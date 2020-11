Drei ehemalige Hongkonger Parlamentarier festgenommen +++ Nach Widerspruch beim Thema Wahlbetrug: Trump feuert Behördenchef +++ Die News von heute im stern-Ticker.

Maas warnt Trump vor überstürztem Truppenabzug aus Afghanistan

Bundesaußenminister Heiko Maas hat die USA vor einem überstürzten Truppenabzug aus Afghanistan gewarnt. Der SPD-Politiker zeigte sich besorgt, dass die von US-Präsident Donald Trump angekündigte drastische Reduzierung der US-Soldaten die Friedensgespräche zwischen der afghanischen Regierung und den aufständischen Taliban gefährden könnte. "Ohne Not sollten wir nicht noch zusätzliche Hürden aufbauen, die ein überstürzter Abzug aus Afghanistan ganz sicherlich zur Folge haben würde."

+++ 14.40 Uhr: Festnahme nach Bombenanschlägen von Birmingham vor 46 Jahren +++

Rund 46 Jahre nach den Bombenanschlägen auf zwei Pubs in Birmingham mit 21 Toten ist im nordirischen Belfast ein Mann in Verbindung mit den Vorfällen festgenommen worden. Eine Anti-Terror-Einheit habe den 65-Jährigen am Mittwoch in seiner Wohnung in Belfast festgenommen, hieß es von der Polizei. Der Verdächtige solle nun vernommen werden.

+++ 14.27 Uhr: Erdogan spricht sich vor Notenbank-Sitzung gegen hohe Zinsen aus +++

Vor einer mit Spannung erwartenden Sitzung der türkischen Zentralbank unter neuer Leitung hat sich Präsident Recep Tayyip Erdogan erneut gegen hohe Leitzinsen ausgesprochen. Man dürfe nicht zulassen, dass unsere Investoren von hohen Zinsen erdrückt werden", sagte Erdogan am Mittwoch vor Wirtschaftsvertretern in Ankara. "Wozu hohe Zinsen führen, liegt auf der Hand. Können wir mit hohen Zinsen etwa wirklich investieren? (...) Können wir Beschäftigung schaffen? Unmöglich."

+++ 14.05 Uhr: IWF stellt Deutschland für Finanzpolitik gutes Zeugnis aus +++

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat Deutschland für seine Wirtschafts- und Finanzpolitik in der Corona-Krise ein gutes Zeugnis ausgestellt. "Deutschland hat die erste Welle der Covid-19-Pandemie relativ gut gemeistert", teilte der IWF mit. Die Krise habe das soziale Leben und wirtschaftliche Aktivitäten zwar stark beeinträchtigt, eine frühzeitige und energische Reaktion der Politik habe aber dazu beigetragen, die Folgen abzumildern. Dadurch sei Deutschland weit weniger stark beeinträchtigt worden als andere große europäische Länder.

+++ 13.50 Uhr: Spahn wirbt um Vertrauen in Corona-Krisenmanagement +++

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Corona-Beschränkungen verteidigt und um weiteres Vertrauen in das Krisenmanagement geworben. Steigende Infektionszahlen führten früher oder später zu steigendem Leid auf den Intensivstationen und zu einem Kontrollverlust, sagte der CDU-Politiker im Bundestag. Bestmöglicher Gesundheitsschutz bleibe weiterhin richtig in der Pandemie. Bundestag und Regierung müssten gewichten, "welchen Schaden wir wo ertragen wollen und ertragen können". Die Wissenschaft könne beraten, aber kein Virologe könne der Politik diese Aufgabe abnehmen.

+++ 13.30 Uhr: Heftige Debatte um Infektionsschutzgesetz im Bundestag – AfD protestiert mit Plakaten +++

Die SPD hat die geplante Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes vor der Abstimmung im Bundestag verteidigt. Die SPD-Gesundheitspolitikerin Bärbel Bas wies in der Debatte Befürchtungen zurück, dass mit der Reform Befugnisse für Bundes- und Landesregierungen ausgeweitet würden. "Genau das Gegenteil ist der Fall", sagte sie.

Währenddessen haben AfD-Bundestagsabgeordnete die Beratungen kurzzeitig mit dem Hochhalten von Plakaten gestört. Als Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu einer Rede ansetzte, hielten große Teile der AfD-Fraktion im Plenarsaal weiße Plakate hoch, auf denen "Grundgesetz" stand – sowie ein schwarzer Trauerflor mit dem Datum "18.11.2020". Einige Abgeordnete trugen zudem weiße Zettel auf der Brust mit dem Wort Grundgesetz". Die AfD-Abgeordneten folgten zügig der Bitte des Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble, die Schilder zu entfernen.

+++ 13.19 Uhr: Linke: Kein Eingriff in Grundrechte ohne Parlamentsbeschluss +++

Die Linke pocht darauf, dass Eingriffe in Grundrechte auch in der Corona-Pandemie ausschließlich im Parlament beschlossen werden dürfen. Seine Fraktion könne daher der geplanten Reform des Infektionsschutzgesetzes nicht zustimmen, kündigte der parlamentarische Geschäftsführer Jan Korte vor der Abstimmung im Bundestag an. Es sei eine demokratische Grundsatzfrage, dass niemals Regierungen über solche massiven Eingriffe in Grund- und Freiheitsrechte entscheiden dürften.

+++ 13.15 Uhr: FDP-Abgeordneter berichtet von AfD-Versuchen, die Abstimmung zu behindern +++

Der FDP-Abgeordnete Konstantin Kuhle berichtet auf Twitter von Versuchen der AfD die Abstimmung zu behindern. Die Partei habe Personen ins Reichstagsgebäude eingeschleust, die Abgeordnete bedrängen würden, twitterte Kuhle. Das gehöre unterbunden.

Die AfD hat Personen ins Reichstagsgebäude eingeschleust, die Abgeordnete bedrängen und ihnen die Handykamera ins Gesicht halten. Ich empfinde diese Versuche der Beeinflussung des Abstimmungsverhaltens als absolut unerhört. Das gehört unterbunden. — Konstantin Kuhle (@KonstantinKuhle) November 18, 2020

+++ 13.14 Uhr: FDP: Weiterhin "Freifahrtschein" bei Corona-Maßnahmen +++

Die FDP hält die vorgesehenen genaueren Vorgaben für weitreichende Corona-Beschränkungen für unzureichend. Die geplanten Neuregelungen im Infektionsschutzgesetz gäben den Regierungen keine Leitplanken vor, sondern stellten ihnen "einen Freifahrtschein" aus, sagte FDP-Fraktionschef Christian Lindner im Bundestag. Es fehle nach wie vor, dass Eingriffe in Freiheitsrechte nach dem Prinzip "Wenn, dann" einer konkret definierten Infektionssituation zugeordnet würden. Nur dann sei staatliches Handeln einzuschätzen.

+++ 13.07 Uhr: US-Behörde erlaubt Wiederzulassung von Boeings Krisenjet 737-Max +++

Das Startverbot für Boeings Unglücksflieger 737 Max ist nach rund 20 Monaten aufgehoben worden. Voraussetzung dafür ist unter anderem die Installation einer neuen Steuerungssoftware an den Flugzeugen, wie die US-Flugaufsicht FAA in Washington mitteilte.

+++ 12.45 Uhr: AfD will Reform von Infektionsschutzgesetz verschieben – abgelehnt +++

Die AfD ist mit dem Versuch gescheitert, die umstrittene Reform des Infektionsschutzgesetzes im Bundestag zu verschieben. Der parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Bernd Baumann, beantragte am Mittwoch die Rücküberweisung des Antrags der Koalitionsfraktionen in die Ausschüsse. Dies lehnten die anderen Fraktionen geschlossen ab.

+++ 12.16 Uhr: Zwei Tote nach Schüssen in dänischer Kleinstadt +++

Durch Schüsse sind in einer dänischen Kleinstadt mindestens zwei Männer getötet worden. Wie die Polizei der Region Mittel- und Westjütland mitteilte, liegt ein weiterer Mann nach dem Vorfall in der Hafenstadt Kalundborg am Dienstagabend mit Verletzungen im Krankenhaus. Sein Zustand sei stabil. Bei den drei Opfern handelt es sich um Männer Anfang 20 aus dem Großraum Kopenhagen. Sie sind allesamt polizeibekannt. Vorfälle wie dieser haben in Skandinavien häufig mit dem kriminellen Bandenmilieu zu tun. Ein mögliches Motiv für die Tat ließ die Polizei jedoch zunächst offen.

+++ 11.51 Uhr: Neuer Protest in Bangkok – Polizei warnt Demonstranten +++

Die Proteste in Thailand gegen die Regierung und die Rolle der Monarchie gehen unvermindert weiter. Am Mittwoch versammelten sich erneut zahlreiche Demonstranten im Zentrum von Bangkok, um ihren Forderungen Gehör zu verschaffen. Die Kundgebung fand in der Nähe des Polizeihauptquartiers statt. Die Einsatzkräfte warnten die Teilnehmer, dass sie auf jeden Versuch, das Gebäude zu stürmen, entschieden reagieren würden, wie die Zeitung "Bangkok Post" berichtete. Zunächst blieb es aber friedlich.

+++ 11.45 Uhr: Söder: Neues Infektionsschutzgesetz als "wichtige Weichenstellung" +++

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich hinter die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes der Bundesregierung gestellt. "Dass heute im Bundestag und Bundesrat das neue Infektionsschutzgesetz auf den Weg gebracht wird, ist eine ganz wichtige Weichenstellung, weil es nämlich eine gesetzliche, verbesserte und breitere parlamentarische Legitimation setzt für entsprechende Maßnahmen, die die Länder treffen", sagte Söder in München. Er sei überzeugt, dass es einer "breiteren gesetzlichen Basis" bedürfe, um die zeitlich beschränkten Verordnungen im Einzelfall zu legitimieren.

+++ 11.37 Uhr: Armeniens Regierungschef kündigt Wiederaufbau von Berg-Karabach an +++

Der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan hat nach dem Ende der Kämpfe um Berg-Karabach einen Wiederaufbau der Konfliktregion und eine Rückkehr der Flüchtlinge angekündigt. Er sei zwar verantwortlich für die "Misserfolge" im Krieg mit Aserbaidschan, werde sich aber um die Wiederherstellung der Infrastruktur und des normalen Lebens kümmern, sagte Paschinjan. Er lehnte damit erneut Rücktrittsforderungen der Opposition ab. Zuvor hatte auch Russlands Präsident Wladimir Putin in einem Interview des Staatsfernsehens in Moskau deutlich gemacht, dass er weiter auf Paschinjan setze.

+++ 11.17 Uhr: Kabinett beschließt verbraucherfreundlichere Regeln für Darlehen +++

Darlehen sollen nach dem Willen der Bundesregierung verbraucherfreundlicher ausgestaltet werden. So muss der Kreditgeber wie zum Beispiel eine Bank künftig im Vertrag darüber informieren, wann die 14-tägige Widerrufsfrist beginnt. In dieser Zeit kann man den Vertrag ohne Angabe von Gründen widerrufen. Den vom Kabinett am Mittwoch beschlossenen Neuerungen muss der Bundestag noch zustimmen.

+++ 11.00 Uhr: Welthungerhilfe: Rund 11 Millionen Menschen in Afghanistan hungern +++

In Afghanistan sind der Welthungerhilfe zufolge mehr als 11 Millionen Menschen auf Lebensmittelhilfen angewiesen. Im Winter könnte die Zahl hungernden Landesbewohner auf 13,2 Millionen steigen, warnte die Hilfsorganisation. Die Corona-Pandemie habe zur Verschärfung der Lage beigetragen, viele Tagelöhner hätten ihre Arbeit verloren. "Viele Menschen haben ihre letzten Reserven aufgebraucht. Jetzt haben sie Angst, wie sie die kargen Wintermonate überstehen sollen", sagte Landesdirektor Thomas ten Boer einer Mitteilung zufolge.

+++ 10.25 Uhr: Regierung erklärt Ebola-Epidemie in Republik Kongo für beendet +++

Die Demokratische Republik Kongo hat die Ebola-Epidemie in dem Land offiziell für überwunden erklärt. "Ich freue mich, das Ende der elften Ebola-Epidemie in der Provinz Equateur zu verkünden", sagte Gesundheitsminister Etenii Longondo vor Journalisten. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) starben bei dem jüngsten Ausbruch im Nordwesten des Landes seit Juni 55 Menschen. Insgesamt wurden 119 Fälle registriert.

Das tödliche Ebola-Virus war erstmals 1976 im Norden der Demokratischen Republik Kongo registriert worden und ist nach einem dortigen Fluss benannt. Die Betroffenen leiden an Fieber, Muskelschmerzen, Durchfall sowie in an inneren Blutungen und schließlich Organversagen.

+++ 10.20 Uhr: Tarifvertrag darf Zusatzurlaub nach Geburt ausschließlich Müttern vorbehalten +++

Ein Tarifvertrag darf einen Zusatzurlaub nach der Geburt eines Kinds vorsehen, der nur Frauen zusteht. Voraussetzung sei allerdings, dass diese freie Zeit den Schutz der körperlichen Verfassung und der besonderen Beziehung der Mutter zu ihrem Kind nach der Entbindung gewährleisten solle, entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. Gehe es nur um ihre Eigenschaft als Elternteil, sei dies dagegen diskriminierend.

+++ 8.47 Uhr: Haushaltshilfe misshandelt: Frau in Singapur muss zehn Monate in Haft +++

Eine Frau aus Singapur ist wegen wiederholter Misshandlung ihrer indonesischen Haushaltshilfe zu zehn Monaten Gefängnis verurteilt worden. Die 24 Jahre alte Angestellte war im April 2015 aus Angst vor weiteren Schlägen der 31-Jährigen mitten in der Nacht aus der Wohnung geflohen. Da die Haustür zugeschlossen war, kletterte die junge Indonesierin unter Lebensgefahr an der Außenwand von Balkon zu Balkon 15 Stockwerke herunter.

Der Richter in dem südostasiatischen Stadtstaat sagte, der körperliche und geistige Schaden, den die Angeklagte angerichtet habe, sprächen für sich. Die Haushaltshilfe habe zudem ihr Leben riskiert, um der "Folter" zu entkommen. Eine abschreckende Strafe sei notwendig, um klarzumachen, dass solche Grausamkeiten inakzeptabel seien, zitierte die Zeitung "Straits Times" am Mittwoch das Gericht.

+++ 7.05 Uhr: Mindestens neun Tote durch Hurrikan "Iota" in Mittelamerika +++

Mindestens neun Menschen sind in Mittelamerika durch den Hurrikan "Iota" ums Leben gekommen. In Nicaragua wurden am Dienstag (Ortszeit) sechs Opfer gemeldet, unter ihnen zwei Kinder. Zwei weitere Menschen starben auf dem kolumbianischen Archipel San Andrés, Providencia y Santa Catalina. In Panama kam eine Frau ums Leben.

+++ 6.51 Uhr: Israelische Luftangriffe in Syrien – Drei Tote +++

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht Ziele in Syrien bombardiert. Bei den Luftangriffen wurden nach Angaben der syrischen Nachrichtenagentur Sana drei Soldaten getötet. Man habe insgesamt acht Ziele der iranischen Al-Kuds-Brigaden und syrischer Truppen angegriffen, sagte der israelische Armeesprecher Jonathan Conricus. Israel reagiere damit auf Sprengsätze, die am Vortag auf der israelischen Seite der Grenze entdeckt worden seien. Sie seien von einer syrischen Einheit unter iranischer Führung gelegt worden, sagte Conricus.

+++ 6.23 Uhr: Drei ehemalige Hongkonger Parlamentarier festgenommen +++

In Hongkong sind drei ehemalige Abgeordnete des demokratischen Lagers festgenommen worden. Wie die Parlamentarier Chu Hoi-dick, Ray Chan und Ted Hui nach ihren Festnahmen mitteilten, wurde ihnen vorgeworfen, zwei Sitzungen des Parlaments gestört zu haben, bei denen über ein mittlerweile in Kraft getretenes Gesetz beraten wurde, das die Verunglimpfung der chinesischen Nationalhymne unter Strafe stellt.

Die Abgeordneten hatten im Mai und Juni aus Protest stinkende Flüssigkeiten aus Flaschen im Saal entleert und so Unterbrechungen herbeigeführt. Die Polizei bestätigte die Festnahmen.

+++ 5.49 Uhr: Umfrage: Unternehmen planen langfristig mit Homeoffice +++

Der von der Coronakrise ausgelöste Trend zum Homeoffice wird die Wirtschaft in Deutschland langfristig verändern. 66 Prozent der von der Unternehmensberatung Deloitte befragten Finanzvorstände sagten auf die Frage nach den langfristigen Auswirkungen von Corona für ihr Unternehmen: "Wir planen, vermehrt auf Remote Working zu setzen."

Das kostet zwar erst einmal Geld. 43 Prozent sagten: "Wir werden unsere Cyber-Absicherung aufgrund von erhöhtem Remote Working stark ausbauen." Auf der anderen Seite sparen die Unternehmen jedoch: "Wir planen, unsere Büroflächen aufgrund des erhöhten Homeoffice-Angebots in Zukunft zu reduzieren", sagte 37 Prozent der befragten Finanzvorstände.

+++ 5.04 Uhr: Trump forciert Abzug aus Afghanistan und dem Irak +++

Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit hat US-Präsident Donald Trump den Abzug weiterer US-Truppen aus Afghanistan und dem Irak angeordnet. Bis zum 15. Januar werde die Zahl der Soldatinnen und Soldaten auf jeweils auf etwa 2500 reduziert, erklärte der geschäftsführende Verteidigungsminister Christopher Miller am Dienstag (Ortszeit) im Pentagon. Der Teilabzug würde damit unmittelbar vor der Amtseinführung des gewählten Präsidenten Joe Biden umgesetzt. Die Vereidigung ist für den 20. Januar geplant.

Das Verteidigungsministerium machte keine Angaben dazu, wie viele US-Soldaten derzeit noch in Afghanistan und im Irak stationiert sind. US-Medien zufolge sind es 4500 in Afghanistan und 3000 im Irak. Miller erklärte, die USA träten in eine neue Phase im Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Er habe internationale Verbündete informiert, darunter Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Afghanistans Präsident Aschraf Ghani. Führende Demokraten kritisierten die Ankündigung als politisch motiviert und sprachen von übereilten Abzugsplänen.

+++ 4.33 Uhr: Nach Widerspruch beim Thema Wahlbetrug: Trump feuert Behördenchef +++

Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat einen wichtigen Behördenleiter des Heimatschutzministeriums gefeuert, weil dieser Behauptungen zu einem angeblichem Wahlbetrug öffentlich zurückgewiesen hatte. Der Chef der Agentur für Cyber- und Infrastruktursicherheit, Chris Krebs, sei "mit sofortiger Wirkung" entlassen worden, schrieb Trump am Dienstagabend (Ortszeit) auf Twitter. Dessen Äußerung, wonach die Präsidentenwahl nicht manipuliert worden sei, sei "hochgradig unzutreffend", so Trump.

Es habe "massive Unregelmäßigkeiten" gegeben, behauptete Trump. Unter anderem hätten Verstorbene Stimmen abgegeben und Wahlmaschinen hätten Trump-Stimmen dem Demokraten Joe Biden zugeschlagen, behauptete der Republikaner weiter. Twitter verpasste Trumps Betrugsbehauptungen einen Warnhinweis, wonach es sich um "umstrittene" Aussagen handle.