Drei ehemalige Hongkonger Parlamentarier festgenommen +++ Nach Widerspruch beim Thema Wahlbetrug: Trump feuert Behördenchef +++ Die News von heute im stern-Ticker.

Aktuelle Top-Meldung:

Umfrage: Unternehmen planen langfristig mit Homeoffice

Der von der Coronakrise ausgelöste Trend zum Homeoffice wird die Wirtschaft in Deutschland langfristig verändern. 66 Prozent der von der Unternehmensberatung Deloitte befragten Finanzvorstände sagten auf die Frage nach den langfristigen Auswirkungen von Corona für ihr Unternehmen: "Wir planen, vermehrt auf Remote Working zu setzen."

Die Nachrichten vom Dienstag im stern-Ticker:

+++ 7.05 Uhr: Mindestens neun Tote durch Hurrikan "Iota" in Mittelamerika +++

Mindestens neun Menschen sind in Mittelamerika durch den Hurrikan "Iota" ums Leben gekommen. In Nicaragua wurden am Dienstag (Ortszeit) sechs Opfer gemeldet, unter ihnen zwei Kinder. Zwei weitere Menschen starben auf dem kolumbianischen Archipel San Andrés, Providencia y Santa Catalina. In Panama kam eine Frau ums Leben.

+++ 6.51 Uhr: Israelische Luftangriffe in Syrien – Drei Tote +++

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht Ziele in Syrien bombardiert. Bei den Luftangriffen wurden nach Angaben der syrischen Nachrichtenagentur Sana drei Soldaten getötet. Man habe insgesamt acht Ziele der iranischen Al-Kuds-Brigaden und syrischer Truppen angegriffen, sagte der israelische Armeesprecher Jonathan Conricus. Israel reagiere damit auf Sprengsätze, die am Vortag auf der israelischen Seite der Grenze entdeckt worden seien. Sie seien von einer syrischen Einheit unter iranischer Führung gelegt worden, sagte Conricus.

+++ 6.23 Uhr: Drei ehemalige Hongkonger Parlamentarier festgenommen +++

In Hongkong sind drei ehemalige Abgeordnete des demokratischen Lagers festgenommen worden. Wie die Parlamentarier Chu Hoi-dick, Ray Chan und Ted Hui nach ihren Festnahmen mitteilten, wurde ihnen vorgeworfen, zwei Sitzungen des Parlaments gestört zu haben, bei denen über ein mittlerweile in Kraft getretenes Gesetz beraten wurde, das die Verunglimpfung der chinesischen Nationalhymne unter Strafe stellt.

Die Abgeordneten hatten im Mai und Juni aus Protest stinkende Flüssigkeiten aus Flaschen im Saal entleert und so Unterbrechungen herbeigeführt. Die Polizei bestätigte die Festnahmen.

+++ 5.49 Uhr: Umfrage: Unternehmen planen langfristig mit Homeoffice +++

Das kostet zwar erst einmal Geld. 43 Prozent sagten: "Wir werden unsere Cyber-Absicherung aufgrund von erhöhtem Remote Working stark ausbauen." Auf der anderen Seite sparen die Unternehmen jedoch: "Wir planen, unsere Büroflächen aufgrund des erhöhten Homeoffice-Angebots in Zukunft zu reduzieren", sagte 37 Prozent der befragten Finanzvorstände.

+++ 5.04 Uhr: Trump forciert Abzug aus Afghanistan und dem Irak +++

Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit hat US-Präsident Donald Trump den Abzug weiterer US-Truppen aus Afghanistan und dem Irak angeordnet. Bis zum 15. Januar werde die Zahl der Soldatinnen und Soldaten auf jeweils auf etwa 2500 reduziert, erklärte der geschäftsführende Verteidigungsminister Christopher Miller am Dienstag (Ortszeit) im Pentagon. Der Teilabzug würde damit unmittelbar vor der Amtseinführung des gewählten Präsidenten Joe Biden umgesetzt. Die Vereidigung ist für den 20. Januar geplant.

Das Verteidigungsministerium machte keine Angaben dazu, wie viele US-Soldaten derzeit noch in Afghanistan und im Irak stationiert sind. US-Medien zufolge sind es 4500 in Afghanistan und 3000 im Irak. Miller erklärte, die USA träten in eine neue Phase im Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Er habe internationale Verbündete informiert, darunter Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Afghanistans Präsident Aschraf Ghani. Führende Demokraten kritisierten die Ankündigung als politisch motiviert und sprachen von übereilten Abzugsplänen.

+++ 4.33 Uhr: Nach Widerspruch beim Thema Wahlbetrug: Trump feuert Behördenchef +++

Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat einen wichtigen Behördenleiter des Heimatschutzministeriums gefeuert, weil dieser Behauptungen zu einem angeblichem Wahlbetrug öffentlich zurückgewiesen hatte. Der Chef der Agentur für Cyber- und Infrastruktursicherheit, Chris Krebs, sei "mit sofortiger Wirkung" entlassen worden, schrieb Trump am Dienstagabend (Ortszeit) auf Twitter. Dessen Äußerung, wonach die Präsidentenwahl nicht manipuliert worden sei, sei "hochgradig unzutreffend", so Trump.

Es habe "massive Unregelmäßigkeiten" gegeben, behauptete Trump. Unter anderem hätten Verstorbene Stimmen abgegeben und Wahlmaschinen hätten Trump-Stimmen dem Demokraten Joe Biden zugeschlagen, behauptete der Republikaner weiter. Twitter verpasste Trumps Betrugsbehauptungen einen Warnhinweis, wonach es sich um "umstrittene" Aussagen handle.