Globale Technik-Panne bei Twitter: Millionen Konten lahmgelegt +++ "Kiwis" dürfen wieder ohne Quarantäne nach Australien +++ Homosexuelle Paare fordern kirchlichen Segen +++ Die News von heute im stern-Ticker.

Aktuelle Topmeldung:

Geiselnahme in JVA Münster beendet – Täter gestorben

In Münster hat die Polizei am Morgen eine Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt beendet – der Täter ist dabei von der Polizei erschossen worden. Das bestätigte eine Sprecherin des Justizministeriums der Deutschen Presse-Agentur.

Nach Angaben der Sprecherin hatte der Insasse eine Bedienstete als Geisel genommen. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot zu dem Gefängnis im Stadtzentrum aus und meldete gegen 10.50 Uhr das Ende der "Einsatzlage". Die Geisel sei unverletzt befreit worden.

Die Meldungen des Tages:

+++ 10.37 Uhr: Paris plant ab 2021 Tempo 30 im ganzen Stadtgebiet +++

Paris will ab dem kommenden Jahr Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet einführen. Nur die Ringautobahn Périphérique soll ausgenommen sein, wie der stellvertretende Bürgermeister David Belliard mitteilte. Zunächst will die Stadtverwaltung die Bürger zu den Plänen befragen. Sie sollen zwischen dem 27. Oktober und dem 27. November elektronisch konsultiert werden.

"2021 geht Paris zu Tempo 30 über", sagte der für Verkehrsplanung zuständige Belliard der Nachrichtenagentur AFP. "Es gibt zu viele Verkehrsunfälle mit manchmal dramatischen Konsequenzen." Zudem verspricht sich das Rathaus davon weniger Lärm und geringere Emissionen.

Bürgermeisterin Anne Hidalgo hatte Tempo 30 vor ihrer Wiederwahl Ende Juni versprochen. Sie koaliert mit Belliards Grünen-Partei EELV. Ein von Präsident Emmanuel Macron eingesetzter Bürgerrat für das Klima empfiehlt ein solches Tempolimit in allen französischen Städten.

+++ 10.13 Uhr: 300 Menschen nach Brand in Münchner Jugendwohnheim in Sicherheit gebracht +++

Nach einem Brand in einem Münchner Jugendwohnheim sind in der Nacht zu Freitag 300 Bewohner in Sicherheit gebracht worden. Vier Menschen kamen mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus, teilte die Feuerwehr mit. Aufgrund des Feuers und der massiven Rauchausbreitung seien derzeit 40 Zimmer in dem Wohnheim unbewohnbar. Ein Statiker soll den Schaden begutachten.

+++ 10.09 Uhr: Geiselnahme in JVA Münster beendet – Täter von der Polizei erschossen +++

+++ 9.57 Uhr: Demonstration führt zu Sperrung auf Autobahn in Hamburg +++

Verkehrschaos für eine politische Botschaft: Um auf den Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien pressewirksam aufmerksam zu machen, haben der Polizei zufolge am Morgen rund 200 Menschen die Autobahn 1 blockiert. Mit der unangemeldeten Demonstration lösten sie eine etwa dreieinhalb Stunden dauernde Vollsperrung eines Autobahnabschnitts aus. Die A1 ist eine der wichtigsten Autobahnen der Hansestadt. Pendler mussten sich in beiden Richtungen auf bis zu zwölf Kilometer lange Staus einstellen.

Gegen 5.30 Uhr hatten sich die Teilnehmer nach Angaben der Polizei mit mehreren Fahrzeugen auf die Norderelbbrücke Richtung Süden gestellt, sagte eine Polizeisprecherin. Dann seien sie auf die Gegenfahrbahn gelaufen, um dort zu demonstrieren. Ziel der Demonstration sei es gewesen, auf den Konflikt im Südkaukasus hinzuweisen.

+++ 8.47 Uhr: Väter bei Geburt von Kindern im Durchschnitt 34,6 Jahre alt +++

Väter waren in Deutschland bei der Geburt eines Kindes im vergangenen Jahr durchschnittlich 34,6 Jahre alt. Damit waren sie 3,6 Jahre älter als noch 1991, wie das Statistische Bundesamt und das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung mitteilten. Auch die Mütter der 2019 geborenen Kinder waren mit 31,5 Jahren im Durchschnitt 3,6 Jahre älter als die Mütter der Babys im Jahr 1991.

+++ 8.38 Uhr: Japan will gefiltertes Kühlwasser aus Atomruine ins Meer ableiten +++

Trotz Protesten von Fischern will Japans Regierung gefiltertes Kühlwasser aus der Atomruine Fukushima ins Meer ableiten. Grund ist, dass allmählich kein Platz mehr zur Lagerung des Wassers auf dem Gelände des 2011 in Folge eines Erdbebens und Tsunamis zerstörten Atomkraftwerks ist.

Wie japanische Medien berichteten, könnte nach siebenjähriger Debatte darüber, was mit dem in riesigen Tanks gelagerten Wasser geschehen soll, noch in diesem Monat eine Entscheidung fallen. Doch da für ein Ableiten des Wassers ins Meer Baumaßnahmen nötig seien und zunächst eine Einschätzung der Atomaufsicht erfolgen müsste, könne es etwa zwei Jahre dauern, bevor mit dem Ableiten begonnen werden kann, hieß es in den Berichten.

+++ 8.03 Uhr: Russland bricht MH17-Konsultationen ab +++

Russland zieht sich aus den Konsultationen mit den Niederlanden und Australien zur Ursache des Abschusses des Fluges MH17 über der Ukraine im Juli 2014 zurück. Das Außenministerium in Moskau begründete dies am Donnerstag mit "bösartigen" Versuchen, Russland einseitig die Schuld an dem Abschuss zuzuweisen. "Feindselige Akte" der Niederlande machten eine weitere russische Beteiligung an den Konsultationen "sinnlos". Die russische Regierung ist erzürnt über die Ankündigung der Niederlande vom Juli, den Absturz vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) bringen zu wollen. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte zeigte sich am Rande des EU-Gipfels in Brüssel "überrascht" und "enttäuscht" über die russische Entscheidung, die er "besonders schmerzhaft" für die Hinterbliebenen der Todesopfer nannte.

+++ 7.39 Uhr: "Kiwis" dürfen wieder ohne Quarantäne nach Australien +++

Neuseeländer aus Corona-freien Landesteilen dürfen erstmals wieder quarantänefrei ins Nachbarland Australien reisen. Ein Flugzeug aus Auckland mit 200 Passagieren an Bord landete am Freitag in Sydney. Es ist das erste Mal seit Ende März, dass internationale Gäste keine 14 Tage in Corona-Isolation müssen. Voraussetzung ist, dass sich die Besucher in den zwei Wochen zuvor nicht in einem Covid-19-Hotspot in ihrer Heimat aufgehalten haben. Zwei weitere Flüge sollten im Laufe des Tages landen.

+++ 7 Uhr: Früherer Verteidigungsminister Mexikos in USA festgenommen +++

Mexikos früherer Verteidigungsminister Salvador Cienfuegos ist in den USA festgenommen worden. Er wurde bei seiner Einreise am Flughafen von Los Angeles gefasst, wie der mexikanische Außenminister Marcelo Ebrard am Donnerstagabend (Ortszeit) auf Twitter mitteilte – über die Festnahme sei er von dem US-Botschafter in Mexiko informiert worden. Zu den Hintergründen äußerte sich Ebrard zunächst nicht.

+++ 5.33 Uhr: Homosexuelle Paare fordern kirchlichen Segen +++

Gläubige Homosexuelle fordern den kirchlichen Segen für ihre Partnerschaften. "Die Menschen, die es sich wünschen und zur katholischen Kirche kommen, brauchen jetzt eine Lösung", sagte Thomas Pöschl, Vorstandsmitglied der Ökumenischen Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche (HuK) in Nürnberg der Nachrichtenagentur DPA. "Die Kirche kann denen nicht sagen: Kommt in 70 Jahren wieder." Er sehe in der aktuellen Reformdebatte eine Mehrheit der eher progressiven Meinungen, sagte Pöschl. Der Segen sei "das, was wir wollen und was jetzt auch dringend ist. Aber ob das gelingt, steht natürlich in den Sternen".

+++ 4.59 Uhr: Castor-Transport nach Biblis steht bevor +++

Im Frühjahr wurde er abgesagt, nun soll er rollen: Deutsche Sicherheitsbehörden bereiten sich auf einen Castortransport vom britischen Sellafield ins südhessische Biblis vor. Das bestätigten die Innenministerien von Niedersachsen und Hessen. Über den genauen Zeitpunkt und die Größe des Polizeiaufgebots wird geschwiegen. Atomkraftgegner und Umweltschützer gehen davon aus, dass die sechs Castoren mit hochradioaktivem Müll Anfang November über den niedersächsischen Hafen Nordenham ins Land kommen. Mit den sechs erwarteten stehen im Zwischenlager Biblis nach Angaben der zuständigen Gesellschaft für Zwischenlagerung dann 108 Behälter.

+++ 4.03 Uhr: 46 Prozent der Deutschen schalten im Auto lieber selbst +++

Trotz des stetig wachsenden Automatik-Anteils schalten viele Autofahrer in Deutschland laut einer Umfrage immer noch lieber selbst. In einer repräsentativen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Verkaufsplattform mobile.de gaben gut 46 Prozent der Befragten an, ein Schaltgetriebe zu bevorzugen. Gut 29 Prozent finden ein Automatik-Fahrzeug besser, der Rest fährt beides gern. Als häufigste Gründe für die Wahl einer manuellen Schaltung wurden eine größere Kontrolle über das Auto, ein niedrigerer Anschaffungspreis und ein sportlicheres Fahrerlebnis genannt.

+++ 1.03 Uhr: Hitzlsperger für Gehaltsobergrenze im Profifußball +++

Vorstandschef Thomas Hitzlsperger vom Bundesligisten VfB Stuttgart würde eine Gehaltsobergrenze im Profifußball begrüßen. "Ich finde es gut, ich würde es befürworten, dass nicht mehr so viel bezahlt wird", sagte der 38-Jährige im "Sandra Maischberger Podcast". "Man muss nur sehen: Das Geld wird trotzdem wieder in den Fußball gehen. Es gibt eine andere Umverteilung. Und wenn die vernünftig ist, würde ich das sehr begrüßen." Die aktuellen Summen, "die die Spieler bekommen, überhaupt wir alle, die dabei sind, sind schon extrem hoch", sagte Hitzlsperger. "Eine gewisse Regulierung würde dem Ganzen guttun."

+++ 0.44 Uhr: Merkel ruft EU zu Kompromissen im Brexit-Streit auf +++

Im Brexit-Streit mit Großbritannien hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auch die EU zu Kompromissen aufgerufen. Jede Seite habe "ihre roten Linien" in den Verhandlungen über ein Handelsabkommen, sagte Merkel nach dem ersten Tag des EU-Gipfels am Donnerstag in Brüssel. "Wir haben Großbritannien gebeten, im Sinne eines Abkommens auch weiter kompromissbereit zu sein. Das schließt natürlich ein, dass auch wir Kompromisse machen müssen." Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten zuvor in einer Erklärung von Großbritannien verlangt, "die notwendigen Schritte zu unternehmen, um ein Abkommen möglich zu machen". Die britische Regierung hatte darauf verärgert reagiert. Ihr Verhandlungsführer David Frost zeigte sich "enttäuscht" und erklärte, er sei überrascht, "dass alle künftigen Schritte von Großbritannien kommen müssen". Dies sei "eine ungewöhnliche Herangehensweise, um Verhandlungen zu führen".

+++ 0.38 Uhr: Weltweite Störung beim Kurznachrichtendienst Twitter +++

Twitter-Nutzer weltweit sind in der Nacht auf Freitag von einer Störung des Kurznachrichtendienstes betroffen gewesen. Das Unternehmen arbeite daran, das Problem so schnell wie möglich zu beheben, hieß es auf einer Status-Seite von Twitter. Sowohl auf der Plattform als auch bei anderen Apps, die auf die Schnittstellen von Twitter zugreifen, gab es Probleme. Gründe wurden zunächst nicht genannt.