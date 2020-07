Banksy-Werk für 2,4 Millionen Euro versteigert +++ Höchster Anstieg der täglichen Zahl von Corona-Toten in den USA seit Mai +++ Opposition fordert Transparenz von Scholz und Altmaier in Wirecard-Skandal +++ Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker.

Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Kabinett beschließt Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie (10.20 Uhr)

Menschen in Deutschland leben in immer größeren Wohnungen (8.57 Uhr)

NGO: Mehr als 200 Umweltaktivisten im vergangenen Jahr gewaltsam getötet (4.29 Uhr)

Banksy-Werk für 2,4 Millionen Euro versteigert (4.11 Uhr)

Höchster Anstieg der täglichen Zahl von Corona-Toten in den USA seit Mai (3.19 Uhr)

Die Nachrichten des Tages:

+++ 10.50 Uhr: Familie des Angeklagten schweigt im Halle-Prozess +++

Im Prozess um den rechtsterroristischen Anschlag von Halle wollen sich die Eltern und die Halbschwester des Angeklagten nicht äußern. Die drei erklärten zu Beginn des vierten Prozesstages in Magdeburg, von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch zu machen. Der Vater nickte seinem Sohn kurz zu, die Halbschwester wich den Blicken des Angeklagten aus. Ein Anwalt der Nebenklage versuchte, die Halbschwester, welche die gleiche Mutter hat wie der Angeklagte, davon zu überzeugen, auszusagen. Die Richterin unterband das. Im Anschluss sollten der Ex-Freund der Schwester sowie ehemalige Mitschüler und Lehrer des Angeklagten vernommen werden.

Sehen Sie im Video: Reporter Daniel Wüstenberg schildert seine Eindrücke von der Richterin im Halle-Prozess. Mehr

+++ 10.39 Uhr: Deutsche Studie zu Corona: Ein Fünftel der Klinikpatienten gestorben +++

Gut ein Fünftel der Corona-Patienten, die im Frühjahr in deutschen Kliniken aufgenommen wurden, hat laut einer Studie nicht überlebt. Besonders hoch war die Sterblichkeit mit 53 Prozent bei Patienten, die beatmet wurden, wie aus einer Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (Wido), der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) und der Technischen Universität Berlin hervorgeht. Insgesamt lagen der Untersuchung Daten von rund 10.000 Patienten zugrunde, von denen etwa 1700 beatmet wurden. Von den Krankenhauspatienten, die nicht beamtet wurden, starben 16 Prozent.

Die Analyse, die im Fachblatt "The Lancet Respiratory Medicine" erschienen ist, liefert laut Mitteilung der Autoren erstmals bundesweite und bevölkerungsrepräsentative Ergebnisse zur Behandlung von Covid-19-Patienten in Deutschland. Quelle waren Abrechnungsdaten der Krankenkasse AOK. Diese bildeten knapp ein Drittel der deutschen Bevölkerung ab, hieß es. Die untersuchten Daten betreffen Patienten, die zwischen 26. Februar und 19. April in 920 deutschen Krankenhäusern stationär aufgenommen wurden.

"Die hohen Sterblichkeitsraten machen deutlich, dass in den Kliniken relativ viele Patienten mit einem sehr schweren Krankheitsverlauf behandelt wurden. Diese schweren Verläufe betreffen eher ältere und gesundheitlich bereits beeinträchtigte Menschen, kommen aber auch bei jüngeren Patienten vor", so Wido-Geschäftsführer Jürgen Klauber.

+++ 10.29 Uhr: Urteil gegen Ex-KZ-Wachmann - Anklage legt keine Revision ein +++

Nach dem Urteil gegen einen früheren SS-Wachmann im KZ Stutthof verzichtet die Hamburger Staatsanwaltschaft auf eine Revision. Das habe man nach gründlicher Prüfung entschieden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Am Dienstag hatte bereits die Verteidigung angekündigt, das Urteil unter bestimmten Bedingungen zu akzeptieren. "Der Angeklagte wäre bereit, um einen Abschluss zu finden, das Urteil zu akzeptieren. Die Verteidigung wird nur dann Revision einlegen, wenn die Staatsanwaltschaft oder Nebenklagevertretende dieses ihrerseits ankündigen", hatte Verteidiger Stefan Waterkamp gesagt.

Eine Jugendstrafkammer am Landgericht hatte den 93 Jahre alten Angeklagten am vergangenen Donnerstag wegen Beihilfe zum Mord in 5232 Fällen und wegen Beihilfe zu einem versuchten Mord schuldig gesprochen. Der Prozess fand nach Jugendstrafrecht statt, weil der Mann zu Beginn der Tatzeit im Jahr 1944 noch 17 Jahre alt war. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Jugendstrafe von drei Jahren Haft beantragt, die Verteidigung Freispruch gefordert.

+++ 10.20 Uhr: Kabinett beschließt Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie +++

Das Bundeskabinett hat ein Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie beschlossen. Die Regierung verabschiedete dazu den Entwurf des Arbeitsschutzkontrollgesetzes, wie aus Regierungskreisen verlautete. Die Fleischindustrie war in der Corona-Krise in die Kritik geraten, weil zahlreiche Mitarbeiter auf Schlachthöfen positiv getestet wurden, die oft nicht direkt bei den Firmen, sondern bei Subunternehmern angestellt waren.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte die Verbotspläne im Vorfeld der Gespräche gegen Kritik verteidigt. "Wichtig ist, dass wir Werkverträge und Leiharbeit in dieser Branche verbieten, damit ein Unternehmen verantwortlich ist", sagte der Minister im ZDF-"Morgenmagazin".

+++ 9.52 Uhr: FDP kritisiert Polizei-Zugriff auf Corona-Kontaktlisten von Restaurants +++

Die FDP hat die Praxis der Polizei kritisiert, für Ermittlungen auf die von Restaurants zur Pandemiebekämpfung geführten Gästelisten zurückzugreifen. "Wer seine Daten in dem Glauben preisgibt, dies sei zur Offenlegung von Infektionsketten gedacht, darf sich nicht plötzlich in einer polizeilichen Ermittlung wiederfinden", sagte der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der Zugriff der Polizei auf solche Listen habe "das Potenzial, das Vertrauen der Bevölkerung in die Corona-Maßnahmen zu erschüttern".

+++ 9.23 Uhr: Ex-Frau von Jeff Bezos: Milliardensumme für gute Zwecke gespendet +++

MacKenzie Scott, die Ex-Ehefrau von Amazon-Chef Jeff Bezos, hat nach eigenen Angaben rund 1,7 Milliarden Dollar (etwa 1,4 Milliarden Euro) für gemeinnützige Zwecke gespendet. "Ich habe keine Zweifel, dass der persönliche Reichtum eines Menschen das Ergebnis einer kollektiven Anstrengung sowie sozialer Strukturen ist, die einigen Menschen Chancen bieten und für unzählige andere Hindernisse bedeuten", schrieb die 50-jährige Autorin am Dienstag (Ortszeit) in einem Blog. Darin kündigte sie auch an, den Nachnamen Bezos abgelegt zu haben.

Das Geld sei an mehr als 100 Organisationen gegangen, die sich unter anderem gegen Diskriminierung und den Klimawandel sowie für die Rechte der LGBTQ-Gemeinde und das Gesundheitswesen einsetzten.

+++ 9.14 Uhr: Weniger Babys geboren - Mütter beim ersten Kind 30,1 Jahre alt +++

Frauen in Deutschland bekommen ihr erstes Kind immer später im Leben. Im vergangenen Jahr waren Mütter bei der Geburt des ersten Babys im Schnitt 30,1 Jahre alt, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Zehn Jahre zuvor lag dieser Wert noch bei 28,8 Jahren. Auch kamen den Angaben zufolge weniger Kinder auf die Welt. So wurden 2019 in Deutschland rund 778.100 Babys geboren, das sind 9400 weniger als im Vorjahr.

Die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau lag bei 1,54 Kindern, 2018 zuvor waren es noch 1,57. Diese sogenannte Geburtenziffer nahm laut der Statistiker in 14 von 16 Bundesländern ab. Lediglich in Bayern (1,55) und Bremen (1,60) blieb sie unverändert auf dem Vorjahresniveau.

+++ 9.09 Uhr: China meldet höchste Zahl an Corona-Neuinfektionen seit drei Monaten +++

China hat die höchste Zahl an Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus seit drei Monaten gemeldet. In den vergangenen 24 Stunden habe es 101 neue Fälle gegeben, teilten die Behörden mit. Der Großteil der Fälle trat demnach in der nordwestlichen Provinz Xinjiang auf. Auch ein Infektionsherd in der Hafenstadt Dalian im Nordosten bereitet den Behörden weiter Sorgen.

+++ 8.57 Uhr: Menschen in Deutschland leben in immer größeren Wohnungen +++

Trotz der Wohnungsnot in vielen Städten leben die Menschen in Deutschland auf immer mehr Raum. Ende vergangenen Jahres waren Wohnungen hierzulande im Schnitt 91,9 Quadratmeter groß und boten den Einwohnern 47 Quadratmeter pro Kopf, teilte das Statistische Bundesamt mit. Damit sei die Fläche je Wohnung seit 2010 um einen Quadratmeter und je Einwohner um zwei Quadratmeter gewachsen, so die Wiesbadener Behörde. Auch gegenüber dem Vorjahr 2018 hatten die Menschen etwas mehr Platz, damals waren es 46,7 Quadratmeter pro Kopf. In die Berechnung flossen auch Ein- und Zweifamilienhäuser ein.

+++ 8.28 Uhr: Abgeordnetenbüro von Berlins Innensenator beschädigt und beschmiert +++

Unbekannte haben das Abgeordnetenbüro von Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) beschmiert und eine Fensterscheibe sowie eine Glastür beschädigt. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei. Auf dem Fenster des Büros war am Morgen in lila Farbe eine Beleidigung gegen den Innensenator zu lesen. Zu den Tätern und einem möglichen Motiv konnte die Polizei am zunächst noch keine Angaben machen, sie prüfe aber einen politischen Hintergrund. Die "B.Z." hatte zuvor berichtet.

+++ 8.18 Uhr: USA akzeptieren keine neuen "Dreamer"-Anträge mehr +++

Die USA nehmen vorerst keine neuen Anträge für das so genannten Daca-Programm zum Bleiberecht für junge Einwanderer mehr an. Wie ein Regierungsvertreter am Dienstag in Washington erklärte, können sich die auch als "Dreamer" bezeichneten Kinder von illegal eingereisten Einwanderern nicht mehr für das Programm bewerben. Junge Migranten, die bereits über eine Aufenthaltserlaubnis im Rahmen von Daca verfügen, dürfen demnach jedoch einen Antrag auf Verlängerung für ein Jahr stellen.

+++ 7.43 Uhr: Sieben Menschen in Ägypten wegen Polizisten-Mord hingerichtet +++

In Ägypten sind sieben Menschen wegen ihrer Beteiligung an der Ermordung eines Polizisten im Jahr 2013 hingerichtet worden. Ein ägyptischer Sicherheitsvertreter sagte der Nachrichtenagentur AFP, das Todesurteil durch Hängen gegen die sieben Menschen sei am Dienstag vollstreckt worden. Die Leichen seien den Angehörigen übergeben worden. Die Hingerichteten sollen 2013 in der Nahe des Suez-Kanals gelegenen Stadt Ismailiya den Polizisten Ahmad Abu Douma ermordet haben.

+++ 6.47 Uhr: Opposition fordert Transparenz von Scholz und Altmaier in Wirecard-Skandal +++

Im Vorfeld einer Sondersitzung des Bundestags-Finanzausschusses zum Wirecard-Bilanzskandal an diesem Mittwoch hat die Opposition von der Bundesregierung umfassende Aufklärung verlangt. "Die Hinhalte- und Verschleierungstaktik werden wir nicht länger hinnehmen", warnte die Ausschussvorsitzende Katja Hessel (FDP). In der Sitzung sollen Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ihr Vorgehen bei dem insolventen Finanzdienstleister darlegen.

+++ 6.22 Uhr: Separatisten im Jemen ziehen Autonomie-Erklärung zurück +++

Die Separatisten im Jemen haben ihre Ausrufung der Autonomie im Süden des Bürgerkriegslandes zurückgezogen. Stattdessen streben sie nun die Umsetzung eines Friedensabkommens vom vergangenen November an, wie ein Sprecher des separatistischen Übergangsrats im Südjemen (STC) am Mittwoch auf Twitter mitteilte. Die Separatisten hatten im April in der strategisch wichtigen Hafenstadt Aden die Autonomie ausgerufen und eine eigene Regierung eingerichtet.

+++ 5.49 Uhr: Trotz Vorsichtsmaßnahmen: Corona-Fälle in China steigen wieder +++

Trotz strenger Vorsichtsmaßnahmen erlebt China die höchste Zahl neuer täglicher Infektionen seit drei Monaten. Obwohl die Volksrepublik das Virus weitestgehend im Griff hat, meldete die Gesundheitskommission am Mittwoch in Peking rund 100 neue Fälle. Größere Ausbrüche gibt es in Ürümqi in der Nordwestregion Xinjiang und in Dalian. Von der nordostchinesischen Hafenstadt haben sich die Infektionen durch Reisende in neun andere Städte ausgebreitet – auch nach Peking, das den ersten Fall seit drei Wochen verzeichnete.

+++ 4.48 Uhr: 684 registrierte Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland +++

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 684 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich mindestens 206.926 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI am Mittwochmorgen meldete (Datenstand 29.7., 0.00 Uhr). In Deutschland starben nach den RKI-Angaben bislang 9128 mit dem Virus infizierte Menschen - seit dem Vortag kamen somit sechs neue Todesfälle hinzu.

+++ 4.29 Uhr: NGO: Mehr als 200 Umweltaktivisten im vergangenen Jahr gewaltsam getötet +++

Mehr als 200 Umweltaktivisten sind im vergangenen Jahr weltweit gewaltsam getötet worden. Wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der Nichtregierungsorganisation Global Witness hervorgeht, fielen mindestens 212 Aktivisten wegen ihres Einsatzes gegen Staudämme, Bergwerke, Abholzung oder andere wirtschaftliche Aktivitäten mit schädlichen Folgen für die Umwelt tödlichen Gewaltverbrechen zum Opfer. Dies ist die höchste bislang verzeichnete Zahl solcher Verbrechen.

+++ 4.13 Uhr: Wissenschaftler entdeckt Entstehungsort von letztem Van-Gogh-Gemälde +++

Ein Wissenschaftler hat nach eigenen Angaben den Ort gefunden, an dem der berühmte Künstler Vincent Van Gogh sein letztes Werk gemalt hat. Die Vorlage für das Bild "Baumwurzeln" - ein Gewirr aus bunten Baumstämmen, Wurzeln und Stümpfen - sei immer noch da, sagte Wouter van der Veen vom Van-Gogh-Institut am Dienstag. Der Ort befinde sich nur unweit des Gasthofes nahe der französischen Gemeinde Auvers-sur-Oise, in dem Van Gogh die letzten 70 Tage seines Lebens verbrachte.

+++ 4.11 Uhr: Banksy-Werk in London für 2,4 Millionen Euro versteigert +++

Ein Werk des britischen Künstlers Banksy zur Flüchtlingskrise ist am Dienstag für 2,4 Millionen Euro versteigert worden und hat damit alle Schätzungen übertroffen. Das Auktionshaus Sotheby's gab den Verkaufspreis des Werks mit dem Titel "Mediterranean Sea View 2017" ("Mediterraner Meeresblick 2017") am Abend in London bekannt. Banksy hatte zuvor angekündigt, den Erlös an ein palästinensisches Krankenhaus in Bethlehem spenden zu wollen.

Ein Gemälde aus dem Triptychon mit dem Namen "Mediterranean Sea View 2017" des britischen Künstlers Banksy hängt im Auktionshaus Sotheby's. Das insgesamt aus drei Ölgemälden bestehende Werk zeigt eine Küste am Mittelmeer mit angespülten Rettungswesten und kritisiert die Flüchtlingskrise mit ihren vielen Opfern. © Aaron Chown/PA Wire / DPA

+++ 3.19 Uhr: Höchster Anstieg der täglichen Zahl von Corona-Toten in den USA seit Mai +++

Die Zahl der täglich verzeichneten Todesopfer des Coronavirus in den USA ist am Dienstag stark angestiegen. Binnen 24 Stunden wurden 1592 Verstorbene gezählt, wie aus Zahlen der Johns-Hopkins-Universität hervorgeht. Dies ist die höchste Zahl seit zweieinhalb Monaten. Die Gesamtzahl der registrierten Corona-Toten im Land liegt inzwischen bei mehr als 149.000.

Zudem wurden mehr als 60.000 neue Infektionsfälle innerhalb eines Tages gezählt. Dies stellt einen erneuten Anstieg der Infektionsrate dar, nachdem die Ansteckungszahlen in den Vortagen etwas zurückgegangen waren. Insgesamt wurden in den USA laut Johns-Hopkins-Universität bereits fast 4,35 Millionen Coronavirus-Infektionen verzeichnet. Die USA sind sowohl von den Infektions- als auch den Totenzahlen her das mit Abstand am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt.