Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Laschet: Erneuter "Lockdown" für Kreis Gütersloh (10.50 Uhr)

Laschet informiert über Maßnahmen für Kreis Gütersloh (10.30 Uhr)

Ex-Wirecard-Chef Braun festgenommen (10.06 Uhr)

Autobranche rechnet mit Absatzeinbruch (9.34 Uhr)

Lufthansa bietet wieder Linienflüge nach China an (7.52 Uhr)

Polizeiaktion im Hambacher Forst (7.13 Uhr)

Die Nachrichten von heute im stern-Ticker:

+++ 11.35 Uhr: Acht Verdächtige nach Stuttgarter Ausschreitungen in Untersuchungshaft +++

Nach den Ausschreitungen in Stuttgart sind acht Verdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Gegen sieben von ihnen wurde am Montag Haftbefehl erlassen, wie ein Sprecher der Stuttgarter Staatsanwaltschaft am Dienstag sagte. Gegen zwei weitere Verdächtige war demnach bereits am Sonntag Haftbefehl erlassen worden, wobei einer davon außer Vollzug gesetzt wurde.

+++ 11.23 Uhr: Razzia in Berlin wegen Corona-Subventionsbetrugs in islamistischer Szene +++

Wegen mutmaßlichen Betrugs bei der staatlichen Corona-Soforthilfe in der islamistischen Szene haben Berliner Ermittler mehrere Orte in Berlin durchsucht. Der Verdacht wegen Subventionsbetrugs richte sich gegen zwei Männer aus der Szene, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Vor allem nach Beweismitteln durchsucht wurden laut Polizei eine Moschee in Berlin-Tempelhof, eine Wohnanschrift sowie eine Wohn- und Geschäftsadresse. Festnahmen gab es demnach zunächst nicht. Bei den Durchsuchungen waren 250 Beamte im Einsatz.

Im April hatte die Berliner Staatsanwaltschaft mitgeteilt, durch Subventionsbetrug bei Corona-Soforthilfen sei ein Schaden von rund 700.000 Euro entstanden. Bereits im Mai durchsuchten Ermittler wegen Corona-Betrugsverdachts in Berlin Wohnungen und Autos mutmaßlicher Salafisten, die laut damaligen Angaben betrügerisch Corona-Soforthilfen für Kleinbetriebe beantragt und teilweise auch erhalten haben sollen.

+++ 10.55 Uhr: Kinos, Museen, Fitnessstudios werden geschlossen +++

"Wir führen wieder eine Kontaktbeschränkungen ein. Man darf sich nur mit Personen des eigenen Haushalts oder zu zweit draußen bewegen“, verkündet Laschet. Freizeitaktivitäten, für die keine Maskenpflicht besteht, werden unterbunden: Konzerthallen, Kinos, Museen werden geschlossen. Sport in geschlossenen Räumen wird untersagt. Fitnessstudios werden ebenso geschlossen. Picknicks werden wieder verboten. Insgesamt werden Maßnahmen eingeführt, die denen gleichkommen, die im März galten.

Reisebusfahrten würden untersagt, Bars geschlossen. "Wir gehen diesen Weg, weil das Infektionsrisiko im Freien deutlich geringer ist als in geschlossenen Räumen", schildert Laschet.

Auch im benachbarten Kreis Warendorf werde es örtlich weitere Verschärfungen geben, so Laschet weiter. Details sollen am Nachmittag bekanntgegeben werden.

+++ 10.50 Uhr: Laschet: Erneuter "Lockdown" für Kreis Gütersloh +++

Im Kreis Gütersloh gibt es einen erneuten sogenannten Lockdown bis zum 30. Juni. Dies sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) auf einer Pressekonferenz. Hintergrund sei ein "enormes Pandemie-Risiko" in der Region, nachdem es in einem Schlachthof der Tönnies-Gruppe in Rheda-Wiedenbrück zum "bisher größten einzelnen Infektionsgeschehen in Nordrhein-Westfalen und Deutschland" gekommen sei, so Laschet.

Mit der erfolgten Schließung der Schulen und Kitas für rund 50.000 Kinder und Jugendliche sei der erste Schritt des Lockdowns bereits verhängt – nun seien "weitere Maßnahmen" erforderlich geworden.

+++ 10.30 Uhr: Laschet informiert über Maßnahmen für Kreis Gütersloh +++

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet gibt eine Pressekonferenz. Er will darin aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in NRW geben. Im Mittelpunkt steht der Kreis Gütersloh, für den es schärfere Corona-Maßnahmen geben wird.

+++ 10.19 Uhr: R-Wert der Corona-Infektionen liegt aktuell bei 1,8 +++

RKI-Chef Lothar Wieler hat auf einer Pressekonferenz über das aktuelle Corona-Geschehen informiert. Mehr als neun Millionen Menschen haben sich mit dem Coronavirus infiziert, über 472.000 Kranke sind gestorben. Das Land mit den meisten registrierten Infektionen – mehr als 2,3 Millionen Fälle – sind die Vereinigten Staaten. Dort gibt es mehr als 2,3 Millionen Fälle, knapp 120.402 Menschen sind an den Folgen von Covid-19 gestorben. An zweiter Stelle folgt Brasilien mit mehr als 51.270 Todesfällen. In Deutschland gibt es derzeit rund 192.000 Infektionen, beinahe 8.900 Menschen sind hier infolge einer Infektion gestorben.

Der sogenannte Reproduktionswert liege bei 1,8. Theoretisch gesprochen infiziert also ein Mensch 1,8 weitere. Als Grund dafür gibt Wieler an, dass einzelne, lokale Ausbrüche dafür verantwortlich seien. "Diese Werte sind vorsichtig zu beurteilen", erklärte Wieler. Aus vielen Kreisen seien keine oder wenige Fälle von Gesundheitsämtern übermittelt worden. Wieler appellierte: Die Pandemie in Deutschland ist nicht vorbei."

+++ 10.06 Uhr: Ex-Wirecard-Chef Braun festgenommen +++

Im Wirecard-Bilanzskandal ist der Ex-Chef des Finanzdienstleisters, Markus Braun, festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft München I hatte nach eigenen Angaben bereits am Montag bei der zuständigen Ermittlungsrichterin des Amtsgerichtes München einen Haftbefehl gegen Braun beantragt und erhalten; Braun habe sich noch am Montagabend der Staatsanwaltschaft gestellt. Er war erst am Freitag im Skandal um fehlende 1,9 Milliarden Euro in der Unternehmensbilanz zurückgetreten.

+++ 9.34 Uhr: Europas Autobranche erwartet 2020 Absatzeinbruch um ein Viertel +++

Europas Autobranche rechnet wegen der Corona-Krise in diesem Jahr mit einem starken Absatzeinbruch. Die Zahl der Neuzulassungen in der EU dürfte 2020 im Vergleich zum Vorjahr um etwa ein Viertel auf rund 9,6 Millionen Pkw sinken, teilte der europäische Branchenverband Acea in Brüssel mit. Damit würden die Verkaufszahlen auf das niedrigste Niveau seit 2013 zurückfallen.

+++ 9.33 Uhr: TK-Bericht: Zeitarbeiter häufiger krank +++

Zeitarbeiter sind nach Daten der Techniker Krankenkasse (TK) häufiger krank als andere Beschäftigte. Im Schnitt waren sie im Jahr 2019 20,6 Tage krankgeschrieben. Das waren 6 Tage mehr als Nichtzeitarbeitnehmer. Als Grund gab die Krankenkasse körperlich belastende Jobs in Lager, Logistik und Transport an, in denen Zeitarbeiter überdurchschnittlich häufig beschäftigt seien. Neben mehr Fehltagen wegen körperlicher Diagnosen wie Rückenschmerzen waren Zeitarbeiter aber auch wegen psychischer Diagnosen häufiger krankgeschrieben.

+++ 8.43 Uhr: Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst um 83.400 gestiegen +++

Die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Deutschland hat sich um 83.400 oder 1,7 Prozent auf rund 4,9 Millionen erhöht. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, liegt der Zuwachs mit Stichtag 30. Juni 2019 vor allem an mehr Personal bei der Polizei und in Kindertageseinrichtungen. Die Zahl der Polizisten stieg demnach von Mitte 2018 bis Mitte 2019 um 6800 oder 2,1 Prozent. Nach den beiden Rekordzuwächsen der Jahre davor sei dies der drittgrößte Zuwachs seit Mitte der 90er Jahre.

+++ 7:52 Uhr: Lufthansa bietet wieder Linienflüge nach China an +++

Nach der Zwangspause wegen des Coronavirus-Ausbruchs nimmt der Lufthansa-Konzern wieder Linienflüge auf das chinesische Festland auf. Wie die Fluggesellschaft mitteilte, soll es ab Mittwoch (24. Juni) jeweils einmal pro Woche eine Verbindung von Frankfurt nach Schanghai geben. Ein weiterer Flug ist jeden Freitag von Schanghai nach Frankfurt angesetzt. Laut Lufthansa sind es die ersten regulären Flüge der Gruppe nach Festlandchina seit Ende Januar.

+++ 7.34 Uhr: Anklage gegen US-Soldaten - Anschlag mit Nazigruppe geplant +++

In den USA ist ein Soldat unter Terrorverdacht festgenommen worden. Er habe gemeinsam mit einer satanistischen Neonazi-Gruppe einen Anschlag auf seine eigene Einheit geplant, heißt es in der in New York veröffentlichten Anklageschrift. Der Plan sei im Mai von der Bundespolizei FBI und der Armee vereitelt worden.

Die Gruppe mit dem Namen "Orden der neun Enge" oder "O9A" wird in der Anklageschrift als gewalttätig, neonazistisch, antisemitisch und satanistisch beschrieben. Sie verehre Nazi-Größen wie Adolf Hitler sowie den früheren Al-Kaida-Chef Osama bin Laden. Sie sei in der Vergangenheit an Gewalttaten und auch Morden beteiligt gewesen. Laut Medienberichten wurde sie in Großbritannien gegründet.

+++ 7.13 Uhr: Polizeiaktion im Hambacher Forst +++

Die Polizei hat am Morgen einen Einsatz im Hambacher Forst begonnen. Es gehe dabei nicht um die Räumung von Baumhäusern, sondern von Barrikaden, die die Einsatzwege versperrten, sagte ein Polizeisprecher. Waldbesetzer hätten teilweise bis zu 15 Meter hohe Strukturen aus Baumstämmen mit Plattformen auf den Waldwegen errichtet. Dies könne die Polizei nicht hinnehmen, da die Wege für Rettungsfahrzeuge frei bleiben müssten. "Da das ein öffentlich zugänglicher Wald ist, müssen wir da auch Streife fahren können", sagte der Polizeisprecher.

+++ 7.10 Uhr: Seehofer verbietet rechtsextreme Vereinigung "Nordadler“ +++

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die rechtsextremistische Vereinigung "Nordadler" verboten. Seit dem Morgen liefen in vier Bundesländern polizeiliche Maßnahmen gegen die Vereinigung, teilte Ministeriumssprecher Steve Alter auf Twitter mit. "Nordadler" agiert den Angaben zufolge vorwiegend im Internet. Das Bundesinnenministerium hatte am Montagabend die für heute geplante Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes für das Jahr 2019 abgesagt. Angaben zu den Gründen für die kurzfristige Absage machte das Ministerium nicht. Seehofer wollte den Bericht gemeinsam mit Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang vorstellen.

+++ 6.19 Uhr: "Bei lebendigem Leib verbrannt": 15 Menschen in Mexiko getötet +++

In Mexiko sind 15 Menschen getötet worden - anscheinend bei der Eskalation eines Streits um die Verwaltung ihrer Ortschaft. Sie seien Sonntagnacht gefoltert und bei lebendigem Leib verbrannt worden, teilte die Regierung der Gemeinde San Mateo del Mar an der Pazifikküste des Bundesstaates Oaxaca am Montag (Ortszeit) mit.

+++ 6:04 Uhr: US-Filmproduzent Guillod der Vergewaltigung beschuldigt +++

Ein weiterer bekannter Hollywoodproduzent wird von der US-Justiz der Sexualverbrechen beschuldigt. Der 53-jährige David Guillod stellte sich am Montag im südkalifornischen Santa Barbara der Polizei, wie sein Anwalt mitteilte. Guillod hat unter anderem den Actionfilm "Atomic Blonde" (2017) mit Charlize Theron in der Hauptrolle produziert. Er ist auch als Talentsucher für die Filmbranche tätig.

Guillod wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft von vier nicht namentlich identifizierten Frauen der Vergewaltigung, des sexuellen Angriffs und der Entführung beschuldigt. Die Anschuldigungen beziehen sich auf Vorgänge, die acht Jahre zurückliegen. Guillod weist nach Angaben seines Anwalts Philip Cohen alle Vorwürfe zurück. Bei Verurteilung droht ihm laut Staatsanwaltschaft eine langjährige Haftstrafe.

+++ 5:54 Uhr: Antwort auf GPS: China bringt letzten Beidou-Satelliten ins All +++

Mit dem Start des letzten Beidou-Satelliten hat China sein eigenes weltumspannendes Navigationssatellitensystem komplettiert. An der Spitze einer Rakete des Typs Langer Marsch 3B startete der Satellit vom Weltraumbahnhof Xichang im Südwesten Chinas und erreichte die Erdumlaufbahn.

+++ 5.11 Uhr: Demonstranten greifen Denkmal vor Weißem Haus an +++

Anti-Rassismus-Demonstranten in Washington haben versucht, ein Denkmal des früheren Präsidenten Andrew Jackson vor dem Weißen Haus umzustürzen. Die Ansammlung von mehreren hundert Demonstranten wurde aber am Montagabend (Ortszeit) von der Polizei unter Einsatz von Pfefferspray auseinander getrieben, bevor die Reiterstatue fallen konnte.

Einige Protestteilnehmer hatten Seile um das Denkmal geworfen. Auf eine Seite der Statue wurde in schwarzen Buchstaben das Wort "killer" (Mörder) geschrieben. Jackson, der von 1829 bis 1837 regierte, ist ein besonders umstrittener Präsident. Er war nicht nur Sklavenhalter, sondern ließ auch Indianer in massivem Umfang umsiedeln, um Raum für weiße Siedler zu schaffen. Der heutige Präsident Donald Trump hat sich als Anhänger Jacksons bezeichnet.

+++ 5.10 Uhr: Facebook bringt Tiktok-Konkurrenz Reels nach Deutschland +++

Facebooks Foto-App Instagram weitet den Test ihres Kurzvideo-Formats Reels auf Deutschland aus. Reels werden bei Instagram bis zu 15 Sekunden lange Videos genannt, die mit Musik oder Spezialeffekten unterlegt sein können. Vor allem die chinesische Plattform Tiktok wurde mit solchen kurzen Clips extrem erfolgreich. Facebook ist bekannt dafür, auf neue Trends aufzuspringen und den Rivalen nicht das Feld zu überlassen.

+++ 5:04 Uhr: Thüringen will kurzfristig 200 Flüchtlinge aus Griechenland aufnehmen +++

Thüringens Migrationsminister Dirk Adams will dem Bundesinnenministerium anbieten, kurzfristig bis zu 200 Flüchtlinge aufzunehmen, die derzeit auf griechischen Inseln ausharren. Wenn der Bund Menschen aus den griechischen Lagern nach Deutschland hole, sei Thüringen "gerne bereit, auch über das normale Maß - und das normale Maß ist der Königsteiner Schlüssel - hinaus Menschen aufzunehmen", sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

+++ 4.17 Uhr: Archäologen entdecken 4500 Jahre alte Formation nahe Stonehenge in England +++

Archäologen haben eine 4500 Jahre alte prähistorische Kreisformation in der Nähe von Stonehenge in England entdeckt. Forscher mehrerer Universitäten hätten "20 oder mehr massive prähistorische Schächte mit einem Durchmesser von mehr als zehn Metern und einer Tiefe von fünf Metern" enthüllt, teilte die Universität St. Andrews am Montag mit. Es handle sich vermutlich um eine der größten prähistorischen Strukturen Großbritanniens.

Der neolithische Kreis, etwa drei Kilometer von der prähistorischen Stätte Stonehenge entfernt, habe einen Durchmesser von mehr als zwei Kilometern, hieß es in der Erklärung. Es werde vermutet, dass die Formation in der Jungsteinzeit die Grenzen eines heiligen Gebietes markieren sollte.

+++ 4.14 Uhr: Bär attackiert zwei Wanderer in den Dolomiten +++

Ein Vater hat seinen Sohn vor einem Bären in Italien verteidigt und sich dabei am Bein schwer verletzt. Der 59-Jährige sei mit seinem 28 Jahre alten Sohn am Monte Peller in Trentino unterwegs gewesen, teilte die autonome Provinz am Montagabend mit. Nachdem der Bär überraschend aufgetaucht sei, sei der Jüngere vor Schreck hingefallen. Der Bär habe sich über diesen gebeugt, worauf der Vater sich auf das Tier gestürzt habe. Beide Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun, wie genau es zu dem Vorfall gekommen ist.

Im Trentino wurden Bären wieder angesiedelt, es leben mehrere Dutzend in der bei Touristen beliebten Bergregion. Dabei gibt es immer wieder Probleme zwischen Mensch und Tier. Im April war ein monatelang gesuchter "Problembär" in die Falle getappt. Der Bär mit der Nummer "M49" war zuvor aus einer Pflegestation ausgebrochen.

+++ 1:07 Uhr: Drei Tote und mehrere Verletzte bei spontanem Straßenfest in den USA +++

Bei einem spontanen Straßenfest infolge des Gedenktags zum Ende der Sklaverei in den USA sind im Bundesstaat North Carolina drei Menschen durch Schüsse getötet worden. Bei dem Zwischenfall in der Nacht zum Montag in Charlotte seien mehr als Hundert Schüsse in einer Menge von rund 400 Menschen abgegeben worden, sagte der stellvertretende Polizeichef Gerald Smith am Montag.

+++ 0:47 Uhr: Bundesanstalt erwartet mehr als drei Millionen Arbeitslose im Sommer +++

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland dürfte nach Einschätzung der Bundesanstalt für Arbeit (BA) infolge der Corona-Krise erstmals seit zehn Jahren im Sommer wieder über drei Millionen steigen. "Wir werden im Sommer voraussichtlich die Drei-Millionen-Marke überschreiten", sagte BA-Chef Detlef Scheele der "Süddeutschen Zeitung" (Dienstagsausgabe). Im saisonbedingt üblicherweise schwierigeren Arbeitsmarkt im Winter war die Arbeitslosigkeit zuletzt vor fünf Jahren so hoch.