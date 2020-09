Pelosi wegen Besuchs von Friseursalon ohne Maske unter Druck +++ Trump könnte von Demokraten regierten US-Städten finanzielle Unterstützung streichen +++ Berlin will mit Verbündeten über Vorgehen gegenüber Russland beraten +++ Die News des Tages im Ticker.

Aktuelle Top-Meldung: Frachter mit mehr als 40 Menschen an Bord vor Japan verschollen

Ein Frachter mit 43 Besatzungsmitgliedern und rund 5800 Rindern an Bord gilt vor dem Südwesten Japans als vermisst. Die japanische Küstenwache hatte am Mittwochabend ein philippinisches Crewmitglied gefunden, nachdem sie in der Nacht davor ein Notsignal von der "Gulf Livestock 1" rund 185 Kilometer westlich der Insel Amami-Oshima empfangen hatte, wie die Nachrichtenagentur Kyodo berichtete. Der Zustand des Crewmitglieds, das mit einer Rettungsweste im Ostchinesischen Meer treibend aufgefunden worden war, sei nicht lebensbedrohlich, hieß es am Donnerstag weiter. Von seinen 42 Kollegen - 38 Philippiner, zwei Australier und zwei Neuseeländer - fehle bislang weiterhin jede Spur. Die durch den Taifun "Maysak" bedingten starken Regenfälle und Winde behinderten laut Behörden die Suche nach den Vermissten. Der unter panamaischer Flagge fahrende Frachter war Mitte August von Neuseeland aus nach China aufgebrochen, wo er am Freitag eintreffen sollte.

+++ 8.03 Uhr: Zahl der Kurzarbeit im August nach Ifo-Schätzung auf 4,6 Millionen gesunken +++

Die Zahl der Kurzarbeiter ist nach Schätzung des Ifo-Instituts im August auf 4,6 Millionen gesunken. Der Anteil an den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten schrumpfte damit von 17 Prozent im Juli auf 14 Prozent, wie das Institut in München am Donnerstag mitteilte. Im Mai waren noch 7,2 Millionen Arbeitnehmer in Kurzarbeit, im Juni 6,7 Millionen, im Juli 5,6 Millionen. Der Rückgang war vergleichsweise kräftig im Handel, beim Gastgewerbe und bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen, aber wesentlich geringer in der Industrie", erläuterte Ifo-Arbeitsmarktexperte Sebastian Link. Hier sank die Zahl der Kurzarbeiter laut Schätzung von 2,1 auf 1,9 Millionen.

+++ 7:27 Uhr: Pelosi wegen Besuchs von Friseursalon ohne Maske unter Druck +++

US-Oppositionschefin Nancy Pelosi ist wegen ihres Besuchs eines Friseursalons ohne Atemschutzmaske unter Druck geraten. Pelosi, "die ständig alle Anderen belehrt", werde jetzt selber kritisiert, weil sie ohne Maske in dem Salon gewesen sei, schrieb Präsident Donald Trump am Mittwoch mit offensichtlicher Genugtuung im Kurzbotschaftendienst Twitter. Pelosi ist Vorsitzende des Repräsentantenhauses und damit nach Trump und Vizepräsident Mike Pence die drittmächtigste Figur im Staat. In Washington ist die 80-Jährige Trumps härteste Widersacherin.

Crazy Nancy Pelosi is being decimated for having a beauty parlor opened, when all others are closed, and for not wearing a Mask - despite constantly lecturing everyone else. We will almost certainly take back the House, and send Nancy packing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 2, 2020

+++ 6.34 Uhr: Trump könnte von Demokraten regierten US-Städten finanzielle Unterstützung streichen +++

US-Präsident Donald Trump hat den Grundstein dafür gelegt, von Demokraten regierten "anarchistischen" Städten den Geldhahn aus Washington zuzudrehen. Trump wies am Mittwoch (Ortszeit) Justizminister William Barr an, binnen 14 Tagen eine Liste von Städten und Bundesstaaten aufzustellen, die "Anarchie, Gewalt und Zerstörung" zulassen. Spätestens in 30 Tagen sollen dann Empfehlungen vorliegen, wie weit Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt an sie gestoppt werden können. Für die Regionen geht es um Milliarden Dollar.

+++ 6:04 Uhr: Experten erwarten Welle von Privatpleiten in Deutschland +++

Die privaten Insolvenzen werden nach den Erwartungen des Informationsdienstleisters Crifbürgel in den nächsten Monaten deutlich zunehmen. Durch die Corona-Krise steige die private Verschuldung, teilte Crifbürgel am Donnerstag in Hamburg mit. Bereits jetzt gelten rund 6,8 Millionen Verbraucher in Deutschland als überschuldet. Für viele dieser Personen sorge ein Schock auf der Einkommensseite für ein erhöhtes Risiko einer Privatinsolvenz. Soloselbstständige und Honorarkräfte aus unterschiedlichsten Branchen hätten von einem Tag auf den anderen ihr komplettes Einkommen verloren und seien unerwartet in eine finanzielle Schieflage geraten.

+++ 5:47 Uhr: Peking erlaubt wieder internationale Flüge – allerdings nicht aus Deutschland +++

Nach einer halbjährigen Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie sind am Donnerstag erstmals wieder internationale Flüge aus wenigen ausgewählten Ländern zum Pekinger Flughafen aufgenommen worden. Anfangs wurden acht Länder ausgesucht, in denen die Ansteckungszahlen vergleichsweise gering sind. Deutschland zählt nicht dazu, aus Europa aber Österreich, Dänemark, Schweden und Griechenland. Als weitere Länder wurden Thailand, Kambodscha, Pakistan sowie Kanada ausgewählt.

+++ 5.03 Uhr: Prozess gegen Bekannten der Lügde-Täter beginnt +++

Ein 49 Jahre alter Mann muss sich wegen schweren sexuellen Missbrauchs von diesem Donnerstag an vor dem Landgericht Göttingen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, sieben Kinder und Jugendliche missbraucht und Aufnahmen von sexuellem Missbrauch an Kindern besessen zu haben. Fahnder hatten den Mann im Zuge der Ermittlungen zum hundertfachen Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz im Städtchen Lügde in Nordrhein-Westfalen festgenommen.

+++ 4:04 Uhr: US-Behörde bereitet Verteilung von potenzieller Corona-Impfung vor +++

Die US-Gesundheitsbehörde CDC trifft Vorbereitungen für die Verteilung einer potenziellen Corona-Impfung bereits ab Ende Oktober. Zugleich räumte sie ein, dass es sich dabei zunächst um ein theoretisches Szenario handelt, wie aus Unterlagen hervorgeht, die von der "New York Times" am Mittwoch veröffentlich wurden. Die Planungsdokumente wurden an US-Bundesstaaten und Städte verschickt, wie die CDC unter anderem dem Sender CNN bestätigte.

+++ 4:03 Uhr: Berlin will mit Verbündeten über Vorgehen gegenüber Russland beraten +++

Im Fall des aus Sicht der Bundesregierung vergifteten russischen Regierungskritikers Alexej Nawalny will Berlin mit den Verbündeten über Konsequenzen gegenüber Russland beraten. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Norbert Röttgen, forderte eine klare, harte und einheitliche europäische Linie. "Jetzt sind wir erneut brutal mit der menschenverachtenden Realität des Regimes Putin konfrontiert worden", sagte CDU-Politiker am Mittwochabend in den ARD-"Tagesthemen".

+++ 1:33 Uhr: Syrische Regierungsarmee fängt offenbar israelische Raketen ab +++

Die syrische Regierungsarmee hat nach eigenen Angaben einen israelischen Raketenangriff abgefangen. Der Angriff vom Mittwoch habe sich gegen eine Luftwaffenbasis gerichtet, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Sana unter Berufung auf eine Quelle im Militär. Ein israelisches Kampfflugzeug habe dabei mehrere Raketen abgefeuert. Die meisten davon seien von der syrischen Luftabwehr abgefangen worden. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte richtete sich der Angriff gegen eine Luftwaffenbasis der Truppen von Machthaber Baschar al-Assad in der zentralsyrischen Provinz Homs. Israel sei "wahrscheinlich" für den Angriff verantwortlich, erklärte die Organisation.

+++ 1:03 Uhr: Geplantes Lieferkettengesetz: Heil macht Druck auf Altmaier +++

Im Ringen um ein Lieferkettengesetz zur Durchsetzung von Menschenrechten macht Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) Druck auf seinen Kabinettskollegen, Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). "Teile der CDU haben die Dringlichkeit begriffen. Es gibt auch einen Parteitagsbeschluss der CDU für ein Lieferkettengesetz. Ich hoffe, dass der Wirtschaftsminister den Beschluss seiner eigenen Partei kennt", sagte Heil der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag). "Ich setze darauf, dass im Verlaufe des Septembers die Eckpunkte stehen und wir mit der Gesetzgebung beginnen können."

+++ 1:03 Uhr: Linke fordert Rentenreform nach österreichischem Vorbild +++

Die Linke fordert eine Rentenreform nach dem Vorbild Österreichs, wodurch Rentner in Deutschland deutlich mehr Geld bekommen würden. Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hat dazu ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages in Auftrag gegeben hat. Bartsch sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "In Österreich erhält ein Durchschnittsverdiener, wenn er in Rente geht, rund 800 Euro mehr als ein Durchschnittsverdiener hierzulande." Österreich zeige, dass es anders gehe - unter anderem mit einer Rentenkasse, in die alle einzahlen müssten, auch Abgeordnete, Selbstständige und Beamte. "Wir brauchen eine große Rentenreform in Deutschland, die sich an Österreich orientiert", forderte der Fraktionschef. "Wer die gesetzliche Rente in Deutschland armutsfest und lebensstandardsichernd umbauen will, kommt an Österreich als rentnerfreundlichem Vorbild nicht vorbei", sagte der Rentenexperte der Linksfraktion, Matthias W. Birkwald, der Zeitung.

+++ 0:48 Uhr: Ausschreitungen bei Demo gegen Bulgariens Regierung +++

Bei regierungskritischen Protesten ist es in der bulgarischen Hauptstadt Sofia zu Ausschreitungen gekommen. Demonstranten warfen am späten Mittwochabend Flaschen, Steine, verschiedene Gegenstände sowie selbstgebaute Böller auf das starke Polizeiaufgebot am Parlamentsgebäude. Mehr als 60 Menschen seien festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Zehn Polizisten wurden nach Angaben des Notfalldienstes verletzt.

+++ 0:39 Uhr: Frankreichs Behörden greifen 116 Flüchtlinge im Norden auf +++

Die französischen Behörden haben 116 Flüchtlinge aufgegriffen, die vergeblich versucht hatten, über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu gelangen. 53 von ihnen wurden am Mittwoch aus dem Meer gerettet, die 63 anderen an einem nordfranzösischen Strand entdeckt, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Die 53 im Meer aufgegriffenen Flüchtlinge hatten den Angaben zufolge versucht, in unsicheren Booten die englische Küste zu erreichen. Manche von waren demnach in Freizeitgefährten unterwegs, darunter Kajaks und Kanus. Alle am Mittwoch im Meer entdeckten Flüchtlinge seien sicher an Land gebracht und der Grenzpolizei übergeben worden, wie die für die Meeresschifffahrt zuständigen Behörden mitteilten.

+++ 0:14 Uhr: Wintereis in Beringsee geht so stark zurück wie nie zuvor in 5500 Jahren +++

Das Wintereis in der Beringsee zwischen Alaska und Russland wird immer weniger: Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Studie ging das sich jeden Winter neu bildende Eis zuletzt so stark zurück wie in den vergangenen 5500 Jahren nicht. US-Forscher zogen für ihre Studie die St.-Matthew-Insel heran. "Diese kleine Insel mitten in der Beringsee hat de facto aufgezeichnet, was im Ozean und in der Atmosphäre um sie herum geschieht", erklärte Studienleiterin Miriam Jones.

+++ 0:06 Uhr: Grüne fordern Milliarden um Folgen der Klimakrise abzumildern +++

Die Grünen fordern mehrere Milliarden Euro, um Folgen der Klimakrise in den kommenden Jahren einzudämmen. Um die schlimmsten Auswirkungen abzumildern, sollten zwei Milliarden Euro in eine Klimanothilfe fließen, heißt es in der Beschlussvorlage für die Grünen-Fraktionsklausur in Berlin, die der "Rheinischen Post" Donnerstag) vorliegt. Das Papier soll von der Bundestagsfraktion an diesem Donnerstag beschlossen werden. Darüber hinaus solle ein "Waldzukunftsfonds" in Höhe von einer Milliarde Euro über die nächsten Jahre eingerichtet werden, "der die flächendeckende Waldentwicklung hin zu naturnahen klimabeständigeren Laubmischwäldern beschleunigt". Für mehr kühlende Grünflächen in Städten müssten weitere 800 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Die Grünen fordern auch die Einführung eines "Resilienz-Checks", um die Klimaverträglichkeit jeder neuen Investition besser zu überprüfen.