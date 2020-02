Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Bericht: AKK schlägt am 24.2. Nachfolge-Kandidaten vor

Kolumbien: Drogenlabor auf Grundstück eines Botschafters entdeckt (8.32 Uhr)

Passagiere der "Westerdam" dürfen an Land (4.43 Uhr)

SPD kritisiert Union für Rentenreform-Ideen scharf (4.18 Uhr)

Fast 5000 neue Coronavirus-Fälle in Hubei (1.38 Uhr)





Die Nachrichten des Tages:

+++ 10.46 Uhr: Türkisches Gericht spricht Schriftstellerin frei +++

Die Schriftstellerin Asli Erdogan ist in der Türkei freigesprochen worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf das Gericht.

+++ 10.45 Uhr: OVG: Eltern haben keinen Anspruch auf bestimmte Kita-Öffnungszeiten +++

Eltern haben laut einem aktuellen Gerichtsbeschluss keinen Anspruch auf bestimmte Öffnungszeiten einer Kindertageseinrichtung. Dies geht aus einem nun veröffentlichten Eilbeschluss des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Münster hervor. In dem Fall hatte ein Elternpaar geltend gemacht, es sei wegen seiner Arbeitszeiten auf einen Kitaplatz mit einer Betreuung bis mindestens 18.00 Uhr angewiesen. (Az. 12 B 1324/19)

In seinem Beschluss verwies der OVG-Senat unter anderem darauf, dass Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege gleichrangig seien. Beide Formen der frühkindlichen Förderung könnten zur Abdeckung eines individuellen Bedarfs - etwa der Betreuung in Randzeiten - nebeneinander in Anspruch genommen werden. Der Kitaträger sei daher nicht verpflichtet, die Kapazität einer bestimmten Tageseinrichtung mit erweiterten Betreuungszeiten zu erhöhen.

+++ 10.38 Uhr: Bundesrat erleichtert Abschuss von Wölfen +++

Der Bundesrat hat den Abschuss von Wölfen erleichtert. Die Länderkammer billigte das vom Bundestag Ende vergangenen Jahres gebilligte Gesetz, demzufolge Wölfe künftig auch dann schon abgeschossen werden können, wenn sie "ernste Schäden" für Nutztierhalter verursachen. Bisher musste der betroffene Tierhalter in seiner Existenz bedroht sein, um eine Abschussgenehmigung zu erhalten.

Zudem soll bei wiederkehrenden Schäden "im engen zeitlichen und räumlichen Zusammenhang" der Abschuss von Wölfen eines Rudels auch möglich sein, wenn nicht konkrete Einzeltiere als Verursacher ausgemacht werden können. Der Abschuss der Wölfe solle "bis zum Ausbleiben von Schäden" fortgesetzt werden dürfen.

+++ 10.24 Uhr: AKK macht wohl schon bald Nachfolge-Vorschlag +++

Annegret Kramp-Karrenbauer will laut einem Medienbericht ihre Nachfolge schnell regeln. In einem Gespräch mit "Focus Online" hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) demnach gesagt, Kramp-Karrenbauer werde den Prozess "in Verantwortung organisieren" und am 24. Februar einen Vorschlag machen.

+++ 9.42 Uhr: Forscher messen neuen Temperaturrekord in der Antarktis +++

Forscher haben einen neuen Temperaturrekord in der Antarktis verzeichnet. Wie der brasilianische Bodenwissenschaftler Carlos Schaefer der Nachrichtenagentur AFP sagte, wurde an der Nordspitze der Antarktis am 9. Februar eine Temperatur von 20,75 Grad gemessen. "Noch nie hat es in der Antarktis eine so hohe Temperatur gegeben", sagte Schaefer. Es sei das erste Mal, dass die 20-Grad-Marke überschritten worden sei.

Die Temperaturmessung auf der argentinischen Forschungsstation Marambio sei Teil eines auf 20 Jahre angelegten Forschungsprojekts zu den Auswirkungen des Klimawandels auf den Permafrost in der Region, sagte Schaefer. Der letzte Temperaturrekord habe bei etwa 19 Grad gelegen, fügte er hinzu. Schaefer betonte, dass der Temperaturrekord keine Schlussfolgerungen hinsichtlich künftiger Klima-Entwicklungen zulasse. Es handele sich sich lediglich um einen Datenpunkt.

+++ 9.32 Uhr: Verteidigungsminister beraten über Kampf gegen IS +++

Verteidigungsminister der internationalen Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) haben in München Beratungen über die Fortsetzung des gemeinsamen Einsatzes begonnen. Die Minister trafen sich am Freitag vor dem offiziellen Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz. Zu dem Treffen der Kernländer der Allianz haben Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und ihr US-Amtskollege Mark Esper eingeladen.

Bei dem Treffen geht es vor allem um den internationalen Militäreinsatz im Irak. Dieser war unter Druck geraten, nachdem die USA Anfang Januar in Bagdad den iranischen General Ghassem Soleimani mit einem Drohnenangriff getötet hatten. Iran reagierten mit Raketenangriffen auf US-Ziele im Irak. Das irakische Parlament forderte daraufhin einen Abzug ausländischer Truppen; die Regierung in Bagdad hat aber signalisiert, dass es eine Fortsetzung des gemeinsamen Kampfes gegen den IS geben soll.

+++ 9.08 Uhr: DIHK hält Konjunkturdaten für "Warnung für das laufende Jahr" +++

Die deutsche Wirtschaft sieht in den schwachen Konjunkturdaten für Ende 2019 eine "Warnung für das laufende Jahr". Die deutsche Exportwirtschaft und damit viele Schlüsselbranchen der Industrie kämpften weiterhin mit den gravierenden Handelskonflikten und den noch ungeklärten Folgen des Brexits, sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben am Freitag. "Hinzu kommt, dass die Auswirkungen des Coronavirus noch wenig absehbar sind, gleichwohl eine Verunsicherung bei den international agierenden deutschen Unternehmen bewirken." Wansleben forderte von der Politik Entlastungssignale im Inland: "Planungsbeschleunigung bei Investitionsvorhaben und Steuersenkungen sollten ganz oben auf die Agenda der Bundesregierung rücken."

+++ 8.58 Uhr: Razzia gegen mutmaßliche Rechtsextremisten in sechs Bundesländern +++

In mehreren Bundesländern hat es Razzien gegen eine mutmaßliche rechtsterroristische Vereinigung gegeben. Ein Sprecher der Bundesanwaltschaft bestätigte entsprechende SWR-Informationen auf Anfrage. Es bestehe der Anfangsverdacht, eine rechtsterroristische Vereinigung gegründet und sich an ihr mitgliedschaftlich beteiligt zu haben. Demnach richten sich die Ermittlungen gegen fünf Personen sowie acht Unterstützer.

Spezialkräfte durchsuchten am Morgen rund ein Dutzend Wohnungen und Objekte. Festnahmen habe es zunächst nicht gegeben. Wie es weiter hieß, wird gegen Personen in sechs Bundesländern ermittelt: in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt.

+++ 8.43 Uhr: Hamburgs Bürgermeister wehrt sich gegen Vorwürfe wegen Steuern auf Cum-Ex-Geschäfte +++

Der Hamburger Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich gegen durch Medienberichte aufgekommene Kritik gewehrt, die Finanzbehörden der Hansestadt hätten bei Cum-Ex-Geschäften auf 47 Millionen Euro der Warburg Bank verzichtet. "Wir sind hinter jedem Steuer-Euro her, den wir zurückerhalten können", sagte Tschentscher im ZDF-"Morgenmagazin". Hamburg sei als erstes Bundesland konsequent gegen Cum-Ex-Geschäfte vorgegangen.

Nach Berichten der "Zeit" und des ARD-Magazins "Panorama" geht der Verzicht der Hansestadt auf die 47 Millionen Euro aus Steuerunterlagen hervor, die Gegenstand im ersten Cum-Ex-Strafprozess vor dem Landgericht Bonn waren. Demnach wusste die Stadt Hamburg spätestens seit 2016 von ihrem Anspruch - damals war der jetzige Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) Bürgermeister, Tschentscher war Finanzsenator. Hamburg habe den Anspruch dennoch verjähren lassen.

+++ 8.36 Uhr: Facebook-Chef Zuckerberg bereit zu höheren Steuerzahlungen +++

Facebook-Chef Mark Zuckerberg zeigt sich offen für eine Reform des globalen Steuersystems, bei dem Technologieunternehmen stärker zur Kasse gebeten werden. Das Online-Netzwerk unterstütze die Reformpläne der Industriestaaten-Organisation OECD, geht aus einem vorab bekanntgewordenen Redetext für Zuckerbergs Auftritt bei der Münchener Sicherheitskonferenz hervor. "Und wir akzeptieren, dass dies ein neues Regelwerk bedeuten könnte, dass wir künftig mehr Steuern bezahlen, und dies in unterschiedlichen Ländern." Facebook verstehe, dass es in Europa Frustration über die Besteuerung von Tech-Firmen gebe.

+++ 8.32 Uhr: Kolumbien: Polizei entdeckt Drogenlabor auf Grundstück von Botschafter +++

Die kolumbianische Polizei hat auf einem Grundstück der Familie eines kolumbianischen Botschafters ein Drogenlabor ausgehoben, in dem laut Behördenangaben monatlich rund eine Tonne Kokain hergestellt werden konnte. Bei dem Einsatz auf dem Familienanwesen des Botschafters Fernando Sanclemente in der Stadt Guasca seien fünf Verdächtige festgenommen worden, hieß es in einem polizeilichen Dokument, das AFP am Donnerstag (Ortszeit) einsehen konnte. Die Ermittler brannten das Labor nieder.

Sanclemente, der Botschafter Kolumbiens in Uruguay ist, zeigte sich "total überrascht" von dem Fund. Er sei ein "Ehrenmann", auch seine Familie habe landesweit einen untadeligen Ruf, betonte er. Seinen Worten zufolge wurde das Drogenlabor in einem dicht bewaldeten Teil des Grundstücks entdeckt. Das Grundstück gehört einer Firma, die sich im Besitz der Familie Sanclemente befindet.

+++ 8.07 Uhr: Deutsche Wirtschaft stagniert +++

Die deutsche Wirtschaft tritt auf der Stelle. In den letzten drei Monaten 2019 wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal nicht mehr, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

+++ 7.45 Uhr: UN-Ozeanbeauftragter: 2020 entscheidendes Jahr für Meeresschutz +++

Beim Kampf um intakte Ozeane ist das Jahr 2020 nach Ansicht des UN-Ozeanbeauftragten Peter Thomson entscheidend. "Wenn das Jahr endet, und wir keine Ergebnisse haben, sind wir in großen Schwierigkeiten", sagte Thomson der Deutschen Presse-Agentur. "Wir brauchen viel mehr Aufmerksamkeit für die Meere. Es hängt alles miteinander zusammen: Ozeane, Biodiversität, Klima - das ist eine Sache", betonte Thomson. "Bisher haben Regierungen und Menschen immer die Meere und die Umwelt ans Ende der Prioritätenliste gesetzt. Sie haben Sicherheit und Nahrung den Vorrang gegeben." Das müsse sich sofort ändern.

Die Menschen verstünden nicht, wie schlimm der Verlust von Sauerstoff für das Leben in den Ozeanen sei. "Das wird immer schlimmer", sagte Thomson. Hinzu komme die Versauerung der Meere durch Kohlenstoffdioxid (CO2), der sich im Ozean auflöst. "Die Meere sind immer saurer geworden, seit die Industrialisierung begonnen hat, das macht es sehr schwer für Muscheln und Wirbeltiere zu existieren." Auch Korallen würden beschädigt.

+++ 7.30 Uhr: Umfrage: Mehrheit der Thüringer für Auflösung des Landtags +++

Nach der umstrittenen Ministerpräsidentenwahl in Thüringen hat sich eine Mehrheit der Thüringer für eine Auflösung des Landtags ausgesprochen. Einer am Freitag veröffentlichten Umfrage des Insa-Instituts im Auftrag der Thüringer Zeitungen der Funke-Mediengruppe zufolge sind 57 Prozent der Befragten für Neuwahlen. Jeder Dritte dagegen bevorzugt eine Wiederholung der Ministerpräsidentenwahl. Mehr als die Hälfte der Befragten wünscht sich eine zweite Amtszeit für den thüringischen Linken-Chef Bodo Ramelow.

Fast jeder zweite Befragte spricht sich laut der Umfrage dafür aus, dass auch CDU-Abgeordnete im ersten Wahlgang Ramelow ihre Stimme geben. Unter den CDU-Anhängern befürworten dies 40 Prozent. Eine Mehrheit der Wähler von FDP und AfD lehnt ein solches Wahlverhalten dagegen ab.

+++ 6.05 Uhr: USA werfen China mangelnde Transparenz wegen Coronavirus vor +++

Die US-Regierung hat die "mangelnde Transparenz" Chinas im Umgang mit dem neuartigen Coronavirus beklagt. Washington sei "ein bisschen enttäuscht" darüber, dass keine US-Experten ins Land gelassen worden seien, sagte US-Wirtschaftsberater Larry Kudlow am Donnerstag (Ortszeit) in Washington. Es stelle sich die Frage, ob "das Politbüro wirklich ehrlich uns gegenüber ist".

Im Kontrast zu Kudlows Äußerungen sagte US-Präsident Donald Trump in einem Radiointerview, die USA arbeiteten mit Blick auf das Virus mit Peking zusammen: "Wir schicken zahlreiche Leute" nach China." Der chinesischen Regierung bescheinigte Trump, "professionell" mit der Epidemie umzugehen. Er halte Chinas Präsidenten Xi Jinping für "extrem fähig".

+++ 4.43 Uhr: Passagiere dürfen Kreuzfahrtschiff "Westerdam" verlassen +++

Nach tagelanger Irrfahrt und Zurückweisungen durch mehrere asiatische Länder ist das US-Kreuzfahrtschiff "Westerdam" in einen kambodschanischen Hafen eingelaufen. Die Passagiere konnten am Freitag in Sihanoukville nach 14 Tagen auf See endlich wieder festen Boden unter den Füßen spüren. Regierungschef Hun Sen begrüßte die ersten Urlauber persönlich am Hafen, sie wurden mit Blumen und traditionellen Schals behängt.

Die "Westerdam" war am 1. Februar in Hongkong mit 2257 Passagieren und Besatzungsmitgliedern an Bord zu einer 14-tägigen Ostasien-Kreuzfahrt in See gestochen. Doch Japan, Guam, die Philippinen, Taiwan und Thailand wiesen das Schiff aus Angst vor dem neuartigen Coronavirus ab. Schließlich erklärte sich Kambodscha bereit, die "Westerdam" einlaufen zu lassen. An Bord war kein Fall des Virus nachgewiesen worden.

+++ 4.33 Uhr: Ischinger kritisiert militärische Schwäche Deutschlands +++

Vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz hat Leiter Wolfgang Ischinger die deutsche Außenpolitik als zu behäbig kritisiert. Die Ruckrede des damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck im Jahr 2014 mit der Forderung nach mehr deutscher Verantwortung in der Welt habe zwar einiges in Bewegung gebracht, sagte Ischinger in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Angesichts der enormen Geschwindigkeit, in der sich die Weltpolitik entwickelt, geht mir das allerdings zu langsam. Es ist ein bisschen zu wenig mit ein bisschen zu wenig Entschlossenheit."

+++ 4.18 Uhr: SPD kritisiert Rentenreform-Ideen der Union scharf +++

Mit ihren Reformvorstößen zur Rente haben Unionspolitiker heftige Kritik beim Koalitionspartner SPD hervorgerufen. Auch die FDP ließ kein gutes Haar an den Vorschlägen. Eine Arbeitsgruppe der Unionsfraktion hatte vorgeschlagen, das Renteneintrittsalter an die steigende Lebenserwartung zu koppeln.

Außerdem - so ein weiterer Vorschlag - sollen für Geringverdiener höhere Rentenbeiträge fließen. So sollen sie vor Altersarmut geschützt werden. Die Grundrente könne so auf Dauer auslaufen, schrieb die Arbeitsgruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Positionspapier. Die Unionsexperten wollen damit die Arbeit der Rentenkommission der Regierung begleiten.

+++ 1.52 Uhr: Pelé äußert sich zu seinem Gesundheitszustand +++

Das brasilianische Fußballidol Pelé hat sich nach Äußerungen seines Sohnes zu einer angeblichen Depression beschwichtigend zu seinem Gesundheitszustand geäußert. "Danke für eure Gebete und keine Sorge. Mir geht es gut. Ich werde dieses Jahr 80", schrieb Pelé in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung. Er habe "gute Tage und schlechte Tage, was normal ist für Leute in meinem Alter", ergänzte der Fußball-Star.

Sein Sohn Edinho hatte in einem Interview Anfang der Woche gesagt, sein Vater sei "ziemlich gebrechlich", verlasse kaum noch das Haus und leide an einer "Art Depression". Pelé betonte dagegen in seiner Erklärung, er verpasse keine der "Verpflichtungen meines sehr vollen Terminkalenders" und versuche, seine körperlichen Einschränkungen "so gut wie möglich zu akzeptieren". Pelé ist seit einer Hüftoperation auf einen Rollator angewiesen.

+++ 1.38 Uhr: China: Zahl der Coronavirus-Fälle steigt stark +++

Nach der neuen Einstufung der Virusfälle in China ist die Zahl der bestätigten Ansteckungen erneut stark gestiegen. Allein in der schwer betroffenen Provinz Hubei in Zentralchina kamen innerhalb eines Tages 4823 Infektionen hinzu, wie das Staatsfernsehen unter Hinweis auf die Gesundheitskommission der Provinz berichtete. Damit steigt die Zahl landesweit auf fast 65.000. Wieder starben allein in Hubei 116 Patienten an der Krankheit. Damit sind landesweit fast 1500 Tote zu beklagen.

+++ 0.25 Uhr: Syrien: Staatsmedien melden Raketenangriff auf Damskus +++

Die syrische Flugabwehr hat nach Berichten der Staatsmedien einen Raketenangriff auf die Hauptstadt Damaskus vereitelt. Über der Stadt seien "feindliche Ziele" abgefangen worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Sana in der Nacht zum Freitag. Die Raketen seien von den Golanhöhen aus auf syrisches Gebiet abgefeuert worden.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte machte Israel für den Angriff verantwortlich. Dieser habe sich gegen vom Iran unterstützte Milizen nahe der Hauptstadt gerichtet, meldete die Beobachtungsstelle mit Sitz in Großbritannien.

+++ 0.07 Uhr: USA verlängern Ausnahmeregelung für Geschäfte mit Huawei +++

Die US-Regierung hat eine Ausnahmeerlaubnis für bestimmte Geschäfte mit dem chinesischen Smartphone-Anbieter und Netzwerk-Ausrüster Huawei erneut verlängert. Der Aufschub um 45 Tage bis 1. April solle betroffenen Kunden mehr Zeit geben, ihre Geschäfte auf Produkte anderer Hersteller umzustellen, erklärte das Handelsministerium am Donnerstag. Die USA hatten Huawei im vergangenen Mai auf eine Liste von Unternehmen gesetzt, deren Geschäftsbeziehungen zu US-Partnern strengen Kontrollen unterliegen. Die Ausnahmegenehmigung zur Weiterführung bestimmter Geschäfte wurde seither mehrfach verlängert.

+++ 0.06 Uhr: Irak: US-Stützpunkt von Rakete getroffen +++

Ein US-Stützpunkt in der Nähe von Kirkuk im Norden des Iraks ist von einer "kleinen Rakete" getroffen worden. Es seien keine Schäden entstanden und niemand verletzt worden, erklärte ein Sprecher des internationalen Militärbündnisses im Irak am Donnerstagabend über Twitter. Vorerst bekannte sich keine Gruppe zu der Attacke. Bei einem Angriff auf diesen Stützpunkt im Dezember waren ein Zivilangestellter der US-Streitkräfte getötet sowie mehrere amerikanische und irakische Soldaten verwundet worden.

+++ 0.05 Uhr: UN-Botschafter: Klimawandel gefährdet den Frieden +++

Der deutsche UN-Botschafter Christoph Heusgen stuft den Klimawandel als Bedrohung für die Sicherheit weltweit ein. "Das wird ein neues großes Problem für den Frieden. Wir müssen uns jetzt darum kümmern, weil es sonst zu spät sein kann", sagte der Diplomat der "Rheinischen Post" (Freitag). Als nichtständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat in diesem Jahr werde Deutschland den Fokus auf den Komplex Klima und Sicherheit richten.

"Wir wollen deutlich machen, wie sich Klimaveränderungen auf Sicherheit auswirken", sagte Heusgen. "Wenn beispielsweise Bevölkerungen etwa aufgrund von Dürre abwandern und in anderen Gebieten ansässig werden wollen, kommt es regelmäßig zu Konflikten." Besonders betroffene Gebiete seien die Sahel-Zone und die Tschadsee-Region oder Staaten wie Niger, Vietnam sowie Inselstaaten.