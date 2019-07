Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Riesige Heuschrecken-Schwärme in Las Vegas (12.24 Uhr)

Verbraucher geben für Eis mehr als 1 Milliarde aus (7.34 Uhr)

Johnson schließt vorgezogene Neuwahlen aus (5.37 Uhr)

Junge Polen zahlen keine Einkommenssteuer (5.04 Uhr)

Linken-Chef will Fluggesellschaften verstaatlichen (1.05 Uhr)

Die Nachrichten des Tages:

+++ 12.24 Uhr: Riesige Heuschrecken-Schwärme suchen Las Vegas heim +++

Las Vegas wird derzeit von riesigen Schwärmen von Heuschrecken heimgesucht: Verblüffte Besucher und Bewohner der Kasinostadt im US-Bundesstaat Nevada haben schon unzählige Fotos in Online-Netzwerken veröffentlicht, die Insektenschwärme vor bunten Neonlichtern und auf dem Bürgersteig der Kasinomeile Las Vegas Strip zeigen. Nach Angaben der Behörden ist die Heuschrecken-Invasion aber harmlos.

Nach Einschätzung von Nevadas Landwirtschaftsbehörde ist der Grund für die Plage der ungewöhnliche feuchte Winter und Frühling. Der Insektenforscher Jeff Knight sagte, die knapp vier Zentimeter großen Heuschrecken seien nicht gefährlich. "Sie übertragen keine Krankheiten. Sie beißen nicht. Und sie gehören nicht zu den Arten, die wir als Problem einstufen", sagte Knight. Sie verursachten noch nicht einmal in Gärten größere Schäden.

GRASSHOPPER INVASION: Thousands of Grasshoppers took over a parking lot in Las Vegas. The massive numbers of pallid-winged grasshoppers were due to a migration. Officials say the insects are harmless and don't carry diseases. https://t.co/Wt3iz8vsyZ pic.twitter.com/4iidUDEDmV — ABC News (@ABC) July 27, 2019

Nach Angaben des Insektenforschers sind die Heuschrecken nur auf der Durchreise und werden Las Vegas auf dem Weg nach Norden in maximal zwei Wochen wieder verlassen haben. "Sie kommen an, machen es sich gemütlich und in der Nacht brechen sie wieder auf und fliegen weiter", sagte Knight.

+++ 10.11 Uhr: Protestaktion gegen Angriffe von Schlägertrupps auf Demonstranten in Hongkong +++

Trotz eines Demonstrationsverbots der Polizei sind in Hongkong am Samstag tausende Menschen gegen Angriffe von Schlägertrupps auf regierungskritische Demonstranten auf die Straße gegangen. Viele Demonstranten versammelten sich am Bahnhof von Yuen Long im Nordwesten Hongkongs und in den umliegenden Straßen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, hielt sich aber zunächst zurück. Viele Geschäfte waren verbarrikadiert.

+++ 10.03 Uhr: WHO fordert Regulierung von E-Zigaretten +++

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die Regulierung von E-Zigaretten gefordert. Sogenannte Elektronische Nikotinabgabesysteme (ENDS) seien "unzweifelhaft schädlich und sollten daher Vorschriften unterliegen", erklärte die Organisation in ihrem in Rio de Janeiro veröffentlichten Bericht zum weltweiten Tabakkonsum. Demnach sterben jedes Jahr mehr als acht Millionen Menschen an den Folgen direkten oder passiven Tabakkonsums.

Der Rauch von E-Zigaretten enthält zwar in der Regel deutlich weniger Schadstoffe als der normaler Zigaretten. Die batteriebetriebenen Geräte, bei denen mit Nikotin versehene Flüssigkeiten verdampft werden, bergen laut WHO dennoch Gesundheitsrisiken für die Konsumenten. E-Zigaretten enthalten demnach neben Nikotin auch metallhaltige Schwebstoffe. Diese seien "bekannt" dafür, Herz und Lungen zu schädigen, sagte WHO-Tabakexperte Vinayak Prasad.

+++ 9.28 Uhr: Polizei geht vor Demonstration in Moskau gegen Oppositionelle vor +++

Kurz vor einer nicht genehmigten Demonstration in der russischen Hauptstadt Moskau ist die Polizei gegen Oppositionelle vorgegangen. Der prominente Kremlkritiker Ilja Jaschin berichtete in der Nacht zum Samstag auf Facebook, dass er in seiner Wohnung verhört und anschließend zu einer Polizeistation gebracht worden sei. Er rief dazu auf: "Wir müssen auf diese dreiste Empörung mit massiven Straßenprotesten reagieren."

Zuvor hatten mehrere Verbündete von Oppositionsführer Alexej Nawalny von Durchsuchungen und Befragungen berichtet. Nawalny wurde am Mittwoch zu 30 Tagen Gefängnis verurteilt, weil er zu Protesten gegen den Ausschluss zahlreicher Oppositioneller bei der bevorstehenden Regionalwahl Anfang September in Moskau aufgerufen hat.

Am Samstag ab 13 Uhr MESZ ist vor dem Rathaus von Moskau erneut eine Demonstration geplant. Sie wurde von den Behörden nicht genehmigt. Es wird daher mit vielen Festnahmen gerechnet.

+++ 7.34 Uhr: Verbraucher lassen sich Eis mehr als eine Milliarde Euro kosten +++

Für ein leckeres Eis greifen die Verbraucher in Deutschland an heißen Tagen gern etwas tiefer in die Tasche. Allein im Lebensmittelhandel und in Drogeriemärkten gaben die Bundesbürger von Juni 2018 bis Mai 2019 rund 1,7 Milliarden Euro für ihre Lieblingseissorten von Vanille bis Salted Caramel aus. Das entspricht 21,25 Euro pro Kopf, wie aus einer aktuellen Studie des Marktforschungsunternehmens Nielsen hervorgeht.

+++ 5.55 Uhr: Freiburger Erzbischof fordert klimafreundlichen Urlaub +++

Der Freiburger Erzbischof Stephan Burger hat zu klimafreundlichem Urlaub aufgerufen. Die globale Erderwärmung kenne keine Ferien, sagte Burger. Bei der Wahl des Urlaubsziels und der Verkehrsmittel sowie bei Urlaubsaktivitäten sollte dies bedacht werden. "Im Urlaub gilt nichts anderes als sonst: Wir müssen Gewohnheiten überdenken und vielleicht ändern, wenn es Alternativen gibt." Er selbst werde im Sommerurlaub in der Heimat bleiben. Weiter als bis zu den Alpen werde er nicht reisen.

+++ 5.37 Uhr: Johnson schließt vorgezogene Neuwahlen vor dem Brexit aus +++

Großbritanniens neuer Premierminister Boris Johnson hat Spekulationen über vorgezogene Neuwahlen vor dem angestrebten EU-Austritt seines Landes zurückgewiesen. Bei einem Besuch in Birmingham schloss er am Freitag "völlig" aus, dass es auf seine Initiative hin vor dem Brexit Neuwahlen geben werde.

"Die Briten haben 2015, 2016, 2017 gewählt", sagte Johnson. "Sie wollen keine neue Wahlveranstaltung, sie wollen kein Referendum, sie wollen keine Parlamentswahlen." Die Menschen forderten vielmehr, dass die Politik "ihren Auftrag" zu einem Brexit am 31. Oktober erfülle.

+++ 5.04 Uhr: Polen schafft Einkommenssteuer für Menschen unter 26 ab +++

Rund drei Monate vor der polnischen Parlamentswahl hat die Regierung in Warschau die Einkommenssteuer für junge Arbeitnehmer abgeschafft. Wer jünger als 26 Jahre alt ist, wird von August an von der Steuer befreit – so sieht es die neue Regelung vor. Mit der Vorschrift will Polens nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) nach eigenen Angaben die Beschäftigung unter jungen Menschen erhöhen und Schwarzarbeit verhindern. Neben dem Alter ist ein Bruttojahreseinkommen bis zu etwa umgerechnet 20.000 Euro Voraussetzung für die Steuererleichterungen. Unternehmensgründer sind von der Regelung ausgeschlossen.

Nach Angaben der polnischen Regierung werden von dem Gesetz etwa zwei Millionen junge Menschen in Polen profitieren. Wirtschaftsexperten werten es außerdem als Anreiz für junge Ukrainer. Wegen Fachkräftemangels ist Polen auf Arbeitskräfte aus dem Ausland angewiesen.

+++ 4.48 Uhr: 95.000 junge Europäer bewerben sich auf kostenlose Europa-Zugticket +++

Das Jugendreise-Programm "DiscoverEU" begeistert junge Europäer. Knapp 95.000 18-Jährige hätten sich in der jüngsten Bewerbungsrunde um das kostenlose Zugticket beworben, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission der Deutsche Presse-Agentur in Brüssel. Daraus seien 20.000 Bewerber ausgewählt worden, die bald auf Europareise gehen können. In der Runde zuvor hatten sich etwa 15.000 Menschen weniger beworben.

Zwischen August und Januar können die Ausgewählten bis zu 30 Tage mit dem Zug durch Europa reisen; Unterkunft und Verpflegung müssen sie aber selbst bezahlen. Die Teilnehmer sollen als "Botschafter" von ihren Reisen berichten, etwa über soziale Medien wie Instagram oder bei einem Vortrag in ihrer Schule. Bewerben kann sich jeder 18 Jahre alte EU-Bürger.

+++ 4.25 Uhr: Marokkos Marine rettet 242 Migranten im Mittelmeer +++

Die marokkanische Marine hat im Mittelmeer 242 Migranten aus mehreren Schlauchbooten gerettet. Unter ihnen seien 50 Frauen und zwölf Minderjährige gewesen, berichtete die staatliche marokkanische Nachrichtenagentur MAP unter Berufung auf Militärangaben. Die aus Gebieten südlich der Sahara stammenden Migranten hätten sich am Freitag nahe der spanischen Küste befunden, unter anderem in der Straße von Gibraltar. Einige hätten gesundheitliche Probleme gehabt. Sie seien behandelt worden und in marokkanische Häfen zurückgebracht worden.

+++ 3.32 Uhr: USA und Guatemala unterzeichnen Migrationsabkommen +++

Die USA und Guatemala haben ein Abkommen unterzeichnet, mit dem die Migration an der US-Südgrenze begrenzt werden soll. Aus dem Weißen Haus hieß es, dass das mittelamerikanische Land damit zu einem sicheren Drittstaat erklärt werde. US-Präsident Donald Trump sagte, die guatemaltekische Regierung tue nun das, was man von ihr verlangt habe. Er hatte zuletzt massiv Druck gemacht und unter anderem mit Sonderzöllen gedroht.

+++ 3.14 Uhr: Trump verspricht Johnson "sehr umfangreiches" Handelsabkommen +++

US-Präsident Donald Trump hat dem neuen britischen Regierungschef Boris Johnson ein "sehr umfangreiches" Handelsabkommen in Aussicht gestellt. Der Handel zwischen beiden Ländern könnte deutlich ausgeweitet werden, sagte Trump nach seinem ersten Telefonat mit dem neuen Premier. Die Gespräche über eine bilaterale Handelsvereinbarung für die Zeit nach dem EU-Austritt Großbritanniens liefen bereits.

+++ 1.05 Uhr: Linken-Chef: Fluggesellschaften für mehr Klimaschutz verstaatlichen +++

Im Kampf gegen die Klimakrise und die Erderwärmung fordert Linken-Chef Bernd Riexinger die Verstaatlichung aller Fluggesellschaften. "Was so dramatische gesellschaftliche Folgen haben kann, darf nicht marktwirtschaftlich und unreguliert bleiben. Fluggesellschaften gehören in staatliche Hand – genauso wie die Energieversorgung oder die Bahn", sagte Riexinger den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.