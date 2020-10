Sehen Sie im Video: Gegen den Willen von Merz – CDU verschiebt Parteitag wegen kritischer Corona-Lage. O-Ton Paul Ziemiak, CDU-Generalsekretär: "Der Bundesvorstand hat heute auf Vorschlag des Präsidiums folgenden Beschluss gefasst, dass nach derzeitiger Lage ein Präsenz-Parteitag am 4. Dezember nicht zulässig wäre. Dies bezieht sich sowohl auf die klassische, von uns geplante Präsenz-Veranstaltungen in Stuttgart als auch auf eine dezentrale, von mir genannte hybride Variante, wo wir an mehreren Standorten zusammenkommen. Das war ja ein Vorschlag, dem ich sehr viel abgewinnen konnte. Aber in Anbetracht der jetzigen Lage findet weder Präsidium noch der Bundesvorstand das jetzt angemessen. Es besteht Einigkeit darüber, dass ein Präsenz-Parteitag die beste Variante zur Durchführung eines Parteitages ist, insbesondere wenn es um die anstehenden Vorstandswahlen geht. Daher wollen wir das pandemische Geschehen genau beobachten und sobald dieses es zulässt, ein Präsenz-Parteitag durchführen."

Der CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz rechnet sich Chancen aus, dass der vom Bundesvorstand verschobene Parteitag doch noch in diesem Jahr stattfinden könnte. Er bemühe sich darum, dass die CDU im Interesse ihrer Handlungs- und Führungsfähigkeit in dieser Frage zu einer Entscheidung komme, sagte Merz am Dienstagabend beim Jahresempfang des Wirtschaftsrats der CDU Hessen im Kloster Eberbach im Rheingau. "Mein Eindruck ist, das wird auch in den nächsten Tagen sich so verdichten". Im Interview des Nachrichtenportals "t-online" gab sich Merz kämpferisch. "Ich bin nicht wütend. Aber ich bin bereit, zu kämpfen. So leicht werde ich nicht aufgeben", sagte er mit Blick auf den abgesagten Parteitag.

+++ 8.15 Uhr: Finanzaffäre – Erzbistum Freiburg muss 10,8 Millionen Euro nachzahlen +++

Das Erzbistum Freiburg muss im Zuge seiner Finanzaffäre wegen nicht korrekt abgeführter Sozialversicherungsbeiträge 10,8 Millionen Euro an die Deutsche Rentenversicherung nachzahlen. Die Summe setzt sich nach Angaben der katholischen Erzdiözese aus regulären Nachzahlungen in Höhe von rund 6 Millionen Euro sowie weiteren 4,8 Millionen Euro an Säumniszuschlägen zusammen.

Damit endet die vor rund drei Jahren öffentlich gewordene Affäre halbwegs glimpflich für das Erzbistum, das aus Angst vor einer deutlich deftigeren Nachzahlung zwischenzeitlich einen dreistelligen Millionenbetrag zurückgestellt hatte.

+++ 7.41 Uhr: 30 Tote durch gepanschten Alkohol in Costa Rica +++

In Costa Rica sind 30 Menschen an einer Methanolvergiftung durch gepanschten Alkohol gestorben. Insgesamt vergifteten sich 65 Menschen, 30 von ihnen starben – 27 Männer und drei Frauen, wie aus einem vorgelegten Bericht des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Seit Anfang Oktober in der Hauptstadt San José die ersten Todesfälle durch Methanolvergiftung gemeldet wurden, sind die Gesundheitsbehörden und die Polizei in Alarmbereitschaft.

+++ 7.23 Uhr: Deutsche Bank mit Gewinn im dritten Quartal +++

Die Deutsche Bank hat das dritte Quartal trotz des Gegenwinds der Coronakrise mit Gewinn abgeschlossen. Vor Steuern stand ein Plus von 482 Millionen Euro in den Büchern, wie Deutschlands größtes Geldhaus in Frankfurt mitteilte. Auf die Deutsche-Bank-Aktionäre entfiel unter dem Strich ein Gewinn von 182 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte der im Juli 2019 eingeleitete Konzernumbau für tiefrote Zahlen bei dem Dax-Unternehmen gesorgt.

+++ 6.03 Uhr: Deutsche Bahn schaltet eigene Rechenzentren ab +++

Zwei Jahre früher als geplant hat die Deutsche Bahn ihre eigenen Rechenzentren abgeschaltet. Die komplette Informationstechnik (IT) wurde in die Cloud verlagert, also in ein externes Netz von Rechnern, wie das Unternehmen in Berlin mitteilte. Die Konzernführung hatte das große IT-Projekt im Jahr 2016 beschlossen, um flexibler und kostengünstiger die rund 450 IT-Anwendungen der Bahn zu betreiben. Nutznießer der Vereinbarung sind auch die US-Konzerne Amazon und Microsoft, die ihre Clouddienste für die Bahn über das Internet zur Verfügung stellen.

+++ 5.04 Uhr: Nur jeder zehnte Deutsche würde Trump wählen +++

Wenn die Deutschen bei der Präsidentenwahl in den USA mitentscheiden dürften, wäre ihr Votum eindeutig: Nur zehn Prozent würden Amtsinhaber Donald Trump wählen, eine klare Mehrheit von 56 Prozent seinen Herausforderer Joe Biden. 26 Prozent würden keinem von beiden ihre Stimme geben. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur hervor.

Danach sind die Anhänger aller im Bundestag vertreten Parteien eindeutig für Biden - mit einer Ausnahme: Bei den Wählern der AfD liegt Trump mit 36 zu 35 Prozent knapp vorne. Am eindeutigsten für Biden sind die SPD-Anhänger (75 zu 3 Prozent) vor den Wählern der Grünen (72 zu 3), der CDU/CSU (71 zu 7) der Linken (67 zu 5) und der FDP (59 zu 14).

+++ 5.04 Uhr: Röttgen mahnt CDU zur Geschlossenheit +++

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat die Partei nach den Kontroversen um die Verschiebung des Parteitages zum Zusammenhalt aufgerufen. "Einigkeit ist jetzt das höchste Gut", sagte Röttgen, der sich neben NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz um den CDU-Vorsitz bewirbt, der "Passauer Neuen Presse". Er habe sich am Sonntag dafür ausgesprochen, dass es bei dem Parteitag am 4. Dezember bleibe, respektiere aber die Entscheidung des Parteivorstandes und stelle seine persönliche Meinung und Interessen zurück. Laschet hatte sich für die Verschiebung ausgesprochen, Merz war dagegen und machte nach der Vorstandsentscheidung seinen Unmut in zahlreichen Interviews deutlich.

+++ 4.40 Uhr: Streit über Abtreibungsrecht erreicht polnisches Parlament +++

Die Proteste gegen die drastische Verschärfung des Abtreibungsrechts haben in Polen nun auch das Parlament erreicht. Am Dienstag kam es laut polnischer Nachrichtenagentur PAP zu emotionalen Szenen, nachdem der stellvertretende Parlamentsvorsitzende Ryszard Terlecki von der nationalkonservativen Regierungspartei PiS die Symbole auf den Masken der Oppositionsabgeordneten mit denen von Nazis verglichen hatte. Abgeordnete der Opposition liefen daraufhin zum Rednerpodium.

Nach der Entscheidung des Verfassungsgerichts, wonach auch Schwangerschaftsabbrüche aufgrund schwerer Fehlbildungen des ungeborenen Kindes verfassungswidrig seien, gibt es in Polen seit Tagen Proteste.

+++ 4.10 Uhr: Trauerfeier für verstorbenen SPD-Politiker Oppermann im Bundestag +++

Der Bundestag wird seines am Sonntag plötzlich verstorbenen Vizepräsidenten Thomas Oppermann (SPD) gedenken. Bei der halbstündigen Trauerfeier ab 12.00 Uhr werden Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich Gedenkreden halten.

Oppermann war am Sonntagabend im Krankenhaus gestorben, nachdem er kurz vor einem Auftritt in einer ZDF-Sendung zusammengebrochen war.

+++ 4.01 Uhr: US-Wahl – Schon jetzt halb so viele Wähler wie 2016 +++

Eine Woche vor der Präsidentenwahl in den USA haben bereits mehr als 69 Millionen Amerikaner ihre Stimme abgegeben. Das entspricht mehr als der Hälfte aller Stimmen, die bei der Wahl vor vier Jahren insgesamt abgegeben wurden, wie aus Daten des "U.S. Elections Project" des Politikwissenschaftlers Michael McDonald von der Universität Florida hervorging. 2016 nahmen der Wahlkommission FEC zufolge rund 137 Millionen Amerikaner an der Bundeswahl teil.

+++ 3.55 Uhr: Polizei – Beverly Hills sperrt am Wahltag Shoppingmeile Rodeo Drive +++

Die Luxus-Shoppingmeile Rodeo Drive im kalifornischen Beverly Hills wird am Tag der US-Wahl und am Folgetag vorsichtshalber gesperrt. Dies teilte der Polizeichef des Nobelortes, Dominick Rivetti, eine Woche vor dem Wahltag (am 3. November), in einer Videobotschaft mit.

Seine Behörde werde in "voller Alarmbereitschaft" sein, sagte Rivetti mit Blick auf mögliche Proteste und Ausschreitungen. Beverly Hills setze auf "proaktives Handeln", um die Sicherheit der Anwohner zu gewährleisten. Rande von Protesten gegen Polizeigewalt, Brutalität und Ungerechtigkeit gegen Schwarze war es in den letzten Monaten in US-Städten, darunter auch in Beverly Hills, zu Ausschreitungen gekommen.

+++ 3.16 Uhr: Erneut Ausschreitungen in Philadelphia nach Tod von Afroamerikaner +++

Nach dem Tod eines Afroamerikaners im US-Bundesstaat Pennsylvania ist es in der zweiten Nacht in Folge zu Ausschreitungen in der Großstadt Philadelphia gekommen. "Eine große Gruppe mit etwa 1000 Menschen plündert Unternehmen in der Gegend von Castor und Aramingo", teilte die örtliche Polizei mit. TV-Bilder des Senders Fox zeigten einige maskierte Menschen, die offenbar in einem Geschäft ein- und ausgingen.

Zu den Gewalttaten kam es, nachdem ein 27-jähriger Schwarzen von Polizisten getötet worden war. Der Mann sei mit einem Messer bewaffnet gewesen und habe dieses trotz mehrfacher Aufforderungen nicht fallen lassen, hatte ein Polizeisprecher einem örtlichen Fernsehsender gesagt. Der Verdächtige habe sich auf die Polizisten zubewegt, woraufhin zwei Beamte mehrfach auf ihn gefeuert hätten. Nach dem Vorfall vom Montagnachmittag war es bereits in der Nacht zum Dienstag zu Ausschreitungen gekommen. Dabei wurden Medienberichten zufolge mehrere Polizisten verletzt, es gab auch Festnahmen.

+++ 0.55 Uhr: Moderator Jochen Schropp wird bei "Masked Singer" als Hummer enttarnt +++

Der Hummer ist geknackt: Moderator und Schauspieler Jochen Schropp ist aus der ProSieben-Show "The Masked Singer" ausgeschieden. Der 41-Jährige erhielt zu wenige Stimmen der Zuschauer - und musste daher das Kostüm ablegen, in dem er unerkannt an der Musikrätsel-Sendung teilgenommen hatte.

+++ 0.45 Uhr: Seite der Wahlkampagne von US-Präsident Trump gehackt +++

Die Webseite der Wahlkampagne von US-Präsident Donald Trump ist kurzzeitig gehackt worden. Beim Klicken der Kategorie "Events" erschien die Aussage: "Diese Seite wurde beschlagnahmt. Die Welt hat genug von den Fake-News, die täglich von Präsident Donald J. Trump verbreitet werden." Danach folgten unbelegte Anschuldigungen gegen die amerikanische Regierung sowie gegen Donald Trump persönlich. Oben auf der Seite prangten die Logos der Amerikanischen Bundespolizei FBI sowie des US-Justizministeriums. Nach wenigen Minuten waren die Aussagen und Anschuldigungen jedoch wieder verschwunden, die Seite funktionierte wieder normal. Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.

+++ 0.05 Uhr: Biden – Trump hat "weiße Flagge" vor Coronavirus geschwenkt +++

Eine Woche vor der US-Wahl hat der Präsidentschaftskandidat der Demokraten Amtsinhaber Donald Trump Kapitulation vor dem Coronavirus vorgeworfen. "Donald Trump hat die weiße Flagge geschwenkt, unsere Familien im Stich gelassen und sich dem Virus ergeben", sagte Biden bei einer Wahlkampfveranstaltung in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia. "Aber das amerikanische Volk gibt nicht auf."

Biden kündigte für den Fall seines Sieges an: "Ich werde einen Plan zur verantwortungsvollen Bekämpfung dieser Pandemie aufstellen, der dieses Land zusammenführen wird." Er warf Trump vor, nicht auf die Wissenschaft zu hören. Die Pandemie hat in den USA nach Daten der Johns-Hopkins-Universität bislang mehr als 226.000 Menschen das Leben gekostet.