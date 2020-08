Mehrere Verletzte bei Protesten nach Explosion in Beirut +++ Israel fliegt nach Brandballons Angriffe auf den Gazastreifen +++ Deutschland-Wetter: Höchstwerte bis 38 Grad erwartet +++ Die News von heute im stern-Ticker.

Der Küste des Urlaubsparadieses Mauritius droht eine Umweltkatastrophe. Ein Frachter sei vor rund zwei Wochen vor dem Inselstaat auf Grund gelaufen und verliere nun Öl, sagte die Exekutivdirektorin der Mauritian Wildlife Foundation, Deborah de Chazal, der Deutschen Presse-Agentur. Bislang sei rund ein Viertel der 4000 Tonnen Öl ausgelaufen. Man befürchte eine Umweltkatastrophe, sagte sie. "Wir sind sehr besorgt über die Auswirkungen des Ölaustritts auf Meeres- und andere Ökosysteme."

Es seien bereits Sperren eingerichtet worden, um das Öl in der Nähe des Wracks einzudämmen und einige wichtige Orte, wie einen nahe gelegenen Marinepark, zu schützen, sagte de Chazal. Es komme Hilfe aus dem Ausland, denn Mauritius habe nicht genug Ausrüstung, um die Ölkatastrophe alleine zu bewältigen. Auch werde überlegt, ob das übrige Öl aus dem Frachter gepumpt werden könne, sagte sie.

Die weiteren Nachrichten des Tages:

+++ 11.44 Uhr: Bootsunglück vor Küste Mauretaniens: viele Migranten vermisst +++

Nach dem jüngsten Bootsunglück vor der Küste Mauretaniens werden mindestens 39 Migranten vermisst. Man gehe davon aus, dass jede Hilfe für sie zu spät kommen werde, sagte ein mauretanischer Sicherheitsbeamte der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht.

+++ 11.40 Uhr: Gutachten entlastet Unfallfahrer von Südtirol zum Teil +++

Nach dem Verkehrsunfall mit sieben toten Deutschen in Südtirol könnte ein technisches Gutachten Medienberichten zufolge den Unfallfahrer zum Teil entlasten. Wie Südtiroler Medien am Donnerstag berichteten, bezweifelt ein Sachverständiger, dass die Gruppe - oder Teile davon - den Zebrastreifen benutzt hat. Nur dieser Bereich sei in der Nacht durch eine Straßenlaterne gut einsehbar - außerhalb des Lichtkegels seien laut der Zeitung "Dolomiten" Personen nur schemenhaft zu erkennen.

Ein 27 Jahre alter Einheimischer war am 5. Januar betrunken in eine Gruppe Skitouristen gerast, die in der Nacht aus einem Shuttlebus ausgestiegen waren und die Straße überquert hatten. Sechs Menschen starben noch vor Ort, eine Frau starb später im Krankenhaus. Die meisten Opfer kamen aus Nordrhein-Westfalen.

+++ 11.14 Uhr: Armut und soziale Ungleichheit im Juli wieder größte Sorge der Deutschen +++

Trotz der Corona-Pandemie hat sich die Angst vor Armut einer Umfrage zufolge im Juli wieder zur dominierenden Sorge der Deutschen entwickelt. Das geht aus der heute veröffentlichten neuen Befragung des Marktforschungsinstituts Ipsos hervor. Demnach nannten 40 Prozent die Angst vor sozialer Ungleichheit als ihre wichtigste Sorge. Corona folgte mit 36 Prozent auf Platz zwei. In der Lockdownphase im April hatte die Angst vor Corona mit 61 Prozent die Liste der Befürchtungen der Deutschen angeführt, wie Ipsos in Hamburg mitteilte. In der neuen Umfrage aber erhöhte sich der Anteil derer, die Armut und soziale Ungleichheit als größte Sorge nannten, um sieben Prozentpunkte. Diese lag nun wieder vorn.

+++ 11.03 Uhr: Weiterer Kanadier in China wegen Drogendelikten zum Tode verurteilt +++

Erneut hat die chinesische Justiz einen kanadischen Staatsbürger wegen angeblicher Drogendelikte zum Tode verurteilt. Wie das zuständige Gericht in der südchinesischen Provinz Guangdong mitteilte, werden dem Kanadier Drogenproduktion und -schmuggel vorgeworfen. Erst am Donnerstag hatte ein Gericht in Guangzhou einen kanadischen Staatsbürger wegen der Herstellung illegaler Drogen zum Tode verurteilt.

+++ 10.42: Frachter vor Mauritius verliert Öl - Umweltkatastrophe droht +++

+++ 10.41 Uhr: Bulgarische Polizei räumt Straßenblockaden regierungskritischer Demonstranten +++

In mehreren bulgarischen Städten ist die Polizei gegen regierungskritische Demonstranten vorgegangen. In der Hauptstadt Sofia räumten die Beamten nach Angaben des Innenministeriums Straßenblockaden, die Protestteilnehmer vergangene Woche an drei zentralen Kreuzungen errichtet hatten. Zwölf Demonstranten wurden nach Polizeiangaben kurzzeitig festgenommen, verletzt wurde demnach niemand.

+++ 10.09 Uhr: Maas appelliert an Libanon: Brauchen "echten Reformwillen" +++

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat laut einem Medienbericht nach der Explosion in Beirut "echten Reformwillen" von der libanesischen Regierung gefordert. "In Libanon ist es der politischen Führung bisher nicht gelungen, die dringend benötigten Reformen im Wirtschafts- und Finanzsektor schlagkräftig anzugehen", sagte der Politiker der "Saarbrücker Zeitung" und sicherte gleichzeitig Hilfe zu. Man sei bereit, das Land in den Gesprächen mit dem Internationalen Währungsfonds zu unterstützen.

+++ 9.52 Uhr: Rekordzahl an Migranten im Ärmelkanal aufgegriffen +++

Die Zahl der Migranten, die an einem einzigen Tag den Ärmelkanal überqueren wollten, hat einem Bericht zufolge am Donnerstag einen neuen Rekord erreicht. 235 Menschen seien bei der Überfahrt von Frankreich nach England in kleinen Booten entdeckt worden, berichtete die britischen Nachrichtenagentur PA. Demnach waren in einem Fall die Migranten bereits an der englischen Küste gelandet. Allein im Juli wurden der Nachrichtenagentur zufolge mehr als 1000 Menschen bei der Überquerung der stark befahrenen Meeresenge aufgegriffen.

+++ 9.43 Uhr: Kein neuer Vertrag: Oliver Kahn nicht mehr ZDF-Experte +++

Oliver Kahn arbeitet zukünftig nicht mehr als TV-Experte beim ZDF. Das Vorstandsmitglied des FC Bayern München und der öffentliche-rechtliche Sender haben nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur keinen neuen Vertrag abgeschlossen. Der bisherige Kontrakt galt bis zur Europameisterschaft, die wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben worden war. Der 51 Jahre alte Ex-Nationalspieler war mehr als ein Jahrzehnt für das ZDF im Einsatz. Seit dem 1. Januar ist Kahn Mitglied des Vorstands des FC Bayern. Er soll mit Ablauf des Vertrages von Karl-Heinz Rummenigge der Vorstandsvorsitzende des Rekordmeisters werden.

+++ 9.27 Uhr: US-Klimabehörde: 2020 könnte Hurrikan-Rekordjahr werden +++

Das Jahr 2020 könnte wegen idealer Bedingungen für Hurrikans nach Angaben der US-Klimabehörde NOAA ein Rekordjahr für Wirbelstürme werden. "Die Hurrikansaison 2020 im Atlantik startete rasant mit einer Rekordzahl von neun benannten Stürmen und hat das Potenzial, eine der geschäftigsten in der Geschichte zu werden", teilte die NOAA mit. Normalerweise gebe es bis Anfang August im Schnitt nur zwei Stürme, die so stark sind, dass ihnen Namen gegeben werden. Doch die Bedingungen in der Atmosphäre und dem Ozean seien prädestiniert dafür, die Entwicklung von Stürmen voranzutreiben.

+++ 9.16 Uhr: Suche nach Überlebenden in Beirut geht weiter +++

Drei Tage nach der verheerenden Explosion im Hafen von der libanesischen Hauptstadt Beirut suchen Rettungshelfer und Soldaten weiter nach Opfern. Kräne und Bulldozer versuchten am Morgen, große Trümmerteile zu räumen. Das libanesische Rote Kreuz geht davon aus, dass noch immer rund 100 Menschen vermisst werden. Dabei soll es sich vor allem um Hafenarbeiter handeln.

+++ 9.12 Uhr: Bericht: Schäuble will erneut für Bundestag kandidieren +++

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) will laut einem Medienbericht bei der Wahl 2021 erneut für das Parlament kandidieren. Das Portal "The Pioneer" berichtete unter Berufung auf Angaben aus dem Umfeld Schäubles, der 77-Jährige fühle sich fit für eine weitere Legislaturperiode. Auch das Amt als Parlamentspräsident bereite im Freude, hieß es. Über eine erneute Nominierung Schäubles müsste der CDU-Kreisverband Ortenau in Baden-Württemberg entscheiden. Eine Zustimmung gilt aber als sicher.

+++ 8.25 Uhr: Export bricht im ersten Halbjahr ein - Juni-Zahlen machen Hoffnung +++

Die Corona-Krise hat tiefe Löcher in die deutsche Exportbilanz des ersten Halbjahres gerissen. Der Wert der Warenausfuhren brach gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 13,4 Prozent auf 576,8 Milliarden Euro ein, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Im Juni setzte sich die im Mai begonnene Erholung fort. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Exporte kräftig um 14,9 Prozent. Es war der stärkste Anstieg im Vormonatsvergleich seit Beginn der Zeitreihe 1990. Dennoch liegen die Ausfuhren noch 16,0 Prozent unter dem Vorkrisenniveau im Februar 2020.

+++ 8.18 Uhr: Israel fliegt nach Brandballons Angriffe auf den Gazastreifen +++

Als Reaktion auf Brandballons aus dem Gazastreifen hat die israelische Armee Stellungen der radikalislamischen Hamas in dem Küstenstreifen attackiert. Wie die Armee mitteilte, griffen Kampfjets "die für unterirdische Aktivitäten genutzte Infrastruktur" der Hamas im Norden des Gazastreifens an. Wie aus Sicherheitskreisen aus dem Gazastreifen verlautete, richteten sich die Angriffe gegen einen Standort der militanten Hamas-Unterorganisation Kassam-Brigaden. Demnach richteten die Luftangriffe materiellen Schaden an, Verletzte habe es aber nicht gegeben.

+++ 8.10 Uhr: Staatsmedien: Kim besucht nach Starkregen Unglücksgebiet +++

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist laut Staatsmedienberichten in die von schweren Überschwemmungen betroffene Provinz Nord-Hwanghae gereist. Kim habe Lebensmittel und weitere Versorgungsgüter für die Menschen in der Provinz angefordert, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. In Teilen Nordkoreas gab es zuletzt starke Regenfälle. Nord-Hwanghae ist eine der wichtigsten Anbauregionen für Agrarprodukte in Nordkorea.

+++ 6.29 Uhr: Mehrere Verletzte bei Protesten nach Explosion in Beirut +++

Nach der Explosion in Beirut mit mindestens 149 Toten ist es in der Nacht vereinzelt zu Protesten gekommen. Mehrere Menschen wurden bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete. Dutzende hätten versucht, die Absperrung zum Parlamentsgebäude in der libanesischen Hauptstadt zu durchbrechen. Die Demonstranten setzten dort Werbetafeln, Bretter und Müllhaufen in Brand und warfen mit Steinen auf Sicherheitskräfte. Diese setzten teilweise Tränengas ein.

+++ 5.55 Uhr: Trump erhöht mit Verbotsverordnung Druck für Verkauf von Tiktok +++

US-Präsident Donald Trump hat den Druck auf den chinesischen Inhaberkonzern von Tiktok zum Verkauf der populären Videoplattform an ein US-Unternehmen massiv erhöht. Trump unterzeichnete am Donnerstag ein Dekret, das auf ein Verbot von Tiktok in anderthalb Monaten hinausläuft, sollte die Plattform bis dahin nicht verkauft werden. Durch die Verordnung werden alle "Transaktionen" und Geschäfte mit Tiktok und dem Inhaberkonzern Bytedance nach Ablauf einer Frist von 45 Tagen verboten.

+++ 5.12 Uhr: Deutschland-Wetter: Höchstwerte bis 38 Grad erwartet +++

Sonne satt und Temperaturen weit über der 30-Grad-Marke: Zum Wochenende dreht der Sommer in Deutschland richtig auf. Bereits heute klettern die Temperaturen vielerorts auf Höchstwerte zwischen 30 bis 36 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Lediglich südlich der Donau und an den Küsten wird es laut Prognose mit 27 bis 30 Grad nicht ganz so heiß.

+++ 4.32 Uhr: Trump bekommt keine zusätzliche TV-Debatte mit Biden +++

US-Präsident Donald Trump bekommt seinen Wunsch nach einer zusätzlichen Fernsehdebatte mit seinem Wahlrivalen Joe Biden nicht erfüllt. Die überparteiliche Kommission zur Organisation der TV-Debatten zwischen den Präsidentschaftskandidaten entschied am Donnerstag, dass es bei der Zahl von drei Fernsehduellen zwischen Trump und Biden bleibt. Trump hatte die Ansetzung einer weiteren Debatte beantragt.

+++ 3.12 Uhr: Früherer saudiarabischer Spion wirft Kronprinz Mordkomplott vor +++

Ein früherer saudiarabischer Spion wirft Kronprinz Mohammed bin Salman vor, hinter einem Komplott zu seiner Ermordung gesteckt zu haben. Der Kronprinz habe im Jahr 2018 ein "Mordkommando" nach Kanada geschickt, um ihn töten und zerstückeln zu lassen, führt der frühere Geheimdienstmitarbeiter Saad Aljabri in einer am Donnerstag veröffentlichten Klage bei einem Bundesgericht in Washington ins Feld. Die kanadischen Sicherheitskräfte hätten damals das Attentat verhindert, heißt es in der Klage. Die Pläne zu seiner Ermordung würden in Riad jedoch weiter verfolgt, erklärt Aljabri darin. Der Ex-Spion lebt in Kanada im Exil.

+++ 1.32 Uhr: Nordrhein-Westfalen will Verletzte aus Beirut behandeln +++

Nach der verheerenden Explosion in Beirut mit bisher rund 150 Toten hat die nordrhein-westfälische Landesregierung einem Bericht zufolge die Aufnahme von Verletzten aus dem Libanon angeboten. Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten, schrieb Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in einem Brief an Libanons Botschafter in Deutschland, Mustapha Adib-Abdul-Wahed, dass das Land bereit sei, schwerverletzte Patienten aus den überfüllten Krankenhäusern in Beirut in Nordrhein-Westfalen zu behandeln.

+++ 0.23 Uhr: Griechenland schließt nachts viele Grenzübergänge +++

Nach einem Anstieg der Coronavirus-Infektionsraten schließt Griechenland nachts seine Grenze. Nur die Grenzübergänge zu Bulgarien bleiben in der Nacht geöffnet, wie die Regierung am Donnerstag mitteilte. Der Zivilschutz gab zudem strenge neue Regeln für die kleine Insel Poros nahe Athen bekannt, wo es zuletzt vergleichsweise viele Neuansteckungen gab. Auf Poros gilt nun überall eine Maskenpflicht und für Restaurants und Bars eine Sperrstunde. Treffen mit mehr als neun Teilnehmern sind auf der Insel untersagt.

+++ 0.04 Uhr: CDU-Wirtschaftsrat fordert Verbot für Reisen in Risikogebiete +++

Nach der Ankündigung verpflichtender Corona-Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten fordert der CDU-Wirtschaftsrat ein generelles Reiseverbot für solche Regionen. "Reisen in Risikogebiete müssten konsequenterweise auch untersagt werden", sagte Wolfgang Steiger, der Generalsekretär des CDU-nahen Verbands, der "Bild"-Zeitung. "Das Reiserecht kann nicht höher bewertet werden, als die Rechte von Millionen Deutschen, denen ansonsten ein erneuter Lockdown droht."