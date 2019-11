Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Hallenname wird während AfD-Parteitag abgedeckt ( 7.18 Uhr)

Mexikaner verklagen Walmart nach Schusswaffenangriff (6.58 Uhr)

Sydney in dichte Rauchwolken gehüllt (3.12 Uhr)

Ralf Stegner kritisiert Kevin Kühnert (1.25 Uhr)

Grete Thunberg mit Kinderfriedenspreis ausgezeichnet (0.25 Uhr)

Die News von heute im stern-Ticker:

+++ 7.18 Uhr: Hallenname wird während des AfD-Parteitags in Braunschweig abgedeckt +++

Während des Bundesparteitags der AfD in Braunschweig wird der Schriftzug "Volkswagen Halle" verdeckt sein. Auf Wunsch des Sponsors werde der Name "neutralisiert", teilte ein Sprecher des Veranstaltungsortes mit. Nach derzeitigem Plan der Betriebsgesellschaft sollen die Buchstaben dafür abgedeckt werden. Zunächst hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) darüber berichtet.

Die AfD hält ihren Bundesparteitag vom 30. November bis 1. Dezember in Braunschweig ab. Die Belegschaftsvertretung von Volkswagen hatte im August erklärt, keine AfD-Versammlung in einer Halle zu dulden, die als "Volkswagen Halle" ersichtlich sei. Demnach unterstützt auch das Unternehmen diese Haltung und forderte den Betreiber der Halle auf, den Schriftzug unkenntlich zu machen. AfD-Parteichef Jörg Meuthen sagte dem RND dazu: "Ich glaube nicht, dass das Unternehmen Volkswagen sich mit dieser peinlichen und der demokratischen Wettbewerbskultur hohnsprechenden Aktion einen Gefallen tut."

+++ 6.58 Uhr: Mexikaner verklagen Walmart nach tödlichem Schusswaffenangriff in El Paso +++

Mexikanische Überlebende und Angehörige der Opfer des Schusswaffenangriffs in einem Walmart-Laden im texanischen El Paso haben Klage gegen den Einzelhandelsriesen eingereicht. Die mexikanische Regierung unterstütze die zehn Kläger, teilte das Außenministerium mit. Das Unternehmen müsse dafür zur Verantwortung gezogen werden, dass es keine "angemessenen und notwendigen Maßnahmen" zum Schutz seiner Kunden ergriffen habe. "Die Kläger wollen nicht nur Gerechtigkeit für sich selbst, sondern Sicherheit für die Allgemeinheit."

Im August hatte ein Angreifer in einem Walmart-Laden in El Paso 22 Menschen erschossen. Der Täter wurde festgenommen. Er handelte offenbar aus rassistischen Motiven. Nach seinen eigenen Aussagen richtete sich seine Attacke gegen mexikanische Kunden des Geschäfts. Walmart steht wegen seines Waffen- und Munitionssortiments regelmäßig in der Kritik.

+++ 6.11 Uhr: Australische Frauen gewinnen Klage gegen US-Konzern wegen Implantaten +++

Mehr als 1300 Frauen haben in Australien eine Sammelklage gegen den US-Pharmakonzern Johnson & Johnson wegen Gesundheitsstörungen durch fehlerhafte Scheiden-Implantate gewonnen. Das oberste Bundesgericht gab in Sydney den Frauen Recht, von denen nach eigenen Angaben viele an chronischen Schmerzen leiden. Richterin Anna Katzmann sagte, bei der Entwicklung von sogenannten Vaginal-Netzen ("Vaginal Mesh") sei "fahrlässig" gehandelt worden. Die Risiken seien dem Konzern bekannt gewesen.

+++ 5.36 Uhr: Kassenstudie: Fast zwei Prozent der Schüler mit Diagnose Depression +++

Fast zwei Prozent der Schülerinnen und Schüler in Deutschland haben nach einer Studie der DAK-Krankenkasse unter ihren Versicherten eine diagnostizierte Depression. Für ihren aktuellen Kinder- und Jugendreport hat die Kasse für das Jahr 2017 dazu die Abrechnungsdaten von rund 373 500 Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren ausgewertet. Danach diagnostizierten Ärzte bei 1,9 Prozent der Schüler dieser Altersgruppe eine depressive Episode und bei 2,2 Prozent eine Angststörung.

+++ 4.23 Uhr: Drei Tonnen Kokain in Uruguay beschlagnahmt +++

In Uruguay sind über drei Tonnen Kokain in einem Container beschlagnahmt worden, der nach Afrika verschifft werden sollte. Die Droge mit einem Straßenverkaufswert von über 740 Millionen Dollar (670 Mio. Euro) sollte von Paraguay zum westafrikanischen Hafen Cotonou in Benin gebracht werden, wie das uruguayische Zollamt mitteilte. Die 101 Päckchen Kokain waren in einer Reisladung versteckt.

+++ 3.54 Uhr: Erdbeben in Grenzregion zwischen Thailand und Laos +++

Die Grenzregion zwischen den beiden südostasiatischen Ländern Thailand und Laos ist von einem Erdbeben erschüttert worden. Das Beben gegen 6.50 Uhr Ortszeit (00.50 MEZ) hatte nach Angaben der US-Beobachtungsstelle USGS eine Stärke von 6,1. Die Erschütterungen waren auch mehr als 700 Kilometer weiter in Thailands Hauptstadt Bangkok zu spüren. Über mögliche Schäden oder Opfer wurde zunächst nichts bekannt.

+++ 3.12 Uhr: Sydney in dichte Rauchwolken gehüllt +++

Die Buschbrände nördlich von Sydney haben die australische Metropole am Donnerstag in dichte Rauchwolken gehüllt. Die Schulen in der Stadt und im Umland wurden von den Gesundheitsbehörden angewiesen, Kinder möglichst in den Gebäuden zu lassen. Angesichts hoher Temperaturen über 40 Grad und starker Winde warnten die Behörden vor der Gefahr neuer Brände im Osten und Süden Australiens. Hunderte von Buschbränden haben in den vergangenen Wochen weite Landstriche erfasst und verwüstet. Mindestens 6 Menschen starben bisher in den Flammen, über 600 Häuser wurden zerstört.

+++ 2.44 Uhr: Zahl der Toten bei Explosionsunglück in Sizilien gestiegen +++

Nach einer Explosion in einer Fabrik für Feuerwerkskörper in Sizilien ist die Zahl der Todesopfer auf nunmehr fünf gestiegen. Ein schwer verletzter Mann starb am späten Mittwochabend im Krankenhaus an seinen Verletzungen, wie italienische Medien berichteten. Die Fabrik in Barcellona Pozzo di Gotto an der Nordküste Siziliens war am Mittwochnachmittag von einer Explosion schwer beschädigt worden.

+++ 2.18 Uhr: Schwangerschaftsstudie in Schweden nach Tod von Babys abgebrochen +++

Nach dem Tod mehrerer Babys ist eine schwedische Untersuchung über die Einleitung der Geburt bei langen Schwangerschaften vorzeitig abgebrochen worden. Sechs Babys, bei deren Müttern der Geburtsvorgang nach der 42. Schwangerschaftswoche eingeleitet wurde, starben vor oder unmittelbar nach der Geburt, wie aus der im Fachmagazin "British Medical Journal" veröffentlichten Forschungsarbeit hervorgeht. Die Studie sei deshalb aus ethischen Gründen abgebrochen worden, sagte Ulla-Britt Wennerholm von der Universität Göteborg der Deutschen Presse-Agentur.

+++ 1.25 Uhr: Ralf Stegner kritisiert Juso-Chef Kühnert +++

SPD-Bundesvize Ralf Stegner hat Juso-Chef Kevin Kühnerts Ankündigung, auf dem SPD-Parteitag im Dezember für einen Vizeposten im Parteivorstand zu kandidieren, kritisiert. "Aus Respekt vor dem Mitgliedervotum finde ich die Ankündigung eigener Karriere-Ambitionen bei anderen nicht gut und äußere mich auch selbst erst dann, wenn das Ergebnis des Votums feststeht", sagte Stegner der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Kühnert hatte kürzlich erklärt, er werde mit Sicherheit für den Parteivorstand kandidieren. Nachdem er zwei Jahre lang Kritik an seiner Partei geübt und Kursänderungen gefordert habe, sei es nun an der Zeit, diesen Schritt zu gehen, anstatt die Verantwortung anderen zu überlassen, sagte Kühnert der "Süddeutschen Zeitung".

+++ 1.13 Uhr: Nach Wiederwahl: Kanadas Premierminister stellt neues Kabinett vor +++

Rund einen Monat nach seiner Wiederwahl hat Kanadas Premierminister Justin Trudeau sein neues Kabinett vorgestellt. Zahlreiche Minister haben neue Posten, andere sind neu dazugekommen, wie Trudeau in Ottawa mitteilte. Insgesamt hat das Kabinett 37 Mitglieder, jeweils etwa gleichviele Männer und Frauen, wie bereits in der ersten Regierungsperiode von Trudeau.

"Ich freue mich, dass wir die Arbeit so machen können, wie uns die Kanadier bei der Wahl aufgefordert haben. Das Land zusammenzubringen, uns auf wirtschaftliches Wachstum für die Mittelschicht zu konzentrieren, den Klimawandel zu bekämpfen und die Kanadier und ihre Gemeinschaften zu beschützen" sagte Trudeau. "Das ist unser Fokus - und das hier ist unser Team dafür."

+++ 0.25 Uhr: Greta Thunberg mit internationalem Kinderfriedenspreis ausgezeichnet +++

Die 16-jährige Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg ist mit dem internationalen Kinderfriedenspreis ausgezeichnet worden. Die Schwedin teilt sich den Preis mit der 15-jährigen kamerunischen Friedensaktivistin Divina Maloum. Die niederländische Kinderrechtsorganisation KidsRight vergibt den Preis seit 2005.

Thunberg konnte den Preis bei der Verleihung in Den Haag nicht persönlich entgegennehmen - sie überquert derzeit mit einem Schiff den Atlantik, um im Dezember an der internationalen Klimakonferenz (COP25) in Madrid teilzunehmen. Vom Atlantik aus erklärte die Schwedin, sie sei "unglaublich dankbar" und fühle sich angesichts der Auszeichnung "geehrt". Die deutsche Klimaschutzaktivistin Luisa-Marie Neubauer nahm den Preis in Thunbergs Namen entgegen.