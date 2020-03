Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

+++ 12.36 Uhr: Gewerkschaft der Polizei: Thüringer Polizisten sollen AfD-Landtagsfraktion verlassen +++

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat die Thüringer Polizisten, die der AfD-Fraktion im Erfurter Landtag angehören, zum Fraktionsaustritt aufgefordert. Die drei Polizisten in der Thüringer AfD-Fraktion seien der Verfassungstreue verpflichtet, sagte GdP-Bundesvize Jörg Radek am Donnerstag dem "Handelsblatt". "Daraus ergibt sich für die GdP: Entweder sie verlassen die Fraktion oder legen den Polizeidienst nieder."

+++ 12.06 Uhr: Doppelte Entschädigung bei Flugausfall und Verspätung des umgebuchten Flugs +++

Fluggäste können doppelt entschädigt werden, wenn nach der Annullierung ihres Ursprungsflugs ihr umgebuchter Alternativflug verspätet am Zielort ankommt. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) stellte klar, dass Passagiere ungeachtet einer Entschädigung für den Flugausfall auch einen Ausgleichsanspruch wegen der Verspätung des zweiten Flugs haben. Hintergrund der Entscheidung ist ein Rechtsstreit in Finnland, weil die Fluggesellschaft Finnair Reisenden nicht zwei Entschädigungen in Höhe von jeweils 600 Euro zahlen wollte.

Die klagenden Fluggäste hatten im Oktober 2013 einen Direktflug von Helsinki nach Singapur gebucht, der aber wegen eines technischen Problems an der Maschine gestrichen wurde. Finnair bot ihnen deshalb einen Ersatzflug mit Zwischenstopp am nächsten Tag an. Dieser Flug kam mehr als sechs Stunden später als geplant in Singapur an. Die Reisenden klagten deshalb auf Grundlage der EU-Fluggastrechteverordnung auf Zahlung von jeweils 600 Euro für Annullierung und Verspätung.

+++ 11:21 Uhr: Haldenwang: AfD-"Flügel" ist "erwiesen extremistische Bestrebung" +++

Der Verfassungsschutz hat den rechtsnationalen "Flügel" der AfD als "erwiesen extremistische Bestrebung" eingestuft. Das teilte Behördenchef Thomas Haldenwang am Donnerstag in Berlin mit. Die Gruppierung war bereits seit dem vergangenen Jahr als Verdachtsfall geführt worden.

+++ 11.09 Uhr: Schenkung vom leiblichen Vater wird höher besteuert als vom rechtlichen Vater +++

Eine Schenkung oder Erbschaft vom biologischen, aber nicht rechtlichen Vater wird höher versteuert. Auch der Freibetrag ist deutlich geringer, wie der Bundesfinanzhof (BFH) in München in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil entschied. Im Streitfall hatte der biologische Vater seiner Tochter 30.000 Euro geschenkt. Schon bei der Geburt war die Mutter aber mit einem anderen Mann verheiratet. Dieser wurde dann auch der rechtliche Vater des Kindes. Das Finanzamt forderte Schenkungsteuer nach der Steuerklasse III, wie sie für Nicht-Verwandte gilt.

+++ 10.26 Uhr: 26 Tote bei Luftangriff auf proiranische Milizen an Grenze zum Irak +++

Bei einem Luftangriff an der irakisch-syrischen Grenze sind Aktivisten zufolge mindestens 26 Kämpfer Iran-treuer Milizen getötet worden. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte machte Jets der US-geführten Anti-IS-Koalition für die Bombardierung des Gebiets um den Grenzort Albu Kamal verantwortlich. Möglicherweise handele es sich um Vergeltung für den tödlichen Raketenangriff auf Koalitionstruppen im Irak am Vortag.

+++ 9.37 Uhr: Eilantrag gegen Berliner Mietendeckel erfolglos +++

Das Bundesverfassungsgericht hat einen Eilantrag von Vermietern gegen den Berliner Mietendeckel abgelehnt. Die Antragsteller wollten erreichen, dass Verletzungen von Auskunftspflichten und Verboten zur gesetzlichen Höchstmiete nicht als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

Die Nachteile aus der vorläufigen Anwendung der Bußgeldvorschriften seien zwar von besonderem Gewicht, sollte sich das Gesetz als verfassungswidrig erweisen, hieß es in dem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss vom Dienstag. "Sie überwiegen aber nicht deutlich die Nachteile, die entstehen würden, wenn die Bußgeldvorschriften außer Kraft träten, sich das Gesetz aber später doch als verfassungsgemäß erweisen würde."

+++ 9.10 Uhr: Dax stürzt erstmals seit 2016 unter 10.000 Punkte +++

Der deutsche Aktienindex Dax ist zum Handelsauftakt um 5,5 Prozent eingebrochen. Das Börsenbarometer sackte auf 9.864 Punkte - und damit erstmals seit Sommer 2016 wieder unter die Marke von 10.000.

+++ 8.50 Uhr: Verfassungsschutz beobachtet offenbar "Flügel" der AfD +++

Der von AfD-Politikern gegründete rechtsnationale "Flügel" ist für den Verfassungsschutz jetzt offenbar offiziell ein Beobachtungsfall. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag erfuhr, sieht der Inlandsgeheimdienst seinen Verdacht bestätigt, dass es sich bei dem Zusammenschluss um eine rechtsextreme Bestrebung handelt.

+++ 8.38 Uhr: FDP-Politiker Burkhard Hirsch gestorben +++

Der FDP-Politiker und frühere nordrhein-westfälische Innenminister Burkhard Hirsch ist tot. Er sei am Mittwoch im Alter von 89 Jahren gestorben, teilte das NRW-Innenministerium am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

+++ 8.23 Uhr: Gewalt überschattet Jahrestag des Amtsantritts von Chiles Präsident Piñera +++

Bei regierungskritischen Protesten in Chile ist es am zweiten Jahrestag des Amtsantritts von Präsident Sebastián Piñera erneut zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen. In der Hauptstadt Santiago de Chile setzte die Polizei unweit des Präsidentenpalastes Tränengas und Wasserwerfer gegen steinewerfende Studenten ein. Auch an anderen Orten der Stadt kam es zu Gewalt. Der Verkehr im Zentrum lag für mehrere Stunden lahm.

+++ 4.31 Uhr: Australische Polizei erschießt Mann nach tödlichen Messerattacken +++

Die Polizei hat in der australischen Stadt Melbourne einen mit Küchenmesser bewaffneten Mann erschossen, der zwei Menschen getötet haben soll. "Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nichts über das Motiv, warum er das gemacht hat", sagte Polizeichef Graham Ashton am Donnerstag. Der Mann hatte demnach wohl psychische Probleme.

Es gab drei Angriffe in zwei Stunden: Der 34-Jährige soll einen Mitarbeiter auf einem Bahnhof im Gesicht verletzt haben. Außerdem attackierte er nach ersten Erkenntnissen an einem anderen Ort zwei 30 und 31 Jahren alten Frauen, die später in einem Auto mit lebensgefährlichen Verletzungen gefunden wurden. Die 30-jährige starb im Krankenhaus, die andere kämpfte ums Überleben. Nach einem weiteren Angriff starb ein 59 Jahre alter Mann. Er konnte vorher noch den Notruf wählen und den Tatverdächtigen beschreiben.

+++ 1.47 Uhr: Drei Tote bei Beschuss von US-Basis im Irak +++

In einer neuen Eskalation der Lage im Irak sind bei einem Raketenangriff auf eine US-Militärbasis drei Menschen getötet worden. Bei den Todesopfern am Stützpunkt Tadschi nahe der Hauptstadt Bagdad handele es sich um einen US-Soldaten, einen britischen Soldaten sowie einen US-Bürger, der für eine private Partnerfirma der US-Armee gearbeitet habe, teilte ein US-Regierungsmitarbeiter mit. Es war der blutigste Angriff auf eine US-Basis im Irak seit Jahren.

Der Stützpunkt wurde nach Angaben der US-geführten internationalen Militärkoalition von 18 Raketen getroffen. Neben den drei Toten habe es zwölf Verletzte gegeben. Für den Angriff übernahm zunächst niemand die Verantwortung. Die USA haben in der Vergangenheit allerdings immer wieder pro-iranische Milizen für solche Raketenangriffe verantwortlich gemacht.

Wenige Stunden nach dem Angriff attackierten nach Angaben von Aktivisten drei Kampfflugzeuge, die mutmaßlich zur Militärkoalition gehören, Stellungen der irakischen Hasched-al-Schaabi-Milizen im syrischen Grenzgebiet zum Irak. Dabei seien mindestens 18 irakische Kämpfer getötet worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Teile der Hasched-Milizen sind mit dem Iran verbündet.

+++ 1.47 Uhr: Chelsea Manning nach Selbstmordversuch im Krankenhaus +++

Die frühere Wikileaks-Informantin Chelsea Manning hat nach Angaben ihrer Anwälte in einem Gefängnis in Alexandria (US-Bundesstaat Virginia) einen Selbstmordversuch unternommen. Sie sei in ein Krankenhaus gebracht worden und erhole sich dort, hieß es in einer Mitteilung ihrer Anwälte, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Es sei weiterhin geplant, dass die Whistleblowerin am Freitag zu einer Anhörung vor einem Bundesgericht erscheinen werde, hieß es.

Manning sitzt seit Mai 2019 wegen Missachtung des Gerichts in Beugehaft. Sie hatte sich geweigert, über den Gründer der Enthüllungs-Plattform Wikileaks, Julian Assange, auszusagen. Mannings Anwälte haben ihre Freilassung beantragt.