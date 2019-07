Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

+++ 10.01 Uhr: Jede zweite Rente liegt unter 900 Euro +++

Jede zweite Rente beträgt weniger als 900 Euro. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Sabine Zimmermann hervor. Demnach erhielten im vergangenen Jahr 51,4 Prozent der Altersrentner weniger als 900 Euro - das sind rund 9,4 Millionen Menschen. 58,6 Prozent der Rentner bekamen weniger als 1000 Euro. Über die Anfrage hatte zuerst das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet.

+++ 9.08 Uhr: 14-Jährige stirbt nach Badeunfall in Niedersachsen +++

Nach einem Badeunfall in einem See ist in Niedersachsen eine 14-Jährige gestorben. Die Jugendliche sei am Donnerstagnachmittag im Silbersee in Garßen untergegangen und nicht wieder aufgetaucht, berichtete die Polizei in Celle am Freitag. Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Roten Kreuzes und der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft rückten demnach aus. Ein Feuerwehrmann barg das Mädchen etwa 15 Meter vom Ufer entfernt am Übergang vom flachen ins tiefere Wasser. Es wurde reanimiert und ins Krankenhaus nach Celle gebracht, wo es am Abend starb.

+++ 8.30 Uhr: Vater und zwei Töchter sterben bei Brand eines Hauses in Blaubeuren +++

Beim Brand eines Wohnhauses in Blaubeuren nahe Ulm sind drei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Toten handle es sich um einen Mann und dessen neun und 13 Jahre alten Töchter, sagte ein Polizeisprecher. In dem Haus lebte demnach eine fünfköpfige Familie. Die Mutter habe sich noch rechtzeitig retten können. Eine 18 Jahre alte Tochter war nicht zu Hause. Nachbarn der Familie waren den Angaben nach am frühen Freitagmorgen von einem lauten Knall geweckt worden. Im Anschluss hätten sie das brennende Einfamilienhaus entdeckt. "Mutmaßlich eine Explosion", sagte der Polizeisprecher. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit mehr als 90 Einsatzkräften vor Ort. Die Flammen waren nach etwa eineinhalb Stunden bis auf einzelne Glutnester gelöscht.

+++ 8.25 Uhr: Neue Ermittlungen gegen Verdächtigen in Mordfall Lübcke +++

Im Fall des ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gibt es einem Medienbericht zufolge weitere Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen. Wie "Spiegel Online" berichtete, soll Stephan E. an einem Angriff auf einen Flüchtling im Jahr 2016 beteiligt gewesen sein. Ermittler hätten am Donnerstag das Haus des Mannes in Kassel erneut durchsucht, heißt es in dem Bericht.

+++ 8.06 Uhr: Simbabwe geht gegen Korruption vor, Tourismusministerin verhaftet +++

Die Ministerin für Umwelt, Tourismus und Gastgewerbe Simbabwes, Prisca Mupfumira, wurde von der Zimbabwe Anti-Corruption Commission (ZACC) wegen Korruptionsvorwürfen verhaftet. Es ist die erste hochkarätige Verhaftung nach der Ernennung der ZACC-Vorsitzenden Loice Matanda-Moyo vor zwei Wochen, die Nulltoleranz für Verbrechen und Behinderung geschworen hat.

+++ 6.50 Uhr: Polizei durchsucht nach Brandanschlag in Japan Wohnung von Verdächtigem +++

Eine Woche nach dem verheerenden Brandanschlag auf ein Trickfilmstudio im japanischen Kyoto hat die Polizei die Wohnung des mutmaßlichen Täters durchsucht. Der öffentlich-rechtliche Sender NHK zeigte Bilder, wie Polizisten mit Handschuhen und großen weißen Kisten an der Wohnung des Verdächtigen in der Stadt Saitama nördlich von Tokio ankommen. Berichten zufolge suchen die Ermittler nach Anhaltspunkten über Motiv und Vorgehen des Mannes.

+++ 6.28 Uhr: Richterin senkt Strafe für Bayer in Glyphosat-Prozess drastisch +++

Bayer kommt in einem der wichtigen Glyphosat-Prozesse in den USA mit einer deutlich geringeren Strafzahlung davon. Die zuständige Richterin Winifred Smith senkte den von einer Jury verhängten Schadenersatz für die an Krebs erkrankten Kläger von insgesamt rund zwei Milliarden auf 86,7 Millionen Dollar. Das sind umgerechnet rund 77,8 Millionen Euro.

+++ 5.55 Uhr: Handelsstreit zwischen Japan und Südkorea droht sich zu verschärfen +++

Der Handelsstreit zwischen Japan und Südkorea droht zu eskalieren. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Freitag unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, plant Tokio, das Nachbarland von der Liste jener Länder zu streichen, die Vorzugsbehandlungen bei Handelsgeschäften genießen und Produkte beziehen, die für militärische Zwecke benutzt werden können. Die rechtskonservative Regierung in Tokio wolle über eine Streichung von der Liste am 2. August entscheiden, die dann Ende des Monats wirksam würde, berichtete Kyodo. Damit droht sich der Streit über verschärfte Exportkontrollen Japans im bilateralen Handel zu verschärfen.

+++ 5.11 Uhr: 16 US-Soldaten wegen Menschenschmuggels und Drogenvergehen festgenommen +++

In den USA sind 16 Soldaten wegen Vorwürfen des Menschenschmuggels und von Drogenvergehen festgenommen worden. Die Marineinfanteristen wurden nach Angaben der Streitkräfte am kalifornischen Stützpunkt Camp Pendleton in Gewahrsam genommen. Der Stützpunkt liegt rund 100 Kilometer von der Grenze zu Mexiko entfernt. Ermittlungen in einem anderen Fall hätten zu den Festnahmen geführt, erklärten die US-Streitkräfte. Anfang Juli waren zwei US-Marines an der Grenze zu Mexiko wegen Menschenschmuggels festgenommen worden. Sie sollen drei Mexikaner gegen Geld über die Grenze gebracht haben. Die beiden Soldaten waren am selben Stützpunkt stationiert wie die nun festgenommenen 16 Marines und dienten in derselben Einheit.

+++ 5.08 Uhr: Einigung mit Bund: 86 Milliarden Euro für Erhalt des Schienennetzes +++

Bund und Deutsche Bahn wollen in den kommenden zehn Jahren rund 86 Milliarden Euro und damit viel mehr Geld als bisher in den Erhalt des Schienennetzes stecken. Das sieht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine Grundsatzeinigung über eine neue Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung vor. Die Laufzeit der Vereinbarung soll zehn Jahre betragen. Der weitaus größte Anteil der Gelder kommt vom Bund.

+++ 4.34 Uhr: Deutliche Mehrheit für Zentralabi in Deutschland +++

Eine deutliche Mehrheit in Deutschland ist für ein Zentralabitur. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov für die Deutsche Presse-Agentur sprachen sich 80 Prozent der Befragten dafür aus, dass Abiturienten im ganzen Land einheitliche Prüfungen vorgelegt bekommen. Nur jeder Zehnte lehnt das ab. Neun Prozent antworteten mit "Weiß nicht/keine Angabe".