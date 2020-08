Tiktok-Chef Mayer tritt zurück und verlässt Unternehmen +++ Frau nach zwei Tagen aus Gletscherspalt gerettet +++ Allgäuerin ernennt sich zur Prinzessin in italienischem Mini-Fürstentum +++ Die News des Tages im Ticker.

Aktuelle Top-Meldung: Frau nach zwei Tagen aus Gletscherspalte gerettet

Nach zwei Tagen und zwei Nächten ist eine Russin unversehrt und lediglich leicht unterkühlt aus einer Gletscherspalte in den Walliser Alpen in der Schweiz gerettet worden. Die in Deutschland lebende Frau sei am Sonntag in kurzen Hosen und ohne entsprechende Ausrüstung alleine spazieren gegangen und dabei unglücklich rund 10 bis 15 Meter tief in eine Spalte auf dem Gletscher gefallen, teilte die Fluggesellschaft Air Zermatt auf ihrer Facebookseite mit. Die Frau habe zwei Nächte auf einer Eisbrücke ausgeharrt, bevor eine Bergsteigergruppe ihre Hilferufe gehört habe. Sie sei dann gerettet und "mit milder Unterkühlung (34°C)" mit dem Rettungshelikopter ins nächstgelegene Spital geflogen worden. "Die Bergrettung Zermatt hat in den letzten 20 Jahren keine derartige Wunderrettung aus einer Gletscherspalte erlebt", hieß es in der Mitteilung.

Weitere Nachrichten des Tages:

+++ 09:42 Uhr Missbrauchsbeauftragter vermutet noch mehr Opfer bei katholischen Orden +++

Der Unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, geht davon aus, dass es bei den katholischen Ordensgemeinschaften noch mehr Opfer gegeben hat als bisher bekannt. "Mir war schon klar, dass ein Großteil der Missbrauchsfälle im katholischen Bereich im Bereich der Ordensgemeinschaften stattfinden", sagte Rörig am Donnerstag im Bayerischen Rundfunk. "Aber ich kann noch nicht einmal sagen, ob es nicht doch viel, viel mehr sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich noch nicht alle Betroffenen an die Orden gewendet haben."

+++ 9.41 Uhr: Berlins Innensenator Geisel nennt Demonstrationsverbot "schwierige Entscheidung +++

Der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat das Verbot der für Samstag geplanten Großdemonstration gegen die Corona-Politik der Bundesregierung verteidigt und zugleich eine "schwierige Entscheidung" genannt. "Versammlungsfreiheit bedeutet ja nicht, dass man das Recht hat, gegen geltendes Recht zu verstoßen", sagte Geisel im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Die Grundrechte Versammlungsfreiheit und Unversehrtheit des Lebens hätten gegeneinander abgewogen werden müssen. Nach den Erfahrungen der Berliner Großdemonstration vom 1. August, wo Hygieneauflagen bewusst missachtet wurden, sei ein erneuter Verstoß gegen den Infektionsschutz zu erwarten gewesen. Das Verbot sei keine politische Entscheidung, sondern diene dazu, den Infektionsschutz durchzusetzen, hob Geisel hervor.

+++ 8.03 Uhr: Trump schaltet sich in Mittelmeer-Krise ein +++

US-Präsident Donald Trump hat mit dem griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis über die angespannte Lage zwischen Griechenland und der Türkei im östlichen Mittelmeer gesprochen. Das Telefonat habe am Mittwochabend stattgefunden, teilte das Büro des griechischen Regierungschefs mit. Mitsotakis habe Trump darauf aufmerksam gemacht, dass die Aktionen der Türkei im östlichen Mittelmeer den Frieden, die Stabilität in der Region und den Zusammenhalt der Nato gefährdeten. Griechenland sei dazu bereit, zur Entspannung beizutragen - dies aber unter der Voraussetzung, dass die Türkei sofort ihre provokativen Aktionen einstelle, hieß es in der Mitteilung. Das griechische Staatsradio berichtete, dass Trump anschließend auch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gesprochen habe.

+++ 6.46 Uhr: Tiktok-Chef tritt nach wenigen Monaten zurück +++

Tiktok-Chef Kevin Mayer ist nach dem erheblichen politischen Druck auf die populäre Video-App aus dem Weißen Haus zurückgetreten. Die jüngste Entwicklung habe dazu geführt, dass der Posten eine andere Bedeutung haben würde als bei Mayers Verpflichtung geplant gewesen sei, teilte Tiktok mit.

Die Video-App gehört zum chinesischen Bytedance-Konzern. US-Präsident Donald Trump hatte US-Geschäfte mit Tiktok untersagt, das Verbot soll Mitte September greifen. Derzeit verhandelt der Software-Riese Microsoft über einen Kauf des Geschäfts von Tiktok in den USA und mehreren anderen Ländern.

+++ 6.20 Uhr: Pence verspricht "Recht und Ordnung" bei Wiederwahl Trumps +++

Nach neuen wütenden Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt hat Vizepräsident Mike Pence den Amerikanern Recht und Ordnung bei einer Wiederwahl von Präsident Donald Trump versprochen. "Wir werden auf den Straßen dieses Landes für jeden Amerikaner jeder Rasse, jeden Glaubens und jeder Hautfarbe Recht und Ordnung haben", sagte Pence im historischen Fort McHenry bei Baltimore bei seiner Ansprache zum Parteitag der Republikaner. Bei den Protesten handele es sich um "Gewalt und Chaos in unseren Städten, nicht um friedliche Demonstrationen". Die Trump-Regierung werde die Sicherheitskräfte und die Minderheiten im Land für vier weitere Jahre unterstützen.

+++ 6 Uhr: Allgäuerin ernennt sich zur Prinzessin in italienischem Mini-Fürstentum +++

Eine Allgäuerin darf sich selbst Prinzessin nennen: Die Immobilienverwalterin Nina Menegatto wurde zum Oberhaupt des selbst ernannten Mini-Fürstentums Seborga in Italien gekürt. Viele der rund 300 Einwohner wollen für das Bergdorf in Ligurien die Unabhängigkeit von Italien erreichen. "Am Anfang fand ich das auch ganz witzig", sagte Menegatto der Deutschen Presse-Agentur. "Aber die Einheimischen hier glauben daran." Als erste "Regierungschefin" Seborgas wolle sie unter anderem die Verfassung modernisieren und eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zur Unabhängigkeit anstrengen, sagt die 41-Jährige aus Kempten. Jedoch sind die Chancen gering, dass das Vorhaben gelingt. Der Bürgermeister des Ortes betonte, Seborga ist und bleibt ein Teil Italiens.

+++ 4.03 Uhr: Erstmals Statue historischer Frauen in New Yorks Central Park +++

Im New Yorker Central Park ist erstmals eine Statue aufgestellt worden, die reale historische Frauenfiguren ehrt. Das am Mittwoch (Ortszeit) offiziell eingeweihte Bronze-Denkmal zeigt die US-Frauenrechtlerinnen Susan B. Anthony (1820-1906), Elizabeth Cady Stanton (1815-1902) und Sojourner Truth (1797-1883). "Um die Frauen dieser Statue zu ehren, gibt es nichts Wichtigeres, als wählen zu gehen", sagte die frühere demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton bei der Einweihung des Denkmals mit Bezug auf die US-Präsidentschaftswahl im November.

Die zahlreichen anderen Statuen, die seit Jahrzehnten in dem berühmten Park mitten in Manhattan stehen, stellen fast alle Männer dar - oder fiktionale Frauen wie etwa die Titelfigur aus dem Buch "Alice im Wunderland". Aktivisten setzen sich schon seit längerem für mehr Statuen historischer Frauen in New York ein.

+++ 3.05 Uhr: Messer in Auto des von Polizisten niedergeschossenen Schwarzen gefunden +++

Der durch Polizeischüsse in den Rücken schwer verletzte Afroamerikaner Jacob Blake hatte nach Angaben der US-Justiz ein Messer in seinem Auto. Ermittler hätten auf der Fahrerseite auf dem Boden ein Messer gefunden, sagte der Generalstaatsanwalt des US-Bundesstaates Wisconsin Josh Kaul. Auch Blake selbst habe den Besitz eines Messers eingeräumt.

+++ 3 Uhr: Frau nach zwei Tagen aus Gletscherspalt gerettet +++

Nach zwei Tagen und zwei Nächten ist eine Russin unversehrt und lediglich leicht unterkühlt aus einer Gletscherspalte in den Walliser Alpen in der Schweiz gerettet worden. Die in Deutschland lebende Frau sei am Sonntag in kurzen Hosen und ohne entsprechende Ausrüstung alleine spazieren gegangen und dabei unglücklich rund 10 bis 15 Meter tief in eine Spalte auf dem Gletscher gefallen, teilte die Fluggesellschaft Air Zermatt auf ihrer Facebookseite mit. Die Frau habe zwei Nächte auf einer Eisbrücke ausgeharrt, bevor eine Bergsteigergruppe ihre Hilferufe gehört habe. Sie sei dann gerettet und "mit milder Unterkühlung (34°C)" mit dem Rettungshelikopter ins nächstgelegene Spital geflogen worden.