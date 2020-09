Erst 800 Migranten im neuen Zeltlager auf Lesbos +++ Bootsunglück vor Kreta - mindestens drei Migranten ertrunken +++ Zweites Massengrab in Panama gefunden +++ Die News von heute im stern-Ticker.

Aktuelle Top-Meldung:

Merkel und Seehofer planen Aufnahme von rund 1500 Geflüchteten

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) haben sich darauf verständigt, zusätzlich rund 1500 weitere Migranten von den griechischen Inseln aufzunehmen. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag von Innenpolitikern erfuhr, handelt es sich dabei um Familien mit Kindern. Nach dem Feuer im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos waren mehr als 12 000 Migranten obdachlos geworden.

+++ Alle Meldungen zur Coronavirus-Pandemie lesen Sie hier +++

Die weiteren Nachrichten des Tages:

+++ 8.40 Uhr: Verdi ruft zu Warnstreiks in Call-Centern der Deutschen Bank auf +++

Kunden der Deutschen Bank müssen sich bei telefonischen Anfragen heute möglicherweise auf längere Wartezeiten einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Call-Center in Berlin und Essen zu einem Warnstreik aufgerufen. Verdi will mit der Aktion den Druck in den seit Juli laufenden Tarifverhandlungen für die etwa 650 Beschäftigten der Deutschen Bank Direkt GmbH an den beiden Standorten erhöhen.

+++ 8.18 Uhr: Erstmals seit 60 Jahren kein Wirtschaftswachstum in Asien-Pazifik +++

Die Volkswirtschaft in der Asien-Pazifik-Region wird 2020 im Zuge der Corona-Pandemie erstmals seit 60 Jahren schrumpfen. Nach einem neuen Bericht der Asiatischen Entwicklungsbank wird das gesamte Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Region voraussichtlich um 0,7 Prozent sinken. Es handele sich um das erste negative Wirtschaftswachstum in der aufstrebenden Region seit Anfang der 1960er-Jahre, so die Bank mit Sitz in Manila.

+++ 8.02 Uhr: Erst 800 Migranten im neuen Zeltlager auf Lesbos - 21 Corona-Fälle +++

Die Aufnahme von Migranten in einem provisorischen Zeltlager auf der griechischen Insel Lesbos kommt nur mühsam voran. Bis Dienstagmorgen sind nur rund 800 Menschen in das Camp Kara Tepe wenige Kilometer nördlich der Hauptortschaft der Insel Mytilini gegangen, wie der staatliche Rundfunk (ERT) unter Berufung auf das Migrationsministerium berichtete. 21 Migranten seien positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie seien isoliert worden. Im ehemaligen Camp Moria, das am vergangenen Mittwoch bei einem Großbrand zerstört worden war, hatten sich mehr als 12.000 Migranten gelebt. Mit Flugblättern in sieben Sprachen werden die Migranten jetzt informiert, dass es keinen anderen Weg für sie gibt, die Insel zu verlassen, als Asyl zu bekommen. Den Asylprozess könne man aber nur im neuen Lager durchlaufen.

+++ 7.44 Uhr: September-Hitze bringt Temperaturen von bis zu 34 Grad +++

Die September-Sonne lässt Deutschland noch einmal schwitzen. Tageshöchstwerte von 29 bis 34 Grad sagte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Morgen voraus. Die höchsten Temperaturen prognostizierte der DWD für das Rheinland und den Südwesten Deutschlands, auch im Osten soll die 30-Grad-Marke locker geknackt werden. Ganz so hohe Temperaturen werden morgen nicht mehr erreicht: Dann sind noch Höchstwerte von 24 bis 31 Grad möglich. Für Mitte September ist es nicht nur in Deutschland sehr warm: Wie der Wetterdienst Météo-France gestern mitteilte, war es in Orthez im Südwesten Frankreichs 37,9 Grad heiß. Damit wurde der September-Rekord der Kommune unweit der Atlantikküste von 37,5 Grad gebrochen. In Nevers im Zentralfrankreich waren es 35,3 Grad, damit wurde der frühere Monatsrekord aus dem Jahr 1947 geknackt.

+++ 6.59 Uhr: Bootsunglück vor Kreta - mindestens drei Migranten ertrunken +++

Bei einem Bootsunglück vor der griechischen Insel Kreta sind mindestens drei Migranten ertrunken. Die Küstenwache habe 53 Menschen aus dem Wasser retten können, berichtete der staatliche griechische Rundfunk (ERT). Wie ein Offizier der Küstenwache der Deutschen Presse-Agentur sagte, sei das Boot der Migranten wegen der starken Winde rund zwölf Seemeilen (rund 22 Kilometer) vor Kreta gekentert. Die Rettungsmannschaften suchten auch mit Hubschraubern nach weiteren Menschen. Die genaue Zahl der Migranten an Bord des Bootes sei unbekannt.

+++ 4.54 Uhr: Ostbeauftragter warnt vor Rechtsextremismus im Osten +++

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, hat fast 30 Jahre nach der Einheit vor einem wachsenden Rechtsextremismus im Osten gewarnt. Wanderwitz sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Man muss leider sagen, dass der Rechtsextremismus in den neuen Ländern im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung mehr Anhänger findet, als das in den alten Ländern der Fall ist." Der Rechtsextremismus bedrohe aggressiv die Demokratie. "Mir geht es darum, dass sich dieses Gedankengut nicht in die nächste Generation fortpflanzt."

+++ 4.08 Uhr: Merz: Suche nach EU-Lösung für Lesbos-Flüchtlinge macht keinen Sinn +++

Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, glaubt nicht an eine europäische Lösung bei der Verteilung von Flüchtlingen auf der griechischen Insel Lesbos. "Wenn ich es richtig sehe, hat Griechenland bisher nicht darum gebeten, Flüchtlinge aus Lesbos in der Europäischen Union aufzunehmen und auf einzelne Länder zu verteilen", sagte Merz der Deutschen Presse-Agentur. "Außer Luxemburg und Deutschland ist dazu ohnehin zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein anderes Mitgliedsland der EU bereit. Es macht daher weder Sinn, weiter nach einer "europäischen Lösung" zur Verteilung zu suchen, noch in einen Überbietungswettbewerb in Deutschland einzutreten, wie viele Migranten wir denn aufnehmen sollen."

+++ 1.33 Uhr: Zweites Massengrab in Panama mit mutmaßlicher Verbindung zu Sekte gefunden +++

In Panama ist ein zweites Massengrab entdeckt worden, das mit einer Sekte in Verbindung gebracht wird. Das geheime Grab befinde sich ebenfalls in der schwer zugänglichen und von Indigenen bewohnten Region Ngäbe Buglé, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Zur Zahl der Leichname in dem Grab sowie zum Geschlecht der Toten ließen sich noch keine Angaben machen, erklärten die Ermittler. Die Ausgrabungen seien noch im Gange.

+++ 0.54 Uhr: Nasa sieht "bislang bedeutendste Entwicklung" bei Suche nach außerirdischem Leben +++

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa sieht in der Entdeckung von Phospingas auf der Venus den bisher größten Fortschritt in der Suche nach möglichem außerirdischen Leben. Der Fund dieses Gases, das mit lebenden Organismen in Verbindung gebracht wird, sei die "bislang bedeutendste Entwicklung bei der Suche nach Belegen für Leben außerhalb der Erde", schrieb Nasa-Chef Jim Bridenstine auf Twitter. Bridenstine verwies darauf, dass die Nasa vor zehn Jahren mikrobische Lebensformen rund 12.000 Kilometer über der Erde in der oberen Atmosphäre unseres Planeten entdeckt hatte. Nun aber sei es an der Zeit, bei der Suche nach außerirdischem Leben "den Vorrang auf die Venus zu legen".

+++ 0.38 Uhr: Picasso-Bild könnte bei Auktion 30 Millionen Dollar bringen +++

Ein Gemälde des Künstlers Pablo Picasso (1881-1973) könnte bei einer Auktion in New York bis zu 30 Millionen Dollar (etwa 25 Millionen Euro) einbringen. Das 1941 angefertigte Werk "Femme dans un fauteuil" zeige seine damalige Geliebte und Muse Dora Maar, teilte das Auktionshaus Christie's mit. Die Versteigerung am 6. Oktober solle wegen der Coronavirus-Pandemie größtenteils im Internet stattfinden. Bereits die traditionellen Frühjahrsauktionen hatten die New Yorker Auktionshäuser in diesem Jahr weitgehend online abgehalten.