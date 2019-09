Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

SPD will Nahverkehr deutlich billiger machen (0.53 Uhr)



Die News von heute im stern-Ticker:

+++ 10.54 Uhr: Berichte: Mehrere Tote bei Zugunglück in Japan +++

In Japan sind beim Zusammenstoß eines Zuges mit einem Lastwagen (mehr dazu lesen Sie auch weiter unten) ein Menschen ums Leben gekommen und mehrere Dutzend verletzt worden. Zu dem spektakulären Unfall an einem Bahnübergang der Tokioter Nachbarstadt Yokohama kam es am Donnerstag, als der Laster kurz vor Mittag (Ortszeit) aus ungeklärter Ursache an dem Übergang liegenblieb. Ein Zug prallte daraufhin mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100 Kilometern in der Stunde gegen den Wagen, wie Medien meldeten. Ein Teil des Zugs entgleiste. Der Lastwagen fing Feuer, der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Medien meldeten später, dass er seinen Verletzungen erlag. Mehr als 30 Menschen wurden demnach überwiegend leicht verletzt, hieß es weiter.

+++ 10.51 Uhr: Duterte will 1700 Ex-Häftlinge zurück ins Gefängnis holen +++

Auf den Philippinen droht mehr als 1700 ehemaligen Häftlinge, die wegen guter Führung vorzeitig entlassen worden waren, die Rückkehr ins Gefängnis. Die Polizei appellierte am Donnerstag an die Ex-Gefangenen, sich zu stellen. Polizeichef Oscar Albayalde drohte, dass sie ansonsten "wie Flüchtige" behandelt würden. Zuvor hatte Präsident Rodrigo Duterte die Entlassungen wegen Korruptionsvorwürfen gegen die zuständige Behörde durch einen Erlass rückgängig gemacht. Der Chef der Behörde, Nicanor Faeldon, wurde entlassen.

Die Affäre kochte hoch, nachdem im vergangenen Monat bekannt geworden war, dass ein ehemaliger Bürgermeister vorzeitig freikommen soll, der wegen der Ermordung einer Studentin und ihres Freundes im Gefängnis sitzt. Später musste Faeldon zugeben, dass drei andere Männer, die wegen der Vergewaltigung und Ermordung zweier Schwestern 1997 einsaßen, bereits auf freiem Fuß sind.

+++ 10.35 Uhr: Neue italienische Regierung vereidigt +++

Die neue italienische Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten (PD) ist nach wochenlanger Krise vereidigt. Ministerpräsident Giuseppe Conte und seine Minister sprachen am Donnerstag vor Staatschef Sergio Mattarella in Rom ihren Amtseid.

Die Koalition der beiden ungleichen Parteien war nach mühsamen Verhandlungen entstanden, nachdem das Bündnis von Sternen mit der rechten Lega im August geplatzt war.

Als erste Amtshandlung wird nun erwartet, dass die Regierung den ehemaligen Ministerpräsidenten und PD-Politiker Paolo Gentiloni als EU-Kommissar in Brüssel vorschlägt. Damit würde ein ausgesprochener Pro-Europäer als Bewerber nach Brüssel geschickt.

+++ 10.19 Uhr: Mindestens zehn Tote bei Explosion einer Autobombe in Kabul +++

Bei einem Anschlag auf einen Kontrollposten im Zentrum der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Zudem habe es am Donnerstag mindestens 42 Verletzte gegeben, sagte der Sprecher des Innenministeriums, Nasrat Rahimi. Behördenangaben vom Donnerstag zufolge detonierte ein mit Sprengstoff beladener Minibus bei dem Kontrollposten, der mit Kräften des afghanischen Geheimdienstes NDS, der Polizei und Armee besetzt war. In unmittelbarer Nähe des Kontrollpostens befinden sich Einrichtungen des Geheimdienstes sowie das Hauptquartier der Nato-Mission "Resolute Support". Bilder in sozialen Medien zeigten eine große Rauchwolke aufsteigen und zahlreiche zerstörte Autos.

Die radikalislamischen Taliban bekannten sich zu dem Angriff. Ihr Sprecher Sabiullah Mudschahid teilte über WhatsApp mit, die Autobombe sei detoniert, als ein Konvoi mit Ausländern die Stelle passiert habe.

+++ 10.17 Uhr: Urlauberin aus Deutschland ertrinkt bei Bornholm +++

Eine Touristin aus Deutschland ist gestern auf der dänischen Insel Bornholm beim Baden ertrunken. Die 63-Jährige kam aus Hausen im Wiesental in Baden-Württemberg, wie die Polizei der Insel heute mitteilte. Die Frau war zusammen mit ihrem Mann und ihrer 11-jährigen Pflegtochter in den Ferien gewesen. Als sie am Strand bei Pedersker ins Wasser ging, wurde sie von einer Strömung mitgerissen. Es sei zwar gelungen, die Frau an Land zu holen, doch ihr Leben sei nicht mehr zu retten gewesen, so die Polizei.

+++ 9.51 Uhr: Bekanntester Hahn Frankreichs darf weiter krähen +++

Frankreichs bekanntester Hahn darf weiter krähen: Ein Gericht in Rochefort im Westen des Landes wies eine Klage von Nachbarn ab, die wegen morgendlicher Ruhestörung durch den Gockel Maurice geklagt hatten, wie der Anwalt der Hahnenhalterin Corinne Fesseau mitteilte. "Maurice hat gewonnen", betonte der Anwalt. Geklagt hatte ein Rentnerpaar. Es wirft Hahn Maurice vor, es mit seinem frühen Morgengruß auf der Atlantik-Insel Oléron regelmäßig um den Schlaf zu bringen. Das Gericht verurteilte die Kläger, nun 1000 Euro Entschädigung an Maurice' Besitzerin Fesseau zu zahlen und die Gerichtskosten zu tragen, wie der Anwalt mitteilte.

Der "Kulturkampf" um den Gockel bewegt ganz Frankreich, denn der gallische Hahn ist Wappentier des Landes. Zudem symbolisiert er den Konflikt zwischen Landbewohnern und Zugezogenen. Der Bürgermeister eines französischen Dorfes unweit von Rochefort hat bereits eine Initiative angekündigt, um Geräusche auf dem Land als "nationales Kulturerbe" unter Schutz stellen zu lassen.

+++ 9.17 Uhr: Lange Haftstrafen und Sicherungsverwahrung in Lügde-Prozess +++

Im Prozess um den hundertfachen Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lügde hat das Gericht gegen zwei Männer hohe Haftstrafen verhängt und anschließende Sicherungsverwahrung angeordnet. Das Landgericht Detmold verurteilte einen der Männer zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren, der andere muss für 12 Jahre ins Gefängnis. Die beiden gelten als Haupttäter der jahrelang unentdeckt gebliebenen Missbrauchsserie, die nach ihrem Bekanntwerden Ende Januar bundesweit Entsetzen auslöste.

+++ 9.10 Uhr: Bund mietet Büroflächen für 271 Millionen Euro trotz leerstehender Immobilien +++

Der Bund hat trotz eigener leerstehender Immobilien im Jahr 2018 Büroflächen für insgesamt 271 Millionen Euro angemietet. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion hervor, über die die "Rheinische Post" berichtet. Gleichzeitig verfügt der Bund demnach über 138.000 Quadratmeter leerstehender Flächen, die nach eigenen Angaben für Bürozwecke verwendet werden könnten. Die Kosten für die Anmietung von Büroflächen sind demnach gestiegen. 2014 gab der Bund dafür nur 167 Millionen Euro aus.

+++ 9.06 Uhr: Kind stürzt beim Blinde-Kuh-Spielen in Mayen aus dem Fenster +++

Ein zehnjähriger Junge ist in Rheinland-Pfalz beim Blinde-Kuh-Spielen aus einem Fenster gestürzt und verletzt worden. Der Schüler wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Zustand des Jungen ist demnach stabil. Er befand sich auf einem Schulausflug in einer Jugendherberge in Mayen. Am Mittwochabend kletterte der Zehnjährige beim Blinde-Kuh-Spielen mit Zimmergenossen auf eine Fensterbank im zweiten Stock und verlor das Gleichgewicht. Er stürzte aus dem offenen Fenster etwa zehn Meter in die Tiefe. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war er bei Bewusstsein und ansprechbar. Die Polizei sprach von einem bedauerlichen Unglücksfall.

+++ 8.35 Uhr: Jacht mit einer Tonne Drogen läuft an Riff vor Australien auf Grund +++

Auf der Suche nach einer gestrandeten Jacht hat die Polizei vor der Küste Australiens Drogen im Wert von mehr als 600 Millionen Euro sichergestellt. Das Rauschgift wurde auf einer einsamen Insel vor der Westküste entdeckt, nachdem ganz in der Nähe das 15-Meter-Boot "Zero" an einem Riff auf Grund gelaufen war, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt handelt es sich dabei um etwa eine Tonne Kokain und Ecstasy. Die beiden Skipper - zwei Männer im Alter von 34 und 51 Jahren - wurden verhaftet.

Die mutmaßlichen Drogenschmuggler flogen auf, weil sie ihre Jacht nahe den abgelegenen Abrolhos-Inseln auf Grund gesetzt hatten, etwa 60 Kilometer von der Küste entfernt. Ein Fischer entdeckte das Boot und alarmierte die Rettungsdienste. Diese fanden es jedoch nur verlassen vor. Die beiden Männer wurden dann auf einer Insel namens Burton Island von der Polizei entdeckt. Das Rauschgift hatten sie mitgenommen und versucht, es am Strand unter Algen zu verstecken.

+++ 8.33 Uhr: Verdächtiger nach tödlichen Schüssen in hessischem Wetzlar in Untersuchungshaft +++

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 39-jährigen Mann im hessischen Wetzlar sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Eine Richterin des Amtsgerichts Wetzlar ordnete am Mittwochabend Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Mordes gegen den 27-Jährigen an, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Zuvor hatte er demnach in seiner Vernehmung umfangreiche Angaben zum Tatgeschehen gemacht und diese vor der Richterin bestätigt. Die Ermittler beschlagnahmten zudem die mutmaßliche Tatwaffe. Weitere Angaben machten sie nicht. Auf das Opfer war am Sonntagabend geschossen worden. Der 39-Jährige starb später im Krankenhaus.

+++ 8.09 Uhr: Vermisste Rebecca - Keine weitere Suche am Donnerstag geplant +++

Die Berliner Polizei setzt ihre Suche nach der vermissten Rebecca in einem Waldstück nahe Storkow am Donnerstag voraussichtlich nicht fort. Beamte hatten am Dienstag und Mittwoch den Wald bei dem kleinen Ort Kummersdorf durchkämmt. Eine erneute Suche nach der verschwundenen Jugendlichen sei am Donnerstag nicht geplant, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Ob neue Spuren gefunden wurden, war zunächst nicht bekannt. Die Schülerin aus Berlin war am 18. Februar verschwunden.

+++ 8 Uhr: 35 Verletzte bei Kollision von Zug und Lastwagen in Japan +++

Bei der Kollision eines Zugs mit einem Lastwagen an einem Bahnübergang in Japan sind am Donnerstag 35 Menschen verletzt worden. Ein Mensch habe lebensgefährliche Verletzungen erlitten, sagte ein Vertreter der Stadt Yokohama südlich der Hauptstadt Tokio. Örtlichen Medienberichten zufolge könnte ein Mensch - mutmaßlich der Lastwagenfahrer - unter einem umgestürzten Waggon verschüttet worden sein.

+++ 7.58 Uhr: Thyssenkrupp steigt aus dem Dax ab +++

Der Industriekonzern Thyssenkrupp verliert seinen seit Jahrzehnten angestammten Platz im wichtigsten deutschen Aktienindex. Wie die Deutsche Börse mitteilte, rückt stattdessen der Triebwerksspezialist MTU Aero Engines in den Dax auf, Thyssenkrupp steigt zum 23. September in den MDax ab.

+++ 7.18 Uhr: Präsident von Guatemala verhängt nach Tod von drei Soldaten Ausnahmezustand +++

Nach dem Tod von drei Soldaten in einem Hinterhalt mutmaßlicher Drogenhändler hat der Präsident von Guatemala, Jimmy Morales, den Ausnahmezustand verhängt. Dadurch werden Verfassungsrechte wie die Bewegungs- und Versammlungsfreiheit, das Demonstrationsrecht und das Waffenrecht in rund 20 Gemeinden im Nordosten des Landes eingeschränkt, wie das Staatsfernsehen berichtete. Nach der Verabschiedung durch das Parlament gelte der Ausnahmezustand 30 Tage.

+++ 7 Uhr: Telefonnummern von 420 Millionen Facebook-Nutzern im Netz entdeckt +++

Telefonnummern von rund 420 Millionen Facebook-Nutzern waren offen im Netz zugänglich. Die Datenbank scheint durch den Missbrauch einer Funktion zur Freunde-Suche per Telefonnummer zusammengestellt worden zu sein. Facebook teilte mit, es handele sich um alte Daten. Sie seien wohl gesammelt worden, bevor das Online-Netzwerk im vergangenen Jahr die Möglichkeit abschaltete, Bekannte mit Hilfe ihrer Telefonnummer zu finden. Facebook habe keine Hinweise darauf, dass Accounts gehackt worden seien.

+++ 6.29 Uhr: Hurrikan Dorian wird wieder stärker - Zahl der Toten auf Bahamas gestiegen +++

Hurrikan "Dorian" hat auf den Bahamas eine Schneise der Verwüstung hinterlassen und noch mehr Menschenleben gefordert als bislang bekannt. Inzwischen wurde der Tod von 20 Menschen dort bestätigt. Der Wirbelsturm der höchsten Gefahrenstufe hatte fast drei Tage auf den Bahamas gewütet und dann etwas an Kraft verloren. Auf seinem Weg entlang der US-Ostküste gewann er in der Nacht zum Donnerstag wieder an Stärke und wurde zur Kategorie drei von fünf hochgestuft. Derzeit erreicht der Sturm Windgeschwindigkeiten von bis zu 185 Kilometern pro Stunde.

+++ 6.07 Uhr: Grüne knacken Schwelle von 90.000 Mitgliedern +++

Die Grünen haben nach eigenen Angaben einen neuen Mitgliederrekord erzielt. Das sagte der Politische Bundesgeschäftsführer der Partei, Michael Kellner, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Donnerstagsausgaben). "Wir haben jetzt 90.000 Mitglieder und damit in den letzten 20 Monaten 25.000 Mitglieder hinzugewonnen", sagte er.

+++ 5.49 Uhr: 64-jähriger Mörder in Texas hingerichtet +++

Im US-Bundesstaat Texas ist ein verurteilter Mörder hingerichtet worden. Der 64-jährige Billy Crutsinger wurde am Mittwochabend (Ortszeit) hingerichtet. Er war im Jahr 2003 wegen der Ermordung einer 89-jährigen Frau und deren 71 Jahre alter Tochter zum Tode verurteilt worden. Er hatte die beiden erstochen und anschließend deren Kreditkarte sowie deren Auto gestohlen. Es war das 14. Mal, dass in den USA in diesem Jahr eine Todesstrafe vollzogen wurde.

+++ 4.34 Uhr: Scheuer warnt vor Folgen einer möglichen CO2-Steuer +++

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat vor den Folgen einer möglichen CO2-Steuer gewarnt. Scheuer sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Eine mögliche CO2-Steuer verteuert den Diesel. Das würde ausschließlich die deutschen Spediteure stark belasten - nicht aber die Trucker, die in den Nachbarländern Billigdiesel tanken und durch unser Land fahren."

Scheuer sagte weiter: "Deswegen wollen wir, dass alle Lkw, die auf unseren Straßen viel CO2 verursachen, eine höhere Lkw-Maut bezahlen. So machen wir aktiven Klimaschutz und sichern hier bei uns die Arbeitsplätze der Brummifahrerinnen und Brummifahrer."

+++ 4.05 Uhr: Grüne wollen Schuldenbremse für Investitionsfonds lockern +++

Die Grünen wollen einen milliardenschweren Fonds für Investitionen des Bundes einrichten und dafür die Schuldenbremse lockern. "Wir halten an der Schuldenbremse fest, wollen sie aber zeitgemäß reformieren", sagte Parteichef Robert Habeck der "Süddeutschen Zeitung". "Zu einer Schuldenbremse gehört ein Investitionsmotor." Dafür wollen die Grünen das Grundgesetz ändern, dort ist die Regel zur Begrenzung der Neuschulden des Staates verankert. Der neue Bundesinvestitionsfonds soll aus neuen Krediten befüllt werden, um das "öffentliche Vermögen" zu vergrößern.

+++ 3.50 Uhr: Bootsfeuer in Kalifornien: 33 Leichen geborgen +++

Zwei Tage nach dem tödlichen Bootsfeuer vor der Küste Kaliforniens sind 33 Leichen geborgen worden. Eine Person wird noch vermisst, wie die Behörden mitteilten. Von insgesamt 39 Menschen an Bord des Taucherbootes "Conception" hatten sich fünf Besatzungsmitglieder durch einen Sprung ins Wasser retten können.

In der Nacht zum Montag war ein Feuer auf dem Schiff ausgebrochen. 34 Menschen, die in einer Kajüte unter Deck schliefen, wurden von den Flammen eingeschlossen und kamen ums Leben. Die Ursache ist noch nicht bekannt.

+++ 3.41 Uhr: "Welt": EU-Kommission ruft Griechenland zu mehr Abschiebungen in die Türkei auf +++

Angesichts der gestiegenen Flüchtlingszahlen auf den griechischen Inseln drängt die EU-Kommission Griechenland zu mehr Rückführungen in die Türkei. Das geht aus einem aktuellen vertraulichen Bericht der Kommission zur Entwicklung der Migration hervor, aus dem die "Welt" am Donnerstag berichtete.

Darin heißt es, die "Geschwindigkeit der Rückführungsoperationen" aus Griechenland in die Türkei bleibe "bedenklich langsam". "Für effektive Rückführungen bedarf es eines koordinierten Vorgehens der griechischen Behörden (...)." Dazu gehöre etwa eine "Erhöhung von finalen Asyl-Entscheidungen".

+++ 2.29 Uhr: Twitter blockiert Versenden von Tweets per SMS +++

Twitter-Nutzer dürfen vorerst keine Tweets mehr per SMS veröffentlichen, nachdem auf diesem Wege der Account von Firmenchef Jack Dorsey für rassistische Botschaften missbraucht wurde. Mobilfunk-Anbieter müssten Schwachstellen in ihren Verfahren ausbessern, teilte der Kurznachrichtendienst mit. Unbekannte sollen sich bei einem Netzbetreiber eine kopierte SIM-Karte mit Dorseys Telefonnummer beschafft haben und setzten über die SMS-Funktion am Wochenende mehrere Tweets ab. Am Mittwoch wurden ähnliche Nachrichten vom Account der Schauspielerin Chloe Grace Moretz verschickt. Kurz darauf machte Twitter die Funktion dicht.

+++ 1.50 Uhr: Zeitung: Mehr als 600 Angriffe auf Flüchtlinge im ersten Halbjahr 2019 +++

Die Polizei hat nach einem Zeitungsbericht im ersten Halbjahr 2019 insgesamt 609 Angriffe auf Flüchtlinge registriert. Das gehe aus einer Antwort der Bundesregierung auf Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor, berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung". Die Delikte reichten demnach von Beleidigung und Volksverhetzung bis hin zu Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung. Bei den Übergriffen seien 102 Menschen verletzt worden, darunter sieben Kinder. Jeder vierte aktenkundige Angriff auf einen Flüchtling ereignete sich laut Auflistung in Brandenburg.

+++ 0.53 Uhr: Zeitung: SPD fordert 365 Euro-Jahresticket für öffentlichen Nahverkehr +++

Im Kampf gegen den Klimawandel plant die SPD einem Zeitungsbericht zufolge deutliche Preissenkungen im öffentlichen Nahverkehr. "Wir wollen, dass jede und jeder flächendeckend mit Bus und Bahn zu bezahlbaren Preisen, egal ob in der Großstadt oder auf dem Land, unterwegs sein kann", heißt es nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" in einer 30-seitigen Vorlage der Bundestagsfraktion zum Klimaschutz.

Kommunen sollten deshalb "bei der schrittweisen Einführung eines 365 Euro Jahrestickets" unterstützt werden, heißt es. Ein solches Ticket war 2012 in Wien mit Erfolg eingeführt worden, inzwischen bieten es auch einige deutsche Städte an, allerdings meist nur für Schüler und Auszubildende.

"Mobilität ist ein Grundrecht jedes Einzelnen", sagte SPD-Fraktionsvize Sören Bartol. "Das darf in der Klimaschutzdebatte nicht unter die Räder kommen." Alle Menschen müssten eine bezahlbare klimafreundliche Alternative haben, um mobil zu bleiben.