Machtkampf in Belarus: Arbeiter streiken, Lukaschenko droht +++ Trump-Beraterin Kellyanne Conway tritt zurück +++ Trotz 14.000 Feuerwehrleuten – Brände in Kalifornien breiten sich aus +++ Die News von heute im stern-Ticker. <br/>

Aktuelle Top-Meldung:

Jugendliche graben in Israel 425 antike Goldmünzen aus

Zwei Jugendliche haben bei einer Grabung in Israel einen Goldschatz entdeckt. Der äußerst seltene Fund bestehe aus 425 Münzen, die vor 1100 Jahren vergraben worden seien, teilten die Forscher Liat Nadav-Ziv und Elie Haddad von der israelischen Altertumsbehörde am Montag mit. Die meisten Münzen stammten aus der Zeit der Abbasiden. Sie seien in einem exzellenten Zustand - als wenn sie erst gestern vergraben worden wären.

Die Jugendlichen beteiligten sich den Angaben nach an einem Freiwilligendienst vor ihrer Militärzeit. Sie machten den Fund am vergangenen Dienstag einem Medienbericht zufolge nahe der Stadt Javne. Einer von ihnen, Oz Cohen, sagte laut Mitteilung, er habe im Boden etwas entdeckt, das ausgesehen habe wie dünne Blätter. "Als ich genauer hinsah, bemerkte ich, dass es Goldmünzen waren. Es war wirklich aufregend, einen solch besonderen und alten Schatz zu finden."

+++ Alle Meldungen zur Coronavirus-Pandemie lesen Sie hier +++

Die weiteren Nachrichten des Tages:

+++ 12.21 Uhr: Berlin eröffnet Verlängerung der Linie U5 +++

Nach rund zehn Jahren Bauzeit geht in diesem Winter die Verlängerung der U-Bahn-Linie U5 in Berlin-Mitte in Betrieb. "Wir werden am 4. Dezember diese Strecke eröffnen, dem Tag der Heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute und der Tunnelbauer", kündigte der Betriebschef der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Rolf Erfurt, an. Die insgesamt 2,2 Kilometer lange Strecke schließt die Lücke der U5 zwischen dem Brandenburger Tor und dem Alexanderplatz.

Zuerst war die Inbetriebnahme für 2017 geplant. Der Baugrund in Berlin-Mitte hatte aber immer wieder Schwierigkeiten gemacht. Auf dem kurzen Stück zwischen Hauptbahnhof, Bundestag und Brandenburger Tor pendeln bereits Züge. Erfurt bezifferte die Kosten für den Lückenschluss auf 530 bis 540 Millionen Euro.

+++ 11.34 Uhr: Chinas Außenminister bereist Europa +++

Auf einer Europareise wird Chinas Außenminister Wang Yi auch Deutschland besuchen. Wie das Pekinger Außenministerium mitteilte, wird der chinesische Chefdiplomat bis nächste Woche Dienstag nach Italien, in die Niederlande, nach Norwegen, Frankreich und Deutschland reisen. Das Verhältnis zwischen China und Europa ist wegen des harten Vorgehens der chinesischen Führung in Hongkong und gegen die Volksgruppe der Uiguren angespannt.

Trotz der Streitigkeiten teilte Außenamtssprecher Zhao Lijian in Peking mit, die erste Reise des Außenministers seit Ausbruch der Pandemie mit dem Coronavirus werde von den betreffenden Ländern herzlich willkommen" geheißen. Sie demonstriere die Bedeutung, die den Beziehungen geschenkt werde. Angesichts der Atemwegserkrankung Covid-19 wollten sich China und Europa gegenseitig unterstützen.

+++ 11.20 Uhr: Jugendliche finden bei Grabung in Israel 425 antike Goldmünzen +++

Zwei Jugendliche haben bei einer Grabung in Israel einen Goldschatz entdeckt. Der äußerst seltene Fund bestehe aus 425 Münzen, die vor 1100 Jahren vergraben worden seien, teilten die Forscher Liat Nadav-Ziv und Elie Haddad von der israelischen Altertumsbehörde am Montag mit. Die meisten Münzen stammten aus der Zeit der Abbasiden. Sie seien in einem exzellenten Zustand - als wenn sie erst gestern vergraben worden wären.

Die Jugendlichen beteiligten sich den Angaben nach an einem Freiwilligendienst vor ihrer Militärzeit. Sie machten den Fund am vergangenen Dienstag einem Medienbericht zufolge nahe der Stadt Javne. Einer von ihnen, Oz Cohen, sagte laut Mitteilung, er habe im Boden etwas entdeckt, das ausgesehen habe wie dünne Blätter. "Als ich genauer hinsah, bemerkte ich, dass es Goldmünzen waren. Es war wirklich aufregend, einen solch besonderen und alten Schatz zu finden."

+++ 11.09 Uhr: Streiks und Demos gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen in Israel +++

Nach schockierenden Berichten über eine Gruppenvergewaltigung haben sich in Israel tausende Menschen an Protesten gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen beteiligt. Nach einer einstündigen Arbeitsniederlegung am Mittag gingen am Abend tausende Demonstranten in Tel Aviv und anderen Städten auf die Straße. Über die mutmaßliche Vergewaltigung einer 16-Jährigen im Badeort Eilat durch 30 Männer hatte sich auch Regierungschef Benjamin Netanjahu erschüttert geäußert.

Der Streik gegen sexuelle Gewalt hatte vor allem symbolische Bedeutung. Ab 12.00 Uhr legten Menschen im ganzen Land eine Stunde lang die Arbeit nieder,"um gegen die wachsende Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Israel und die unzureichende Strafverfolgung zu protestieren", wie die Frauenrechtsorganisation Bonot Alternativa erklärte.

+++ 10.14 Uhr: Zoll hebt illegale Zigarettenfabrik im Raum Kleve aus +++

Ermittler haben in Nordrhein-Westfalen eine illegale Zigarettenfabrik ausgehoben. Es handle sich um eine "hochprofessionelle, moderne Herstellungsanlage" zur Produktion illegaler Zigaretten im großen Stil, wie das Zollfahndungsamt Essen und die Staatsanwaltschaft Kleve mitteilten. Mit der Anlage konnten nach ersten Ermittlungen und Hochrechnungen demnach rund zehn Millionen Zigaretten pro Woche produziert werden. Die illegale Zigarettenfabrik wurde am Dienstag vergangener Woche im Raum Kleve ausgehoben. Weitere Details wollen Zollfahndung und Staatsanwaltschaft auf einer Pressekonferenz am Dienstag bekannt geben.

+++ 10.06 Uhr: 12,79 Millionen sehen Bayern-Sieg im ZDF +++

Bayern Münchens Triumph in der Champions League hat dem ZDF einen Quotenerfolg beschert. 12,79 Millionen Menschen sahen am Sonntagabend im Zweiten den 1:0-Sieg des deutschen Fußball-Meisters im Endspiel gegen Paris Saint-Germain. Das entspricht nach Angaben des Senders einem Marktanteil von 39,9 Prozent. Der öffentlich-rechtliche Sender hatte mittels einer Sub-Lizenz die Übertragungsrechte vom Pay-TV-Sender Sky erworben, der ebenfalls übertrug und 1,04 Millionen Zuschauer hatte. Auch der kostenpflichtige Internet-Anbieter DAZN zeigte am Sonntag das Finale, veröffentlicht aber keine Zahlen.

+++ 9.49 Uhr: Zehn Tote und dutzende Verletzte bei Bombenanschlag in den Philippinen +++

Bei einem Doppelbombenanschlag im Süden der Philippinen sind mindestens zehn Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Unter den Opfern seien zahlreiche Soldaten, erklärte das Militär. Der Angriff ereignete sich auf der Insel Jolo, wo von der Regierung unterstützte Sicherheitskräfte seit langem gegen die militante Islamistengruppe Abu Sayyaf kämpfen.

+++ 9.38 Uhr: Berliner Feuerwehrmann sammelt für bei Anschlag verletzten Kollegen +++

Ein Berliner Feuerwehrmann sammelt Spenden für einen Kollegen, der bei dem Anschlag auf der Stadtautobahn vor knapp einer Woche lebensgefährlich verletzt wurde. In zwei Tagen seien bereits knapp 29.000 Euro zusammengekommen, berichtete der "Tagesspiegel" am Montag. Initiator Manuel Barth sagte der Zeitung, er sei überwältigt, wie großzügig und solidarisch die "Familie" der Kolleginnen und Kollegen sei, und das über die Landesgrenzen hinaus. "Damit habe ich nicht gerechnet". Die Familie des verletzten Feuerwehrmannes wünscht sich laut Barth auch, dass die anderen fünf Opfer nicht vergessen werden. Der lebensgefährlich verletzte Feuerwehrmann liegt noch auf der Intensivstation, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. "Da ist noch keine große Veränderung eingetreten."

+++ 7.54 Uhr: Boyband BTS bricht 24-Stunden-Rekord auf Youtube mit neuem Musikvideo +++

Die erfolgreiche südkoreanische Boygroup BTS hat mit ihrem neuen Lied "Dynamite" einen Youtube-Rekord aufgestellt. "Wir können bestätigen, dass "BTS 'Dynamite' Official MV" einen neuen 24-Stunden-Rekord aufgestellt hat", zitiert das Wirtschaftsmagazin "Forbes" einen Youtube-Sprecher. Demnach wurde das Musikvideo innerhalb eines Tages mehr als 100 Millionen Mal angeschaut. "Dynamite" ist die erste rein englisch-sprachige Single der siebenköpfigen Band. Das Lied wurde am 21. August veröffentlicht.

+++ 7.33 Uhr: Trump-Beraterin Kellyanne Conway tritt zurück +++

Die hochrangige US-Präsidentenberaterin Kellyanne Conway hat ihren Rücktritt angekündigt. Die 53-Jährige begründete dies am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter damit, dass sie sich mehr um ihre Kinder kümmern wolle. In ihrem Leben werde es künftig "weniger Drama, mehr Mama" geben, schrieb die vierfache Mutter.

I'm Leaving the White House. Gratefully & Humbly.



Here is my statement:https://t.co/MpYxVfrY2N



God Bless You All. — Kellyanne Conway (@KellyannePolls) August 24, 2020

Conway gehört zu den wenigen Mitarbeitern im engeren Zirkel um Donald Trump im Weißen Haus, die während dessen gesamter bisheriger Präsidentschaft im Amt war – zahlreiche andere wurden gefeuert oder warfen das Handtuch.

+++ 6.05 Uhr: Bolsonaro droht Reporter mit Schlägen auf den Mund +++

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat einem Reporter mit Schlägen ins Gesicht gedroht. "Ich habe Lust, Dir auf den Mund zu schlagen", sagte der Staatschef zu dem Journalisten der Zeitung "O Globo", der ihn zur möglichen Rolle von Präsidentengattin Michelle Bolsonaro in einer politischen Affäre befragt hatte. Andere anwesende Reporter beschwerten sich über die Bemerkung des Präsidenten, woraufhin dieser ohne weitere Worte den Ort verließ.

Der Journalist von "O Globo" sowie auch Kollegen anderer Medien hatten Bolsonaro bei einer Begegnung vor der Kathedrale der Hauptstadt Brasília zu dem Bericht eines Magazins befragt, in dem die Ehefrau des Staatschefs in Verbindung mit einer Affäre um die Zweckentfremdung von Staatsgeldern gebracht worden war.

"O Globo" reagierte empört auf Bolsonaros Verbalausfall und betonte, dass der Reporter bei der Befragung des Staatschefs seine Arbeit in "professioneller Weise" getan habe. Solche Einschüchterung zeige, dass Bolsonaro nicht seine Verpflichtung anerkenne, als Diener des Staates "der Öffentlichkeit Rechenschaft abzulegen".

+++ 5.33 Uhr: Israel beschießt nach neuen Ballon-Angriffen wieder Hamas-Ziele +++

Nach erneuten Ballon-Angriffen aus dem Gazastreifen hat Israel Ziele der islamistischen Hamas in dem palästinensischen Küstengebiet beschossen. Getroffen worden seien Militärposten und unterirdische Einrichtungen, teilte das israelische Militär am Montagmorgen bei Twitter mit.

Explosive balloons were launched from #Gaza into #Israel throughout the day. In response, we just struck military posts and underground infrastructure belonging to Hamas in Gaza.



We remain ready to operate decisively against any terror threat to Israeli civilians & sovereignty. — Israel Defense Forces (@IDF) August 24, 2020

Seit mehreren Wochen lassen militante Palästinenser fast täglich Brand-Ballons aus dem Gazastreifen nach Israel aufsteigen. Die israelische Armee beschoss daraufhin jeweils Ziele in dem Gebiet.

+++ 4.04 Uhr: Lage in Belarus gespannt – neue Streiks gegen Lukaschenko +++

Im Machtkampf in Belarus (Weißrussland) hat die Opposition zum Start in die neue Arbeitswoche zu Streiks in den Staatsbetrieben gegen Präsident Alexander Lukaschenko aufgerufen. "Wir fordern weiter den Rücktritt Lukaschenkos. Jede Minute, die er weiter an der Macht ist, verursacht der Wirtschaft große Verluste", teilte der Koordinierungsrat der Opposition in Belarus mit. Lukaschenko hat auch selbst den Gouverneur in der Region Grodno im Westen des Landes angewiesen, die bestreikten Betriebe komplett zu schließen. Dort ist die Opposition besonders stark. Die Menschen sollten erst einmal abkühlen, hatte der 65-Jährige am Samstag bei einem Besuch in der Region gesagt.

Der Staatschef droht inzwischen allen, die sich gegen ihn stellen, mit dem Verlust des Arbeitsplatzes und der Existenz. Der wegen Vorwürfen beispiellosen Wahlbetrugs unter Druck geratene Politiker hat zudem eine härtere Gangart gegen die Opposition angekündigt. Unklar ist, ob es zu neuer Polizeigewalt oder sogar dem angedrohten möglichen Einsatz der Armee kommt, um die Proteste zu unterdrücken. Bei neuen Massenprotesten der Opposition blieb die Lage am Sonntag friedlich. Das Aufgebot an Sicherheitskräften war aber deutlich stärker als am Sonntag vor einer Woche.

+++ 3.55 Uhr: Mindestens zwölf Tote durch "Laura" in der Karibik +++

Die Zahl der Todesopfer durch den Tropensturm "Laura" in der Karibik ist weiter gestiegen. In Haiti und der Dominikanischen Republik kamen nach Angaben der Behörden vom Sonntag insgesamt mindestens zwölf Menschen ums Leben. Die vorherige Zwischenbilanz hatte bei acht Toten gelegen.

+++ 3.25 Uhr: Trotz 14.000 Feuerwehrleuten – Brände in Kalifornien breiten sich aus +++

Nach heftigen Unwettern mit mehr als 12.000 Blitzeinschlägen haben Brände im US-Bundesstaat Kalifornien rund 5300 Quadratkilometer Land verwüstet – eine Fläche etwa 17 Mal so groß wie München. Die Einsatzkräfte schlugen immer neue Schneisen in die Wälder, um die Ausbreitung der Flammen zu verlangsamen, wie die Feuerwehr mitteilte. Dennoch konnten bisher nur wenige Brände unter Kontrolle gebracht werden.

Zwei der 585 Feuer, die seit dem 15. August ausbrachen, zählen die Behörden zu den größten in der jüngeren Geschichte Kaliforniens. Mindestens fünf Menschen kamen ums Leben, 120.000 Bürger wurden angewiesen, ihre Häuser zu verlassen und sich vor den herannahenden Flammen in Sicherheit zu bringen. Mehr als 14.000 Feuerwehrleute sind derzeit im Einsatz. TV-Aufnahmen zeigen gewaltige Feuersbrünste, verkohlte Wälder und dichte, schwarze Rauchwolken.

+++ 2.38 Uhr: Ausschreitungen in Paris nach Champions-League-Finale +++

Nach dem Champions-League-Finale zwischen dem FC Bayern München und Paris St. Germain ist es in der französischen Hauptstadt zu Ausschreitungen gekommen. Randalierer setzten in der Nacht zum Montag Fahrzeuge in Brand, zertrümmerten Schaufenster und verwüsteten Geschäfte, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur AFP beobachtete. Sie bewarfen die Sicherheitskräfte auch mit Flaschen und feuerten Feuerwerkskörper in ihre Richtung ab.

Die Sicherheitskräfte wiederum setzten Tränengas ein und feuerten mit Gummigeschossen. Bis kurz nach Mitternacht wurden nach Angaben der Polizei 22 Menschen festgenommen.

+++ 0.43 Uhr: Junta in Mali strebt dreijährige Übergangszeit unter Militärführung an +++

Die Anführer des Militärputsches in Mali streben eine dreijährige Übergangsphase bis zur Rückkehr zu einer Zivilregierung an. In dieser Phase solle laut den Plänen der Junta das Land einen Vertreter der Streitkräfte als Präsidenten haben und die Regierung überwiegend von Militärs besetzt sein, verlautete am Abend aus Kreisen der westafrikanischen Staatengemeinschaft Ecowas, die Verhandlungen mit den neuen Machthabern führte. Die Junta habe sich zugleich bereit erklärt, den am Dienstag gestürzten und seither von den Putschisten festgehaltenen Ex-Staatschef Ibrahim Boubacar Keita nach Hause zurückkehren zu lassen.

+++ 0.12 Uhr: Larry King verliert zwei Kinder in drei Wochen +++

Innerhalb von nur drei Wochen hat der langjährige amerikanische Talkshow-Moderator Larry King zwei seiner Kinder verloren. "Beide waren gute Seelen", schrieb der 86-Jährige am Wochenende auf seiner Facebook-Seite, "wir werden sie sehr vermissen." Sein Sohn Andy sei am 28. Juli überraschend einem Herzinfarkt erlegen, seine Tochter Chaia sei am 20. August gestorben, nachdem die Ärzte bei ihr Lungenkrebs diagnostiziert hatten. Dem TV-Sender CNN zufolge wurden sie 65 und 52 Jahre alt.

+++ 0.04 Uhr: Münchner Fußballfans feiern Triple-Sieg des FC Bayern +++

Fußballfans des FC Bayern haben am späten Abend in München den Sieg ihrer Mannschaft im Finale der Champions League und das damit erreichte Triple gefeiert. Hunderte kamen rasch zur Leopoldstraße in der Innenstadt, die für Autokorsos bekannt und beliebt ist. Hupend fuhren manche über die mehrspurige Strecke, andere gingen flaggenschwenkend an ihr entlang. Einen fulminanten Korso wie in früheren Jahren etwa mit aus Autofenstern hängenden Fahnen und Fans gab es zunächst allerdings nicht. Die Polizei sprach von einer ruhigen Lage.

+++ 0.00 Uhr: Nawalny-Vertrauter: Kreml-Kritiker wird überleben +++

Der Mitorganisator des Krankentransports für den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny von Russland nach Berlin, Jaka Bizilj, geht davon aus, dass der in Lebensgefahr schwebende Oppositionspolitiker überleben wird. Im Politik-Talk "Die richtigen Fragen" auf "Bild live" sagte Bizilj am Abend: "Aus meiner Sicht ist die entscheidende Frage, ob er das unbeschadet übersteht und seine Rolle weiter einnehmen kann." Nawalny wird in der Berliner Charité behandelt; sein Umfeld geht davon aus, dass er vergiftet wurde.

Bizilj hob hervor: "Wenn er das unbeschadet übersteht, was wir alle hoffen, dann ist er sicherlich trotzdem mindestens ein, zwei Monate aus dem politischen Gefecht weg." Nawalny habe den Flug nach Berlin "gut überstanden". Das ändere "aber nichts an der besorgniserregenden Gesamtsituation".