Präsident der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag in München sagte. Er führe den Rückgang vor allem auf das im vorigen Jahr teils schlechte Badewetter zurück, sagte Haag. Der Zusammenhang zwischen dem Wetter und der Zahl der Badetoten habe sich bereits zuvor mehrfach gezeigt.

Die meisten Ertrunkenen hatte 2019 erneut Bayern zu verzeichnen. Hier starben 95 Menschen und damit entgegen dem bundesweiten Trend sogar mehr als im Vorjahr (89). Darauf folgen Nordrhein-Westfalen mit 65 Badetoten und Niedersachsen mit 51 Todesfällen. Noch immer gibt es große Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Rund 80 Prozent der Ertrunkenen waren Männer. Hier zeige sich, dass Frauen beim Schwimmen offenbar vorsichtiger und weniger risikofreudig seien, sagte DLRG-Sprecher Achim Wiese.

+++ 12.44 Uhr: Schon mindestens 27 Tote nach Unwettern in Brasilien +++

Die Zahl der Toten nach den schweren Überschwemmungen und Erdrutschen in Brasilien ist auf mindestens 27 gestiegen. Das teilte die Feuerwehr per Twitter mit. Medienberichten zufolge werden im Bundesstaat São Paulo an der Südostküste des Landes zudem rund 20 Menschen vermisst. Die Metropolregion der Hafenstadt Santos war am Dienstag von heftigen Unwettern heimgesucht worden. In zwölf Stunden regnete es mehr als für den ganzen Monat März erwartet. Stark betroffen waren zudem die Städte Guarujá und São Vicente.

+++ 12.44 Uhr: EuGH-Gutachten wertet Ungarns Hochschulgesetz als rechtswidrig +++

Ungarn droht im Streit über sein Hochschulgesetz eine Schlappe vor dem Europäischen Gerichtshof. Das 2017 geänderte Gesetz, das sich gegen die vom US-Milliardär George Soros geförderte Central European University (CEU) richtete, verstößt aus Sicht der zuständigen EuGH-Gutachterin gegen EU-Recht. Der Klage der EU-Kommission dagegen solle stattgegeben werden, empfahl Gutachterin Juliane Kokott. Ein Urteil der obersten EU-Richter wird in einigen Wochen erwartet. Oft folgt der EuGH seinen Gutachtern. Der Fall ist politisch brisant. Kritiker unterstellten der rechtsnationalen Regierung unter Ministerpräsident Viktor Orban, mit dem Gesetz die CEU aus Ungarn vertreiben zu wollen. Die von Soros geförderte Hochschule verkündete dann Ende 2018 tatsächlich den Umzug von Budapest nach Wien.

+++ 12.32 Uhr: Falsche Polizisten erbeuten in Österreich Millionenbetrag +++

Mitglieder einer kriminellen Bande haben in Österreich getarnt als Polizisten einen Millionenbetrag erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, täuschten die Täter Ermittlungen vor und überzeugten die Opfer, ihre Ersparnisse sicherheitshalber den falschen Polizisten zu übergeben. In mindestens 130 Fällen sei das nach Erkenntnissen des Landeskriminalamtes Wien gelungen. "Es gab zudem mindestens 400 weitere Versuche, wobei wir von einer eklatant hohen Dunkelziffer ausgehen", sagte ein Sprecher der Polizei. Die Täter erbeuteten seit 2018 rund 3,5 Millionen Euro. Teilweise hätten die Opfer jeweils mehrere 100.000 Euro ausgehändigt, teilte die Polizei der österreichischen Nachrichtenagentur APA mit. Ihnen wurde von den Tätern weisgemacht, dass bald ein Einbruch bevorstehen könnte und ihre Wertsachen bei der Polizei besser aufgehoben seien.

+++ 12.30 Uhr: Israels Opposition will Gesetz gegen Netanjahu einbringen +++

Ein Gesetzesvorhaben der Opposition in Israel könnte eine erneute Regierung unter dem rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu verhindern. Man werde ein Gesetz voranbringen, nach dem ein angeklagter Parlamentsabgeordneter nicht mit der Bildung einer Regierung beauftragt werden kann, schrieb die Partei Israel Beitenu des ultrarechten Ex-Verteidigungsministers Avigdor Lieberman auf Twitter. Darüber hinaus werde man auch ein Gesetz voranbringen, das die Amtszeit von Ministerpräsidenten auf zwei Legislaturperioden beschränken werde. Netanjahu ist seit 2009 durchgehend im Amt. Er ist wegen Korruption in drei Fällen angeklagt. Der Prozess soll am 17. März beginnen. Aus der Parlamentswahl am Montag war Netanjahus Likud-Partei als stärkste Kraft hervorgegangen.

+++ 12.09 Uhr: Seehofer kritisiert Linken-Äußerung zum "Erschießen reicher Leute" +++

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat scharfe Kritik an der Äußerung zum Erschießen reicher Leute auf einer Konferenz der Linkspartei geübt. Auch eine solche Äußerung sei "die Saat, auf der Gewalt bewusst oder gewollt oder ungewollt entsteht", sagte Seehofer im Bundestag. "Deshalb muss man auch diesen Tag wieder nutzen, um an Mäßigung in der Sprache zu erinnern." Seehofer äußerte sich in der Bundestagsdebatte zum Anschlag von Hanau, in der es vor allem um Rechtsextremismus ging. Auf der Strategiekonferenz der Linken am Wochenende in Kassel hatte eine Teilnehmerin dem Erschießen reicher Leute das Wort geredet. Daraufhin hatte Parteichef Bernd Riexinger in einer ironisch gemeinten Reaktion gesagt: "Wir erschießen sie nicht. Wir setzen sie schon für nützliche Arbeit ein." Der Parteichef wurde dafür quer durch die Parteien kritisiert, es gab auch Rücktrittsforderungen. Inzwischen gerät Riexinger auch innerparteilich zunehmend unter Druck.

+++ 12.07 Uhr: Prozess um sexuellen Missbrauch an behinderten Kindern in Würzburger Kita hat begonnen +++

Weil er sieben behinderte Jungen zwischen 2012 und 2019 über Jahre hinweg in ihrer Kita und den Räumen seiner Praxis sexuell missbraucht haben soll, steht seit Donnerstag ein Logopäde vor dem Landgericht Würzburg. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 38 Jahre alten Oliver H. unter anderem 66 Fälle des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern vor. Die Anklage will erreichen, dass außer einer Haftstrafe auch Sicherungsverwahrung angeordnet wird. Der Fall sorgte in Würzburg für große Sorgen unter den Eltern der Kitakinder. Erst nach wochenlangen Ermittlungen stand fest, an welchen Kindern sich H. vergangen hatte. Dieser soll auch Filme und Fotos von seinen Taten angefertigt und die Bilder im sogenannten Darknet verbreitet haben.

+++ 9.57 Uhr: TGV-Zug im Elsass teils entgleist - 21 Verletzte +++

Nördlich von Straßburg ist ein TGV-Hochgeschwindigkeitszug teilweise entgleist. Bei dem Vorfall hätten ein Mensch schwere und 20 weitere Menschen leichte Verletzungen erlitten, teilte die Präfektur Bas-Rhin mit. Der Zug sei gegen 7.45 Uhr in der Nähe von Zabern (Saverne) im Elsass von den Gleisen gerutscht. An Bord befanden sich nach Angaben der Präfektur 348 Fahrgäste. Mehr als 90 Einsatzkräfte seien vor Ort. Der Zugverkehr in beide Richtungen wurde umgeleitet, es kam zu Verspätungen. Einem Bericht des Radiosenders France Bleu zufolge erlitt der Zugführer schwere Verletzungen. Demnach war der Triebwagen und die vier ersten Wagen des Zugs von den Gleisen gerutscht.

+++ 9.53 Uhr: SPD-Fraktionschef Mützenich greift im Bundestag AfD wegen Hanau scharf an +++

Im Zusammenhang mit dem rassistischen Anschlag von Hanau mit zehn Todesopfern hat SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich der AfD heftige Vorwürfe gemacht. Es handle sich in Hanau vielleicht um einen Einzeltäter, der aber getragen werde von einem System von Hetze. Eine Spur führe auch hinein in den Bundestag, die AfD sei ein Komplize, sagte er am Donnerstag im Bundestag. "Sie haben den Boden bereitet, sie haben sich schuldig gemacht", sagte er an die AfD-Fraktion gerichtet. "Was ist Hanau passiert ist, ist mehr als Totschlag", sagte er. "Es ist Massenmord", sagte Mützenich. Er sprach auch von "rechtem Terror".

+++ 9.50 Uhr: Tote und Verletzte nach Luftangriffen in Idlib +++

Bei Luftangriffen in der syrischen Provinz Idlib sind mehrere Menschen getötet und etwa 20 Personen verletzt worden. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete von 15 Zivilisten, die bei dem Angriff in der Kleinstadt Maarat Misrin getötet worden seien. Etwa 18 weitere Menschen seien verletzt worden. Aus Kreisen der syrischen Opposition, die die Gegend nördlich von Idlib kontrolliert, hieß es, dass vier Menschen getötet und 22 weitere verletzt worden seien.

+++ 9.38 Uhr: Geschäftsgeheimnisse gestohlen: Millionenstrafe für den Entwickler von Google-Roboterwagen +++

Einer der führenden Experten für die Entwicklung von selbstfahrenden Autos muss seinem ehemaligen Arbeitgeber Google eine Geldstrafe von 179 Millionen Dollar (161 Mio Euro) zahlen. Das entschied ein Gericht in San Francisco. Anthony Levandowski war vorgeworfen worden, Geschäftsgeheimnisse aus dem Google-Konzern an seinen späteren Arbeitgeber Uber verraten und Mitarbeiter rechtswidrig abgeworben zu haben. Der Roboterwagen-Spezialist meldete daraufhin Privatinsolvenz an. Im Mittelpunkt des Streits steht die Technik der sogenannten Laserradare - der rotierenden Geräte, mit denen die Fahrzeuge ihre Umgebung abtasten. Levandowski war einer der führenden Spezialisten, der die Technologie zunächst für die Google-Roboterwagen und dann für die neugegründete Schwesterfirma Waymo entwickelte. Er verließ Waymo Anfang 2016 und gründete das auf selbstfahrende Lastwagen spezialisierte Start-up Otto, das wenige Monate später für 680 Millionen Dollar von Uber gekauft wurde. Levandowski wurde danach zum Chef des Roboterwagen-Programms von Uber.

+++ 5.25 Uhr: Dieb angelt sich Versace-Kette +++

Ein Dieb hat sich in Australien durch ein Loch im Schaufenster eine Halskette von Versace geangelt. Der Mann holte sich mit der Fischerausrüstung die Kette vom Kopf einer Schaufensterpuppe in einer Boutique in Melbourne. Die ganze Aktion habe wohl drei Stunden gedauert, wie die Polizei mitteilte. Der Mann hatte zuerst eine kleine Angel in der Hand, bevor er mit einer größeren zurückkehrte und zur Tat schritt. Auf Bildern einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie er sich bei der nächtlichen Aktion am 24. Februar umguckt.

+++ 5.12 Uhr: Britischer Regionalflieger Flybe stellt Betrieb ein +++

Der angeschlagene britische Regionalflieger Flybe hat mit sofortiger Wirkung seinen gesamten Flugbetrieb eingestellt. Das teilte das Unternehmen am Donnerstagmorgen auf seiner Website mit. Passagiere wurden gebeten, nicht zum jeweiligen Flughafen zu fahren. Ein Grund für die Entscheidung wurde nicht genannt. In Medienberichten hieß es jedoch zuletzt, dass die ohnehin kriselnde Gesellschaft unter den zurückgehenden Buchungen wegen der Coronavirus-Krise zusammengebrochen sei. Der Regionalflieger war 1979 unter dem Namen Jersey European Airways gegründet und dann 2002 in Flybe umbenannt worden.

+++ 4.30 Uhr: Früherer UN-Generalsekretär Pérez de Cuéllar verstorben +++

Der frühere UN-Generalsekretär Javier Pérez de Cuéllar ist tot. Der Peruaner verstarb im Alter von 100 Jahren, wie sein Sohn im Radiosender RPR mitteilte. Pérez de Cuéllar war von 1982 bis 1991 höchster Beamter der Vereinten Nationen. Vier Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem Amt kandidierte er für die peruanische Präsidentschaft, unterlag aber gegen Alberto Fujimori. Zum 100. Geburtstag von Pérez de Cuéllar am 19. Januar hatte der heutige Amtsinhaber António Guterres den Peruaner als sein Vorbild gerühmt. Viele Male habe er an Pérez de Cuéllar gedacht, wenn er nach "Inspiration und Orientierung" gesucht habe, erklärte Guterres.

+++ 4.17 Uhr: EU weist das türkische Vorgehen im Flüchtlingsstreit zurück +++

Die EU hat der Türkei mit Blick auf die angespannte Lage an der Grenze zu Griechenland einen Missbrauch der Krise zu politischen Zwecken vorgeworfen. Die EU weise das Vorgehen Ankaras entschieden zurück, erklärten die EU-Innenminister am Mittwochabend nach einem Sondertreffen in Brüssel. Die Türkei hatte Brüssel zuvor Bedingungen für eine Lösung des Flüchtlingsstreits gestellt und bestritten, dass sie die EU mit der Grenzöffnung erpressen wolle.

Die EU lehne "die Nutzung von Migrationsdruck durch die Türkei zu politischen Zwecken entschieden" ab, hieß es in einer Erklärung der EU-Innenminister. Dies sei "nicht akzeptabel." Die EU bleibe "entschlossen, die EU-Außengrenzen wirksam zu schützen. Illegale Überquerungen werden nicht toleriert." Dies solle aber "im Einklang mit EU- und internationalem Recht" erfolgen.

+++ 2.36 Uhr: Kalifornien ruft Notstand wegen Coronavirus aus +++

Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hat am Donnerstag wegen der Ausbreitung des Coronavirus den Notstand ausgerufen. Seine Entscheidung erfolgte nur wenige Stunden nach Bekanntwerden des ersten Todesfalls in dem Westküsten-Staat. "Mit 53 positiv getesteten Fällen ist dieses (Virus) nicht mehr nur in einem Teil unseres Staates isoliert", sagte Newsom.

Per Notstandserklärung können im Ernstfall rasch Gelder und andere Hilfsmittel mobilisiert werden. In Kalifornien wird bei Naturkatastrophen wie Waldbränden oder Erdbeben oft der Notstand ausgerufen, um Soforthilfe besser zu koordinieren.

+++ 1.33 Uhr: Premiere des neuen James-Bond-Films zum dritten Mal verschoben +++

James-Bond-Fans müssen sich erneut gedulden. Bereits zum dritten Mal ist die Premiere des neuen 007-Abenteuers "Keine Zeit zu sterben" verschoben worden. Statt Anfang April wird der Film erst sieben Monate später im November 2020 starten. Man habe sich "nach sorgfältiger Überlegung und gründlicher Bewertung des weltweiten Kinomarktes" dazu entschieden, gaben die Macher am Mittwoch auf der offiziellen James-Bond-Website und in sozialen Medien bekannt.

Dass der Schritt in Verbindung mit dem weltweiten Ausbruch des neuen Coronavirus steht, wurde offiziell zwar nicht bestätigt, britische Medien berichten dennoch von einem Zusammenhang. Zuvor war wegen der Covid-19-Epidemie die gesamte Werbetour in China für den Film abgesagt worden. Der asiatische Markt gilt als besonders wichtig.

+++ 0.56 Uhr: Damaskus: Israelische Luftangriffe gegen Ziele in Syrien +++

Mutmaßlich israelische Kampfjets haben in der Nacht nach Berichten der Staatsmedien in Damaskus Ziele in Syrien attackiert. Dabei seien nicht näher benannte Ziele in den Provinzen Homs und Kuneitra angegriffen worden. Die Raketen der israelischen Flugzeuge seien bereits über den Golanhöhen und aus libanesischem Luftraum abgefeuert worden, hieß es bei der Agentur Sana. Nach Darstellung der syrischen Staatsmedien wurden alle Raketen abgewehrt. Von israelischer Seite gab es dazu zunächst keine Stellungnahme.

+++ 0.36 Uhr: Star-Quarterback Tom Brady unsicher über Zukunft in NFL +++

Zwei Wochen vor dem Start der Verhandlungszeit ist sich Star-Quarterback Tom Brady noch unsicher über seine Zukunft in der stärksten Football-Liga der Welt. "Ich weiß nicht was die Zukunft bringt", sagte der 42-Jährige nach einem Bericht des US-Sportsenders ESPN in einem Instagram-Livevideo am Mittwoch.

Der sechsmalige Gewinner des NFL-Super-Bowls darf ab Mitte März erstmals in seiner Karriere mit jedem Team der nordamerikanischen Profi-Liga über einen Vertrag verhandeln und könnte die New England Patriots verlassen. "Gerade versuche ich vor allem geduldig zu sein, ich mache das zum ersten Mal", sagte Brady. In den kommenden Tagen wolle er vor allem viel Zeit mit seiner Familie verbringen. Geplant sei ein kleiner Urlaub, auf den er sich freue.