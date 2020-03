Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Klöckner appelliert an CDU in Thüringen: Keine Stimme für AfD oder Linke (8.58 Uhr)

Marine soll Migranten für Ausweisung aus Lesbos zum Festland bringen (7.30 Uhr)

Trauerfeier für Ernesto Cardenal in Nicaragua durch Gewaltausbruch gestört (7.12 Uhr)

Moschee in Christchurch bedroht - Mann unter Verdacht (6.28 Uhr)

William und Kate besuchen erstmals Irland (4.15 Uhr)

Trumps Wahlkampfteam verklagt auch "Washington Post" (3.17 Uhr)

Migrationsforscher Knaus fordert neues EU-Flüchtlingsabkommen mit der Türkei (1.12 Uhr)

Die wichtigsten Nachrichten zum Coronavirus lesen Sie hier.

Alles zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen lesen Sie hier.

Die News des Tages im stern-Ticker:

+++ 11.32 Uhr: Wieder Zusammenstöße an türkisch-griechischer Grenze +++

An der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland ist es am Mittwoch erneut zu Zusammenstößen zwischen Migranten und griechischen Grenzschützern gekommen. Wie Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP berichteten, wurde bei den Auseinandersetzungen in der Nähe des türkischen Grenzübergangs Pazarkule mindestens ein Migrant verletzt. Er hatte demnach zusammen mit anderen Migranten versucht, Stacheldraht an der Grenze durchzuschneiden, um nach Griechenland zu gelangen. Schüsse von der griechischen Seite der Grenze hätten ihn dann am Bein verletzt.

Nach dem Vorfall kam es zu weiteren gewaltsamen Auseinandersetzungen. Migranten warfen Steine auf die griechischen Sicherheitskräfte, die daraufhin Tränengas einsetzten, um die Migranten zurückzudrängen. Mehrere türkische Rettungswagen trafen an dem Grenzübergang ein, um Verletzte zu versorgen. Seit der türkischen Grenzöffnung zur EU Ende vergangener Woche haben tausende Flüchtlinge versucht, die türkisch-griechische Grenze zu passieren. Von Samstag bis Montagabend hinderten griechische Grenzschützer mehr als 24.000 Menschen am Übertreten der Grenze. Dabei kam es auch zu Gewalt, 182 Menschen wurden festgenommen.

+++ 11.30 Uhr: Gericht: Schüler hat kein Recht auf Bereinigung seiner Akte bei Schulwechsel +++

Ein Schüler und seine Eltern haben einem aktuellen Gerichtsbeschluss zufolge bei einem Schulwechsel keinen Anspruch auf die Entfernung bestimmter Seiten einer Schülerakte. Ein solches Ansinnen könne nicht auf die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gestützt werden, befand das Verwaltungsgericht Berlin in seiner am Mittwoch veröffentlichten Entscheidung. Gegen den Beschluss ist Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg möglich. Antragsteller in dem Eilverfahren sind ein 13-jähriger Schüler und seine Eltern. Sie machen geltend, dass die Schülerakte mit einer Vielzahl dokumentierter Vorfälle fehlerhaft und diskriminierend sei und die Aufnahme des Schülers an einer anderen Schule gefährde.

+++ 11.22 Uhr: Zusammenstoß bei Fluchtversuch - Polizist in Hamburg gestorben +++

Ein 57 Jahre alter Polizist, der Ende Februar bei der Festnahme eines Mannes in Hamburg lebensgefährlich verletzt wurde, ist tot. Er sei am frühen Morgen gestorben, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Nach Angaben der Polizei aus der vergangenen Woche wollte ein Beamter einen gesuchten 29-Jährigen am 25. Februar in seinem Auto festnehmen. Der 29-Jährige sei aber plötzlich losgefahren, in den Gegenverkehr gesteuert und mit seinem Wagen frontal gegen das zivile Polizeiauto des 57-Jährigen geprallt. Trotz des Unfalls habe der Mann weiter Gas gegeben, so dass das Polizeifahrzeug elf Meter verschoben worden sei. Der 57 Jahre alte Zivilfahnder wurde den Angaben zufolge bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt. Sein Kollege, der im Auto des 29-Jährigen saß, wurde leicht verletzt, der Gesuchte selbst blieb unverletzt.

Der 29-Jährige wurde festgenommen und ist in Haft. "Wir haben am Morgen Haftbefehl wegen Körperverletzung mit Todesfolge beantragt", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Hinzu komme ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.

+++ 11.02 Uhr: Griechenland will 500 Migranten auf Marineschiff vor Lesbos unterbringen +++

An der Insel Lesbos ist ein Marineschiff eingetroffen, auf dem die griechische Regierung rund 500 Migranten unterbringen will. Unter den Migranten, die in den vergangenen Tagen auf der Ägäis-Insel angekommen waren und seitdem am Hafen ausharren, sind viele Familien mit kleinen Kindern, wie ein Vertreter des Verteidigungsministeriums in Athen sagte. Sie sollen seinen Angaben zufolge auf dem Marineschiff untergebracht werden, bis neue Unterkünfte auf dem Festland bereitstehen.

Die Insel Lesbos ist seit langem ein Hotspot der Flüchtlingskrise in Europa. Im für weniger als 3000 Menschen ausgelegten Flüchtlingslager Moria leben mehr als 19.000 Menschen unter katastrophalen Bedingungen. Seit der türkischen Grenzöffnung zur EU in der vergangenen Woche haben tausende weitere Flüchtlinge versucht, die türkisch-griechische Grenze zu passieren. Seit dem Wochenende hinderten griechische Grenzschützer mehr als 24.000 Menschen am Übertreten der Grenze. Nach Berichten des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) hielten auch Inselbewohner Flüchtlinge in Schlauchbooten davon ab, an Land zu gehen.

+++ 10.10 Uhr: Bundesverfassungsgericht weist Vorlage zum Leistungsausschluss zurück +++

Das Bundesverfassungsgericht hat eine Vorlage des Sozialgerichts Darmstadt zur Frage zurückgewiesen, ob ein Ausschluss von EU-Ausländern bei Sozialhilfeleistungen mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Die Vorlage sei unzulässig, entschied die 1. Kammer des Ersten Senats in einem in Karlsruhe veröffentlichten Beschluss. Die Begründung entspreche nicht den Anforderungen.

EU-Ausländer, die gegen den Verlust ihres Aufenthaltsrechts in Deutschland klagen, seien während des Verfahrens nahezu vollständig von existenzsichernden Leistungen ausgeschlossen, hatte das Sozialgericht zur Begründung des Vorlagebeschlusses mitgeteilt. Asylbewerber würden dagegen regelmäßig Leistungen erhalten.

Im konkreten Fall hatte eine seit 2010 in Deutschland lebende Mutter mit ihren drei minderjährigen Kindern aus Rumänien geklagt. Die Ausländerbehörde stellte 2018 das Fehlen des sogenannten Freizügigkeitsrechts fest. Mit Blick auf das ungeklärte Aufenthaltsrecht werde ihr kein Arbeitslosengeld gezahlt, ein Antrag auf Sozialhilfe wurde abgelehnt.

+++ 10.03 Uhr: US-Truppen fliegen Luftangriff gegen Talibankämpfer in Afghanistan +++

Nach einer Angriffsserie der Taliban haben die US-Truppen in Afghanistan zum ersten Mal seit elf Tagen wieder einen Luftangriff gegen die radikalislamischen Kämpfer geflogen. Die USA hätten am Mittwoch Talibankämpfer in der Provinz Helmand bombardiert, teilte ein US-Militärsprecher im Onlinedienst Twitter mit. Es habe sich um einen "defensiven" Luftangriff gehandelt, um einen Angriff der Taliban auf einen Kontrollpunkt der afghanischen Regierungstruppen zu beenden.

The US conducted an airstrike on March 4 against Taliban fighters in Nahr-e Saraj, Helmand, who were actively attacking an #ANDSF checkpoint. This was a defensive strike to disrupt the attack. This was our 1st strike against the Taliban in 11 days. — USFOR-A Spokesman Col Sonny Leggett (@USFOR_A) March 4, 2020

Die USA und die radikalislamischen Taliban hatten am Wochenende ein Abkommen unterzeichnet, das den Weg für einen dauerhaften Frieden in Afghanistan und für den US-Truppenabzug aus dem Land ebnen soll. Das Abkommen mit den Taliban sieht vor, dass die USA über die kommenden Monate ihre Truppenstärke in Afghanistan zunächst reduzieren. Binnen 14 Monaten sollen dann alle US-Soldaten und ihre Nato-Verbündeten abziehen. Im Gegenzug sollen die Taliban Garantien dafür geben, dass sie Al-Kaida und die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekämpfen sowie Friedensverhandlungen mit der afghanischen Regierung in Kabul beginnen.

+++ 9.38 Uhr: Zwei türkische Soldaten in nordsyrischer Provinz Idlib getötet +++

In der nordsyrischen Provinz Idlib sind zwei weitere türkische Soldaten getötet worden. Das Verteidigungsministerium in Ankara machte am Mittwoch syrische Truppen für den Beschuss verantwortlich. Sechs weitere Soldaten seien verletzt worden, hieß es. Das türkische Militär habe zurückgefeuert.

Seit Beginn der sogenannten "Operation Frühlingsschild" der Türkei in Nordwestsyrien in der vergangenen Woche sind damit mindestens 37 türkische Soldaten getötet worden. Die Türkei hatte die Offensive gestartet, nachdem am Donnerstag bei einem Luftangriff in der Region um die Stadt Idlib mindestens 34 türkische Soldaten getötet worden waren. Ankara machte die syrische Regierung für den Angriff verantwortlich.

+++ 8.58 Uhr: Klöckner appelliert an CDU in Thüringen: Keine Stimme für AfD oder Linke +++

Vor der Ministerpräsidenten-Wahl heute in Thüringen hat die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner ihre Erfurter Parteifreunde aufgefordert, weder der AfD noch der Linken eine Stimme zu geben. Zur Kandidatur von AfD-Landeschef Björn Höcke sagte Klöckner der "Rheinischen Post", aus gutem Grund könnten CDU-Abgeordnete keinen AfD-Vertreter wählen. "Christdemokraten arbeiten nicht mit Politikern zusammen, die rassistisch und nationalistisch sind", betonte die CDU-Politikerin.

Das heiße aber nicht automatisch, dass die CDU Bodo Ramelow von der Linken bei der Wahl zum Ministerpräsidenten unterstützen könne. Ramelow stehe mit seiner Partei "für eine DDR-Verklärung, für den Austritt aus der Nato oder für ein anderes Gesellschaftssystem". "Das ist nicht mit unserem Programm der breiten gesellschaftlichen Mitte vereinbar", fügte Klöckner hinzu.

+++ 8.56 Uhr: Anspannung und Tränengas an griechisch-türkischer Grenze +++

Erneut ist es am Mittwochmorgen zu Unruhen an der griechisch-türkischen Grenze im Nordosten Griechenlands gekommen. Fernsehbilder zeigten von der griechischen Seite aus, wie hinter dem Grenzzaun Hunderte Menschen nach einem Durchkommen suchten. Die griechische Polizei setzte Tränengas ein, auch von Seite der Migranten wurden solche Geschosse über den Zaun geworden. Griechische Sicherheitskräfte hatten immer wieder gesagt, dass Migranten auf der türkischen Seite mit Tränengas ausgestattet seien. Der griechische Sender Skai berichtete, auf der türkischen Seite warteten rund 12 500 Menschen auf die Möglichkeit, die Grenze zu überwinden.

+++ 8.18 Uhr: Taliban töten mindestens 20 Sicherheitskräfte in Nordafghanistan +++

Nur wenige Tage nach der Unterzeichnung des Abkommens mit den USA haben militant-islamistische Taliban bei zwei Anschlägen in Nordafghanistan laut örtlichen Politikern mindestens 20 Sicherheitskräfte getötet. Mindestens 16 Mitglieder der nationalen Streitkräfte seien bei einem Angriff auf eine Militärbasis in der Stadt Kundus getötet worden, sagten die Provinzräte Fawsia Jaftali und Safiullah Amiri der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. In einem separaten Angriff töteten die Islamisten demnach mindestens vier Polizisten und verletzten einen weiteren.

+++ 7.30 Uhr: Marine soll Migranten für Ausweisung aus Lesbos zum Festland bringen +++

Athen setzt seine Entscheidung in die Tat um, Asylanträge neuer Migranten nicht zu bearbeiten und sie so schnell wie möglich auszuweisen. Am Mittwoch wurde auf der Insel Lesbos ein Schiff der griechischen Kriegsmarine erwartet. Es soll rund 400 ab dem 1. März angekommene Migranten an Bord nehmen, die dann zunächst an Bord bleiben. Danach sollen sie - zu einem späteren Zeitpunkt - in ein geschlossenes Camp auf dem Festland gebracht werden. Anschließend sollen sie in ihre Herkunftsländer ausgewiesen werden. Dies bestätigte ein Offizier der Küstenwache der Deutschen Presse-Agentur. Auch auf anderen Inseln im Osten der Ägäis wurden die neuen Migranten zwecks Ausweisung festgehalten.

+++ 7.12 Uhr: Trauerfeier für Ernesto Cardenal in Nicaragua durch Gewaltausbruch gestört +++

Der Trauergottesdienst für den verstorbenen nicaraguanischen Dichter und Befreiungstheologen Ernesto Cardenal ist durch aggressive Zwischenrufe und gewalttätige Ausschreitungen gestört worden. Anhänger der regierenden Sandinistischen Befreiungsfront (FSLN) riefen während der Zeremonie am Dienstag in der Hauptstadt Managua beleidigende Sprüche in Richtung der Angehörigen und Freunde des Literaten sowie gegen Oppositionelle, wie Anwesende berichteten. Nach Ende des Gottesdienstes griffen FSLN-Anhänger dann politische Gegner sowie Journalisten auch körperlich an. Mindestens ein junger Oppositioneller und vier Medienvertreter wurden den Augenzeugenberichten zufolge geschlagen. Einigen Journalisten wurde auch ihre technische Ausrüstung weggenommen. Der Apostolische Nuntius Waldemar Stanislaw, der die Messe leitete, versuchte vergeblich, die Wogen zu glätten. Dies "dient dem Gedenken an diesen großen Mann nicht", sagte er zu den Störungen. Cardenal war einst ein Weggefährte von Staatschef Daniel Ortega, hatte dann aber mit ihm gebrochen.

+++ 6.28 Uhr: Moschee in Christchurch bedroht - Mann unter Verdacht +++

Fast ein Jahr nach den Terroranschlägen in Neuseeland ist eine der damals betroffenen Moscheen bedroht worden. Die Polizei durchsuchte deswegen am Mittwoch das Haus eines 19-Jährigen in Christchurch. Zuvor war in den sozialen Medien ein Bild mit Gläubigen in der Al-Nur-Moschee aufgetaucht, das eine Drohung enthielt. Die Polizei warnte in einer Mitteilung davor, es weiter zu verbreiten. Solche Bilder hätten keinen Platz in Neuseeland. "Es ist abscheulich und wird nicht toleriert." Der Verdächtige wurde vernommen und wegen eines anderen, nicht näher genannten Delikts angezeigt.

+++ 5.12 Uhr: Kramp-Karrenbauer: Europäer müssen im Syrien-Konflikt mehr tun +++

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat vor dem Hintergrund der Eskalation im Nordwesten Syriens ein verstärktes Engagement der Europäer in der Region gefordert. "Es war für mich immer klar, dass die Vereinbarung zwischen der Türkei und Russland keine dauerhaft tragfähige Lösung sein kann. Das zeigt sich nun immer deutlicher", sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur.

+++ 4.15 Uhr: William und Kate besuchen erstmals Irland +++

Der britische Prinz William und seine Frau Kate sind zu ihrem ersten offiziellen Besuch in Irland eingetroffen. Zum Auftakt ihres dreitägigen Besuchs wurde das Paar in Dublin von Präsident Higgins sowie von dem scheidenden Regierungschef Varadkar empfangen. Später besuchtem William und Kate das Denkmal zur Erinnerung an die Toten des Unabhängigkeitskriegs gegen England. Bis zum Ende des Unabhängigkeitskriegs 1921 gehörte Irland zum Vereinigten Königreich, seitdem ist die Insel geteilt zwischen der irischen Republik und der britischen Provinz Nordirland.

+++ 3.45 Uhr: Ukrainischer Ministerpräsident reicht Rücktritt ein +++

Nur ein halbes Jahr nach seinem Amtsantritt hat der ukrainische Ministerpräsident Olexii Gontscharuk nach Angaben von Abgeordneten seinen Rücktritt eingereicht. Nachfolger solle der bisherige Vizeregierungschef Denys Chmygal werden, teilten Parlamentarier der Regierungspartei Diener des Volkes am Dienstagabend in Kiew am Rande eines Treffens mit Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. Der Wechsel im Amt des Ministerpräsidenten soll demnach am Mittwoch durch ein Votum des Parlaments bestätigt werden. Neubesetzungen sind nach Angaben von Abgeordneten auch auf den Posten des Außen-, Verteidigungs- und Finanzministers geplant.

+++ 3.17 Uhr: Trumps Wahlkampfteam verklagt auch "Washington Post" +++

Nach der "New York Times" hat das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump auch eine Klage gegen die "Washington Post" eingereicht. Die Zeitung habe wissentlich "falsche und verleumderische Aussagen" veröffentlicht, heißt es in der am Dienstag bei einem Gericht in Washington eingereichten Klageschrift, die Trumps Wahlkampfteam veröffentlichte. Die "Washington Post" kündigte an, sich gegen die Vorwürfe verteidigen zu wollen.

+++ 2.24 Uhr: Fanverbände attackieren DFB: "Nicht für dumm verkaufen" +++

Die Fanverbände fühlen sich vom Deutschen Fußball-Bund erneut brüskiert. In einer Mitteilung der Organisation "Unsere Kurve" wurde der Verband am Dienstagabend dafür kritisiert, die Umstände der Einberufung eines runden Tisches zur Lösung des aktuellen Konflikts zwischen Ultras und DFB falsch dargestellt zu haben. "Die Fanorganisationen haben die Verbände aufgefordert, den Dialog zu suchen. Nicht umgekehrt", hieß es dort. Die geplante Sondersitzung der AG Fankulturen bedeute "keine Annäherung" in dem Streit.

+++ 1.12 Uhr: Migrationsforscher Knaus fordert neues EU-Flüchtlingsabkommen mit der Türkei +++

Angesichts der türkischen Grenzöffnung für Flüchtlinge hat der bekannte Migrationsforscher Gerald Knaus ein neues EU-Flüchtlingsabkommen mit Ankara gefordert. Knaus sagte der Zeitung "Welt", die EU müsse ein zweites Abkommen mit der Türkei schließen und der Regierung in Ankara sechs Milliarden Euro zahlen, um eine neue Flüchtlingskrise abzuwenden. "Ich bin mir sicher, dass das auch die Forderung der Türken sein wird", sagte Knaus, der als Architekt des EU-Türkei-Flüchtlingsabkommens von 2016 gilt. Es müsse sichergestellt werden, dass die syrischen Flüchtlinge in der Türkei relativ gut lebten und sich nicht auf den Weg nach Europa machten. "Deutschland wäre der größte Verlierer, wenn wir keine Einigung finden", warnte Knaus.

+++ 0.35 Uhr: Misstrauensantrag im französischen Parlament gescheitert +++

Im Streit um die Rentenreform in Frankreich ist ein Misstrauensantrag gegen die Mitte-Regierung gescheitert. Der Antrag der bürgerlichen Rechten erhielt in der Nationalversammlung 148 Stimmen und erreichte damit nicht die nötige Mehrheit, teilte das Unterhaus des französischen Parlaments am späten Dienstagabend via Twitter mit. Nötig wären mindestens 289 Stimmen gewesen.