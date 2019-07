Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Hacker kapern Account von Scotland Yard – um Freilassung von Rapper zu erzwingen (12.57 Uhr)

Polizei will Migranten-Bus anhalten – Fahrer springt aus der Tür (11.42 Uhr)

Gondelbahn fällt aus – knapp 200 Menschen mit Helikoptern evakuiert (10.21 Uhr)

Dutzende Migranten überwinden Grenzzaun zu spanischer Exklave Melilla (04.04 Uhr)

"El Chapo" tritt Haftstrafe in Hochsicherheitsgefängnis an (02.12 Uhr)

Mindestens 17 Tote durch gepanschten Schnaps in Costa Rica (01.07 Uhr)



Die Nachrichten des Tages:

+++ 13.46 Uhr: Flugzeugabsturz in Baden-Württemberg – offenbar mehrere Tote +++

In Bruchsal ist am Samstag ein Kleinflugzeug abgestürzt und gegen die Fassade eines Baumarktes geprallt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kamen dabei drei Menschen ums Leben. Wie unter anderem die Lokalzeitung "Badische Neueste Nachrichten (BNN)" und die "Bild" melden, soll es sich um die Insassen des Flugzeugs handeln.

In der Nähe der Absturzstelle befindet sich laut BNN ein Flugplatz. Wie die Zeitung weiter vermeldet, heißt es in ersten Berichten vom Unfallort, dass sich der Absturz möglicherweise während eines Start- oder Landevorgangs ereignet haben könnte.

+++ 13.12 Uhr: Absturz in Tirol - Pilot soll sich nicht an Flugroute gehalten haben +++

Der Pilot des aus Deutschland stammenden Kleinflugzeugs, das am Donnerstagabend im Tiroler Leutasch abgestürzt ist, soll sich Medienberichten zufolge nicht an die vorgegebene Flugroute gehalten haben. "Wäre er auf Kurs geblieben, hätte er in Tirol in der vorgegebenen Höhe von 5500 Fuß (1700 Meter) sicher passieren können", zitieren österreichische Zeitungen Klaus Hohenauer von der Luftfahrtbehörde der Landesverkehrsabteilung. Das Flugzeug sei nach Westen abgedriftet und habe daher das knapp 3000 Meter hohe Wettersteingebirge nicht passieren können. Der Pilot habe keine Möglichkeit gehabt, über das Gebirgsmassiv zu fliegen. Die Polizei bestätigte diese Darstellung zunächst nicht.

Fullscreen

Beim Absturz des Kleinflugzeugs in den Tiroler Alpen nahe der deutschen Grenze waren drei Männer gestorben. Sie kamen wohl alle aus Baden-Württemberg, teilte das dortige Innenministerium mit. Sie sollen 72, 57 und 56 Jahre alt gewesen sein. Das Flugzeug war im Wettersteingebirge gegen eine Felswand geflogen und zerschellte dort. Dann ging es sofort in Flammen auf. Der Absturz hatte sich auf rund 2300 Metern ereignet.

Die Maschine startete im norditalienischen Montichiari und sollte im deutschen Schwäbisch Hall landen. Ob es sich bei den Insassen tatsächlich um jene drei Männer handelt, könne nur ein DNA-Abgleich sicherstellen, sagte ein Polizeisprecher.

+++ 12.57 Uhr: Hacker kapern Account von Scotland Yard – um Freilassung von Rapper zu erzwingen +++

Unbekannte Hacker haben den Twitter Account der Londoner Polizei geknackt. In etlichen gefälschten Tweets forderten sie am Freitagabend die Freilassung des Rappers Digga D, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Samstag berichtete. Scotland Yard teilte mit, von dem Hack sei nicht ihre IT-Infrastruktur an sich, sondern nur der MyNewsDesk-Account betroffen gewesen, über den Mitteilungen verbreitet würden. Die Ursachen würden noch ermittelt. "Wir entschuldigen uns bei unseren Abonnenten und Followern für die Nachrichten, die sie bekommen haben", hieß es.

Fullscreen

Der Drill-Rapper Digga D, alias Rhys Herbert, sei voriges Jahr im Alter von 17 Jahren zusammen mit vier anderen Mitgliedern der 1011 Gang festgenommen worden, als sie mit Baseballschlägern und Macheten ausgerüstet auf dem Weg waren, Rivalen anzugreifen, meldete PA. Der sogenannte Drill-Rap, bei dem oft maskierte und vermummte Männer von Waffen, Drogen und Messerstechereien reden, wird mit einem Anstieg von Gewaltverbrechen in der britischen Hauptstadt in Verbindung gebracht. Digga D und einige Mitrapper hatten schon eine dreijährige polizeiliche Auflage bekommen, keine Musik mit gewaltverherrlichenden Texten zu machen und die Polizei über neue Videos oder Auftritte zu informieren.

+++ 12.21 Uhr: Schwere Luftangriffe im Jemen +++

Jemens Hauptstadt Sanaa ist am Samstag von schweren Explosionen erschüttert worden. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition griff nach eigenen Angaben mehrere Stellungen und Lager der Huthi-Milizen an. Es habe sich um Luftverteidigungs-Stellungen und ein Depot für ballistische Raketen gehandelt, teilte ein Sprecher der Koalition mit. Augenzeugen berichteten von schweren Luftangriffen in verschiedenen Teilen der jemenitischen Hauptstadt.

Die vom Iran unterstützten Huthi-Milizen hatten 2014 die Kontrolle über Sanaa und große Teile des Nordjemens übernommen. Seitdem werden sie von einer von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition bekämpft.

+++ 11.42: Polizei will Migranten-Bus anhalten – Fahrer springt aus der Tür +++

Auf der Flucht vor der Polizei sind bei einem Verkehrsunfall auf einer Autobahn in Nordmazedonien 33 Migranten verletzt worden. Ihr Kleinbus war am Freitag bei Demir Kapija, 45 Kilometer nördlich der griechischen Grenze, führerlos von der Fahrbahn abgekommen und in einen 14 Meter tiefen Graben gestürzt. Zuvor war der Fahrer aus dem Fahrzeug gesprungen, um der Polizei zu entkommen. Das berichtete der Fernsehsender A1 unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Unter den verletzten Migranten seien auch Kinder.

Zu dem Unfall kam es, nachdem eine Polizeistreife auf den Kleinbus aufmerksam geworden war. Die Polizisten wollten ihn anhalten. Der Schlepper, der das Fahrzeug lenkte, versuchte aber zunächst davonzufahren. Als er einsah, dass ihm das nicht gelingen würde, sprang er aus dem fahrenden Kleinbus. Dabei erlitt der 24-jährige nordmazedonische Staatsbürger schwere Verletzungen.

+++ 10.49 Uhr: Meuthen will wieder für AfD-Vorsitz kandidieren +++

AfD-Chef Jörg Meuthen will beim Parteitag im Herbst erneut für den Parteivorsitz kandidieren. "Ich weiß, dass ich sehr viel Rückhalt in der Partei habe", sagte Meuthen den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wenn die Unterstützung so bleibt, wie sie ist, kann und will ich mich einer weiteren Kandidatur um den Parteivorsitz nicht verwehren."

Meuthens Kreisverband Ortenau in Baden-Württemberg hatte den Parteichef und Europaabgeordneten unlängst nicht als Delegierten für den Parteitag aufgestellt. Damit darf Meuthen als Co-Vorsitzender der AfD zwar trotzdem am Parteitag teilnehmen und dort auch sprechen. Er darf aber den neuen Bundesvorstand nicht mitwählen. Meuthen will die Entscheidung des Kreisverbandes aber anfechten. "Das sind einzelne Leute, die mir einen Denkzettel verpassen wollten und das wohl akribisch geplant hatten", sagte er den Funke-Zeitungen. "Die Wahlliste wird allerdings wegen einer Reihe von Fehlern voraussichtlich keinen Bestand haben", prognostizierte Meuthen.

+++ 10.48 Uhr: Gerüchte über radioaktiv belastetes Trinkwasser in Paris +++

Die Behörden in Paris haben Gerüchten in den sozialen Online-Netzwerken widersprochen, wonach das Trinkwasser in der französischen Hauptstadt mit radioaktivem Tritium belastet sei. Die Messwerte hätten keine Risiken für die Gesundheit ergeben, das Leitungswasser könne ohne Einschränkungen getrunken werden, erklärte die Pariser Präfektur am Freitagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Die Pariser Wasserwerke dementierten die Gerüchte ebenfalls. Das Trinken des Leitungswassers in der Hauptstadt stelle kein Gesundheitsrisiko dar, hieß es bei Twitter. Tritium sei nur in "unendlich kleinen Dosen" vorhanden und stelle weder kurz- noch langfristig ein Gesundheitsrisiko dar.

Zuvor hatten mehrere Beiträge in den sozialen Netzwerken vor Belastungen des Leitungswassers mit dem radioaktiven Wasserstoff-Isotop Tritium gewarnt und vom Trinken abgeraten. Eine westfranzösische Organisation hatte am Mittwoch vor einer radioaktiven "Kontaminierung" des Pariser Trinkwassers gewarnt, zugleich aber darauf hingewiesen, dass die Werte die gesetzlichen Obergrenzen nicht überschritten.

+++ 10.44 Uhr: Dicke indonesische Polizisten sollen abspecken +++

Zu dick für die Verbrecherjagd: 50 indonesische Polizisten im Osten der Insel Java müssen abspecken. Sie hätten nun zwei Wochen lang in einer Polizeischule ein hartes Trainingsprogramm zu absolvieren, teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit. Dazu gehörten Rennen mit Fallschirmausrüstung, Schwimmen und Aerobics. Außerdem bekämen sie psychologische Beratung und einen Diätplan.

Etliche Polizisten brächten 90 Kilogramm auf die Waage, sagte der Sprecher weiter. Dies gilt in Indonesien, wo viele Männer nur 1,60 Meter groß sind, als sehr übergewichtig. Auch der indonesische Polizeichef Tito Karnavian warnte vor den Gefahren der Fettleibigkeit im Dienst. "Angehörige der Polizei dürfen nicht dick sein. Wenn sie zu dick sind, können sie Verbrecher nicht jagen und werden eher auf sie schießen", sagte er.

+++ 10.40 Uhr: Touristen entdecken 50 tote Grindwale auf Island +++

Auf Island sind rund 50 tote Grindwale an einem Strand gefunden worden. Wie der isländische Rundfunksender RÚV berichtete, wurden die Säugetiere am Donnerstag von Touristen aus den USA auf der Halbinsel Snæfellsnes nördlich von Reykjavik entdeckt. Eine US-Touristin hielt den Fund am abgelegenen Strand Löngufjörur per Video fest, das Dutzende leblose Walkörper im Sand zeigte. Die Touristen hatten sich demnach auf einer Hubschraubertour befunden, als sie ihre Entdeckung machten. Sie schalteten die Polizei ein.

Grindwale gehören zur Familie der Delfine. Warum sie in Massen auf den Strand gerieten und wie lange sie dort bereits lagen, war zunächst unklar. Die Meeresbiologin Edda Elísabet Magnúsdóttir sagte dem Sender, es könne eine Reihe von Gründen dafür geben. Grindwale seien Rudeltiere mit starken sozialen Bindungen, weshalb sie ihre Artgenossen nicht so einfach verließen. Außerdem gebe es in der Gegend starke Strömungen, der flache Meeresboden mache es für Wale zudem schwerer, ins offene Meer zurückzuschwimmen. Róbert Arnar Stefánsson vom Naturhistorischen Institut Westislands sagte RÚV, es sei in den vergangenen Jahren häufiger vorgekommen, dass Wale in der Region strandeten. Einen Grund für das nahezu jährlich auftretende Phänomen sei noch nicht bekannt. Generell geschehen Vorkommnisse wie diese laut Senderangaben regelmäßig in dieser Jahreszeit, die Anzahl der Wale sei jedoch ungewöhnlich.

+++ 10.21 Uhr: Gondelbahn fällt aus – knapp 200 Menschen mit Helikoptern evakuiert +++

Wegen eines technischen Defekts der sogenannten Cabrio-Gondelbahn am Stanserhorn in der Schweiz sind am Freitagabend knapp 200 Menschen mit Hubschraubern ins Tal geflogen werden. Um 18.21 Uhr habe das Überwachungssystem der Bahn, die ein offenes Oberdeck hat, einen Nothalt ausgelöst, teilte der Betreiber mit. Grund sei ein defektes Lager in der Bergstation gewesen.

Fullscreen

Die 27 Passagiere, die sich in den beiden offenen Kabinen befanden, wurden mit einem Notsystem an die Zielstationen gefahren. Gäste, die noch auf dem 1900 Meter hohen Gipfel in der Zentralschweiz waren, wurden mit Helikoptern abgeholt. Es seien zwischen 150 und 200 Menschen gewesen, sagte Stanserhorn-Bahn-Direktor Jürg Balsiger auf Anfrage der Schweizer Nachrichtenagentur SDA. Eine Gefahr für die Betroffenen habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, hieß es.

+++ 10.17 Uhr: Macron für Rumänin Kövesi als Chefin der EU-Staatsanwaltschaft +++

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron unterstützt die Kandidatur der Rumänin Laura Kövesi für das Amt der Chefanklägerin der geplanten EU-Staatsanwaltschaft. Das habe Macron seinem rumänischen Kollegen Klaus Iohannis telefonisch mitgeteilt, erklärte das Präsidialamt in Bukarest am Freitagabend. Macron wolle die Kandidatur des Franzosen Jean-Francois Bohnert für diesen Posten zurückziehen, hieß es weiter aus dem Präsidialamt.

Fullscreen

Die neue EU-Staatsanwaltschaft soll ab 2020 arbeiten und vor allem Delikte im Zusammenhang mit der Verwendung von EU-Geldern verfolgen. Für den Chefankläger-Posten hatte sich neben Kövesi und Bohnert auch der Deutsche Andrés Ritter beworben. Das EU-Parlament hatte im Februar dieses Jahres für Kövesi gestimmt und diese Entscheidung vor Kurzem bekräftigt. Endgültig entscheidet sich die Besetzung dieses Postens aber erst nach Verhandlungen zwischen dem EU-Parlament und dem Europäischen Rat. Frankreich und andere EU-Staaten hatten dabei bislang Bohnert unterstützt.

Kövesi hat sich in Rumänien als energische Korruptionsjägerin einen Namen gemacht. Von 2006 bis 2013 war sie Generalstaatsanwältin und danach Chefin der Antikorruptionseinheit der Staatsanwaltschaft DNA. Aus dieser Position wurde die 46-Jährige im Sommer 2018 entlassen - auf Druck der sozialliberalen Regierung, der Kritiker vorwerfen, korruptionsverdächtige Politiker zu unterstützen.

+++ 09.46 Uhr: Wahlen in unsicheren Stammesgebieten in Pakistan angelaufen +++

Unter dem Schutz von 35.000 Soldaten und Paramilitärs haben am Samstag in Pakistan erstmals Regionalwahlen in den unsicheren Fata-Stammesgebieten stattgefunden. Mit einer Verfassungsänderung im Vorjahr waren die Sonderterritorien an der afghanischen Grenze in die Nachbarprovinz Khyber-Pakhtunkhwa eingegliedert worden. Durch die Gebietsreform wählen fast drei Millionen Stimmberechtigte erstmals Abgesandte in das Provinzparlament von Khyber-Pakhtunkhwa.

285 Kandidaten bewerben sich für die 16 Sitze im Provinzparlament. Viele der sieben Fata-Bezirke hatten lange Jahre Kämpfer von Al-Kaida, pakistanische und afghanische Taliban beherbergt. Bis zum Vorjahr galten in den Stammesgebieten rechtliche und politische Sonderlösungen, die teils noch aus der Zeit der britischen Kolonialherrschaft stammten und zum Beispiel die Sippenhaft vorsahen. Die in der Verfassungsänderung vorgesehenen rechtlichen, administrativen und politischen Reformen ermöglichten Wahlen für das Regionalparlament. Das politische Vakuum in den Gebieten wurde als ein Grund angesehen, warum militante Gruppen in der Region einen sicheren Hafen finden konnten.

+++ 08.53 Uhr: Streit auf Hochzeitsfeier in Niedersachsen ruft Polizei auf den Plan +++

Ein Streit auf einer Hochzeitsfeier hat in Niedersachsen die Polizei auf den Plan gerufen. Die Beamten rückten nach eigenen Angaben in der Nacht zum Samstag in der Gemeinde Cremlingen bei Wolfenbüttel an, nachdem ein Mann seiner Partnerin eine Ohrfeige gegeben hatte. Als die Polizisten den Fall aufnehmen wollten, habe der 47-Jährige "unvermittelt einen unbeteiligten Mann" geschlagen.

Die Beamten nahmen den Angreifer in Gewahrsam, was jedoch die zuvor von ihm geschlagene Frau aufbrachte. Sie habe "unerwarteten Widerstand" geleistet und versucht, die Festnahme des Mannes zu verhindern, teilte die Polizei mit. Die Beamten holten daraufhin Verstärkung und nahmen das Paar mit. Es kam nach Ausnüchterung wieder frei.

+++ 08.03 Uhr: 50 neue Hinweise bei Suche nach Ex-RAF-Terroristen +++

ach einem neuen Fahndungsaufruf nach drei früheren Mitgliedern der Roten Armee Fraktion (RAF) sind bislang rund 50 neue Hinweise eingegangen. Das teilte das niedersächsische Landeskriminalamt (LKA) in Hannover mit, ohne weitere Details zu nennen. Anfang Juni hatte die Behörde neue, allerdings mehr als 30 Jahre alte Fotos von Daniela Klette veröffentlicht. "Zu den noch laufenden Ermittlungen können wir aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben machen", sagte ein LKA-Sprecher auf Anfrage.

Gemeinsam mit den Ex-Terroristen Ernst-Volker Staub (65) und Burkhard Garweg (50) soll Klette (61) teils mit schwerer Waffengewalt vor allem in Norddeutschland Geldtransporter, Kassenbüros und Supermärkte überfallen haben. Die drei gehören zur sogenannten dritten Generation der RAF. Auf ihr Konto sollen auch mehrere Morde gehen, so an Deutsche-Bank-Chef Alfred Herrhausen (1989) und Treuhand-Chef Detlev Karsten Rohwedder (1991).

Nach Jahrzehnten im Untergrund gerieten die drei Linksterroristen nach einem Raubüberfall auf einen Geldtransporter im Juni 2016 in Stuhr bei Bremen wieder ins Visier der Polizei. Von den dreien wurden nach der Tat Fingerabdrücke gefunden. Gefahndet wurde im Anschluss in Norddeutschland, den Niederlanden, wohin eine Spur wies, sowie in Spanien, Frankreich und Italien.

+++ 04.04 Uhr: Dutzende Migranten überwinden Grenzzaun zu spanischer Exklave Melilla +++

Etwa 200 Menschen haben gestern versucht, den Grenzzaun zwischen Marokko und der spanischen Enklave Melilla zu stürmen. Etwa 50 von ihnen gelang es nach Angaben der spanischen Behörden, auf spanisches Territorium zu gelangen. Ein Migrant habe sich bei der Aktion ein Bein gebrochen, erklärte ein Sprecher des spanischen Regierungsgesandten in Melilla. Sechs spanische Grenzbeamte seien leicht verletzt worden.

Bereits im Mai waren 52 Migranten bei einem ähnlichen Versuch über den Grenzzaun geklettert. Melilla liegt wie die zweite spanische Exklave Ceuta an der nordafrikanischen Küste. Rund um die beiden Städte befinden sich die einzigen EU-Außengrenzen auf dem afrikanischen Kontinent. Daher versuchen Flüchtlinge immer wieder, von Marokko aus über die Grenzanlagen EU-Boden zu erreichen.

+++ 03.53 Uhr: Opferzahl steigt nach Explosion in chinesischer Gasanlage +++

Die Zahl der Todesopfer ist nach der gewaltigen Explosion in einer Gasanlage in Zentralchina auf zehn gestiegen. Fünf Menschen wurden am Samstag noch vermisst, wie die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. 19 weitere seien schwer verletzt worden. Das Unglück passierte am Freitag in der Gasanlage des Kohleunternehmens Henan Coal Gas Group in Yima, das zur Stadt Sanmenxia in der Provinz Henan gehört.

Die Wucht der Explosion ließ im Umkreis von drei Kilometern Fenster zerbrechen und richtete viele weitere Schäden an, wie Augenzeugen berichteten. Die Ursache ist noch nicht bekannt, Ermittlungen laufen.

+++ 03.04 Uhr: AfD-Chef Meuthen kritisiert Beobachtung der Identitären Bewegung +++

AfD-Chef Jörg Meuthen hat den Verfassungsschutz dafür kritisiert, dass er die Identitäre Bewegung als "gesichert rechtsextremistisch" eingestuft hat. "Mir sind keine Gewaltaktionen der Identitären Bewegung bekannt, wie wir sie aus dem linken Lager kennen", sagte Meuthen den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Daher könne man sich fragen, "wie gerechtfertigt diese Beobachtung durch den Verfassungsschutz ist".

Der Verfassungsschutz hatte die Identitäre Bewegung Deutschland in der vergangenen Woche als rechtsextremistisches Beobachtungsobjekt eingestuft. Der Inlandsgeheimdienst stellte fest, die Positionen der Bewegung zielten letztlich darauf ab, "Menschen mit außereuropäischer Herkunft von demokratischer Teilhabe auszuschließen und sie in einer ihre Menschenwürde verletzenden Weise zu diskriminieren".

Meuthen räumte Querverbindungen zwischen der AfD und der Identitären Bewegung ein. "Es gibt vereinzelt Leute bei uns, die Kontakte in diese Kreise hinein unterhalten haben", sagte er. Allerdings gelte seit 2016 ein Unvereinbarkeitsbeschluss. "Unvereinbarkeit heißt: Wir haben mit denen nichts gemein, und wir halten maximale Distanz. Wenn Einzelpersonen das nicht befolgen, müssen wir genauer hinschauen."

+++ 02.12 Uhr: Drogenbaron "El Chapo" tritt Haftstrafe in Hochsicherheitsgefängnis an +++

Der mexikanische Drogenbaron Joaquín "El Chapo" Guzmán hat am Freitag seine lebenslange Haftstrafe in einem Hochsicherheitsgefängnis im US-Bundesstaat Colorado angetreten. Der 62-Jährige sei in der Haftanstalt "ADX Florence" eingetroffen, teilte die US-Gefängnisbehörde mit.

"ADX" steht für "administrative maximum" und damit für die höchste Sicherheitsstufe. In dem zwei Stunden Autofahrt südlich von Denver gelegenen Gefängnis leben rund 400 Häftlinge. Aufgrund seiner isolierten Lage und den rigorosen Sicherheitsvorkehrungen trägt das Gefängnis auch den Beinamen "Alcatraz der Rockies" - unter Bezug auf die berüchtigte Gefängnisinsel vor San Francisco.

Guzmán galt einst als der mächtigste Drogenbaron der Welt. Für Schlagzeilen sorgte der langjährige Chef des berüchtigten Sinaloa-Kartells auch durch zwei spektakuläre Gefängnisausbrüche. Ein halbes Jahr nach seiner letzten Flucht im Juli 2015 wurde er in seinem Heimat-Bundesstaat Sinaloa festgenommen und ein Jahr später an die USA ausgeliefert. Dort begann im November sein Prozess. Im Februar wurde Guzmán in sämtlichen Anklagepunkten schuldig gesprochen, darunter wegen Drogenschmuggels in großem Stil, Waffenhandels und Geldwäsche. Als Strafmaß setzte ein New Yorker Gericht am Mittwoch eine lebenslange Haft plus symbolische weitere 30 Jahre fest.

+++ 01.07 Uhr: Mindestens 17 Tote durch gepanschten Schnaps in Costa Rica +++

Mindestens 17 Menschen sind in den vergangenen Wochen in Costa Rica nach dem Konsum von gepanschtem Schnaps gestorben. Seit Juni hätten in verschiedenen Teilen des Landes 13 Männer und vier Frauen im Alter zwischen 32 und 72 Jahren tödliche Methanol-Vergiftungen erlitten, teilte Costa Ricas Gesundheitsministerium am Freitag mit. Knapp 30 000 Flaschen Schnaps von sechs verschiedenen Marken wurden den Angaben zufolge beschlagnahmt. Das Ministerium warnte die Bevölkerung des mittelamerikanischen Landes vor "verdächtigen" Getränken. Wer diese verkaufe, mache sich strafbar.

Methanol entsteht, wenn beim Destillieren von Alkohol nicht richtig gearbeitet wird. Versucht die Leber dann, den Körper vom Alkohol zu entgiften, wird das Methanol zu Formaldehyd und Ameisensäure umgewandelt. Dies kann die Nervenzellen schädigen, zur Erblindung und sogar zum Tod führen.

+++ 1 Uhr: SPD will Geringverdiener mit "Klimaprämie" entlasten +++

In der Debatte um eine CO2-Bepreisung setzt die SPD auf eine "Klimaprämie". Ziel sei es, Menschen mit niedrigem CO2-Verbrauch und insbesondere Geringverdiener zu entlasten, sagte die kommissarische SPD-Chefin Malu Dreyer der "Rheinischen Post". "Benzin und Heizöl werden teurer, dafür wird im Gegenzug pro Kopf eine Klimaprämie ausgezahlt." Wer wenig CO2 verbrauche, werde "kräftig profitieren". Dies betreffe insbesondere Menschen mit geringeren Einkommen, "weil sie typischerweise weniger CO2 verbrauchen". Wer das Klima hingegen stark belaste, habe am Ende "weniger in der Tasche", sagte die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz.

In der Bundesregierung gibt es parteiübergreifend eine Bereitschaft zur Einführung einer CO2-Bepreisung auch in weiteren Bereichen wie Verkehr oder Gebäudeheizungen. Uneinigkeit besteht allerdings über den Weg dorthin.

+++ 0.51 Uhr: USA loben sieben Millionen Dollar für Hinweise zu Hisbollah-Mann aus +++

Die US-Regierung hat eine Belohnung von bis zu sieben Millionen US-Dollar (rund 6,2 Millionen Euro) für Hinweise zum Verbleib eines mutmaßlichen Terroristen der libanesischen Hisbollah-Miliz ausgeschrieben. Salman Raouf Salman alias Samuel Salman El Reda leite Hisbollahs terroristische Aktivitäten in der westlichen Hemisphäre und sei an Komplotten auf der ganzen Welt beteiligt gewesen, teilte das US-Außenministerium am Freitag mit. Am bekanntesten sei er für seine prominente Rolle bei einem Anschlag auf das jüdische Gemeindezentrum Amia in Buenos Aires im Jahr 1994.

Argentinien hatte die Hisbollah-Miliz am Vortag als Terrororganisation eingestuft und für den Anschlag mit 85 Todesopfern verantwortlich erklärt - ebenso wie für ein Attentat auf die israelische Botschaft in Buenos Aires mit 29 Toten zwei Jahre zuvor. Für beide Anschläge wurden bislang keine Täter verurteilt. Ermittelt wurde gegen mutmaßliche iranische Drahtzieher.