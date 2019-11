Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Deutsche könnten sich vier iPhones im Monat leisten (9.19 Uhr)

Unfall mit drei Bussen in Mexiko - neun Tote (7.22 Uhr)

Unbefristeter Streik privater Busfahrer in Hessen (6.51 Uhr)

Israel fängt vier Raketen aus Syrien ab (5.20 Uhr)

Junge Union fordert Urwahl des Kanzlerkandidaten (2.04 Uhr)

Vergangener Monat war zweitwärmster Oktober (1.06 Uhr)

Die News von heute im stern-Ticker:

+++ 9.34 Uhr: Mehr als 100 angebliche Terrorverdächtige in der Türkei festgenommen +++

Mehr als drei Jahre nach dem Putschversuch in der Türkei geht die Serie der Fahndungen und Festnahmen weiter. Die Staatsanwaltschaft ließ im westtürkischen Izmir nach insgesamt 133 angeblichen Terrorverdächtigen suchen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Es handele sich um ehemalige und aktuelle Angehörige des Militärs, darunter fünf Oberste. Anadolu zufolge hatten Sicherheitskräfte schon am späten Morgen 101 Menschen festgenommen. Razzien habe es in 45 Provinzen gegeben. Die Suche gehe weiter. Die Staatsanwaltschaft wirft den Gesuchten Verbindungen zur Bewegung des in den USA lebenden islamischen Predigers Fethullah Gülen, heißt es weiter. Die Regierung macht Gülen für den

Putschversuch von 2016 verantwortlich.

++ 9.23 Uhr: Chaotische Szenen bei Protest im Libanon - Schüsse in die Luft +++

Bei Protesten gegen die Führung des Libanons ist es in der Hauptstadt Beirut zu teils chaotischen Szenen gekommen. Demonstranten versuchten mit Straßenblockaden, Abgeordneten den Weg ins Parlament zu versperren. Mehrere Wagen fuhren mit hohem Tempo durch die Menschenmenge, um die Blockade zu durchbrechen, wie auf Bildern des libanesischen Fernsehsenders MTV zu sehen war. Als Demonstranten die Fahrzeuge attackierten, wurden aus einem mehrere Schüsse in die Luft gefeuert. Bereits zuvor war es zu Gerangeln zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen. Im Libanon kommt es seit mehr als einem Monat zu Protesten gegen die politische Führung und die ausufernde Korruption.

+++ 9.19 Uhr: Deutsche könnten sich im Schnitt vier iPhones im Monat leisten +++

Sieben Arbeitstage für ein iPhone: Verbraucher in Deutschland können sich nach Berechnungen des Portals Verivox von ihrem Einkommen theoretisch im Schnitt vier iPhones im Monat leisten. Angeführt wird die Liste von Liechtenstein, wo zwölf Apple-Handys im Monat drin sind und die Menschen für eines der Geräte gerade einmal drei Tage arbeiten müssen. Schlusslicht ist Madagaskar: Hier müssen die Menschen für ein neues iPhone fast drei Jahre schuften. Das ergibt der sogenannte iPhone-Index, für den das Vergleichsportal 64 Länder aus allen Kontinenten untersuchte und das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen mit den dortigen Preisen für ein neues iPhone verglich. Deutschland liegt demnach in dem Ranking auf Platz 16.

+++ 9.04 Uhr: Tausende Morales-Anhänger protestieren gegen "Staatsstreich" +++

In Bolivien haben erneut tausende Anhänger des gestürzten Präsidenten Evo Morales demonstriert. Bei Kundgebungen in Cochabamba, El Alto und La Paz forderten die Demonstranten den Rücktritt von Übergangspräsidentin Jeanine Áñez, die durch einen "Staatsstreich" an die Macht gekommen sei. Áñez hatte vor knapp einer Woche die Amtsgeschäfte übernommen, nachdem Morales angesichts von Massenkundgebungen seinen Rücktritt erklärt hatte und nach Mexiko ins Exil gegangen war. Bei den Unruhen in den vergangenen Wochen wurden nach einer Bilanz der Interamerikanischen Menschenrechtskommission (CIDH) 24 Menschen in Bolivien getötet.

+++ 8.52 Uhr: Zahl der vernachlässigten Kinder in Deutschland um zehn Prozent gestiegen +++

Die Zahl der in Deutschland durch Gewalt und Vernachlässigung bedrohten Kinder hat sich deutlich erhöht. Im vergangenen Jahr stellten die Jugendämter solch eine Kindeswohlgefährdung bei 50.400 Kindern und Jugendlichen fest, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Dies waren zehn Prozent mehr als im Jahr davor. Im gleichen Zeitraum sank demnach aber die Zahl der von Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohten Kinder. 2018 seien noch 2,4 Millionen Kinder und Jugendliche dadurch gefährdet gewesen, sechs Prozent weniger als im Jahr 2017. So konnten sich auch wieder mehr Familien eine einwöchige Urlaubsreise leisten. Während 2017 noch 15,5 Prozent der Haushalte mit Kindern angaben, dass ein Urlaub finanziell nicht machbar sei, waren es 2018 noch 13,4 Prozent der Familien.

+++ 8.46 Uhr: Exhumierung in Fall von mutmaßlich falscher Ärztin +++

Im Fall der mutmaßlich falschen Ärztin aus Hessen ist ein 2016 verstorbener 80-Jähriger exhumiert worden. Wie die Staatsanwaltschaft Kassel mitteilte, soll dadurch die Todesursache des Mannes geklärt werden. Außerdem soll es Erkenntnisse darüber geben, ob eine mögliche Fehlbehandlung der falschen Ärztin zum Tod des Mannes geführt haben könnte. Von 2015 bis 2018 hatte eine 48-Jährige in einer Klinik in Fritzlar als Assistenzärztin gearbeitet. Sie soll ohne entsprechende Ausbildung Patienten betäubt haben. Vier starben, in acht weiteren Fällen sollen Gesundheitsschäden eingetreten sein. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln unter anderem wegen des Verdachts des Totschlags, gefährlicher Körperverletzung, Urkundenfälschung, Betrugs und des Missbrauchs von Titeln. Laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft Kassel fand die Exhumierung bereits am Freitag in Gensungen statt, die Leiche sei noch am gleichen Tag wieder beigesetzt worden.

+++ 8.33 Uhr: Dreijähriger mit Blinddarmdurchbruch aus verschneitem Ort geflogen +++

Ein Dreijähriger mit Blinddarmdurchbruch ist aus einem völlig verschneiten Ort in Österreich ausgeflogen worden. Wie die "Kleine Zeitung" und der Sender ORF berichteten, gelang der Hubschrauber-Crew mit Nachtsichtbrillen die Landung in Heiligenblut am Großglockner. Zuvor hätten die Dorfbewohner dabei geholfen, einen Landeplatz vorzubereiten, berichtete der ORF-Sender "Ö3". Der Junge wurde ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Der Ort ist bereits seit Tagen von der Außenwelt abgeschnitten, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete. "Die Regale sind schon ziemlich leer, wenn man einkaufen geht", sagte der Amtsleiter von Heiligenblut, Franz-Josef Bernhard, der APA.

+++ 8.29 Uhr: Pakistans Ex-Premier Nawaz Sharif verlässt Land in Flugambulanz +++

Der gesundheitlich angeschlagene pakistanische Ex-Ministerpräsident Nawaz Sharif hat Pakistan in einer Flugambulanz verlassen. Das sagte der Senator und enge Vertraute Sharifs, Pervaiz Rashid, zu Journalisten in der östlichen Stadt Lahore. Sharif, der wegen Korruption zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, will sich in London Behandlungen unterziehen. Die Ausreise beendet ein mehrwöchiges Tauziehen der Regierung und Gerichten mit Sharifs Familie und der PML-N. Zwischenzeitlich hatten die Behörden eine Bürgschaft in Höhe von fast 41 Millionen Euro als Sicherheit für Sharifs Ausreise verlangt.

+++ 8.24 Uhr: Europa sieht in Griechenland "bequemen Parkplatz für Flüchtlinge" +++

Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat die Europäische Union scharf dafür kritisiert, immer noch keine nachhaltige Lösung für die Verteilung von Flüchtlingen gefunden zu haben. "Europa betrachtet Ankunftsländer wie Griechenland als bequeme Parkplätze für Flüchtlinge und Migranten", sagte Mitsotakis dem "Handelsblatt". "Ich werde das nicht länger hinnehmen." Kein EU-Land könne die Vorteile des Schengenraums in Anspruch nehmen und sich zugleich weigern, die Lasten zu teilen, "wie es einige osteuropäische Länder tun". Seit dem Sommer steigt die Zahl der in Griechenland ankommenden Flüchtlinge wieder. In diesem Jahr waren es nach Daten des UN-Flüchtlingshilfswerks bereits fast 60.000.

+++ 7.58 Uhr: USA und Südkorea brechen Gespräche über Verteidigungskosten ab +++

Die USA habe ihre Differenzen mit Südkorea über die Aufteilung der Kosten für die Stationierung von US-Soldaten in dem ostasiatischen Land bei neuen Verhandlungen nicht ausräumen können. Die Gespräche in Seoul seien vorzeitig abgebrochen worden, teilte das südkoreanische Außenministerium mit. Sie seien nicht wie geplant verlaufen. Die US-Seite habe von Südkorea eine deutliche Erhöhung seines Beitrags verlangt, die für die südkoreanische Seite inakzeptabel sei. Die USA verlangen seit längerem von ihrem asiatischen Verbündeten, mehr für die amerikanische Truppenpräsenz zu zahlen.

+++ 7.57 Uhr: Iranische Staatsmedien: Drei Sicherheitskräfte von "Randalierern" getötet +++

Im Iran sind nach Angaben von Staatsmedien drei Sicherheitskräfte getötet worden. Ein Mitglied der Revolutionsgarden und zwei Angehörige der islamischen Bassidsch-Miliz seien von "Randalierern aus dem Hinterhalt" erstochen worden, schrieben die Nachrichtenagenturen Isna und Fars. Die Angreifer seien mit Messern und Macheten bewaffnet gewesen. Der Vorfall ereignete sich demnach in der Nähe der Hauptstadt Teheran. Im Iran gibt es seit Freitag gewaltsame Proteste. Auslöser ist die umstrittene Entscheidung, die Benzinpreise drastisch zu erhöhen.

+++ 7.50 Uhr: Millionenmetropole Sydney wegen Buschbränden in dicken Rauch gehüllt +++

Wegen der Buschbrände in der Umgebung von Sydney wird die Lage auch in Australiens Millionenmetropole selbst zunehmend bedrohlich. Über der Stadt hing ein dicker Rauchschleier. Die Behörden appellierten an die mehr als fünf Millionen Bewohner in der Region, "vorsichtig" zu sein. Menschen mit Atemproblemen wurde empfohlen, ihre Häuser und Wohnungen nicht zu verlassen. Entspannung ist nicht ins Sicht. Für die nächsten Tage werden in den drei von den Bränden betroffenen Bundesstaaten weiterhin Temperaturen von deutlich mehr als 30 Grad und Windgeschwindigkeiten von bis zu 65 Stundenkilometern vorhergesagt.

+++ 7.31 Uhr: Hongkongs Regierungschefin fordert Demonstranten zur Aufgabe auf +++

In Hongkong spitzt sich die Lage vor der von Demonstranten besetzten Hochschule weiter zu: Rund 100 Aktivisten der Demokratiebewegung harrten weiter in der von Sicherheitskräften eingekesselten Polytechnischen Universität aus. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam forderte die Demonstranten auf, sich zu ergeben, um die dreitägige Besetzung des Geländes friedlich zu beenden. In ihrer ersten öffentlichen Erklärung zur Besetzung der Polytechnischen Universität sagte Regierungschefin Lam am Dienstagmorgen auf einer Pressekonferenz, dass die "Demonstranten, einschließlich natürlich der Randalierer, die Gewalt stoppen, die Waffen abgeben und friedlich herauskommen und die Anweisungen der Polizei entgegennehmen müssen".

+++ 7.22 Uhr: Schwerer Unfall mit drei Bussen in Mexiko - mindestens neun Tote +++

Auf einer Autobahn in der Nähe von Mexiko-Stadt hat sich ein tödlicher Verkehrsunfall mit drei Bussen ereignet. Mexikanische Medien machten in Berufung auf Einsatzkräfte der Gemeinde Ecatepec unterschiedliche Angaben zur Zahl der Todesopfer - mindestens aber kamen neun Menschen, darunter ein fünfjähriges Kind, ums Leben. Zudem seien mehr als 20 Menschen verletzt worden. Auf der Schnellstraße in Richtung Pachuca, der Hauptstadt des Bundesstaates Hidalgo, raste den Angaben zufolge ein Kleinbus am Haltepunkt "El Gallito" in einen Linienbus. Dieser hatte hinter einer Absperrung geparkt, um Passagiere aufzunehmen. Der Bus krachte nach dem Aufprall in einen weiteren Nahverkehrsbus.

+++ 7.11 Uhr: Verbotene Millionentransfers: Durchsuchungen in fünf Bundesländern +++

Das Landeskriminalamt (LKA) Nordrhein-Westfalen und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf sind gegen eine "international agierende kriminelle Vereinigung" vorgegangen. Die 27 Beschuldigten im Alter zwischen 23 und 61 Jahren sollen im großen Stil Bargeld aus Deutschland ins Ausland transferiert haben, wie das LKA Nordrhein-Westfalen mitteilte. Demnach würden zurzeit etwa 60 Wohnungen und Firmen in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Hamburg, Berlin und Baden-Württemberg durchsucht. Zudem würden sechs Haftbefehle vollstreckt. Die Verdächtigen sollen für ihre Transaktionen das sogenannte Hawala-Banksystem verwendet haben. Dabei wird Bargeld an einer Annahmestelle in Deutschland eingezahlt und in einem anderen Land wieder ausgezahlt. "Auf diesem Wege wurde mutmaßlich illegal erworbenes Vermögen in Höhe von mehreren Millionen Euro am legalen Bankensystem vorbei in andere Staaten transferiert", teilte das LKA mit.

+++ 6.51 Uhr: Unbefristeter Streik privater Busfahrer in Hessen +++

Pendlern in Hessen stehen vielerorts chaotische Stunden, möglicherweise sogar Tage bevor. Fahrer privater Busunternehmen sind in einen unbefristeten Streik getreten. "Es ist alles wie geplant angelaufen", sagte eine Sprecherin der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Seit 2.30 Uhr beteiligen sich Busfahrer in 20 bis 25 hessischen Städten an dem Ausstand, etwa in Frankfurt, Hanau, Fulda und Offenbach, wie Verdi-Verhandlungsführer Jochen Koppel sagte. In Frankfurt wurden 56 von 64 Buslinien bestreikt. Der Streik könnte Fahrgäste besonders hart treffen, weil die

Gewerkschaft dieses Mal auch Fahrer kleinerer Unternehmen dazu aufrufen will, die Arbeit niederzulegen. Mindestens 3000 Busfahrer würden demnach streiken.

+++ 5.20 Uhr: Israel fängt vier Raketen aus Syrien ab +++

Israel hat nach eigenen Angaben vier Raketen aus Syrien abgefangen. Wie die israelische Armee mitteilte, hat das Raketenabwehrsystem "Iron Dome" die Geschosse abgewehrt. Unterdessen berichtete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana über Explosionen in der Nähe des Flughafens von Damaskus.

+++ 5.11 Uhr: Charles und Camilla zu Besuch in Neuseeland +++

Der britische Thronfolger Prinz Charles und seine Frau Camilla sind zu einem sechstägigen Besuch in Neuseeland eingetroffen. Zum Auftakt wurde das Paar in Auckland, der größten Stadt des Pazifikstaats, von Premierministerin Jacinda Ardern mit militärischen Ehren begrüßt. Für die Gäste aus Europa gab es auch eine traditionelle Zeremonie mit Maori-Ureinwohnern. Charles und Camilla werden auch Christchurch besuchen, wo ein Rechtsextremist im März in zwei Moscheen 51 Besucher erschossen hatte.

+++ 4.29 Uhr: Grönemeyer-Fan plant Museum in Niedersachsen +++

Seit mehr als 40 Jahren hat Wolfgang Heß alles über Herbert Grönemeyer gesammelt - jetzt will er in Cadenberge bei Cuxhaven ein Fanmuseum für den Musiker einrichten. "Ich kannte ihn schon vor der ersten Platte", sagte Heß. Ende der 1970er Jahre sah er Grönemeyer im NDR-Fernsehen. Seine Sammlung besteht aus mehr als 1000 Platten und CDs, Konzertpostern und Fanartikeln. Vom eigenen Museum träumt Heß, der hauptberuflich einen Uhren- und Schmuckladen betreibt, seit 25 Jahren. "Mich wird das unheimlich viel Geld kosten, aber ich will das", sagte er. Was Grönemeyer selbst von dem Museum hält, ist nicht bekannt. Laut seines Management wolle er sich nicht zu dem geplanten Museum äußern.

+++ 3.38 Uhr: USA verkünden Aufhebung der Sanktionsausnahme für Irans Atomanlage in Fordo +++

Die USA haben verkündet, die Sanktionsausnahme für die iranische Atomanlage Fordo zurückzunehmen. Der Verzicht auf Sanktionen werde zum 15. Dezember 2019 beendet, sagte US-Außenminister Mike Pompeo. Der Iran hatte die Urananreicherung in der Atomanlage in der Nähe von Teheran offiziell in der vergangenen Woche wiederaufgenommen. Der Schritt der US-Regierung soll die Arbeit des staatlichen russischen Energiekonzerns Rosatom am einst geheimen Standort Fordo verhindern. Von den Sanktionen ausgeschlossen war die Atomanlage, weil sie eigentlich zu einem zivilen Forschungszentrum umgebaut werden sollte.

+++ 2.58 Uhr: Tillerson übt indirekt Kritik an Trumps Vorgehen in Ukraine-Affäre +++

Der ehemalige US-Außenminister Rex Tillerson hat indirekt Kritik an Donald Trumps Handeln in der Ukraine-Affäre geübt. "Es ist offensichtlich falsch, um persönliche Gefälligkeiten zu bitten und Vermögenswerte der Vereinigten Staaten als Sicherheit zu verwenden", sagte er dem Fernsehsender PBS ohne den Namen des US-Präsidenten zu nennen oder auf Details des Vorfalls einzugehen. Tillerson, ein ehemaliger Ölmanager, war im März vergangenen Jahres kurzerhand von Trump entlassen worden. Der Ex-Außenminister hat sich seitdem häufiger kritisch über seinen ehemaligen Chef geäußert.

+++ 2.54 Uhr: 15 Tote bei Grubenunglück in Nordchina +++

Bei einer Gasexplosion in einem Kohlebergwerk in Nordchina sind 15 Kumpel ums Leben gekommen. Neun weitere wurden verletzt, wie die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Zum Zeitpunkt des Unglücks waren 35 Bergleute in der Grube in Pingyao in der Provinz Shanxi. Elf von ihnen konnten entkommen. Die Ursache der Explosion war zunächst nicht bekannt. Chinas Gruben sind die gefährlichsten der Welt. Jedes Jahr kommen Tausende Kumpel ums Leben - im Verhältnis deutlich mehr als in anderen Teilen der Welt.

+++ 2.04 Uhr: Junge Union pocht auf Urwahl des Kanzlerkandidaten +++

Wenige Tage vor dem CDU-Parteitag in Leipzig pocht die Junge Union weiter darauf, den nächsten Kanzlerkandidaten per Urwahl von den Mitgliedern bestimmen zu lassen. "Es verunsichert die Wähler, wenn wir ihnen nicht sagen, mit wem wir in den nächsten Wahlkampf ziehen. Politik ist mit Köpfen verbunden - und da müssen wir Klarheit schaffen", sagte JU-Chef Tilman Kuban dem "Tagesspiegel". In der Frage hat sich die Junge Union gegen Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer gestellt.

+++ 1.06 Uhr: Vergangener Monat war zweitwärmster Oktober +++

Der vergangene Monat ist nach Messungen der US-Klimabehörde NOAA global der zweitwärmste Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1880 gewesen. Die Durchschnittstemperatur über Land- und Ozeanflächen habe um 0,98 Grad Celsius über dem Durchschnittswert des 20. Jahrhunderts von 14 Grad gelegen, teilte die NOAA mit. Das sei nur 0,06 Grad unter dem vom Oktober 2015 aufgestellten Rekord. Besonders warm war es nach Angaben der National Oceanic and Atmospheric Administration unter anderem in Spanien, Frankreich, Österreich, der Schweiz und Australien.

+++ 0.43 Uhr: Zweiter Windgipfel im Wirtschaftsministerium ohne Ergebnis +++

Das Treffen zwischen Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Vertretern der Windenergiebranche ist ohne greifbares Ergebnis zu Ende gegangen. Die Gespräche hätten jedoch zu einem "besseren Verständnis" geführt, sagte ein Sprecher des Bundesverbands Windenergie der Nachrichtenagentur AFP. Angesichts der Flaute beim Ausbau der Windkraft und drohenden Stellenstreichungen hatte Altmaier zum zweiten Branchentreffen zur Windenergie eingeladen. Die Windenergie steckt aktuell in der Krise, der Ausbau ist massiv eingebrochen. Die Branche macht dafür zunehmende Auflagen und verschlechterte Rahmenbedingungen durch die Politik verantwortlich.

+++ 0.40 Uhr: EU distanziert sich von US-Kehrtwende in Nahostpolitik +++

Die EU wird sich dem US-Kurswechsel in der Nahost-Politik nicht anschließen. "Die Position der Europäischen Union zur israelischen Siedlungspolitik in den besetzten Palästinensergebieten ist klar und bleibt unverändert", teilte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini mit. "Alle Siedlungsaktivitäten sind nach dem Völkerrecht illegal und unterhöhlen die Tragfähigkeit der Zwei-Staaten-Lösung und die Perspektiven für einen dauerhaften Frieden." Die USA hatten zuvor erklärt, im israelischen Siedlungsbau im Westjordanland keinen Verstoß gegen internationales Recht mehr zu sehen.

+++ 0.18 Uhr: Europaparlament und Mitgliedstaaten erzielen Durchbruch bei EU-Haushalt 2020 +++

Kurz vor Fristablauf haben sich das Europaparlament und die Mitgliedstaaten auf den EU-Haushalt für das kommende Jahr geeinigt. Wie die EU-Kommission mitteilte, einigten sich beide Seiten auf eine Obergrenze von 168,7 Milliarden Euro. Dies sind 1,5 Prozent mehr als 2019. Vertreter des Europaparlaments lobten an dem Kompromiss zusätzliche Mittel für den Kampf gegen den Klimawandel und die Jugendförderung. Das Budget 2020 sei "ein Haushalt des Übergangs", der in die Zukunft weise, sagte der scheidende Haushaltskommissar Günther Oettinger mit Blick auf die neue EU-Kommission, die am 1. Dezember ihr Amt antreten soll. "Es wird helfen, Jobs zu schaffen, den Klimawandel anzugehen und Investitionen überall in Europa zu fördern."

+++ 0.06 Uhr: Kampf gegen Rechtsextremismus: BKA bekommt nur 300 statt 440 neue Stellen +++

Im Kampf gegen Rechtsextremismus konnte sich Innenminister Horst Seehofer (CSU) bei der Planung für den nächsten Bundeshaushalt nicht vollständig durchsetzen. Das Bundeskriminalamt sollte eigentlich 440 zusätzliche Stellen im Kampf gegen rechts erhalten. Nach Informationen der "Rheinischen Post" aus Unionskreisen sind für die Bekämpfung rechtsextremistischer Kriminalität nun allerdings nur 300 zusätzliche Stellen im Haushaltsplan vorgesehen. Die innenpolitische Sprecherin der Grünen, Irene Mihalic, kritisiert den aus ihrer Sicht unzureichenden Stellenaufwuchs beim BKA.