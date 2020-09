Scheuer kritisiert Lieferprobleme bei Elektroautos +++ Israel bombardiert Stellungen im Gazastreifen +++ Nachwuchs-Oscar für Student der Filmakademie Baden-Württemberg +++ Bill Gates trauert um seinen 94 Jahre alten Vater +++ Die News von heute im stern-Ticker.

71-jähriger Yoshihide Suga als Japans neuer Regierungschef gewählt

Japans Parlament hat den 71 Jahre alten Yoshihide Suga zum neuen Regierungschef gewählt. Er trat am Mittwoch die Nachfolge von Shinzo Abe an, der nach einer Rekordamtszeit von fast acht Jahren aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat. Suga, der all die Jahre Abes rechte Hand war und ihm als Kabinettssekretär und Regierungssprecher diente, ist der älteste Regierungschef Japans seit rund drei Jahrzehnten. Er wollte noch am selben Tag sein Kabinett vorstellen. Diesem werden viele Minister angehören, die schon unter Abe dabei waren. Suga will Abes Wirtschaftspolitik aus monetärer Lockerung, schuldenfinanzierten Konjunkturprogrammen und Reformen fortsetzen, um die Coronakrise zu meistern und die Wirtschaft produktiver zu machen.

Alle Meldungen zur Coronavirus-Pandemie lesen Sie hier

+++ 5:34 Uhr: Scheuer kritisiert Lieferprobleme bei Elektroautos +++

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat Lieferprobleme der Autoindustrie bei Elektroautos kritisiert. "Alles, was ins Stocken gerät, ärgert mich seit langem", sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Aber in der Zeit der Pandemie sind Schuldzuweisungen nicht angebracht." Die Politik habe "kraftvolle Entscheidungen" getroffen, sagte Scheuer mit Blick auf die deutlich erhöhte staatliche Kaufprämie von bis zu 9000 Euro für ein Fahrzeug.

+++ 5:21 Uhr: Israel bombardiert Stellungen im Gazastreifen – Reaktion auf Raketenangriffe +++

Kurz nach seiner Unterzeichnung historischer Abkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain hat Israel Luftangriffe im Gazastreifen geflogen. Mehrere Orte in dem Küstengebiet seien in den frühen Morgenstunden bombardiert worden, verlautete es aus palästinensischen Sicherheitskreisen. Es handelte sich offenkundig um Vergeltung für Raketenangriffe, die am Vorabend aus dem Palästinensergebiet gegen Israel geführt worden waren. Dabei waren nach Angaben von Rettungskräften mindestens zwei Menschen in Israel verletzt worden. Ob es auch bei den nachfolgenden israelischen Angriffen im Gazastreifen Verletzte gab, blieb zunächst unklar.

+++ 4:43 Uhr: Mount-Wilson-Observatorium bei Los Angeles von Feuer bedroht +++

Ein Waldbrand in Südkalifornien bedroht das historische Mount-Wilson-Observatorium nahe Los Angeles. Nach Angaben der Feuerwehr fraßen sich die Flammen des sogenannten Bobcat-Feuers am gestrigen Tag bis auf mehrere Hundert Meter an das historische Gebäude heran. Mit einem massiven Löscheinsatz am Boden und aus der Luft gehen Einsatzteams gegen die Flammen vor.

+++ 4:33 Uhr: Verkehrsexperten fordern besseren Schutz für Fußgänger +++

Für mehr Sicherheit von Fußgängern in den Städten gibt es aus Expertensicht dringenden Handlungsbedarf - bei Zebrastreifen, Ampelschaltungen oder freier Sicht an Kreuzungen. "Es ist an der Zeit, dass unser Verkehrssystem den Fußverkehr stärker berücksichtigt und ihm den Raum und den Schutz gibt, den er verdient", sagte der Präsident des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR), Walter Eichendorf, der Deutschen Presse-Agentur. Vielen sei nicht bewusst, dass lange pro Jahr mehr Menschen im Fußverkehr ums Leben gekommen seien als im Radverkehr.

+++ 4:27 Uhr: RKI bestätigt 1901 registrierte Corona-Neuinfektionen +++

Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von heute morgen 1901 neue Corona-Infektionen gemeldet. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich demnach mindestens 266.663 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9368. Seit dem Vortag wurden sechs Todesfälle mehr gemeldet. Bis Mittwochmorgen hatten etwa 236.000 Menschen die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden.

+++ 4:23 Uhr: Nach Verdachtsfällen der Schweinepest werden Testergebnisse erwartet +++

Nach dem Auftreten der Afrikanischen Schweinepest bei fünf weiteren Wildschweinen in Brandenburg sollen die Ergebnisse des nationalen Friedrich-Loeffler-Instituts endgültig Klarheit bringen. Das Landeslabor Berlin-Brandenburg hatte bei den Tieren, die in der Nähe des Ortes Neuzelle im Kreis Oder-Spree südlich von Frankfurt (Oder) gefunden wurden, die Seuche nachgewiesen. Wird dies bestätigt, hätte sich die Afrikanische Schweinepest ausgebreitet. Für Menschen ist die Seuche ungefährlich, aber die Tiere stecken sich untereinander an und sterben.

+++ 3:18 Uhr: Nachwuchs-Oscar für Student der Filmakademie Baden-Württemberg +++

Ein Abschlussfilm der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg ist unter den diesjährigen Gewinnern der Studenten-Oscars. Der Kurzfilm "The Beauty" von Regisseur Pascal Schelbli siegte in der Sparte Animation im internationalen Wettbewerb, wie die Oscar-Akademie in Beverly Hills am gestrigen Abend mitteilte.

+++ 2:22 Uhr: Neue Statue von Melania Trump in Slowenien enthüllt +++

Auf einem Feld in Slowenien ist eine neue Statue der US-Präsidentengattin Melania Trump enthüllt worden. Die am vergangenen Tag eingeweihte Bronzefigur in Lebensgröße steht nahe der Stadt Sevnica, wo die Ehefrau von Donald Trump aufgewachsen war. Es handelt sich um die Kopie einer früheren Statue der Präsidentengattin aus Holz, die im Juli von Unbekannten abgebrannt worden war. In Auftrag gegeben worden war die Bronzestatue von dem US-Künstler Brad Downey. Er bezeichnete sein Werk im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP als "Karikatur". Es sei als Kritik an der restriktiven Einwanderungspolitik des US-Präsidenten gedacht, indem es darauf anspiele, dass dessen eigene Frau eine Immigrantin ist. Melania Trump war nach New York gezogen, wo sie als Model arbeitete und Trump kennenlernte.

+++ 2:10 Uhr: Bill Gates trauert um seinen 94 Jahre alten Vater +++

Der Vater von Microsoft-Gründer Bill Gates ist im Alter von 94 Jahren friedlich zuhause gestorben. Die Familie werde William H. Gates senior vermissen, erklärte sein Sohn gestern. "Die Weisheit, die Großzügigkeit, das Mitgefühl und die Demut meines Vaters hatten einen großen Einfluss auf Menschen in der ganzen Welt", erklärte Gates. "Ich werde ihn jeden Tag vermissen", schrieb Gates in einer Stellungnahme weiter.

Lesen Sie hier mehr zum Tod von Bill Gates Vater.

+++ 2:09 Uhr: Zug rammt Schulbus in Neuseeland – Eine Tote und 41 Verletzte +++

Bei der Kollision eine Schulbusses und eines Zuges in Neuseeland sind heute morgen eine Frau getötet und weitere 41 Personen verletzt worden. Der Bus war bei Palmerston, nordöstlich von Wellington, an einem Bahnübergang von dem Zug erfasst worden, berichtete unter anderem der "New Zealand Herald". Bei der Toten handle es sich um die Fahrerin des Schulbusses. Der genau Unfallhergang konnte noch nicht geklärt werden. Mehrere Kinder seien leicht verletzt worden, hieß es.

+++ 0:25 Uhr: Suding begrüßt Diskussion um mögliche FDP-Doppelspitze +++

In der FDP wird zunehmend über ein mögliches künftiges Tandem an der Parteispitze diskutiert. "Die Diskussion kann man führen, die darf man führen", sagte die stellvertretende Parteivorsitzende Katja Suding dem Nachrichtenportal "The Pioneer" in einem gestern veröffentlichten Interview. Sie griff damit einen Vorschlag von FDP-Vorstandsmitglied Lencke Wischhusen auf. Diese hatte angeregt, Parteichef Christian Lindner im Vorsitzendenamt eine Frau an die Seite zu stellen. "Wir haben so viel zu tun. Die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen, darüber kann man reden", betonte Suding.

+++ 0:16 Uhr: Trump wollte nach eigener Aussage syrischen Machthaber Assad töten lassen +++

US-Präsident Donald Trump wollte nach eigener Aussage den syrischen Machthaber Baschar al-Assad im Jahr 2017 töten lassen. Der damalige US-Verteidigungsminister Jim Mattis habe sich jedoch gegen die Operation ausgesprochen, sagte Trump gestern dem US-Sender Fox News. "Ich hätte ihn lieber ausgeschaltet", machte der Präsident deutlich. Alles sei vorbereitet gewesen, doch "Mattis wollte es nicht tun". Dieser sei ein "hoch überschätzter General" gewesen, den er später gefeuert habe, sagte Trump weiter.