Hongkongs pro-demokratische Abgeordnete wollen geschlossen zurücktreten

Nach dem Ausschluss von vier pro-demokratischen Abgeordneten aus dem Hongkonger Parlament will die gesamte pro-demokratische Fraktion zurücktreten. "Wir stehen an der Seite unserer ausgeschlossenen Kollegen", erklärte deren Sprecher Wu Chi-wai am Mittwoch. Zuvor hatte die chinesische Regierung den Hongkonger Behörden grünes Licht für den Ausschluss von Parlamentariern gegeben, die als "Bedrohung der nationalen Sicherheit" gesehen werden.

+++ 12.10 Uhr: Verletzte bei Anschlag auf Gedenkzeremonie mit europäischen Diplomaten in Saudi-Arabien +++

Bei einem Sprengstoff-Anschlag auf eine Gedenkzeremonie im Beisein europäischer Diplomaten in Saudi-Arabien sind am Mittwoch mehrere Menschen verletzt worden. Vertreter mehrerer Konsulate, darunter aus Frankreich, seien bei dem Gedenken auf einem nicht-muslimischen Friedhof in Dschidda zur Erinnerung an das Ende des Ersten Weltkriegs dabei gewesen, gab das französische Außenministerium in Paris bekannt. Frankreich verurteile diesen "niederträchtigen Anschlag".

+++ 10.41 Uhr: Brückeneinsturz von Genua: Polizei setzt Ex-Manager fest +++

Mehr als zwei Jahre nach dem tödlichen Brückeneinsturz in der italienischen Stadt Genua ist die Polizei gegen sechs ehemalige und aktuelle Manager des Autobahnbetreibers vorgegangen. Drei Personen seien unter Hausarrest gestellt worden, teilte die Finanzpolizei in der Hafenstadt in der Region Ligurien mit. In drei Fällen seien andere juristische Einschränkungen verhängt worden, wozu etwa Tätigkeitsverbote gehören können. Betroffen seien drei ehemalige Top-Manager des privaten Betreibers und drei aktuelle Führungskräfte des Unternehmens Autostrade per l'Italia.

+++ 10.34 Uhr: Bundesanwaltschaft erwirkt Haftbefehl gegen Dresden-Verdächtigen +++

Gut einen Monat nach dem Messerangriff mit einem Todesopfer in Dresden hat die Bundesanwaltschaft einen eigenen Haftbefehl gegen den syrischen Tatverdächtigen erwirkt. Der Mann habe aus einer radikal-islamistischen Gesinnung heraus gehandelt, erklärte die Behörde in Karlsruhe zur Begründung. "Er wollte die beiden Tatopfer als Repräsentanten einer von ihm als "ungläubig" abgelehnten freiheitlichen Gesellschaft auslöschen." Der Haftbefehl lautet auf Mord, versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung.

+++ 10.06 Uhr: Vier Tote nach Zusammenstoß von türkischem Fischerboot mit Tanker +++

Bei einem Zusammenstoß eines Tankers unter griechischer Flagge und einem türkischen Fischerboot vor der Küste der Südtürkei sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Eine Person werde noch vermisst, teilte der Gouverneur der südtürkischen Provinz Adana mit. Der Vorfall habe sich am frühen Morgen 15 Seemeilen vor dem Bezirk Karatas ereignet. Die türkische Küstenwache teilte mit, sie suche mit drei Booten und einem Taucherteam nach dem Vermissten. Die Nachrichtenagentur DHA berichtete, andere Fischer hätten das Boot gekentert auf offener See entdeckt. Die Ursache des Zusammenstoßes war zunächst unklar.

+++ 8.34 Uhr: Söder für Frauenquote in Dax-Vorständen +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) spricht sich für eine Frauenquote in Vorständen von Dax-Unternehmen aus. "Ich bin für die Frauenquote. Ich bin übrigens auch dafür - das sage ich hier sehr deutlich - dass wir bei den Gesetzen, die jetzt in Berlin gemacht werden mit Vorständen, dass wir uns da jetzt noch mal einen Ruck geben und das dann auch vernünftig umsetzen müssen", sagte er bei einer digitalen Veranstaltung der "Zeit" am Dienstagabend nach Angaben der Wochenzeitung.

+++ 8.27 Uhr: Unwetter mit 100.000 Blitzen in Australien – Brände und Stromausfälle +++

Bei Unwettern im australischen Bundesstaat South Australia sind rund 100.000 Blitze niedergegangen. Der Sender "ABC" sprach von einer "spektakulären Lichtershow", die aber in vielen Gebieten zu Stromausfällen geführt habe. Zudem wurden lokalen Medien zufolge mehr als 140 Buschbrände registriert. Das schlimmste Feuer habe in Lake Gilles nordwestlich der Hauptstadt Adelaide gewütet, wo 95 Hektar in Flammen gestanden hätten, teilte die Feuerwehr mit. Die Brände seien bei Hitze von der Trockenheit angefacht worden. Sie seien aber weitgehend unter Kontrolle.

+++ 8.08 Uhr: Zahl der Schulanfänger 2020 um 2,6 Prozent gestiegen +++

Zu Beginn des laufenden Schuljahres 2020/2021 wurden in Deutschland 752.700 Kinder eingeschult. Das waren 19.300 oder 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit setzt sich der seit dem Schuljahr 2016/2017 zu beobachtende Anstieg der Zahl der Einschulungen fort. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, ist die Zahl der Einschulungen in allen Bundesländen gestiegen. Die größten prozentualen Zuwächse verzeichneten die Bundesländer Bremen und Niedersachsen mit jeweils 8,2 Prozent sowie Schleswig-Holstein mit 7,1 Prozent.

+++ 8.00 Uhr: Ölpreise legen weiter zu – starker Anstieg seit Monatsbeginn +++

Die Ölpreise haben weiter zugelegt. Als wichtigster Preistreiber gilt die Aussicht auf einen wirksamen Corona-Impfstoff mit der Hoffnung auf eine stärkere konjunkturelle Belebung und eine damit verbundene höhere Nachfrage nach Rohöl. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 44,12 US-Dollar. Das waren 51 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 52 Cent auf 41,88 Dollar.

+++ 7.38 Uhr: Neuer Taifun nähert sich den Philippinen - Tausende auf der Flucht +++

Auf den Philippinen sind erneut Tausende Menschen vor einem Taifun auf der Flucht. "Vamco" soll dem Wetterdienst des Inselstaates zufolge am Mittwochabend oder Donnerstagmorgen auf Land treffen. Es handele sich bereits um den fünften Tropensturm innerhalb eines Monats, teilten die Behörden mit. Der Taifun bewege sich mit Windböen von bis zu 155 Stundenkilometern auf die Ostküste des Landes zu. Auf der Hauptinsel Luzon, auf der auch die Hauptstadt Manila liegt, wurden Taifun-Warnschilder aufgestellt.

+++ 06.20 Uhr: Israels Parlament billigt Annäherungsabkommen mit Bahrain +++

Das israelische Parlament hat das Annäherungsabkommen zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Bahrain gebilligt. Die Knesset-Abgeordneten stimmten am Dienstagabend mit 62 Stimmen für die Vereinbarung. 14 der insgesamt 120 Knesset-Mitglieder votierten dagegen, der Rest war abwesend. Die Gegenstimmen kamen alle von Abgeordneten der Vereinigten Liste, die die Vereinbarung als schädlich für den Friedensprozess mit den Palästinensern ansieht.