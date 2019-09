Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Kremlpartei verteidigt Mehrheit - mit Verlusten in Moskau (7.18 Uhr)

Brasiliens Präsident Bolsonaro erfolgreich operiert (5.09 Uhr)

Dreyer will mehr Tempo beim Klimaschutz (4.49 Uhr)

Grüne fordern Obergrenze für große SUV in den Innenstädten (3.51 Uhr)

Kassenarzt-Chef fordert Verbot von E-Scootern (3.01 Uhr)

Die News des Tages im stern-Ticker:

+++ 8.47 Uhr: Mehr Umsatz und mehr Jobs im Handwerk +++

Die große Nachfrage nach Handwerkern vor allem auf dem Bau lässt die Kassen vieler Betriebe klingeln. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes stieg der Umsatz im zulassungspflichtigen Handwerk in Deutschland im zweiten Quartal 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,3 Prozent. Auch die Zahl der Beschäftigten legte nach Angaben der Wiesbadener Behörde zu: Die Betriebe beschäftigten Ende Juni dieses Jahres zusammen 0,2 Prozent mehr Menschen als vor Jahresfrist. In allen Gewerbegruppen stiegen die Erlöse. Am kräftigsten war das Umsatzplus mit 6,4 Prozent im Bauhauptgewerbe. Niedrige Zinsen kurbeln die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen an.

+++ 8.29 Uhr: British Airways streicht wegen Pilotenstreiks fast alle Flüge +++

Die Fluggesellschaft British Airways streicht wegen eines Pilotenstreiks nahezu alle Flüge. Es habe keine Möglichkeit gegeben vorherzusagen, wie viele Piloten zur Arbeit kommen oder welche Flugzeuge sie fliegen dürfen, teilte die Airline am Montagmorgen in London mit. "Wir hatten daher keine andere Wahl, als unsere Flüge zu fast 100 Prozent abzusagen."

Von den Streiks dürften nach Angaben der Nachrichtenagentur PA Zehntausende Passagiere betroffen sein. British Airways biete etwa 850 Flüge pro Tag an. Betroffenen Kunden wurden Erstattungen oder Umbuchungen angeboten. Flüge mit BA CityFlyer, SUN-AIR und Comair seien nicht betroffen, heiß es weiter.

British Airways hatte den Piloten im Juli eine Gehaltserhöhung von 11,5 Prozent über drei Jahre angeboten. Dies wurde jedoch zurückgewiesen. Die Airline gehört zu den weltgrößten Fluggesellschaften.

+++ 8.00 Uhr: Ölpreise legen weiter zu +++

Die Ölpreise haben am Montag weiter zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 62,07 US-Dollar. Das waren 53 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 58 Cent auf 57,10 Dollar.

Am Ölmarkt rückt die Förderpolitik der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und verbündeter Förderländer stärker in den Fokus. Vertreter der in der sogenannten Opec+ zusammengefassten Ölstaaten treffen sich ab Mittwoch zu einem zweitägigen Treffen, um über die Fördermenge zu beraten. Marktbeobachter rechnen aber nicht mit einer Empfehlung für eine weitergehende Förderkürzung.

+++ 7.18 Uhr: Kremlpartei verteidigt Mehrheit - mit Verlusten in Moskau +++

Bei den Regionalwahlen in Russland hat die Kremlpartei nach Angaben der Wahlleitung in den meisten Regionen ihre Mehrheit der Abgeordnetenmandate verteidigt. Nach dem Ausschluss Dutzender Oppositionskandidaten holte die regierende Partei Geeintes Russland im umkämpften Moskauer Stadtrat 25 der 45 Sitze. Das meldete die Agentur Interfax am Montagmorgen. In Moskau hatten als Kandidaten nicht zugelassene prominente Oppositionelle zu einer "smarten Abstimmung" aufgerufen. Die Bürger sollten alles wählen - nur nicht die Kandidaten der Kremlpartei.

Zwei Kandidaten der Kremlpartei verloren ihre Mandate. Von der gemäßigten Oppositionspartei Jabloko siegten drei Kandidaten in der größten Stadt Europas. Unter ihnen war der prominente Politiker Sergej Mitrochin, der sich vor Gericht eine Zulassung erstritten hatte. Die übrigen Abgeordneten kommen von den Kommunisten und anderen systemtreuen Parteien.

Bei den für den Kreml besonders wichtigen Gouverneurswahlen bekamen die Kandidaten des Machtapparats überall den Sieg zugesprochen. Umfragen hatten der Kremlpartei wegen der Unzufriedenheit über die wirtschaftliche Lage im Land teils massive Verluste vorhergesagt. In der Region Chabarowsk an der Pazifikküste kam die Partei nur auf 12,51 Prozent der Stimmen - nach der ultranationalistischen Liberaldemokratischen Partei Russlands und den Kommunisten.

Wahlbeobachter berichteten von Hunderten Meldungen über Manipulationsversuche und Behinderungen ihrer Arbeit. Vor der Wahl kam es zu massiven Protesten, weil Dutzende Oppositionelle und Kremlkritiker von der Abstimmung ausgeschlossen worden waren.

+++ 7.00 Uhr: Hongkonger Aktivist Joshua Wong auf dem Weg nach Deutschland +++

Der bekannte Hongkonger Aktivst Joshua Wong ist wieder auf freiem Fuß und in einem Flugzeug auf dem Weg nach Deutschland. Das bestätigte der 22-Jährige am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Wong war am Sonntagmorgen vor seiner geplanten Abreise am Hongkonger Flughafen festgenommen worden. Ihm wurde demnach vorgeworfen, seine Kautionsbedingungen verletzt zu haben.

"Es war unnötig, dass sie mich für 24 Stunden festgehalten haben", sagte Wong. "Sie hätten mich schon gestern Nachmittag entlassen können." Der junge Demokratie-Kämpfer ist auf dem Weg nach Deutschland, wo er am Montagabend zu einem von der "Bild"-Zeitung organisierten Fest im Dachgarten-Restaurant des Bundestags erwartet wird.

+++ 6.01 Uhr: Hisbollah-Miliz meldet Abschuss einer "israelischen Drohne" +++

Die libanesische Hisbollah-Miliz hat nach eigenen Angaben eine "israelische Drohne" abgeschossen. Das unbemannte Fluggerät sei von Hisbollah-Kämpfern ins Visier genommen worden, als es die Grenze zum Libanon überquerte, teilte die Hisbollah am Montag mit. Die Drohne sei nun in der Gewalt ihrer Kämpfer.

Der Libanon wirft dem Nachbarland Israel regelmäßig vor, mit Drohnen oder Flugzeugen in seinen Luftraum einzudringen. Die Lage an der israelisch-libanesischen Grenze hatte sich vor einer Woche durch wechselseitige Raketenangriffe zwischen der Hisbollah-Miliz und der israelischen Armee verschärft. Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah drohte der israelischen Regierung mit einem militärischen Großangriff.

+++ 5.09 Uhr: Bolsonaro erfolgreich operiert +++

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist ein Jahr nach einer Messerattacke im Wahlkampf erneut operiert worden. Der fünfstündige Eingriff in einer Klinik in São Paulo am Sonntag sei "erfolgreich" verlaufen, sagte der Chirurg Antonio Luiz Macedo. Bolsonaro musste wegen eines Narbenbruch behandelt werden.

Es war bereits die vierte Operation für rechtsradikalen Politiker, der vor einem Jahr bei einem Wahlkampfauftritt niedergestochen und schwer am Bauch verletzt worden war. Nach dem Angriff war Bolsonaro ein künstlicher Darmausgang gelegt worden. Ein Beutel für den Darmausgang wurde ihm im Januar entfernt. Wegen des Eingriffs am Sonntag hatte Bolsonaro seine geplante Teilnahme an einem Krisengipfel zu den verheerenden Waldbränden in der Amazonas-Region abgesagt.

+++ 4.49 Uhr: Kommissarische SPD-Chefin Dreyer will mehr Tempo beim Klimaschutz +++

Gut zwei Wochen vor den geplanten Entscheidungen im "Klimakabinett" hat die kommissarische SPD-Chefin Malu Dreyer davor gewarnt, wirksame Maßnahmen für mehr Klimaschutz weiter auf die lange Bank zu schieben. "Konkrete Beschlüsse sind überfällig", sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. "Man darf da nichts aufschieben, wir brauchen mehr Tempo im Bund." Wenn das Klimakabinett am 20. September zu den richtigen Entscheidungen gelange, würde dies den Klimaschutz in Deutschland enorm beflügeln.

"Wir dürfen nicht nur in Einzelmaßnahmen denken", sagte Dreyer. "Man muss in allen Bereichen Dinge in Bewegung setzen, um wenigstens die 2030er Ziele zu erreichen." Es sei beschämend, dass Deutschland bei der Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens ins Hintertreffen geraten sei. Die Schülerbewegung Fridays for Future habe den Initiativen zum Klimaschutz wichtigen Rückenwind gegeben, sagte Dreyer weiter. "Jetzt wollen die jungen Leute auch Ergebnisse sehen."

+++ 4.32 Uhr: Umfrage: Regelmäßig Übergriffe und Zwang in der Psychiatrie +++

In psychiatrischen Einrichtungen kommt es einer Umfrage zufolge regelmäßig zu Übergriffen auf Beschäftigte und zur Zwangsfixierung von Patienten. Fast die Hälfte der Beschäftigten erlebte in den vier Wochen vor der Befragung körperliche Übergriffe gegen sich selbst, wie die Umfrage der Gewerkschaft Verdi zeigt, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Befragt wurden mehr als 2300 Psychiatrie-Beschäftigte aus 168 Krankenhäusern.

Drei von vier Mitarbeitern haben binnen vier Wochen zudem mindestens eine Zwangsmaßnahme miterlebt, die Hälfte sogar mindestens einmal die Woche. Jeder Fünfte erlebt das praktisch in jedem Dienst. Patienten können mit Gurten festgehalten werden, so dass sie sich selbst oder andere nicht gefährden. Viele Beschäftigte machen zu wenig Personal hauptverantwortlich dafür, dass dies oft angewendet wird.

+++ 3.51 Uhr: Grüne fordern Obergrenze für große SUV in den Innenstädten +++

Nach dem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Mitte mit vier Toten fordern die Grünen strengere Auflagen für Sportgeländewagen. "Wir brauchen eine Obergrenze für große SUV in den Innenstädten", sagte der stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Oliver Krischer, dem "Tagesspiegel" (Montagsausgabe). "Am besten wäre eine bundesrechtliche Regelung, die es Kommunen erlaubt, bestimmte Größenbegrenzungen zu erlassen."

Es brauche dringend eine Debatte, "wie groß die Autos denn noch werden sollen, die in unseren Innenstädten rumfahren", sagte Krischer. "Die Autos brauchen immer breitere Parkplätze in Städten, wo der Raum immer knapper wird. Sie sind eine Gefahr gerade für Fußgänger und Radfahrer."

Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, forderte im Gespräch mit dem "Tagesspiegel" rasch umsetzbare Maßnahmen gegen SUV. Dazu zähle eine City-Maut, welche die Einfahrt in Städte für große, schwere Wagen sehr teuer mache. Denkbar seien auch ein Parkverbot oder deutlich erhöhte SUV-Parkgebühren in Städten, sagte Resch.

+++ 3.01 Uhr: Kassenarzt-Chef fordert Verbot von E-Scootern +++

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, hat sich für ein Verbot von E-Scootern ausgesprochen. "E-Tretroller sollten komplett verboten werden. Nur das würde helfen, Verletzungen zu vermeiden", sagte Gassen der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Aus medizinischer Sicht sind sie einfach zu gefährlich, also weg damit."

Die "schlimmsten Befürchtungen" seien eingetreten, sagte Gassen. "Überall dort, wo diese Fahrzeuge inzwischen rumfahren, haben wir deutlich mehr Verletzte." Das beginne bei komplexen Brüchen von Armen und Beinen und reiche bis zu Kopfverletzungen und Todesfällen. Aus ärztlicher Perspektive sei es "unverantwortlich" gewesen, die E-Tretroller in Deutschland zuzulassen.

+++ 2.29 Uhr: Emir von Kuwait in US-Krankenhaus eingeliefert +++

Der Emir von Kuwait, Scheich Sabah al-Ahmad al-Sabah, ist während eines US-Besuchs in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der 90-Jährige unterziehe sich dort "medizinischen Untersuchungen", meldete Kuwaits staatliche Nachrichtenagentur Kuna am Sonntag, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Ein für Donnerstag geplantes Treffen mit US-Präsident Donald Trump müsse daher verschoben werden. Einen neuen Termin gebe es noch nicht. Das Weiße Haus erklärte, Trump wünsche dem Emir eine "baldige Genesung".

+++ 1.46 Uhr: Taifun "Faxai" wütet im Großraum Tokio +++

Begleitet von heftigem Regen ist am frühen Montagmorgen ein Taifun nahe der japanischen Hauptstadt Tokio auf Land getroffen. "Faxai" erreichte nach Angaben des japanischen Wetterdienstes Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Stundenkilometern und sorgte für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Fast 290.000 Haushalte in der Region waren ohne Strom. Der Wetterdienst warnte vor starken Windböen, Überschwemmungen und Erdrutschen.

In den Präfekturen Chiba und Kanagawa sollten nach einer Evakuierungsanordnung 5000 Einwohner ihre Häuser verlassen, wie der Sender NHK berichtete. Die Behörden empfahlen außerdem 390.000 weiteren Menschen in der Region, sich in Sicherheit zu bringen. In der südwestlich von Tokio gelegenen Präfektur Shizuoka wurden rund zehn Häuser beschädigt und mehrere Autos durch die Luft geschleudert, wie örtliche Medien berichteten.

+++ 1.30 Uhr: Maas ruft den Iran zur "vollen Einhaltung" des Atomabkommens auf +++

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat den Iran zur Einhaltung des internationalen Atomabkommens aufgerufen und vor einer militärischen Eskalation des Konflikts gewarnt. "Alle müssen jetzt verantwortungsbewusst handeln, sonst besteht die Gefahr, dass wir die Ausfahrt zu einer friedlichen Konfliktlösung verpassen", sagte Maas den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montagsausgaben). "Noch ist es möglich, eine Lösung zu finden, aber das können wir Europäer nicht im Alleingang leisten, während die anderen immer höher pokern."

Der Außenminister forderte Teheran auf, "zur vollen Einhaltung" des Atomabkommens zurückkehren. "In dieser Lage wäre es das völlig falsche Signal, wenn Iran weitere Verpflichtungen aus der Wiener Vereinbarung nicht mehr einhalten will." Der Iran hatte sich am Wochenende mit der Inbetriebnahme von leistungsstärkeren Zentrifugen zur Urananreicherung weiter aus dem internationalen Atomabkommen von 2015 zurückgezogen.

+++ 0.52 Uhr: Ausschreitungen in Hongkong nach friedlicher Großkundgebung +++

Die Proteste in Hongkong sind im Anschluss an eine friedliche Großkundgebung am Sonntag erneut in Gewalt umgeschlagen. Demonstranten errichteten am Abend Straßensperren und setzten Barrikaden in Brand, wie AFP-Reporter berichteten. Vor einer U-Bahn-Station im Finanz- und Geschäftsviertel Central legten Aktivisten Feuer und zerstörten die Glasfront der Eingangshalle. Im Bezirk Causeway Bay setzte die Polizei in einem U-Bahnhof Tränengas gegen eine Gruppe von Demonstranten ein. Mehrere Menschen wurden festgenommen.

Zuvor waren Tausende Demonstranten vor das US-Konsulat in der chinesischen Sonderverwaltungszone gezogen. Sie riefen Washington auf, Druck auf Peking auszuüben, die Forderungen der Protestbewegung in Hongkong zu erfüllen. Die Großkundgebung verlief friedlich.

+++ 0.22 Uhr: Mindestens 20 Tote bei Anschlägen in Burkina Faso +++

Bei zwei Anschlägen im Norden von Burkina Faso sind am Sonntag mindestens 20 Menschen getötet worden. Nahe dem Ort Barsalogho in der Provinz Sanmatenga sei ein Transporter über eine Sprengfalle gefahren, sagte ein Vertreter der Sicherheitskräfte der Nachrichtenagentur AFP. Mindestens zehn Menschen seien getötet worden, die meisten von ihnen Händler.

Ebenfalls in der Provinz Sanmatenga sei außerdem ein Konvoi mit Lebensmittellieferungen unter Beschuss geraten. Die bewaffneten Angreifer töteten nach Angaben eines örtlichen Behördenvertreters zehn Fahrer.