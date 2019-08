Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Betrunkener Berliner bedroht Autofahrer mit Gewehr (08.00 Uhr)

Israel: Drei militante Palästinenser an Gaza-Grenze getötet (07.48 Uhr)

Drohende Lebensmittelknappheit bei No-Deal-Brexit (05.11 Uhr)

Union laut Umfrage fünf Prozentpunkte vor den Grünen (00.06 Uhr)

+++ 08.09 Uhr: Mann sucht Gegenstand im Gully und findet den Tod +++

Bei der Suche nach einem Gegenstand im Gully ist ein Mann auf einem Parkplatz im bayerischen Kiefersfelden von einem Auto überrollt worden und gestorben. Nach Polizeiangaben hatte sich der 62-Jährige flach auf den Boden gelegt. "Er wollte einen Gegenstand suchen, der durch den Kanaldeckel in den Abfluss gefallen war", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Ein Autofahrer übersah den Angaben zufolge den Mann. Retter brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Dort starb der 62-Jährige wenig später. Was der Verunglückte am Samstag gesucht hatte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

+++ 08.00 Uhr: Betrunkener bedroht Autofahrer mit Gewehr - SEK-Einsatz +++

Mit einem Gewehr in der Hand hat ein Betrunkener in Berlin versucht, einen Autofahrer vom Parken abzuhalten. Der 65-Jährige soll aus seiner Wohnung heraus den vor dem Haus parkenden Autofahrer angebrüllt haben, er solle dort nicht halten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei soll er am Freitagmittag demonstrativ ein Gewehr in der Hand gehalten haben.

Ersten Ermittlungen nach ist der Mann Sportschütze und hat eine Waffenbesitzkarte. Ein Spezialeinsatzkommando durchsuchte seine Wohnung sowie eine Zweitwohnung in der Nähe. Dabei beschlagnahmten sie eine Langwaffe, eine Handfeuerwaffe und diverse Munition. Der Mann wurde festgenommen. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab den Angaben nach einen Wert von 1,8 Promille.

+++ 07.48 Uhr: Israel: Drei militante Palästinenser an Gaza-Grenze getötet +++

Drei militante Palästinenser sind israelischen Angaben zufolge in der Nacht zum Sonntag im Gazastreifen an der Grenze zu Israel getötet worden. Eine israelische Armeesprecherin in Tel Aviv teilte am Sonntag mit, die bewaffneten Männer hätten sich dem Sicherheitszaun genähert. Ein Kampfhubschrauber und ein Panzer der Armee hätten auf sie geschossen. Das Gesundheitsministerium in Gaza bestätigte am Morgen, drei Leichen seien in ein Krankenhaus im Norden des Küstenstreifens gebracht worden.

Eine von Ägypten vermittelte Waffenruhe zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden radikal-islamischen Hamas war zuletzt immer brüchiger geworden. Schon vor einer Woche war es zu Angriffen militanter Palästinenser gekommen, bei denen insgesamt fünf bewaffnete Angreifer getötet worden waren.

+++ 05.11 Uhr: Mehr Verbraucher wechseln vom Bargeld zur Handy-Zahlung +++

Die Verbraucher in Deutschland rücken immer schneller von ihrer einstigen Vorliebe für das Bargeld ab. Einzelhandel und Bezahlbranche erwarten für die nächsten Jahre eine rasche Verbreitung digitaler Zahlverfahren - vor allem über das Handy. "Die Entwicklung ist am Anfang und wird sich stark beschleunigen", sagt Bezahlexperte Ulrich Binnebößel, der beim Handelsverband HDE sowohl für Bargeld als auch für neue Zahlungssysteme zuständig ist.

Der Zahlungsdienstleister Wirecard geht davon aus, dass das Smartphone zum dominanten Zahlungsmittel werden wird: "Das ist der logische Weg", sagt Susanne Steidl, die Produktchefin im Vorstand des Dax-Konzerns. "Das Mobiltelefon ist die Identifikation des Menschen."

+++ 05.11 Uhr: Lebensmittelknappheit bei No-Deal-Brexit +++

Sollte Großbritannien ohne Abkommen aus der Europäischen Union austreten, rechnet die britische Regierung einem Bericht zufolge mit einem Mangel an Lebensmitteln, Medikamenten und Benzin. Die "Sunday Times" berief sich auf geleakte Regierungsdokumente. Darüber hinaus werde von einem mehrmonatigen Zusammenbruch in den Häfen, einer harten Grenze zu Irland und steigenden Sozialkosten ausgegangen. Das Dossier, das sich mit den wahrscheinlichsten Auswirkungen eines No-Deal-Brexits beschäftige, wurde den Angaben zufolge vom Cabinet Office zusammengestellt. Das Büro soll den Premierminister und die Minister in ihrer Arbeit unterstützen.

+++ 05.05 Uhr: Grüne: Festhalten an schwarzer Null unverantwortlich +++

Die Grünen im Bundestag werfen der Bundesregierung vor, die Gesellschaft durch das Festhalten an der schwarzen Null auf Verschleiß zu fahren. "Die drohende Klimakrise und der Zerfall unserer Infrastruktur sind versteckte Schulden, die kommende Generationen teuer bezahlen müssen", sagte Haushaltspolitiker Sven-Christian Kindler der Deutschen Presse-Agentur. Es sei "ökologisch und ökonomisch gefährlich, dass die Bundesregierung auf der Investitionsbremse steht und auf Teufel komm raus am Dogma der schwarzen Null festhält", betonte er vor einer Sitzung des Koalitionsausschusses am Sonntag.

Die Schuldenbremse schütze zwar zu Recht vor einer exorbitanten Verschuldung, sei jedoch gleichzeitig blind gegenüber Zukunftsinvestitionen. Deutschland müsse aber schnell und massiv in den Umbau zu einer klimafreundlichen Wirtschaft investieren. "Klimaschutz ist das beste Konjunkturprogramm", sagte Kindler.

+++ 04.39 Uhr: Nur jede dritte deutsche Kommune verfügt über superschnelles Internet +++

Vom Ziel einer flächendeckenden Versorgung mit Gigabit-fähigen Internetanschlüssen ist Deutschland einem Zeitungsbericht zufolge weit entfernt. Nur 37 Prozent der Städte und Gemeinden verfügten Ende 2018 über Gigabit-fähige Breitbandanschlüsse, wie das Bundesverkehrsministerium auf Anfrage der Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntagsausgaben) mitteilte.

Die große Koalition hatte sich zum Ziel gesetzt, dass die superschnellen Netze bis 2025 flächendeckend verfügbar sein sollen. Dies erfordere "eine gemeinsame Kraftanstrengung von Telekommunikationswirtschaft, Bund, Ländern und Kommunen", erklärte das Ministerium. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) zeigte sich angesichts des langsamen Fortschritts beim Ausbau alarmiert. "Die Qualität des Standort Deutschland hängt von einer leistungsstarken digitalen Infrastruktur ab", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Funke-Zeitungen. Er verwies auf langwierige Verfahren und fehlende Baukapazitäten als Probleme. "Auch nach der Genehmigung der jeweiligen Ausbauvorhaben vergeht derzeit viel zu viel Zeit", sagte Landsberg.

+++ 03.26 Uhr: Bürgermeister von Ottawa outet sich als homosexuell +++

Der Bürgermeister der kanadischen Hauptstadt Ottawa, Jim Watson, hat sich als homosexuell geoutet. "Ich bin schwul", schrieb der 58-Jährige in einem am Samstag (Ortszeit) in der Zeitung "Ottawa Citizen" veröffentlichten Brief. "So, ich habe es gesagt, oder besser, ich habe es geschrieben." Es habe ihn fast vier Jahrzehnte gekostet, diese Worte zu äußern. "Aber wie man so sagt: "Besser spät als nie." Er sei mit 30 Jahren in den Stadtrat gewählt worden, in seinem öffentlichen Leben sei seine Sexualität nie ein Thema gewesen. "Aber im Nachhinein war es ein großer Fehler, nicht früher mein Coming-out zu haben."

Er rate jedem, sich nicht unter Druck zu setzen, aber 40 Jahre warten sollte man auch nicht. Durch seine Zurückhaltung habe er kein Leben "so voller Abenteuer und Liebe" leben können wie seine schwulen Freunde, "die mutiger waren als ich es jemals war".

+++ 00.06 Uhr: Union laut Umfrage fünf Prozentpunkte vor den Grünen +++

Die Union hat nach einer neuen Umfrage in der Wählergunst leicht zugelegt und sich etwas von den Grünen abgesetzt. Im Emnid-Sonntagstrend für die "Bild am Sonntag" verbessern sich CDU/CSU im Vergleich zur Vorwoche um einen Prozentpunkt und haben nun mit 27 Prozent 5 Punkte Vorsprung auf die zweitplatzierten Grünen (22 Prozent). Auf Platz drei liegen demnach unverändert AfD und SPD gleichauf mit je 14 Prozent.

Keine Änderungen gibt es in dem Trend auch bei der Linken, die nach wie vor 9 Prozent erhält. Die FDP verliert laut Emnid einen Prozentpunkt auf 8 Prozent. Auf die sonstigen Parteien entfallen wie in der Vorwoche 6 Prozent. In anderen Umfragen kam die Union zuletzt auf 25 bis 27,5 Prozent, die Grünen erreichten 22 bis 24 Prozent.