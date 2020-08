Neue Raketenangriffe aus Gazastreifen - Israel greift Hamas-Ziele an +++ Japans Regierungschef Abe tritt offenbar zurück +++ Mindestens sechs Tote durch Hurrikan "Laura" in den USA +++ Die News des Tages im stern-Ticker.

Aktuelle Top-Meldung:

Japans Regierungschef Abe tritt offenbar zurück

Japans rechtskonservativer Regierungschef Shinzo Abe will aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten. Das berichteten japanische Medien übereinstimmend. Er wolle so lange im Amt bleiben, bis ein Nachfolger feststehe.

Abe hatte sich in den vergangenen Tagen wiederholt aus nicht näher bekannten Gründen zu Untersuchungen ins Krankenhaus begeben. Der 65-Jährige hatte gerade erst dieser Tage die historische Marke als der am längsten amtierende Ministerpräsident seines Landes erreicht. Er amtiert seit 2012. Zuletzt hatte es unbestätigte Berichte gegeben, wonach er Anfang vergangenen Monats in seinem Büro Blut gespuckt habe.

In diesem Monat war er dann wiederholt ins Krankenhaus gegangen, offiziell zu "regulären Gesundheitsuntersuchungen". Immer wieder hatte es Fragen zum Gesundheitszustand von Abe gegeben, nachdem er bereits nach seiner ersten kurzen Amtszeit von nur einem Jahr 2007 wegen chronischer Dickdarm-Probleme abrupt zurückgetreten war.

Die weiteren Nachrichten des Tages:

+++ 08.04 Uhr: GfK: Steigende Infektionszahlen verunsichern Verbraucher +++

Die wieder steigenden Corona-Infektionszahlen verunsichern nach Ansicht der GfK-Experten die Verbraucher in Deutschland und dämpfen die Konsumfreude wieder etwas. "Der Erholungskurs legt eine kleine Pause ein", sagte Rolf Bürkl vom Konsumforschungsunternehmen GfK in Nürnberg. In den vergangenen drei Monaten hatte sich das Konsumklima vom Schock der Corona-Krise erholt. Nach den Prognosen der GfK-Marktforscher liegt das Konsumbarometer im September bei minus 1,8 Punkten nach minus 0,2 Punkten im August. Eine Trendumkehr sieht Bürkl zurzeit aber nicht.

+++ 08.01 Uhr: Zug in Bern aus den Schienen gesprungen - Einschränkungen erwartet +++

Ein Regionalzug ist im Bahnhof von Bern mit einer Achse aus den Schienen gesprungen. Der Zug stehe noch am Bahnsteig, teilten die Schweizerische Bundesbahnen (SBB) mit. Nach ersten Informationen sei niemand verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach SBB-Angaben um 06.40 Uhr. Experten seien bereits mit der Untersuchung der Ursache befasst. Zwei Gleise waren blockiert. Es sei mit größeren Einschränkungen im Berufsverkehr zu rechnen, so die SBB.

+++ 7.51 Uhr: Neue Raketenangriffe aus Gazastreifen - Israel greift Hamas-Ziele an

Nach neuen Raketenangriffen aus dem Gazastreifen hat Israels Luftwaffe militärische Ziele der in dem Palästinensergebiet herrschenden islamistischen Hamas beschossen. Unter anderem sei eine Werkstätte zur Waffenherstellung getroffen worden, teilte die israelische Armee mit. Zuvor waren sechs Geschosse aus dem Küstenstreifen auf Israel abgefeuert worden.

+++ 7.27 Uhr: Berichte: Japans Regierungschef Abe tritt zurück +++

Japans rechtskonservativer Regierungschef Shinzo Abe tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück. Das berichteten japanische Medien übereinstimmend. Abe hatte sich in den vergangenen Tagen wiederholt aus nicht näher bekannten Gründen zu Untersuchungen ins Krankenhaus begeben. Der Rechtskonservative ist der am längsten amtierende Ministerpräsident seines Landes. Er amtiert seit 2012.

+++ 6.53 Uhr: Pakistan: 41 Tote nach Überschwemmungen in Karatschi +++

Nach Überschwemmungen in Pakistans Millionenstadt Karatschi sind in den vergangenen drei Tagen mindestens 41 Menschen ums Leben gekommen. Noch immer seien das Ausmaß der Zerstörung und die genaue Opferzahl nicht bekannt, sagte der Chef der nationalen Katastrophenschutzbehörde. Die Armee wurde in die Hafenstadt in der südlichen Provinz geschickt, um bei Rettungsarbeiten zu helfen. Fernsehbilder zeigten komplett überschwemmte Stadtviertel und reißende Fluten auf großen Straßen.

+++ 4.49 Uhr: Mindestens sechs Tote durch Hurrikan "Laura" in den USA +++

Nach dem Durchzug von Hurrikan "Laura" ist die Zahl der Todesopfer im Süden der USA auf mindestens sechs gestiegen. Vier von ihnen kamen durch umgestürzte Bäume ums Leben, wie der Gouverneur des Bundesstaates Louisiana, John Bel Edwards, mitteilte. Ein weiterer Mann ertrank, als sein Boot in dem Sturm unterging. Ein anderer Mann starb nach Behördenangaben durch eine von seinem Stromgenerator verursachte Kohlenmonoxid-Vergiftung.

"Laura" war in der Nacht zum Donnerstag als Hurrikan der Stärke 4 auf der fünfstufigen Skala mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Stundenkilometern auf die US-Küste am Golf von Mexiko getroffen. Louisiana war der am schlimmsten von "Laura" heimgesuchte US-Bundesstaat - es war der stärkste Hurrikan in Louisiana seit mehr als 150 Jahren.

US-Präsident Donald Trump ist offiziell der Kandidat der Republikaner bei der Präsidentschaftswahl am 3. November. "Mit einem Herzen voller Dankbarkeit nehme ich heute Abend diese Nominierung für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten an", sagte Trump zum Abschluss des Parteitags seiner Partei. Die rund 1500 Gäste bei der Ansprache im Garten des Weißen Hauses applaudierten danach.

Die Delegierten hatten Trump zum Auftakt des weitgehend virtuellen Parteitags am Montag einstimmig aufgestellt. Trump (74) zieht gegen Ex-Vizepräsident Joe Biden (77) in die Wahl, den die Demokraten in der vergangene Woche zu ihrem Kandidaten gekürt hatten.