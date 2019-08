Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Giftschlange von Herne bleibt verschwunden (8.21 Uhr)

Betrieb am Münchner Flughafen normalisiert sich (7.33 Uhr)

Zahl der Kurzarbeiter stark gestiegen (6.08 Uhr)

SpaceX testet Prototyp für Mars-Rakete (3.09 Uhr)

Streit um Amazonas-Feuer: Klöckner droht Brasilien (1.46 Uhr)

CSU-Politikerin Bär fordert Priesterweihe für Frauen (0.11 Uhr)

Die News von heute im stern-Ticker:

+++ 8.21 Uhr: Giftschlange von Herne bleibt verschwunden +++

Die im nordrhein-westfälischen Herne entwischte Giftschlange ist noch immer verschwunden. Es gebe keine neuen Hinweise, sagte eine Sprecherin der Stadt am Morgen. Die Einsatzkräfte gehen weiter davon aus, dass das Tier noch im Mehrfamilienhaus ist. Bei der Suche setzt die Stadt jetzt auf eine Fachfirma. Wie die Spezialisten genau vorgehen, werde im Laufe des Tages bekannt gegeben, sagte die Sprecherin. Die Experten seien in ähnlichen Fällen bereits tätig gewesen, hieß es.

Die Schlange, eine hochgiftige Monokelkobra mit einer geschätzten Länge von mindestens 1,40 Metern, war am Sonntag im Treppenhaus von einer Bewohnerin entdeckt worden. Die Stadt vermutet, dass die Kobra aus der Wohnung eines Mieters stammt, in der dieser rund 20 Giftschlangen hielt. Ihm wurde die Haltung der Schlangen mittlerweile untersagt. Der Mann hatte nach Angaben der Stadt Herne bestritten, dass die Kobra aus seinen Beständen stammt. Das Mehrfamilienhaus und drei weitere Häuser wurden aus Sicherheitsgründen am Sonntag evakuiert. Dreißig Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen.

+++ 7.33 Uhr: Betrieb am Münchner Flughafen normalisiert sich +++

Nach der Sicherheitspanne am Münchner Flughafen ist der Betrieb am Morgen wieder normal gestartet. "Wir haben aktuell keine Annullierungen - seit 5 Uhr läuft alles wieder wie geplant", sagte ein Sprecher des Airports. Auch Verspätungen wegen des Vorfalls gebe es nicht. Durch die hohe Zahl von abgesagten Starts und Landungen am Dienstag sei man nun automatisch wieder im Normalbetrieb. Rund 1000 Passagiere der Lufthansa waren über Nacht in Hotels einquartiert worden. Betroffen waren den Angaben zufolge insgesamt 14.000 Reisende.

Am Vortag waren 200 von rund 1200 Verbindungen infolge einer Sicherheitspanne ausgefallen. Ein Spanier war aus Thailand nach München geflogen und beim Umsteigen in den Flieger nach Madrid vor der Einreisekontrolle durch eine Notausgangstür in einen Bereich gelangt, in den nur kontrollierte Passagiere dürfen. Die Bundespolizei hatte daraufhin den Terminal 2 und die Bereiche B und C des Terminals 1 geräumt.

+++ 7.01 Uhr: Abschiebeflug aus Deutschland in Kabul eingetroffen +++

Eine russische Sojus-Raumkapsel mit einem humanoiden Roboter an Bord ist beim zweiten Versuch an der Internationalen Raumstation ISS angedockt. Das Manöver sei erfolgreich verlaufen, teilte die US-Weltraumbehörde Nasa mit. Am Wochenende war ein erster Andockversuch noch fehlgeschlagen: Die Sojus-Raumfähre mit dem Roboter Fedor konnte am Samstag nicht wie geplant an der ISS anlegen.

Die Sojus-Rakete war am Donnerstag gestartet. Auf der ISS soll der humanoide Roboter mit dem Namen Fedor und der Typennummer Skybot F850 zehn Tage lang lernen, wie er die Astronauten unterstützen kann. Langfristig soll Fedor gefährliche Aufgaben wie Weltraumspaziergänge übernehmen.

+++ 6.57 Uhr: Australien lässt chinesischen Einfluss an Universitäten prüfen +++

Australien hat eine Ermittlungsgruppe eingesetzt, um einen möglichen ausländischen Einfluss an seinen Universitäten zu prüfen. Das Team soll insbesondere klären, ob die Hochschulen von Kräften aus China unterwandert sind. Anlass dafür sind Auseinandersetzungen zwischen Vertretern der Demokratiebewegung und Anhängern der kommunistischen Staatsapparats der Volksrepublik infolge der Massenproteste in Hongkong. Die neue Ermittlungsgruppe besteht aus Vertretern von Regierung, Hochschulen und Geheimdiensten.

In Australien sind ungewöhnlich viele ausländische Studenten eingeschrieben. Etwa ein Drittel davon kommt aus China. Vor allem Familien aus Asien, die sich das leisten können, schicken ihren Nachwuchs zum Studieren in das englischsprachige Land.

+++ 6.08 Uhr: Zahl der Kurzarbeiter binnen eines Jahres stark gestiegen +++

Die Zahl der Beschäftigten in Kurzarbeit ist innerhalb eines Jahres stark gestiegen: Im Mai 2018 bezogen rund 12.000 Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld, im Mai 2019 waren es mehr als dreimal so viel, nämlich 41.000. Das geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Grünen hervor. Deren arbeitsmarktpolitischer Fraktionssprecher Wolfgang Strengmann-Kuhn sieht in dem Anstieg einen Indikator für die sich abschwächende Konjunktur.

+++ 5.16 Uhr: Polizei in El Salvador soll mehr als 110 Menschen ermordet haben +++

Menschenrechtsaktivisten haben die Nationale Zivilpolizei von El Salvador für weit mehr als 100 "außergerichtliche Hinrichtungen" zwischen 2014 und 2018 verantwortlich gemacht. Im Kampf gegen Bandenkriminalität seien in diesem Zeitraum mindestens 116 Menschen "brutal ermordet" worden, teilte das Büro des Bürgerbeauftragten für Menschenrechte in der Hauptstadt San Salvador mit. Ein 141-seitiger Bericht beschreibe Muster, die auf "außergerichtliche Hinrichtungen und exzessive Gewaltanwendungen" durch die Polizei hindeuteten. Es seien in einigen der 48 untersuchten Fälle Beweise für "Gräueltaten" wie Folterungen gefunden worden.

El Salvador hat eine der höchsten Mordraten der Welt. Im vergangenen Jahr gab es dort 51 Morde je 100.000 Einwohner - das waren allerdings nur halb so viele wie noch drei Jahre zuvor. Präsident Nayib Bukele, der sein Amt im Juni angetreten hat, nannte den Kampf gegen Banden und die Verringerung der Gewalt im Land als Prioritäten seiner Präsidentschaft.

+++ 4.45 Uhr: Heftige Regenfälle suchen den Süden Japans heim +++

Sintflutartige Regenfälle haben im Südwesten Japans für starke Überschwemmungen gesorgt und Tausende Menschen in die Flucht getrieben. Mindestens ein Mensch starb in seinem fortgeschwemmten Auto, wie örtliche Medien berichteten. Rund 716.000 Menschen in den betroffenen Provinzen Saga, Fukuoka und Nagasaki wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Die Behörden sprachen von beispiellosen Niederschlägen, die am Morgen (Ortszeit) ganze Straßenzüge überschwemmten. Das japanische Fernsehen zeigte Bilder von Autos, die bis zum Dach im schlammigen Wasser standen.

In Saga auf Japans südwestlicher Hauptinsel Kyushu stand ein Bahnhof unter Wasser. Stellenweise gingen Erdrutsche nieder, Flüsse traten über die Ufer und überschwemmten Agrarflächen. Die nationale Wetterbehörde warnte vor weiteren Überflutungen und Erdrutschen.

+++ 3.37 Uhr: Idaho muss Transgender-Häftling Geschlechtsumwandlung zahlen +++

Ein US-Gericht hat den Bundesstaat Idaho verpflichtet, einem Transgender-Häftling eine Geschlechtsumwandlung zu bezahlen. Das Gericht in San Francisco urteilte, die Verweigerung einer solchen Operation komme einer "grausamen und ungewöhnlichen Bestrafung" gleich, wie sie von der US-Verfassung verboten ist. Der republikanische Gouverneur von Ohio, Brad Little, kündigte Rechtsmittel gegen das Urteil an.

Geklagt hatte der Häftling Adree Edmo. Edmo wurde mit männlichen Geschlechtsmerkmalen geboren, identifizierte sich aber schon als kleines Kind als Mädchen. Die heute 31-Jährige sitzt seit 2012 in Haft, weil sie bei einer Party einen 15-Jährigen missbraucht haben soll. Edmo leidet laut Gerichtsunterlagen unter einer schweren Geschlechtsidentitätsstörung, die durch ihre männlichen Geschlechtsorgane verstärkt wird. Demnach versuchte sie im Gefängnis zwei Mal, sich mit einer Rasierklinge zu kastrieren. Das Gericht geht von einem Suzidrisiko aus und erklärte, Edmo habe Anspruch auf eine chirurgische Geschlechtsumwandlung.

+++ 3.09 Uhr: SpaceX testet erfolgreich Prototyp für Mars-Rakete +++

Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk hat erfolgreich einen Prototypen für seine Schwerlastrakete getestet, die einst Menschen und Fracht zum Mond und zum Mars bringen soll. Die "Starhopper" hob am Dienstagnachmittag (Ortszeit) auf einem Gelände in Boca Chica im US-Staat Texas ab, wie das Unternehmen via Twitter mitteilte. Das tonnenförmige, silberne Gerät aus Edelstahl mit einem Durchmesser von neun Metern stieg rund 150 Meter in die Höhe, flog 100 Meter weit und landete dann nach knapp einer Minute sicher wieder auf der Erde. Musk twitterte: "Glückwunsch, SpaceX Team!!" "Eines Tages wird das Raumschiff auf dem rostfarbenen Sandfläche des Mars landen." Der Bau der "Starhopper" war im Dezember 2018 begonnen worden.

Musk will den Mars besiedeln und eine Million Menschen dorthin bringen. Schon ab 2025 könnten nach den 2016 vorgestellten Plänen die ersten Menschen zum Roten Planeten reisen. Die US-Raumfahrtagentur Nasa sieht eine erste bemannte Mars-Mission frühestens in den 2030er-Jahren.

+++ 1.46 Uhr: Klöckner droht Brasilien im Streit um Waldbrände im Amazonasgebiet +++

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat Brasilien im Streit über die Brände im Amazonas-Regenwald mit Konsequenzen gedroht. "Brasilien hat sich mit Abschluss des Mercosur-Abkommens zu einer nachhaltigen Waldwirtschaft bekannt", sagte Klöckner der "Welt". "Wenn das Land dieser Verpflichtung nicht nachkommt, werden wir nicht tatenlos zuschauen." Das EU-Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Wirtschaftsblock Mercosur beinhalte ein Nachhaltigkeitskapitel mit verbindlichen Regelungen. "Wenn diese nicht eingehalten werden, kann es die vereinbarten Zollerleichterungen nicht geben." Sie werde darüber mit ihrer brasilianischen Amtskollegin bei deren Deutschlandbesuch sprechen.

Brasilien wird vorgeworfen, nicht genug gegen die Waldbrände im Amazonas-Regenwald zu unternehmen. Der ultrarechte Staatschef Jair Bolsonaro ist eng mit der Agrarlobby des Landes verbündet und zweifelt den menschgemachten Klimawandel an.

+++ 1.30 Uhr: Zahlreiche mutmaßliche Epstein-Opfer sagen vor Gericht aus +++

Zahlreiche mutmaßliche Missbrauchsopfer des verstorbenen US-Millionärs Jeffrey Epstein haben vor einem Bundesgericht in Manhattan über ihr Leid berichtet. 16 Frauen sagten selbst aus, sieben weitere ließen sich von Anwälten vertreten.

Epstein soll jahrelang minderjährige Mädchen sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben. Der Investmentbanker war bereits 2008 wegen der Prostitution junger Frauen zu 13 Monaten Gefängnis verurteilt worden und wurde seitdem als Sexualverbrecher geführt. Nach einer erneuten Festnahme wurde der 66-Jährige am 10. August tot in seiner New Yorker Gefängniszelle gefunden. Laut dem US-Justizministerium nahm er sich das Leben.

+++ 0.32 Uhr: Zwei Kinder sterben bei Karambolage mit geklautem Polizeiauto in USA +++

Bei einer schweren Karambolage mit einem gestohlenen Polizeiwagen sind in Dayton im US-Bundesstaat Ohio mindestens zwei Kinder ums Leben gekommen. Ein Verdächtiger sei am Montagabend (Ortszeit) in einem gestohlenen Polizeiaut-o mit einer Geschwindigkeit von gut 150 km/h bei Rot über eine Kreuzung gefahren und habe so den Unfall verursacht, in den mehrere Fahrzeuge verwickelt wurden, teilte die Polizei in Dayton mit. In einem der betroffenen Wagen saßen demnach ein Erwachsener und sieben Kinder. Zwei der Kinder seien ums Leben gekommen, ein drittes sei in einem kritischen Zustand. Mehrere weitere Personen seien verletzt worden.

Auch der Verdächtige sei im Krankenhaus, aber in stabilem Zustand, hieß es. Der Mann soll vor dem Unfall eine andere Person mit einem Messer verletzt haben. Danach sei er ersten Ermittlungen zufolge zunächst in seinem eigenen Wagen davongefahren, dann während der Fahrt von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Als Polizisten zu dieser ersten Unfallstelle kamen, habe er den Polizeiwagen gestohlen und sei geflüchtet. Danach habe er den zweiten, tödlichen Unfall verursacht.

+++ 0.11 Uhr: CSU-Politikerin Dorothee Bär fordert Priesterweihe für Frauen +++

Staatsministerin Dorothee Bär hat sich für die Priesterweihe auch für Frauen ausgesprochen. "Ich bin sehr dafür. Weil ich auch glaube, dass es die einzige Chance für die katholische Kirche ist, wenn Frauen eine wesentliche Rolle spielen", sagte die CSU-Politikerin der "Rheinischen Post". Themen wie weibliche Priester und das Zölibat dürften keine Tabuthemen mehr sein. "Ich fände es wichtig, wenn da Öffnungen stattfinden, weil das zu einer ganz anderen Pluralität innerhalb unserer Kirche führen würde." Sie halte auch nichts davon, dass Geschiedene nicht zur Kommunion dürfen, sagte Bär. "Da würde ich mir radikale Lösungen wünschen."